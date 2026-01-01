Deploy SnapOtter instan.
Rangkaian pemrosesan gambar yang di-host sendiri dengan 55+ alat, fitur AI lokal, dan pipeline batch â€“ gambar tidak pernah meninggalkan server Anda.
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Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan SnapOtter
SnapOtter adalah platform manipulasi gambar yang di-host sendiri yang menggabungkan perangkat pengeditan komprehensif â€” ubah ukuran, potong, kompres, konversi, tanda air, dan lainnya â€” dengan kemampuan AI lokal termasuk penghapusan latar belakang, peningkatan skala gambar, OCR, dan restorasi foto. Semua pemrosesan berjalan di server Anda sendiri menggunakan CPU atau GPU, sehingga file asli dan hasilnya tidak pernah melewati layanan eksternal.
Dengan dukungan untuk 55+ format input termasuk 23 format RAW kamera dan 14 format output, SnapOtter menangani semuanya mulai dari pengeditan gambar tunggal yang cepat hingga alur kerja batch yang kompleks yang dibangun menggunakan pembuat pipeline visualnya. Sebuah REST API dengan dokumentasi Swagger interaktif membuatnya mudah untuk mengintegrasikan pemrosesan gambar ke dalam aplikasi atau otomatisasi apa pun.
Fitur utama SnapOtter
Dukungan 55+ format
Memproses JPEG, PNG, WebP, AVIF, TIFF, PDF, SVG, 23 format RAW kamera, dan lainnya â€” konversi antara format apa pun yang didukung dalam satu operasi.
Pemrosesan AI lokal
Penghapusan latar belakang, peningkatan skala gambar, OCR, peningkatan kualitas wajah, dan restorasi foto berjalan sepenuhnya di CPU atau GPU VPS Anda â€” tanpa panggilan API eksternal atau berbagi data.
Pembangun alur visual
Rangkai beberapa operasi gambar menjadi pipeline yang dapat digunakan kembali untuk pemrosesan batch, sehingga alur kerja yang berulang berjalan secara otomatis tanpa langkah manual setiap saat.
REST API dengan dokumentasi
Setiap alat dapat diakses melalui REST API yang terdokumentasi dengan Swagger UI interaktif di /api/docs, memudahkan integrasi pemrosesan gambar ke dalam aplikasi dan skrip.
Pemrosesan batch
Unggah dan ubah seluruh folder gambar dalam satu pekerjaan, menerapkan operasi yang sama pada ratusan file secara bersamaan.
Jalankan SnapOtter lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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