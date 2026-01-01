Deploy Grimoire instan.
Manajer bookmark mandiri dengan penandaan, pencarian teks lengkap, dan ekstraksi metadata yang dibantu AI.
Pilih paket VPS untuk Grimoire
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Grimoire
Grimoire adalah pengelola bookmark open-source yang dirancang untuk menjadi rumah permanen yang dapat dicari untuk semua yang Anda simpan dari web. Grimoire menyimpan bookmark dengan ekstraksi metadata otomatis â€” judul halaman, deskripsi, favicon, dan screenshot â€” sehingga koleksi Anda tetap berguna jauh setelah Anda lupa mengapa Anda menyimpan sesuatu.
Tidak seperti folder bookmark browser yang disinkronkan ke cloud vendor, self-hosting Grimoire di VPS Anda menjaga riwayat bacaan, tautan penelitian, dan sumber daya yang disimpan sepenuhnya pribadi. Satu kontainer dengan penyimpanan SQLite bawaan berarti tidak ada yang perlu dipelihara â€” cukup simpan, beri tag, dan cari.
Fitur utama Grimoire
Ekstraksi metadata otomatis
Grimoire mengambil judul, deskripsi, favicon, dan screenshot untuk setiap bookmark secara otomatis, menjaga perpustakaan Anda tetap terorganisir tanpa perlu usaha manual.
Pencarian teks lengkap
Telusuri judul bookmark, deskripsi, tag, dan catatan untuk menemukan apa pun di koleksi Anda secara instan.
Tag & kategori
Atur bookmark dengan tag dan kategori yang fleksibel, kemudian saring pustaka Anda untuk menampilkan dengan tepat apa yang Anda butuhkan.
Pemberian tag berbantuan AI
Anda dapat secara opsional menghubungkan penyedia AI untuk secara otomatis menyarankan tag dan ringkasan berdasarkan konten halaman.
Ekstensi browser
Simpan bookmark langsung dari Chrome atau Firefox dengan ekstensi satu klik tanpa meninggalkan halaman yang sedang Anda baca.
Jalankan Grimoire lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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Server sinkronisasi Anki self-hosted dengan dukungan multi-user, backup, dan dashboard web