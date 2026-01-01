SnapOtter adalah platform manipulasi gambar yang di-host sendiri yang menggabungkan perangkat pengeditan komprehensif â€” ubah ukuran, potong, kompres, konversi, tanda air, dan lainnya â€” dengan kemampuan AI lokal termasuk penghapusan latar belakang, peningkatan skala gambar, OCR, dan restorasi foto. Semua pemrosesan berjalan di server Anda sendiri menggunakan CPU atau GPU, sehingga file asli dan hasilnya tidak pernah melewati layanan eksternal.

Dengan dukungan untuk 55+ format input termasuk 23 format RAW kamera dan 14 format output, SnapOtter menangani semuanya mulai dari pengeditan gambar tunggal yang cepat hingga alur kerja batch yang kompleks yang dibangun menggunakan pembuat pipeline visualnya. Sebuah REST API dengan dokumentasi Swagger interaktif membuatnya mudah untuk mengintegrasikan pemrosesan gambar ke dalam aplikasi atau otomatisasi apa pun.