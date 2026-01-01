Transmute adalah konverter file yang mengutamakan privasi, yang mengubah dokumen, gambar, audio, dan video antar format melalui antarmuka web yang bersih. File diproses oleh instance yang Anda host sendiri, bukan layanan cloud anonim, sehingga materi sensitif tidak pernah meninggalkan infrastruktur yang Anda kendalikan dan tidak ada batas unggah, tanda air, atau biaya per konversi.

Self-hosting Transmute di VPS memberikan tim alat konversi pribadi yang selalu tersedia dan dapat diakses dari browser mana pun. Ini adalah alternatif praktis untuk konverter online yang didukung iklan yang mengumpulkan data, sehingga sangat cocok untuk organisasi dengan persyaratan penanganan data yang ketat atau siapa pun yang hanya menginginkan konversi format tanpa menyerahkan file kepada pihak ketiga.