Logseq adalah platform manajemen pengetahuan dan kerangka kerja open-source yang mengutamakan privasi â€” catatan berbasis blok, tautan dua arah, jurnal harian, hubungan catatan bergaya grafik, dan basis pengetahuan yang dapat dikuerikan, semuanya ditulis dalam file Markdown atau Org-mode di disk. Aplikasi Web Logseq adalah SPA statis yang berjalan sepenuhnya di browser Anda; template ini menghostingnya sendiri sehingga JavaScript yang menggerakkan catatan Anda berasal dari infrastruktur yang Anda kendalikan, bukan dari pihak ketiga.

Catatan disimpan secara lokal di browser Anda melalui File System Access API, yang berarti data tidak pernah menyentuh server yang menghosting SPA â€” sempurna untuk alur kerja "Saya percaya CDN saya sendiri" di mana pengguna menginginkan UI Logseq tetapi tidak ingin bergantung pada logseq.com atau penyedia sinkronisasi cloud mana pun. Pasangkan deployment ini dengan aplikasi desktop Logseq, sinkronisasi git, atau sinkronisasi folder iCloud/OneDrive untuk akses lintas perangkat ke file catatan yang sama.