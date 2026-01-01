Deploy instan RStudio Server
R IDE berbasis browser untuk komputasi statistik, analisis data, dan visualisasi tanpa instalasi lokal.
Pilih paket VPS untuk RStudio Server
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan RStudio Server
RStudio Server adalah versi berbasis web dari RStudio IDE, lingkungan pengembangan yang paling banyak digunakan untuk bahasa pemrograman R. Ini berjalan sepenuhnya di browser, memberikan ilmuwan data, ahli statistik, dan peneliti lingkungan R yang kaya fitur yang sama seperti yang mereka miliki di desktop lokal â€” editor skrip, konsol, penampil plot, manajer paket, dan inspektur lingkungan â€” tanpa mengharuskan R atau RStudio diinstal di setiap mesin pengguna.
Self-hosting RStudio Server di VPS memberikan tim Anda lingkungan R yang persisten yang didukung oleh CPU dan memori khusus. Analisis, instalasi paket, dan set data besar tetap berada di server daripada mengonsumsi sumber daya mesin lokal, sehingga praktis untuk menjalankan beban kerja R yang intensif komputasi dari perangkat apa pun.
Fitur utama RStudio Server
Full R IDE (Integrated Development Environment) di browser
Antarmuka RStudio yang lengkap â€” editor skrip, konsol, peramban lingkungan, dan penampil plot â€” berjalan di browser Anda tanpa memerlukan instalasi R lokal.
R Markdown notebooks
Buat dan render dokumen R Markdown yang menggabungkan kode, output, dan prosa menjadi laporan HTML, PDF, atau Word yang dapat direproduksi dengan sekali klik.
Pengembangan aplikasi Shiny
Bangun dan pratinjau aplikasi web Shiny interaktif langsung dari editor dengan panel pratinjau langsung untuk iterasi cepat.
Manajemen paket
Instal dan kelola paket R dari CRAN, Bioconductor, dan GitHub langsung dari IDE dengan resolusi dependensi otomatis.
Integrasi Git bawaan
Skrip kontrol versi, analisis, dan proyek dengan dukungan Git dan SVN bawaan tanpa meninggalkan IDE.
Jalankan RStudio Server lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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