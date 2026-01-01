Convex adalah platform database reaktif yang mengubah arsitektur backend untuk aplikasi modern. Platform ini menggabungkan database dokumen dengan langganan query real-time, transaksi ACID, dan serverless function yang berjalan langsung bersama data Anda — semuanya dalam satu platform terintegrasi. Saat data berubah, setiap klien yang berlangganan akan otomatis terupdate tanpa polling atau pengelolaan WebSocket manual.

Self-hosting Convex di VPS Anda memberi Anda komputasi khusus untuk performa database yang konsisten dan kedaulatan data penuh, yang penting untuk aplikasi yang menangani data pengguna yang tunduk pada peraturan privasi. Deployment ini mencakup backend Convex untuk penyimpanan data dan eksekusi fungsi, serta dashboard untuk mengelola database Anda, memantau query, dan mendeploy serverless function. Setelah peluncuran pertama, buat admin key dengan menjalankan: docker compose exec backend ./generate_admin_key.sh