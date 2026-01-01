RStudio Server adalah versi berbasis web dari RStudio IDE, lingkungan pengembangan yang paling banyak digunakan untuk bahasa pemrograman R. Ini berjalan sepenuhnya di browser, memberikan ilmuwan data, ahli statistik, dan peneliti lingkungan R yang kaya fitur yang sama seperti yang mereka miliki di desktop lokal â€” editor skrip, konsol, penampil plot, manajer paket, dan inspektur lingkungan â€” tanpa mengharuskan R atau RStudio diinstal di setiap mesin pengguna.

Self-hosting RStudio Server di VPS memberikan tim Anda lingkungan R yang persisten yang didukung oleh CPU dan memori khusus. Analisis, instalasi paket, dan set data besar tetap berada di server daripada mengonsumsi sumber daya mesin lokal, sehingga praktis untuk menjalankan beban kerja R yang intensif komputasi dari perangkat apa pun.