Diskon Matrix Conduit hingga 69%

Deploy Matrix Conduit instan.

Matrix homeserver berbasis Rust yang ringan untuk obrolan terfederasi yang aman dengan konsumsi sumber daya minimal.

Langsung mulai aplikasi
Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900/bln
Pilih paket
Jaminan 30 hari uang kembali
Deploy Matrix Conduit instan.

Pilih paket VPS untuk Matrix Conduit

Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan Matrix Conduit

Matrix Conduit adalah homeserver Matrix yang sederhana, cepat, dan andal yang ditulis dalam Rust. Dirancang sebagai alternatif ringan untuk Synapse, ia hadir sebagai satu binary dengan database RocksDB tersemat, menghilangkan kebutuhan akan PostgreSQL atau layanan eksternal lainnya dan secara drastis mengurangi jejak sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan server chat Anda sendiri.

Self-hosting Conduit di VPS memberi Anda kepemilikan penuh atas riwayat pesan, media, dan kunci enkripsi sambil tetap berfederasi dengan jaringan Matrix global. Enkripsi end-to-end diaktifkan secara default, dan klien Matrix standar apa pun seperti Element, FluffyChat, atau Cinny dapat terhubung secara langsung, sehingga komunitas Anda tetap menggunakan alat yang sudah dikenal.

Buat sekarang
Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama Matrix Conduit

Jejak ringan

Biner Rust tunggal dengan penyimpanan RocksDB tersemat berjalan dengan nyaman pada paket VPS kecil di mana Synapse akan kesulitan.

Enkripsi end-to-end

Ruang pribadi dan pesan langsung dienkripsi secara default sehingga isi pesan tetap tidak dapat dibaca oleh siapa pun kecuali penerimanya.

Federasi Matrix

Terhubung dengan pengguna di homeserver Matrix lainnya di seluruh dunia melalui protokol Matrix terbuka dan jaringan federasi.

Tidak ada database eksternal

Menyimpan semua data dalam instans RocksDB tersemat, menghilangkan kerumitan pengaturan, penyetelan, dan pencadangan PostgreSQL.

Klien standar yang didukung

Berfungsi dengan Element, FluffyChat, Cinny, Nheko, dan setiap klien lain yang mendukung Matrix client-server API.

Kontrol token pendaftaran

Batasi pembuatan akun baru dengan token rahasia bersama sehingga hanya orang yang Anda undang yang dapat mendaftar di server Anda.

Jalankan Matrix Conduit lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

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Docker VPS hosting yang bisa diandalkan

Gad Iradufasha
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Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.

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