Deploy Livebook dengan instalasi sekali klik.
Notebook Elixir interaktif dan kolaboratif untuk data science, otomatisasi, dan eksplorasi kode langsung.
Pilih paket VPS untuk Livebook
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Livebook
Livebook adalah aplikasi web sumber terbuka untuk menulis notebook Elixir yang kolaboratif dan dapat direproduksi. Dibuat khusus untuk ekosistem BEAM, ini menggabungkan eksekusi kode langsung, visualisasi data yang kaya, dan pengeditan multipemain waktu nyata dalam satu antarmuka berbasis browser. Tidak seperti lingkungan notebook serbaguna, Livebook terintegrasi secara mendalam dengan model konkurensi Elixir dan menghasilkan notebook yang dirancang untuk berjalan secara identik di seluruh sesi dan mesin.
Menghosting sendiri Livebook di VPS menjaga notebook, pipeline data, dan eksperimen pembelajaran mesin Anda pada infrastruktur yang Anda kendalikan â€“ tanpa batasan ukuran notebook, tanpa biaya penggunaan, dan tanpa layanan cloud pihak ketiga yang menangani kode atau data Anda.
Fitur utama Livebook
Kolaborasi real-time
Beberapa pengguna dapat mengedit notebook yang sama secara bersamaan dengan pelacakan kursor langsung dan pengeditan kolaboratif bebas konflik.
Sel Pintar
Jenis sel bawaan mengotomatiskan kueri SQL, permintaan HTTP, pembacaan file, dan pembuatan bagan tanpa menulis kode boilerplate yang berulang.
ML dan alur kerja data
Integrasi bawaan dengan Nx, Explorer, dan Kino memungkinkan komputasi numerik, dataframe, dan visualisasi yang kaya langsung di dalam notebook.
Deploy Aplikasi Notebook
Publikasikan notebook apa pun sebagai aplikasi web interaktif mandiri yang dapat dijalankan oleh pengguna akhir tanpa akses langsung ke antarmuka Livebook.
Otomatis dapat direproduksi
Notebook merekam semua dependensi dan nilai runtime di dalam file itu sendiri, memastikan hasil yang konsisten di berbagai mesin dan deployment.
Jalankan Livebook lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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