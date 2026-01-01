Deploy Centrifugo instan.
Server pesan real-time skalabel untuk membangun aplikasi live dengan WebSocket dan pesan pub/sub.
Pilih paket VPS untuk Centrifugo
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan Centrifugo
Centrifugo adalah server real-time messaging open-source yang language-agnostic untuk mengirimkan pesan instan ke pengguna yang terhubung melalui WebSocket, HTTP-streaming, Server-Sent Events, WebTransport, dan gRPC. Backend apa pun — terlepas dari bahasa atau framework — dapat memublikasikan pesan melalui API HTTP atau gRPC yang sederhana. Ini memudahkan Anda untuk menambahkan fitur real-time ke aplikasi yang sudah ada tanpa perlu menulis ulang kode.
Self-hosting Centrifugo di VPS Anda menghilangkan biaya per-pesan dan per-koneksi yang dikenakan oleh layanan real-time komersial seperti Pusher atau Ably, sekaligus memberi Anda kontrol penuh atas skalabilitas, perutean data, dan konfigurasi keamanan.
Fitur utama Centrifugo
Integrasi Agnostik Bahasa
Backend apa pun dapat memublikasikan pesan melalui API HTTP atau gRPC yang sederhana, sehingga Anda dapat menambahkan fitur real-time tanpa mengubah tumpukan teknologi Anda yang sudah ada.
Riwayat Pesan dan Pemulihan
Menyimpan pesan terbaru per saluran dan secara otomatis memutar ulang kejadian yang terlewat ke klien yang terhubung kembali, mencegah kehilangan data selama pemutusan singkat.
Skalabilitas Horizontal
Mesin yang didukung Redis memungkinkan Anda menjalankan beberapa node Centrifugo dan menangani jutaan koneksi bersamaan seiring bertambahnya basis pengguna Anda.
Pelacakan kehadiran
Melacak pengguna yang sedang online di setiap channel dan menyiarkan event bergabung/meninggalkan, memungkinkan fitur seperti indikator pengetikan dan daftar pengguna aktif.
Panel Admin bawaan
Monitor koneksi, saluran, dan aliran pesan secara real-time melalui antarmuka admin web tanpa perlu mengatur alat observabilitas terpisah.
Jalankan Centrifugo lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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