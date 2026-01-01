Matrix Conduit adalah homeserver Matrix yang sederhana, cepat, dan andal yang ditulis dalam Rust. Dirancang sebagai alternatif ringan untuk Synapse, ia hadir sebagai satu binary dengan database RocksDB tersemat, menghilangkan kebutuhan akan PostgreSQL atau layanan eksternal lainnya dan secara drastis mengurangi jejak sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan server chat Anda sendiri.

Self-hosting Conduit di VPS memberi Anda kepemilikan penuh atas riwayat pesan, media, dan kunci enkripsi sambil tetap berfederasi dengan jaringan Matrix global. Enkripsi end-to-end diaktifkan secara default, dan klien Matrix standar apa pun seperti Element, FluffyChat, atau Cinny dapat terhubung secara langsung, sehingga komunitas Anda tetap menggunakan alat yang sudah dikenal.