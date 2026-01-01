SkySend adalah layanan minimalis yang dapat di-hosting sendiri untuk berbagi file dan catatan dengan enkripsi end-to-end. File dan catatan dienkripsi sepenuhnya di browser menggunakan AES-256-GCM sebelum mencapai server, sehingga server hanya menyimpan blob terenkripsi dan tidak pernah memiliki akses ke kunci dekripsi. Tidak ada akun, telemetri, maupun analitik.

Meng-hosting SkySend sendiri di VPS Anda menjaga konten yang dibagikan tetap di bawah kendali penuh Anda sambil mempertahankan jaminan privasi dari enkripsi zero-knowledge. Terinspirasi oleh Mozilla Send dan PrivateBin, layanan ini menggunakan primitif keamanan modern seperti derivasi kunci HKDF-SHA256 dan perlindungan kata sandi Argon2id untuk menyediakan alternatif yang cepat dan aman untuk layanan berbagi file komersial.