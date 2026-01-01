NoteDiscovery adalah aplikasi pencatat dan basis pengetahuan self-hosted yang ringan, yang menyimpan semua konten sebagai file markdown biasa di disk â€” tanpa database, tanpa layanan eksternal, tanpa vendor lock-in. Editornya mendukung pratinjau langsung, matematika LaTeX, diagram Mermaid, blok kode dengan penyorotan sintaks, dan auto-save. Tampilan grafik interaktif memvisualisasikan koneksi antar catatan melalui wikilink, dan panel backlink menunjukkan catatan mana yang mereferensikan catatan saat ini â€” alur kerja pemikiran terhubung yang membuat alat seperti Obsidian populer, tersedia sepenuhnya di server Anda sendiri.

Server MCP (Model Context Protocol) bawaan memungkinkan asisten AI seperti Claude dan Cursor untuk mengkueri dan memperbarui catatan Anda secara langsung, menjadikan NoteDiscovery salah satu dari sedikit aplikasi catatan self-hosted dengan integrasi agen AI native secara langsung.