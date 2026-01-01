Deploy instan Evolution API.
Open-source WhatsApp Business API gateway untuk membangun chatbot, otomatisasi, dan integrasi perpesanan pelanggan.
Pilih paket VPS untuk Evolution API
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Evolution API
Evolution API adalah platform open-source yang menyediakan REST API komprehensif untuk otomatisasi pesan WhatsApp. Dibangun di atas library Baileys, platform ini memungkinkan developer untuk menghubungkan akun WhatsApp, mengirim dan menerima pesan, mengelola kontak, dan memicu webhook untuk pemrosesan event secara real-time â€” semuanya tanpa biaya API resmi yang mahal untuk koneksi non-Cloud API.
Self-hosting Evolution API di VPS Anda menjaga semua data percakapan pelanggan tetap berada di infrastruktur Anda sendiri, memastikan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data, dan menghilangkan biaya per pesan yang membuat penyedia komersial menjadi mahal dalam skala besar. Database PostgreSQL dan cache Redis yang disertakan menyediakan persistensi yang andal dan penanganan pesan throughput tinggi untuk beban kerja produksi.
Fitur utama Evolution API
Manajemen Multi-Instans
Hubungkan dan kelola beberapa nomor WhatsApp dari satu deployment, dengan setiap instance diisolasi dan dapat dikontrol secara independen melalui API.
Integrasi Chatbot
Konektor native untuk Typebot, Chatwoot, dan OpenAI memungkinkan pembuatan chatbot tanpa kode dan percakapan otomatis bertenaga AI di WhatsApp.
Webhook Event Sistem
Webhook real-time mengirimkan event pesan, koneksi, dan grup ke aplikasi Anda seketika event tersebut terjadi, memungkinkan respons otomatis instan.
Automasi workflow
Kompatibel dengan n8n dan platform otomatisasi lainnya, memungkinkan alur kerja pesan multilangkah yang kompleks dibangun tanpa kode kustom.
RESTful API
API HTTP/JSON yang bersih dengan autentikasi kode QR memudahkan integrasi pesan WhatsApp ke dalam aplikasi atau layanan apa pun.
Jalankan Evolution API lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
Waktu kehilangan akses ke instance n8n self-hosted, saya langsung menghubungi support Hostinger. Jujur, responsnya benar-benar di luar ekspektasi. Chatbot Kodee sangat membantu, dan Mohammad dari tim CS juga sangat detail untuk memastikan semuanya terselesaikan.
Terima kasih banyak untuk Carla yang sudah bantu upgrade n8n di VPS Hostinger saya. Profesional dan informatif sekali!
Nggak pernah ada drama dengan VPS Hostinger. Selalu cepat, stabil, dan nggak ada downtime.
Hostinger oke banget, saya puas sama layanan yang saya pakai. Harganya nggak semahal tempat lain, tapi VPS-nya mantap dan paketnya sesuai sama harga.