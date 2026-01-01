Evolution API adalah platform open-source yang menyediakan REST API komprehensif untuk otomatisasi pesan WhatsApp. Dibangun di atas library Baileys, platform ini memungkinkan developer untuk menghubungkan akun WhatsApp, mengirim dan menerima pesan, mengelola kontak, dan memicu webhook untuk pemrosesan event secara real-time â€” semuanya tanpa biaya API resmi yang mahal untuk koneksi non-Cloud API.

Self-hosting Evolution API di VPS Anda menjaga semua data percakapan pelanggan tetap berada di infrastruktur Anda sendiri, memastikan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data, dan menghilangkan biaya per pesan yang membuat penyedia komersial menjadi mahal dalam skala besar. Database PostgreSQL dan cache Redis yang disertakan menyediakan persistensi yang andal dan penanganan pesan throughput tinggi untuk beban kerja produksi.