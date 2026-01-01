Dataline adalah alat analisis data open-source yang mengutamakan privasi, yang menerjemahkan bahasa alami ke dalam kueri SQL, memungkinkan Anda menjelajahi database tanpa menulis satu baris SQL pun. Hubungkan file PostgreSQL, MySQL, Snowflake, SQLite, CSV, atau Excel dan ajukan pertanyaan dalam bahasa Inggris sederhana untuk mendapatkan hasil instan dan visualisasi otomatis.

Tidak seperti platform analitik cloud, menghosting sendiri Dataline di VPS Anda sendiri menjaga data bisnis sensitif di bawah kendali penuh Anda. Tidak ada batasan penggunaan, tidak ada biaya per-kursi, dan tidak ada penguncian vendor (vendor lock-in) — hanya antarmuka kueri cerdas yang berfungsi dengan kunci API LLM pilihan Anda.