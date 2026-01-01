OpenHands adalah platform open-source untuk menjalankan agen AI yang secara otonom menyelesaikan tugas rekayasa perangkat lunak. Didukung oleh lingkungan eksekusi sandboxed, ia membaca dan menulis file, menjalankan perintah terminal, mengeksekusi rangkaian pengujian, menginstal paket, dan menjelajahi web â€” semuanya tanpa intervensi manusia di antara langkah-langkah. Setiap sesi berjalan dalam kontainer terisolasi, sehingga agen dapat melakukan operasi arbitrer dengan aman tanpa memengaruhi host VPS Anda.

Platform ini mendukung setiap penyedia LLM utama melalui LiteLLM, memungkinkan Anda mengonfigurasi OpenAI, Anthropic, Google, Ollama, atau endpoint yang kompatibel dengan OpenAI mana pun sebagai backend penalaran. Self-hosting menjaga basis kode dan riwayat tugas Anda pada infrastruktur yang Anda kendalikan, tanpa biaya per tugas di luar biaya yang dikenakan oleh penyedia LLM Anda.