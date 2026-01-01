Deploy instan Dataline.
Alat chat SQL bertenaga AI yang memungkinkan Anda mengkueri dan memvisualisasikan database apa pun menggunakan bahasa Inggris biasa.
Pilih paket VPS untuk Dataline
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan Dataline
Dataline adalah alat analisis data open-source yang mengutamakan privasi, yang menerjemahkan bahasa alami ke dalam kueri SQL, memungkinkan Anda menjelajahi database tanpa menulis satu baris SQL pun. Hubungkan file PostgreSQL, MySQL, Snowflake, SQLite, CSV, atau Excel dan ajukan pertanyaan dalam bahasa Inggris sederhana untuk mendapatkan hasil instan dan visualisasi otomatis.
Tidak seperti platform analitik cloud, menghosting sendiri Dataline di VPS Anda sendiri menjaga data bisnis sensitif di bawah kendali penuh Anda. Tidak ada batasan penggunaan, tidak ada biaya per-kursi, dan tidak ada penguncian vendor (vendor lock-in) — hanya antarmuka kueri cerdas yang berfungsi dengan kunci API LLM pilihan Anda.
Fitur utama Dataline
Kueri bahasa alami
Ketik pertanyaan dalam bahasa Inggris sederhana dan Dataline menghasilkan SQL, mengeksekusinya, serta mengembalikan hasil yang diformat dalam hitungan detik.
Dukungan Multi-database
Hubungkan ke PostgreSQL, MySQL, Snowflake, SQLite, CSV, Excel, dan lainnya dari satu antarmuka tanpa beralih alat.
Pembuatan grafik otomatis
Minta bagan di prompt Anda dan Dataline menampilkan visualisasi langsung dari hasil kueri.
Arsitektur yang mengutamakan privasi
Semua data tetap berada di server Anda sendiri, memberikan Anda kontrol penuh atas informasi bisnis sensitif tanpa paparan pihak ketiga.
Riwayat Kueri
Simpan dan kunjungi kembali kueri serta hasil sebelumnya tanpa mengetik ulang prompt, membangun perpustakaan analitik pribadi seiring waktu.
Jalankan Dataline lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus 🚀
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