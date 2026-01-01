Livebook adalah aplikasi web sumber terbuka untuk menulis notebook Elixir yang kolaboratif dan dapat direproduksi. Dibuat khusus untuk ekosistem BEAM, ini menggabungkan eksekusi kode langsung, visualisasi data yang kaya, dan pengeditan multipemain waktu nyata dalam satu antarmuka berbasis browser. Tidak seperti lingkungan notebook serbaguna, Livebook terintegrasi secara mendalam dengan model konkurensi Elixir dan menghasilkan notebook yang dirancang untuk berjalan secara identik di seluruh sesi dan mesin.

Menghosting sendiri Livebook di VPS menjaga notebook, pipeline data, dan eksperimen pembelajaran mesin Anda pada infrastruktur yang Anda kendalikan â€“ tanpa batasan ukuran notebook, tanpa biaya penggunaan, dan tanpa layanan cloud pihak ketiga yang menangani kode atau data Anda.