Deploy OpenHands dengan instalasi sekali klik.
Insinyur perangkat lunak AI otonom sumber terbuka yang membaca, menulis, dan menjalankan kode untuk menyelesaikan tugas pengembangan secara menyeluruh.
Pilih paket VPS untuk OpenHands
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan OpenHands
OpenHands adalah platform open-source untuk menjalankan agen AI yang secara otonom menyelesaikan tugas rekayasa perangkat lunak. Didukung oleh lingkungan eksekusi sandboxed, ia membaca dan menulis file, menjalankan perintah terminal, mengeksekusi rangkaian pengujian, menginstal paket, dan menjelajahi web â€” semuanya tanpa intervensi manusia di antara langkah-langkah. Setiap sesi berjalan dalam kontainer terisolasi, sehingga agen dapat melakukan operasi arbitrer dengan aman tanpa memengaruhi host VPS Anda.
Platform ini mendukung setiap penyedia LLM utama melalui LiteLLM, memungkinkan Anda mengonfigurasi OpenAI, Anthropic, Google, Ollama, atau endpoint yang kompatibel dengan OpenAI mana pun sebagai backend penalaran. Self-hosting menjaga basis kode dan riwayat tugas Anda pada infrastruktur yang Anda kendalikan, tanpa biaya per tugas di luar biaya yang dikenakan oleh penyedia LLM Anda.
Fitur utama OpenHands
Eksekusi kode otonom
Membaca file, menulis kode, menjalankan perintah, dan menguji output secara berulang â€” semuanya dalam sandbox kontainer terisolasi per sesi.
Dukungan LLM multi-penyedia
Bawa kunci API Anda sendiri untuk OpenAI, Anthropic, Google, atau endpoint apa pun yang kompatibel dengan OpenAI melalui integrasi LiteLLM bawaan.
Penjelajahan web dan pencarian
Jelajahi dokumentasi, cari di web, dan ambil data langsung sebagai bagian dari tugas penelitian dan implementasi multi-langkah.
Integrasi GitHub
Otentikasi dengan GitHub agar agen dapat membaca repositori, membuat cabang, melakukan commit perubahan, dan membuka permintaan pull secara mandiri.
Akses file Workspace
Pasang direktori proyek Anda agar agen membaca dan memodifikasi file sumber asli Anda selama setiap sesi coding.
Persistensi sesi
Riwayat percakapan dan memori agen bertahan antar sesi sehingga pekerjaan jangka panjang dapat dilanjutkan tepat di titik terakhirnya.
Jalankan OpenHands lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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