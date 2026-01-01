Kaneo adalah aplikasi manajemen proyek yang di-host sendiri yang berfokus pada penyediaan apa yang dibutuhkan tim tanpa kerumitan yang tidak perlu. Ini mengatur pekerjaan melalui proyek, tugas, dan papan kanban, dengan kolaborasi real-time melalui koneksi WebSocket sehingga anggota tim melihat pembaruan tanpa me-refresh halaman.

Tidak seperti alat manajemen proyek perusahaan yang menambahkan lapisan fitur yang jarang digunakan, Kaneo dibangun dengan antarmuka yang minimalis. Ini terintegrasi dengan repositori GitHub untuk menautkan perubahan kode ke tugas proyek, dan mendukung GitHub OAuth sehingga tim dapat melakukan autentikasi dengan akun pengembang yang sudah ada. Semua data proyek disimpan dalam database PostgreSQL di infrastruktur Anda sendiri.