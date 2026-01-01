Deploy instan Kaneo.
Tool open-source untuk mengelola proyek yang mengutamakan kesederhanaan, dengan Kanban board, pelacakan tugas, dan integrasi GitHub.
Pilih paket VPS untuk Kaneo
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Kaneo
Kaneo adalah aplikasi manajemen proyek yang di-host sendiri yang berfokus pada penyediaan apa yang dibutuhkan tim tanpa kerumitan yang tidak perlu. Ini mengatur pekerjaan melalui proyek, tugas, dan papan kanban, dengan kolaborasi real-time melalui koneksi WebSocket sehingga anggota tim melihat pembaruan tanpa me-refresh halaman.
Tidak seperti alat manajemen proyek perusahaan yang menambahkan lapisan fitur yang jarang digunakan, Kaneo dibangun dengan antarmuka yang minimalis. Ini terintegrasi dengan repositori GitHub untuk menautkan perubahan kode ke tugas proyek, dan mendukung GitHub OAuth sehingga tim dapat melakukan autentikasi dengan akun pengembang yang sudah ada. Semua data proyek disimpan dalam database PostgreSQL di infrastruktur Anda sendiri.
Fitur utama Kaneo
Papan tugas Kanban
Visualisasikan pekerjaan proyek sebagai kartu tugas yang dapat dipindahkan melintasi kolom alur kerja, memberikan seluruh tim pandangan bersama tentang apa yang sedang berlangsung dan apa yang telah selesai.
Integrasi GitHub
Hubungkan repositori GitHub ke proyek dan sinkronkan aktivitas kode langsung ke linimasa proyek tanpa berpindah antar alat.
Kolaborasi real-time
Koneksi WebSocket mendorong pembaruan papan ke semua anggota tim yang aktif secara instan, sehingga papan selalu mencerminkan kondisi terkini tanpa penyegaran manual.
GitHub OAuth Login
Anggota tim masuk dengan akun GitHub mereka yang sudah ada, menghilangkan kebutuhan untuk mengelola satu set kredensial terpisah untuk alat proyek.
Desain Minimal
Kaneo hanya menyediakan fitur yang benar-benar digunakan tim â€“ proyek, tugas, dan papan â€“ tanpa kerumitan konfigurasi seperti alternatif kelas perusahaan.
Jalankan Kaneo lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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