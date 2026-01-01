Grimoire adalah pengelola bookmark open-source yang dirancang untuk menjadi rumah permanen yang dapat dicari untuk semua yang Anda simpan dari web. Grimoire menyimpan bookmark dengan ekstraksi metadata otomatis â€” judul halaman, deskripsi, favicon, dan screenshot â€” sehingga koleksi Anda tetap berguna jauh setelah Anda lupa mengapa Anda menyimpan sesuatu.

Tidak seperti folder bookmark browser yang disinkronkan ke cloud vendor, self-hosting Grimoire di VPS Anda menjaga riwayat bacaan, tautan penelitian, dan sumber daya yang disimpan sepenuhnya pribadi. Satu kontainer dengan penyimpanan SQLite bawaan berarti tidak ada yang perlu dipelihara â€” cukup simpan, beri tag, dan cari.