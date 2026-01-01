Centrifugo adalah server real-time messaging open-source yang language-agnostic untuk mengirimkan pesan instan ke pengguna yang terhubung melalui WebSocket, HTTP-streaming, Server-Sent Events, WebTransport, dan gRPC. Backend apa pun — terlepas dari bahasa atau framework — dapat memublikasikan pesan melalui API HTTP atau gRPC yang sederhana. Ini memudahkan Anda untuk menambahkan fitur real-time ke aplikasi yang sudah ada tanpa perlu menulis ulang kode.

Self-hosting Centrifugo di VPS Anda menghilangkan biaya per-pesan dan per-koneksi yang dikenakan oleh layanan real-time komersial seperti Pusher atau Ably, sekaligus memberi Anda kontrol penuh atas skalabilitas, perutean data, dan konfigurasi keamanan.