Deploy Logseq instan.
Basis pengetahuan dan outliner yang dihost sendiri serta mengutamakan privasi, disajikan sebagai aplikasi web statis cepat, dengan catatan yang disimpan di folder lokal yang dikontrol browser Anda.
Pilih paket VPS untuk Logseq
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Logseq
Logseq adalah platform manajemen pengetahuan dan kerangka kerja open-source yang mengutamakan privasi â€” catatan berbasis blok, tautan dua arah, jurnal harian, hubungan catatan bergaya grafik, dan basis pengetahuan yang dapat dikuerikan, semuanya ditulis dalam file Markdown atau Org-mode di disk. Aplikasi Web Logseq adalah SPA statis yang berjalan sepenuhnya di browser Anda; template ini menghostingnya sendiri sehingga JavaScript yang menggerakkan catatan Anda berasal dari infrastruktur yang Anda kendalikan, bukan dari pihak ketiga.
Catatan disimpan secara lokal di browser Anda melalui File System Access API, yang berarti data tidak pernah menyentuh server yang menghosting SPA â€” sempurna untuk alur kerja "Saya percaya CDN saya sendiri" di mana pengguna menginginkan UI Logseq tetapi tidak ingin bergantung pada logseq.com atau penyedia sinkronisasi cloud mana pun. Pasangkan deployment ini dengan aplikasi desktop Logseq, sinkronisasi git, atau sinkronisasi folder iCloud/OneDrive untuk akses lintas perangkat ke file catatan yang sama.
Fitur utama Logseq
Penyusun kerangka berbasis blok
Setiap baris adalah blok yang dapat diseret dengan tautan dua arah, sematan, dan referensi â€“ ideal untuk pemikir non-linear dan alur kerja PKM.
Markdown dan Org-mode
Catatan adalah file Markdown atau Org-mode biasa yang disimpan di disk, sehingga tetap dapat diedit di editor teks mana pun dan bertahan dari akhir masa pakai Logseq di masa mendatang.
Jurnal harian
Halaman catatan harian menciptakan catatan aliran kesadaran yang mengungkap pola seiring waktu dan menghubungkan ke halaman topik dengan mudah.
Tampilan Grafik
Visualisasikan hubungan antar catatan sebagai grafik interaktif, memudahkan Anda untuk menemukan koneksi tersembunyi dalam basis pengetahuan yang terus berkembang.
Kueri dan Template
Jalankan kueri Datalog terhadap basis pengetahuan Anda dan buat template yang dapat digunakan kembali untuk catatan rapat, buku, proyek, dan alur kerja berulang.
Mengutamakan privasi
Aplikasi web berjalan sepenuhnya di sisi klien; catatan tersimpan di folder lokal yang dikontrol browser dan tidak pernah meninggalkan perangkat Anda kecuali jika Anda memilih untuk sinkronisasi Git atau lapisan sinkronisasi lainnya.
Jalankan Logseq lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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