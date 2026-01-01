Deploy Drupal instan.
CMS open-source tingkat perusahaan yang mendukung jutaan website di seluruh dunia, mulai dari blog pribadi hingga portal pemerintahan berskala besar.
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Buat project apa saja dengan Drupal
Sebagai sistem manajemen konten (CMS) kelas enterprise yang matang, Drupal dipercaya oleh pemerintah, universitas, perusahaan media, dan organisasi Fortune 500 di seluruh dunia. Dengan arsitektur modularnya dan ekosistem ekstensif yang terdiri dari lebih dari 50.000 modul kontribusi, Drupal memungkinkan tim untuk membangun apa pun mulai dari situs editorial sederhana hingga platform digital multi-situs yang kompleks tanpa perlu menulis kode kustom.
Kemampuan CMS headless Drupal, lapisan API yang tangguh, dan sistem izin yang terperinci menjadikannya sangat cocok untuk organisasi yang perlu mengelola konten di berbagai saluran â€” web, seluler, dan lainnya â€” sambil mempertahankan alur kerja editorial yang ketat dan persyaratan kepatuhan. Deployment ini menggabungkan Drupal dengan backend PostgreSQL untuk keandalan dan performa tingkat produksi.
Fitur utama Drupal
Pemodelan konten yang fleksibel
Tentukan jenis konten dan bidang kustom agar sesuai dengan alur kerja editorial Anda dengan tepat, tanpa terikat oleh struktur data yang tetap.
Headless CMS dan REST API
Sajikan konten melalui antarmuka RESTful atau JSON:API agar tim front-end dapat membangun pengalaman kustom dalam framework apa pun.
Peran dan izin terperinci
Kontrol secara tepat apa yang dapat dibuat, diedit, dipublikasikan, atau dihapus oleh setiap peran pengguna di seluruh hierarki situs.
Dukungan multibahasa
Terjemahan bawaan dan manajemen bahasa memungkinkan Anda memublikasikan konten dalam puluhan bahasa dari satu instalasi.
Ekosistem modul yang luas
Lebih dari 50 ribu modul kontribusi memperluas Drupal dengan e-commerce, SEO, manajemen media, dan integrasi layanan pihak ketiga.
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Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
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