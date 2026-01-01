Eclipse Mosquitto adalah implementasi open-source referensi dari protokol MQTT, yang mendukung versi 5.0, 3.1.1, dan 3.1. Overhead biner MQTT yang minimal dan model publish/subscribe menjadikannya pilihan standar untuk jaringan sensor IoT, hub automasi rumah, dan aplikasi apa pun yang mengutamakan bandwidth dan masa pakai baterai. Mosquitto digunakan di lingkungan produksi, mulai dari pengaturan rumah Raspberry Pi tunggal hingga deployment IoT industri skala besar.

Template ini men-deploy Mosquitto dengan autentikasi berbasis password yang diaktifkan secara default dan penyimpanan persisten untuk data pesan dan konfigurasi. Self-hosting memberi Anda koneksi dan pesan tanpa batas tanpa biaya per perangkat, kontrol penuh atas daftar kontrol akses, dan pengiriman latensi rendah yang konsisten yang tidak dapat dijamin oleh broker cloud bersama.