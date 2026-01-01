Deploy SkySend instan.
Berbagi file dan catatan yang terenkripsi end-to-end, dapat di-host sendiri, dengan arsitektur server zero-knowledge.
Pilih paket VPS untuk SkySend
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan SkySend
SkySend adalah layanan minimalis yang dapat di-hosting sendiri untuk berbagi file dan catatan dengan enkripsi end-to-end. File dan catatan dienkripsi sepenuhnya di browser menggunakan AES-256-GCM sebelum mencapai server, sehingga server hanya menyimpan blob terenkripsi dan tidak pernah memiliki akses ke kunci dekripsi. Tidak ada akun, telemetri, maupun analitik.
Meng-hosting SkySend sendiri di VPS Anda menjaga konten yang dibagikan tetap di bawah kendali penuh Anda sambil mempertahankan jaminan privasi dari enkripsi zero-knowledge. Terinspirasi oleh Mozilla Send dan PrivateBin, layanan ini menggunakan primitif keamanan modern seperti derivasi kunci HKDF-SHA256 dan perlindungan kata sandi Argon2id untuk menyediakan alternatif yang cepat dan aman untuk layanan berbagi file komersial.
Fitur utama SkySend
Zero-knowledge encryption
Enkripsi streaming AES-256-GCM dilakukan sepenuhnya di browser, dengan kunci dekripsi hanya berada di fragmen URL dan tidak pernah mencapai server.
Tidak perlu akun
Unggah file atau bagikan catatan secara instan tanpa registrasi, telemetri, atau pelacakan â€“ tautan berbagi berfungsi untuk penerima mana pun tanpa perlu mendaftar.
Catatan terenkripsi
Bagikan cuplikan teks, kata sandi, kode dengan penyorotan sintaks, Markdown, atau kunci SSH dengan opsi hapus setelah dibaca dan batas tampilan yang dapat dikonfigurasi.
Proteksi Password
Perlindungan kata sandi Argon2id opsional dengan derivasi kunci yang membutuhkan banyak memori dan tahan GPU untuk melindungi dari serangan brute-force pada konten yang dibagikan.
Penyimpanan yang kompatibel dengan S3
Dukungan backend opsional untuk Cloudflare R2, AWS S3, MinIO, Hetzner, dan Wasabi, dengan URL pra-tanda tangan untuk unduhan langsung yang memberlakukan kedaluwarsa dan batasan.
Kedaluwarsa yang dapat dikonfigurasi
Atur batas unduhan dan waktu kedaluwarsa per unggahan, dengan pembersihan otomatis entri yang kedaluwarsa dan dasbor bawaan untuk melacak berbagi aktif.
Jalankan SkySend lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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