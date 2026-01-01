Diskon SkySend hingga 69%

Deploy SkySend instan.

Berbagi file dan catatan yang terenkripsi end-to-end, dapat di-host sendiri, dengan arsitektur server zero-knowledge.

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Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900/bln
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Deploy SkySend instan.

Pilih paket VPS untuk SkySend

Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan SkySend

SkySend adalah layanan minimalis yang dapat di-hosting sendiri untuk berbagi file dan catatan dengan enkripsi end-to-end. File dan catatan dienkripsi sepenuhnya di browser menggunakan AES-256-GCM sebelum mencapai server, sehingga server hanya menyimpan blob terenkripsi dan tidak pernah memiliki akses ke kunci dekripsi. Tidak ada akun, telemetri, maupun analitik.

Meng-hosting SkySend sendiri di VPS Anda menjaga konten yang dibagikan tetap di bawah kendali penuh Anda sambil mempertahankan jaminan privasi dari enkripsi zero-knowledge. Terinspirasi oleh Mozilla Send dan PrivateBin, layanan ini menggunakan primitif keamanan modern seperti derivasi kunci HKDF-SHA256 dan perlindungan kata sandi Argon2id untuk menyediakan alternatif yang cepat dan aman untuk layanan berbagi file komersial.

Coba sekarang
Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama SkySend

Zero-knowledge encryption

Enkripsi streaming AES-256-GCM dilakukan sepenuhnya di browser, dengan kunci dekripsi hanya berada di fragmen URL dan tidak pernah mencapai server.

Tidak perlu akun

Unggah file atau bagikan catatan secara instan tanpa registrasi, telemetri, atau pelacakan â€“ tautan berbagi berfungsi untuk penerima mana pun tanpa perlu mendaftar.

Catatan terenkripsi

Bagikan cuplikan teks, kata sandi, kode dengan penyorotan sintaks, Markdown, atau kunci SSH dengan opsi hapus setelah dibaca dan batas tampilan yang dapat dikonfigurasi.

Proteksi Password

Perlindungan kata sandi Argon2id opsional dengan derivasi kunci yang membutuhkan banyak memori dan tahan GPU untuk melindungi dari serangan brute-force pada konten yang dibagikan.

Penyimpanan yang kompatibel dengan S3

Dukungan backend opsional untuk Cloudflare R2, AWS S3, MinIO, Hetzner, dan Wasabi, dengan URL pra-tanda tangan untuk unduhan langsung yang memberlakukan kedaluwarsa dan batasan.

Kedaluwarsa yang dapat dikonfigurasi

Atur batas unduhan dan waktu kedaluwarsa per unggahan, dengan pembersihan otomatis entri yang kedaluwarsa dan dasbor bawaan untuk melacak berbagi aktif.

Jalankan SkySend lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Rekomendasi lokasi server:

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.
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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Docker VPS hosting yang bisa diandalkan

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Jaminan 30 hari uang kembali

Bebas risiko dengan jaminan 30 hari uang kembali. Baca informasi selengkapnya di Kebijakan pengembalian uang.

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