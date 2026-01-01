Deploy instan Convex.
Platform database reaktif open-source dengan query real-time, transaksi ACID, dan serverless function untuk aplikasi modern.
Pilih paket VPS untuk Convex
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan Convex
Convex adalah platform database reaktif yang mengubah arsitektur backend untuk aplikasi modern. Platform ini menggabungkan database dokumen dengan langganan query real-time, transaksi ACID, dan serverless function yang berjalan langsung bersama data Anda — semuanya dalam satu platform terintegrasi. Saat data berubah, setiap klien yang berlangganan akan otomatis terupdate tanpa polling atau pengelolaan WebSocket manual.
Self-hosting Convex di VPS Anda memberi Anda komputasi khusus untuk performa database yang konsisten dan kedaulatan data penuh, yang penting untuk aplikasi yang menangani data pengguna yang tunduk pada peraturan privasi. Deployment ini mencakup backend Convex untuk penyimpanan data dan eksekusi fungsi, serta dashboard untuk mengelola database Anda, memantau query, dan mendeploy serverless function. Setelah peluncuran pertama, buat admin key dengan menjalankan: docker compose exec backend ./generate_admin_key.sh
Fitur utama Convex
Kueri real-time reaktif
Kueri secara otomatis mendorong pembaruan ke klien yang terhubung saat data berubah, tanpa polling atau kode WebSocket manual.
transaksi ACID
Setiap penulisan sepenuhnya transaksional, memastikan konsistensi data di seluruh pembaruan konkuren dalam aplikasi multi-pengguna.
Fungsi serverless
Tulis logika backend sebagai fungsi TypeScript yang berjalan langsung di dalam mesin database, berlokasi bersama dengan data Anda.
Penyimpanan file bawaan
Menyimpan dan menyajikan file secara native tanpa mengonfigurasi layanan penyimpanan objek terpisah atau integrasi CDN.
Debug perjalanan waktu
Periksa status data historis dan putar ulang kueri sebelumnya untuk mendiagnosis bug tanpa mereproduksinya di lingkungan produksi.
Jalankan Convex lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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