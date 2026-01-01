Deploy Transmute instan.
Konverter file yang mengutamakan privasi yang mengubah dokumen, gambar, audio, dan video tanpa mengunggahnya ke server pihak ketiga.
Pilih paket VPS untuk Transmute
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Transmute
Transmute adalah konverter file yang mengutamakan privasi, yang mengubah dokumen, gambar, audio, dan video antar format melalui antarmuka web yang bersih. File diproses oleh instance yang Anda host sendiri, bukan layanan cloud anonim, sehingga materi sensitif tidak pernah meninggalkan infrastruktur yang Anda kendalikan dan tidak ada batas unggah, tanda air, atau biaya per konversi.
Self-hosting Transmute di VPS memberikan tim alat konversi pribadi yang selalu tersedia dan dapat diakses dari browser mana pun. Ini adalah alternatif praktis untuk konverter online yang didukung iklan yang mengumpulkan data, sehingga sangat cocok untuk organisasi dengan persyaratan penanganan data yang ketat atau siapa pun yang hanya menginginkan konversi format tanpa menyerahkan file kepada pihak ketiga.
Fitur utama Transmute
Konversi yang mengutamakan privasi
File diproses sepenuhnya di instance self-hosted Anda sendiri, sehingga dokumen sensitif dan media tidak pernah mencapai server pihak ketiga.
Dukungan multi-format
Konversi antar format dokumen, gambar, audio, dan video dari satu antarmuka tanpa menginstal software desktop.
Tanpa batasan upload
Self-hosting menghilangkan batas ukuran file dan tanda air yang diberlakukan oleh layanan konversi online gratis.
Antarmuka berbasis Browser
Seret, lepas, dan konversi dari browser mana pun dengan antarmuka yang mudah digunakan yang tidak memerlukan akun untuk memulai.
Kendali penuh atas data
Jalankan layanan di VPS Anda sendiri untuk mempertahankan kontrol penuh atas lokasi penyimpanan file dan berapa lama file tersebut dipertahankan.
Jalankan Transmute lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
Waktu kehilangan akses ke instance n8n self-hosted, saya langsung menghubungi support Hostinger. Jujur, responsnya benar-benar di luar ekspektasi. Chatbot Kodee sangat membantu, dan Mohammad dari tim CS juga sangat detail untuk memastikan semuanya terselesaikan.
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