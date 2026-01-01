Diskon Drupal hingga 69%

Deploy Drupal instan.

CMS open-source tingkat perusahaan yang mendukung jutaan website di seluruh dunia, mulai dari blog pribadi hingga portal pemerintahan berskala besar.

Langsung mulai aplikasi
Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900/bln
Pilih paket
Jaminan 30 hari uang kembali
Deploy Drupal instan.

Pilih paket VPS untuk Drupal

Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan Drupal

Sebagai sistem manajemen konten (CMS) kelas enterprise yang matang, Drupal dipercaya oleh pemerintah, universitas, perusahaan media, dan organisasi Fortune 500 di seluruh dunia. Dengan arsitektur modularnya dan ekosistem ekstensif yang terdiri dari lebih dari 50.000 modul kontribusi, Drupal memungkinkan tim untuk membangun apa pun mulai dari situs editorial sederhana hingga platform digital multi-situs yang kompleks tanpa perlu menulis kode kustom.

Kemampuan CMS headless Drupal, lapisan API yang tangguh, dan sistem izin yang terperinci menjadikannya sangat cocok untuk organisasi yang perlu mengelola konten di berbagai saluran â€” web, seluler, dan lainnya â€” sambil mempertahankan alur kerja editorial yang ketat dan persyaratan kepatuhan. Deployment ini menggabungkan Drupal dengan backend PostgreSQL untuk keandalan dan performa tingkat produksi.

Buat sekarang
Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama Drupal

Pemodelan konten yang fleksibel

Tentukan jenis konten dan bidang kustom agar sesuai dengan alur kerja editorial Anda dengan tepat, tanpa terikat oleh struktur data yang tetap.

Headless CMS dan REST API

Sajikan konten melalui antarmuka RESTful atau JSON:API agar tim front-end dapat membangun pengalaman kustom dalam framework apa pun.

Peran dan izin terperinci

Kontrol secara tepat apa yang dapat dibuat, diedit, dipublikasikan, atau dihapus oleh setiap peran pengguna di seluruh hierarki situs.

Dukungan multibahasa

Terjemahan bawaan dan manajemen bahasa memungkinkan Anda memublikasikan konten dalam puluhan bahasa dari satu instalasi.

Ekosistem modul yang luas

Lebih dari 50 ribu modul kontribusi memperluas Drupal dengan e-commerce, SEO, manajemen media, dan integrasi layanan pihak ketiga.

Jalankan Drupal lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

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Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.
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