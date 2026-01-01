Deploy NoteDiscovery dalam instalasi sekali klik.
Basis pengetahuan markdown yang di-hosting sendiri dengan tampilan grafik, backlink, dan integrasi AI bawaan via MCP.
Pilih paket VPS untuk NoteDiscovery
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan NoteDiscovery
NoteDiscovery adalah aplikasi pencatat dan basis pengetahuan self-hosted yang ringan, yang menyimpan semua konten sebagai file markdown biasa di disk â€” tanpa database, tanpa layanan eksternal, tanpa vendor lock-in. Editornya mendukung pratinjau langsung, matematika LaTeX, diagram Mermaid, blok kode dengan penyorotan sintaks, dan auto-save. Tampilan grafik interaktif memvisualisasikan koneksi antar catatan melalui wikilink, dan panel backlink menunjukkan catatan mana yang mereferensikan catatan saat ini â€” alur kerja pemikiran terhubung yang membuat alat seperti Obsidian populer, tersedia sepenuhnya di server Anda sendiri.
Server MCP (Model Context Protocol) bawaan memungkinkan asisten AI seperti Claude dan Cursor untuk mengkueri dan memperbarui catatan Anda secara langsung, menjadikan NoteDiscovery salah satu dari sedikit aplikasi catatan self-hosted dengan integrasi agen AI native secara langsung.
Fitur utama NoteDiscovery
Tampilan grafik dan tautan balik
Visualisasikan hubungan antar catatan sebagai grafik interaktif dan lihat catatan mana yang merujuk pada catatan saat ini, memudahkan navigasi basis pengetahuan yang berkembang.
MCP server bawaan
Dukungan Native Model Context Protocol memungkinkan asisten AI seperti Claude dan Cursor membaca dan menulis catatan Anda secara langsung, tanpa plugin atau konfigurasi tambahan.
Editor markdown kaya
Pratinjau langsung, rendering matematika LaTeX, diagram Mermaid, penyorotan sintaks untuk 50+ bahasa, dan pengeditan panel terpisah dalam satu antarmuka berbasis browser.
Berbagi catatan publik
Hasilkan URL yang dapat dibagikan yang dilindungi token dengan kode QR untuk catatan apa pun, sehingga Anda dapat membagikan halaman individual tanpa mengekspos seluruh basis pengetahuan.
Dukungan gambar dan media
Sematkan gambar, audio, video, dan PDF dengan pratinjau sebaris, dan buat sketsa dalam aplikasi yang disimpan sebagai file PNG bersamaan dengan catatan markdown Anda.
Jalankan NoteDiscovery lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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