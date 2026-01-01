Deploy Matrix Conduit instan.
Matrix homeserver berbasis Rust yang ringan untuk obrolan terfederasi yang aman dengan konsumsi sumber daya minimal.
Pilih paket VPS untuk Matrix Conduit
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Matrix Conduit
Matrix Conduit adalah homeserver Matrix yang sederhana, cepat, dan andal yang ditulis dalam Rust. Dirancang sebagai alternatif ringan untuk Synapse, ia hadir sebagai satu binary dengan database RocksDB tersemat, menghilangkan kebutuhan akan PostgreSQL atau layanan eksternal lainnya dan secara drastis mengurangi jejak sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan server chat Anda sendiri.
Self-hosting Conduit di VPS memberi Anda kepemilikan penuh atas riwayat pesan, media, dan kunci enkripsi sambil tetap berfederasi dengan jaringan Matrix global. Enkripsi end-to-end diaktifkan secara default, dan klien Matrix standar apa pun seperti Element, FluffyChat, atau Cinny dapat terhubung secara langsung, sehingga komunitas Anda tetap menggunakan alat yang sudah dikenal.
Fitur utama Matrix Conduit
Jejak ringan
Biner Rust tunggal dengan penyimpanan RocksDB tersemat berjalan dengan nyaman pada paket VPS kecil di mana Synapse akan kesulitan.
Enkripsi end-to-end
Ruang pribadi dan pesan langsung dienkripsi secara default sehingga isi pesan tetap tidak dapat dibaca oleh siapa pun kecuali penerimanya.
Federasi Matrix
Terhubung dengan pengguna di homeserver Matrix lainnya di seluruh dunia melalui protokol Matrix terbuka dan jaringan federasi.
Tidak ada database eksternal
Menyimpan semua data dalam instans RocksDB tersemat, menghilangkan kerumitan pengaturan, penyetelan, dan pencadangan PostgreSQL.
Klien standar yang didukung
Berfungsi dengan Element, FluffyChat, Cinny, Nheko, dan setiap klien lain yang mendukung Matrix client-server API.
Kontrol token pendaftaran
Batasi pembuatan akun baru dengan token rahasia bersama sehingga hanya orang yang Anda undang yang dapat mendaftar di server Anda.
Jalankan Matrix Conduit lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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