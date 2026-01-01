Deploy Eclipse Mosquitto instan.
Broker MQTT open-source yang ringan untuk menghubungkan perangkat IoT, sensor, dan aplikasi dengan messaging publish/subscribe.
Pilih paket VPS untuk Eclipse Mosquitto
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Eclipse Mosquitto
Eclipse Mosquitto adalah implementasi open-source referensi dari protokol MQTT, yang mendukung versi 5.0, 3.1.1, dan 3.1. Overhead biner MQTT yang minimal dan model publish/subscribe menjadikannya pilihan standar untuk jaringan sensor IoT, hub automasi rumah, dan aplikasi apa pun yang mengutamakan bandwidth dan masa pakai baterai. Mosquitto digunakan di lingkungan produksi, mulai dari pengaturan rumah Raspberry Pi tunggal hingga deployment IoT industri skala besar.
Template ini men-deploy Mosquitto dengan autentikasi berbasis password yang diaktifkan secara default dan penyimpanan persisten untuk data pesan dan konfigurasi. Self-hosting memberi Anda koneksi dan pesan tanpa batas tanpa biaya per perangkat, kontrol penuh atas daftar kontrol akses, dan pengiriman latensi rendah yang konsisten yang tidak dapat dijamin oleh broker cloud bersama.
Fitur utama Eclipse Mosquitto
Dukungan Protokol MQTT
Mendukung MQTT versi 5.0, 3.1.1, dan 3.1, memastikan kompatibilitas dengan berbagai perangkat IoT, pustaka, dan alat klien.
Otentikasi kata sandi
Autentikasi berbasis kata sandi yang telah dikonfigurasi sebelumnya memblokir koneksi tidak sah sejak broker dimulai, tanpa perlu pengaturan tambahan.
Ketahanan Pesan
Pesan yang dipertahankan dan jaminan pengiriman QoS tetap ada setelah broker dimulai ulang, memastikan perangkat yang terhubung kembali setelah tidak aktif menerima pembaruan yang terlewat.
Kontrol Akses Topik
Aturan ACL membatasi klien mana yang dapat memublikasikan atau berlangganan topik tertentu, memungkinkan konfigurasi broker multi-penyewa yang terperinci.
Enkripsi TLS
Dukungan TLS/SSL bawaan mengenkripsi semua koneksi klien, melindungi data sensor dan perintah kontrol saat transit melalui jaringan yang tidak tepercaya.
Jalankan Eclipse Mosquitto lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
Waktu kehilangan akses ke instance n8n self-hosted, saya langsung menghubungi support Hostinger. Jujur, responsnya benar-benar di luar ekspektasi. Chatbot Kodee sangat membantu, dan Mohammad dari tim CS juga sangat detail untuk memastikan semuanya terselesaikan.
Terima kasih banyak untuk Carla yang sudah bantu upgrade n8n di VPS Hostinger saya. Profesional dan informatif sekali!
Nggak pernah ada drama dengan VPS Hostinger. Selalu cepat, stabil, dan nggak ada downtime.
Hostinger oke banget, saya puas sama layanan yang saya pakai. Harganya nggak semahal tempat lain, tapi VPS-nya mantap dan paketnya sesuai sama harga.