Sebagai sistem manajemen konten (CMS) kelas enterprise yang matang, Drupal dipercaya oleh pemerintah, universitas, perusahaan media, dan organisasi Fortune 500 di seluruh dunia. Dengan arsitektur modularnya dan ekosistem ekstensif yang terdiri dari lebih dari 50.000 modul kontribusi, Drupal memungkinkan tim untuk membangun apa pun mulai dari situs editorial sederhana hingga platform digital multi-situs yang kompleks tanpa perlu menulis kode kustom.

Kemampuan CMS headless Drupal, lapisan API yang tangguh, dan sistem izin yang terperinci menjadikannya sangat cocok untuk organisasi yang perlu mengelola konten di berbagai saluran â€” web, seluler, dan lainnya â€” sambil mempertahankan alur kerja editorial yang ketat dan persyaratan kepatuhan. Deployment ini menggabungkan Drupal dengan backend PostgreSQL untuk keandalan dan performa tingkat produksi.