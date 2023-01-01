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Népszerű alkalmazások

Összes alkalmazás
Hermes Agent

Hermes Agent

Önképző AI ügynök beépített tanulási hurokkal és többplatformos üzenetküldéssel

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n8n

n8n

Vizuális, csomópont-alapú felülettel rendelkező munkafolyamat-automatizáló platform

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OpenClaw

OpenClaw

Személyes AI asszisztens többcsatornás üzenetküldési támogatással (korábban Moltbot/Clawdbot)

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Paperclip

Paperclip

A Paperclip egy AI/ML orkesztrációs platform autonóm csapatok számára

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Összes alkalmazás megtekintése

2FAuth

2FAuth

Önállóan üzemeltetett kétlépcsős hitelesítési kódkezelő webes és mobil eszközökhöz

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9router

9router

AI API útválasztó proxy tokenoptimalizálással 40+ LLM szolgáltatóhoz

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Ackee

Ackee

Az Ackee egy saját üzemeltetésű Node.js analitikai eszköz adatvédelemre fókuszáló weboldal követéshez.

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Activepieces

Activepieces

Nyílt forráskódú, kód nélküli munkafolyamat-automatizálás 200+ alkalmazásintegrációval

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Actual Budget

Actual Budget

Adatvédelem-központú személyes pénzügyi alkalmazás borítékos költségvetés-készítéssel

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Adminer

Adminer

11+ adatbázis-rendszert támogató, teljes körű adatbázis-kezelő felület

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AdventureLog

AdventureLog

Önállóan üzemeltetett utazáskövető és útitervező interaktív térképekkel

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AFFiNE

AFFiNE

Minden az egyben munkaterület, amely dokumentumokat, fehér táblákat és adatbázisokat egyesít AI-val.

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Agent Zero

Agent Zero

Open-source AI agent framework with multi-agent cooperation and persistent memory

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Agenta

Agenta

Nyílt forráskódú LLMOps platform promptokhoz, értékeléshez és LLM megfigyelhetőséghez

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agentmemory

agentmemory

Perzisztens memória AI kódoló ügynökök számára hibrid BM25 vektoros és gráfkereséssel

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Airsonic Advanced

Airsonic Advanced

Személyes zenei könyvtárak lejátszása egy Subsonic-kompatibilis API szerveren keresztül.

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AirTrail

AirTrail

Személyes repülési napló interaktív térképpel, statisztikákkal és többfelhasználós támogatással

Telepítés
AiToEarn

AiToEarn

Nyílt forráskódú AI tartalommarketing ügynök többplatformos közzétételhez és bevételszerzéshez

Telepítés
Akaunting

Akaunting

Free open-source accounting software for small businesses and freelancers

Telepítés
Alerta

Alerta

Nyílt forráskódú riasztáskezelő platform a monitoring riasztások konszolidálására

Telepítés
Alexandrie

Alexandrie

Önállóan üzemeltetett tudásbázis kiterjesztett Markdown támogatással és dokumentumonkénti engedélyekkel

Telepítés
AList

AList

Saját üzemeltetésű fájllista és WebDAV szerver 30+ tárhely-backend támogatással

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AllTube

AllTube

Webes felület videók letöltésére YouTube-ról és más oldalakról

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Ampache

Ampache

Az Ampache egy webalapú audio/videó streaming alkalmazás és média kezelő.

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An Otter Wiki

An Otter Wiki

Könnyűsúlyú, saját üzemeltetésű wiki Git-alapú oldalakkal és Markdown szerkesztéssel

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AnonUpload

AnonUpload

Az AnonUpload egy biztonságos anonim fájlmegosztó alkalmazás adatbázis-követelmények nélkül.

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AnythingLLM

AnythingLLM

Minden az egyben AI alkalmazás RAG, ügynökök és chatbotok számára bármilyen LLM szolgáltatóval

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Apache Answer

Apache Answer

Nyílt forráskódú kérdés-válasz platform a csapat tudásmegosztására és közösségépítésre

Telepítés
Apache DevLake

Apache DevLake

Nyílt forráskódú DORA metrics és mérnöki csapat analitikai platform

Telepítés
Apache Guacamole

Apache Guacamole

Kliens nélküli web alapú távoli asztali átjáró RDP, VNC, SSH és Telnet protokollokhoz

Telepítés
Apache Solr

Apache Solr

Apache Lucene alapú vállalati nyílt forráskódú keresőplatform

Telepítés
Apache Superset

Apache Superset

Az Apache Superset egy modern adatfeltáró és vizualizációs platform BI-hoz.

Telepítés
AppFlowy

AppFlowy

Az AppFlowy egy AI-alapú, nyílt forráskódú munkaterület és Notion alternatíva.

Telepítés
Apprise API

Apprise API

Könnyűsúlyú REST API 120-nál több szolgáltatáshoz push értesítések küldésére

Telepítés
Appsmith

Appsmith

Nyílt forráskódú, alacsony kódú platform belső eszközök és alkalmazások építéséhez

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Aptabase

Aptabase

Adatvédelem-központú SDK analitika mobil, asztali és webes alkalmazásokhoz

Telepítés
ArangoDB

ArangoDB

Natív többmodelles adatbázis gráfokhoz, dokumentumokhoz és kulcs-érték adatokhoz

Telepítés
ArcadeDB

ArcadeDB

Többmodelles adatbázis gráf-, dokumentum-, kulcs-érték és idősoros adatokhoz

Telepítés
ArchiveBox

ArchiveBox

Saját üzemeltetésű internetes archiválási megoldás weboldalak és média megőrzésére

Telepítés
Argilla

Argilla

Collaborative platform for AI engineers to build high-quality datasets

Telepítés
Artalk

Artalk

Kis erőforrásigényű, saját üzemeltetésű hozzászólásrendszer Go háttérrendszerrel és beágyazható JS widgettel

Telepítés
AstrBot

AstrBot

Az AstrBot egy nyílt forráskódú többplatformos AI csevegőrobot keretrendszer

Telepítés
Audiobookshelf

Audiobookshelf

Saját üzemeltetésű hangoskönyv és podcast szerver többfelhasználós támogatással

Telepítés
Authentik

Authentik

Open-source identitásszolgáltató, amely a rugalmasságra és sokoldalúságra összpontosít

Telepítés
Authorizer

Authorizer

Nyílt forráskódú, saját üzemeltetésű hitelesítési szerver közösségi bejelentkezéssel, MFA-val és RBAC-vel

Telepítés
Autobase

Autobase

Nyílt forráskódú, saját üzemeltetésű Adatbázis-szolgáltatás platform PostgreSQL automatizáláshoz

Telepítés
autobrr

autobrr

Modern letöltés-automatizálási eszköz torrentekhez és usenethez valós idejű IRC felügyelettel

Telepítés
Automatisch

Automatisch

Nyílt forráskódú Zapier alternatíva alkalmazások összekapcsolására és munkafolyamatok automatizálására

Telepítés
Baby Buddy

Baby Buddy

Babafigyelő alkalmazás, amely segíti a szülőket a napi tevékenységek és az egészségi állapot nyomon követésében

Telepítés
Backrest

Backrest

Webes felhasználói felület restic biztonsági mentésekhez ütemezéssel, titkosítással és fájlszintű visszaállítással

Telepítés
Baikal

Baikal

Önállóan üzemeltetett CalDAV és CardDAV szerver naptárakhoz és névjegyekhez

Telepítés
Bar Assistant

Bar Assistant

Önállóan üzemeltetett koktélrecept-kezelő és otthoni bár készletkövető

Telepítés
Baserow

Baserow

Nyílt forráskódú no-code adatbázis és Airtable alternatíva csapatok számára

Telepítés
Bazarr

Bazarr

Automatizált feliratkezelés és letöltési társ Sonarr és Radarr számára

Telepítés
BeaverHabits

BeaverHabits

Minimalista, saját üzemeltetésű szokáskövető, napi bejelölésekre és sorozatokra összpontosítva

Telepítés
BentoPDF

BentoPDF

Adatvédelem-központú, böngészőalapú PDF eszközkészlet PDF-ek egyesítésére, felosztására, konvertálására és szerkesztésére

Telepítés
Beszel

Beszel

Könnyűsúlyú szerverfelügyeleti platform Docker statisztikákkal és riasztásokkal

Telepítés
Beszel Agent

Beszel Agent

Könnyűsúlyú felügyeleti ügynök a Beszel szerverfelügyeleti rendszerhez

Telepítés
bewCloud

bewCloud

Könnyűsúlyú, saját üzemeltetésű felhőtárhely fájlszinkronizálással és CalDAV/CardDAV támogatással

Telepítés
Bigcapital

Bigcapital

Önállóan üzemeltetett pénzügyi könyvelési platform intelligens jelentéskészítéssel és többpénznemű támogatással

Telepítés
Black Candy

Black Candy

Önállóan üzemeltetett zenestreamelő szerver webes lejátszóval és mobilalkalmazásokkal

Telepítés
Blender

Blender

Browser-accessible 3D modeling, animation, and rendering suite

Telepítés
Blinko

Blinko

AI-alapú jegyzetkészítő és mikroblog platform Markdown támogatással és feladatkezeléssel

Telepítés
Bluesky PDS

Bluesky PDS

Személyes Adatszerver a Bluesky decentralizált közösségi hálózathoz

Telepítés
bolt.diy

bolt.diy

Saját üzemeltetésű AI kódoló asszisztens teljes stack alkalmazások generálásához a böngészőben

Telepítés
Bookshelf

Bookshelf

E-könyv és hangoskönyv gyűjteménykezelő, a Readarr közösségi újjáélesztése.

Telepítés
BookStack

BookStack

Strukturált, saját üzemeltetésű wiki csapatok számára, könyvekkel, fejezetekkel, oldalakkal és kereséssel

Telepítés
BroadcastChannel

BroadcastChannel

Alakítson át bármely nyilvános Telegram csatornát SEO-barát mikrobloggá RSS-sel

Telepítés
Browserless

Browserless

Headless Chrome böngésző szolgáltatásként web scrapinghez és automatizáláshoz

Telepítés
Budge

Budge

Személyes pénzügyi költségvetés-készítő alkalmazás kiadáskövetésre és pénzügyi tervezésre

Telepítés
Budibase

Budibase

Low-code platform üzleti alkalmazások és munkafolyamatok percek alatti elkészítéséhez

Telepítés
BugSink

BugSink

Önállóan üzemeltetett hibakövető platform alkalmazásfigyeléshez

Telepítés
Buildbot

Buildbot

Önállóan üzemeltetett CI/CD keretrendszer automatizált összeállításokhoz és üzembe helyezésekhez

Telepítés
Bytebase

Bytebase

Nyílt forráskódú adatbázis séma változáskezelő és DevOps platform

Telepítés
ByteChef

ByteChef

Open-source low-code API integrációs és munkafolyamat-automatizálási platform

Telepítés
ByteStash

ByteStash

Saját üzemeltetésű kódrészlet-kezelő szintaxiskiemeléssel és kereséssel

Telepítés
Cal.com

Cal.com

Open-source scheduling platform for booking meetings and appointments

Telepítés
Calibre-Web

Calibre-Web

A Calibre-Web egy webalkalmazás az e-könyv gyűjteményének böngészésére, olvasására és kezelésére.

Telepítés
Cap

Cap

Adatvédelem-központú munkaigazolás-alapú CAPTCHA alternatíva nulla nyomon követéssel

Telepítés
Casdoor

Casdoor

Nyílt forráskódú IAM platform SSO, OAuth 2.0, OIDC és SAML támogatással

Telepítés
Castopod

Castopod

Nyílt forráskódú podcast tárhely platform analitikával és közösségi funkciókkal

Telepítés
Centrifugo

Centrifugo

A Centrifugo egy skálázható valós idejű üzenetküldő szerver élő alkalmazások építéséhez.

Telepítés
changedetection.io

changedetection.io

Weboldal változásészlelő és figyelő eszköz vizuális kiválasztással és értesítésekkel

Telepítés
ChartDB

ChartDB

Nyílt forráskódú adatbázis-diagram szerkesztő AI DDL exportálással és séma megjelenítéssel

Telepítés
Chatpad AI

Chatpad AI

Adatvédelem-központú ChatGPT webes felület helyi adattárolással és beszélgetéskezeléssel

Telepítés
Checkcle

Checkcle

Full-stack uptime és infrastruktúra monitorozás nyilvános állapotoldalakkal

Telepítés
Checkmate

Checkmate

Nyílt forráskódú szerverfelügyeleti és üzemidő-követő alkalmazás

Telepítés
Checkmk

Checkmk

Infrastruktúra- és alkalmazásmonitorozás automatikus felderítéssel és riasztással

Telepítés
Chibisafe

Chibisafe

Saját üzemeltetésű fájltároló fájlok feltöltésére és megosztására megosztható linkekkel

Telepítés
ChiefOnboarding

ChiefOnboarding

Nyílt forráskódú munkavállalói beillesztési platform Slack bottal és munkafolyamat-automatizálással

Telepítés
Chroma

Chroma

Nyílt forráskódú beágyazási adatbázis AI alkalmazásokhoz és szemantikus kereséshez

Telepítés
ClassicPress

ClassicPress

WordPress fork Gutenberg blokkszerkesztő nélkül, a stabilitásra összpontosítva

Telepítés
ClickHouse

ClickHouse

Oszlopos OLAP adatbázis valós idejű analitikához, ezredmásodperces lekérdezési késleltetéssel

Telepítés
CloudBeaver

CloudBeaver

Webalapú adatbázis-kezelő eszköz átfogó adatkezeléshez

Telepítés
Cloudflared

Cloudflared

Cloudflare Tunnel démon biztonságos távoli hozzáféréshez portok megnyitása nélkül

Telepítés
Cloudreve

Cloudreve

Önállóan üzemeltetett felhőalapú tárhelyplatform fájlkezelési és megosztási lehetőségekkel

Telepítés
Cockpit CMS

Cockpit CMS

Könnyűsúlyú headless CMS platform tartalomkezeléshez és API-khoz.

Telepítés
Code-Server

Code-Server

VS Code böngészőben futtatva távoli fejlesztéshez, bármilyen eszközről

Telepítés
Coder

Coder

Nyílt forráskódú platform saját üzemeltetésű felhőalapú fejlesztői környezetek kiépítéséhez

Telepítés
CodiMD

CodiMD

Valós idejű együttműködési markdown szerkesztő dokumentációhoz és jegyzeteléshez

Telepítés
Collabora Online

Collabora Online

Önállóan üzemeltetett, böngészőalapú irodai programcsomag közös dokumentumszerkesztéshez

Telepítés
CommaFeed

CommaFeed

Önállóan üzemeltetett, Google Reader ihlette RSS olvasó billentyűparancsokkal és mobilalkalmazásokkal

Telepítés
ConvertX

ConvertX

Önállóan üzemeltetett online fájlkonvertáló, amely 1000+ formátumot támogat

Telepítés
Convex

Convex

Nyílt forráskódú reaktív adatbázis platform modern alkalmazásfejlesztéshez

Telepítés
COPS

COPS

Könnyűsúlyú PHP OPDS és HTML szerver, amely egy Calibre e-könyvtárat tesz elérhetővé mobil olvasók és böngészők számára

Telepítés
CoreControl

CoreControl

Önállóan üzemeltetett irányítópult szerverek, üzemidő és hálózati infrastruktúra kezelésére

Telepítés
Countly

Countly

Adatvédelem-központú termékelemzés mobil, webes és asztali alkalmazásokhoz

Telepítés
Crawl4AI

Crawl4AI

Nyílt forráskódú webfeltérképező AI alkalmazásokhoz, LLM-re kész kimenettel

Telepítés
Cronicle

Cronicle

Multi-server task scheduler and runner with web-based interface

Telepítés
Crucix

Crucix

OSINT platform, amely 27 valós idejű globális adatforrást összesít egy egységes irányítópultba

Telepítés
Cryptgeon

Cryptgeon

Secure, encrypted note and file sharing service inspired by PrivNote

Telepítés
CryptPad

CryptPad

Végpontok közötti titkosítású, együttműködő irodai csomag nulltudású tárolással

Telepítés
CyberChef

CyberChef

Webes eszköz titkosítási, kódolási, tömörítési és adatelemzési műveletekhez

Telepítés
Dagu

Dagu

DAG-alapú munkafolyamat-ütemező webes felülettel a cron feladatok és feladatfolyamatok kezelésére

Telepítés
Damselfly

Damselfly

Önállóan üzemeltetett fényképkezelő arcfelismeréssel és objektumfelismeréssel

Telepítés
dashdot

dashdot

Minimalista szerver irányítópult valós idejű CPU, RAM, tárhely és hálózati statisztikákkal

Telepítés
Dashy

Dashy

Egy önállóan hosztolható személyes irányítópult widgetekkel, témákkal és állapotellenőrzéssel.

Telepítés
Databag

Databag

Önállóan üzemeltetett föderált üzenetküldő végpontok közötti titkosítással és témakör alapú beszélgetésekkel

Telepítés
Databasus

Databasus

A Databasus egy adatbázis mentőeszköz PostgreSQL, MySQL és MongoDB számára.

Telepítés
Dataline

Dataline

AI-alapú SQL chat felület bármely adatbázis felfedezésére és vizualizálására

Telepítés
Dawarich

Dawarich

Önállóan üzemeltetett helyelőzmény-követő hőtérképekkel és utazási statisztikákkal

Telepítés
DB Browser for SQLite

DB Browser for SQLite

A DB Browser for SQLite egy vizuális eszköz SQLite adatbázisfájlok létrehozására, tervezésére és szerkesztésére.

Telepítés
Deluge

Deluge

Lightweight BitTorrent client with web interface and plugin support

Telepítés
DenoKV

DenoKV

A Denoland kulcs-érték adatbázis a Deno Deploy számára

Telepítés
Dify

Dify

Nyílt forráskódú platform LLM alkalmazások építéséhez RAG-gel, ügynökökkel és munkafolyamatokkal.

Telepítés
Directus

Directus

Headless CMS, amely adatbázisokat burkol dinamikus API-val és admin alkalmazással

Telepítés
Dittofeed

Dittofeed

Nyílt forráskódú ügyfélkapcsolati platform automatizált többcsatornás üzenetküldéshez

Telepítés
Diun

Diun

Docker képfrissítés értesítő a képek frissítéséről szóló értesítések fogadására

Telepítés
docassemble

docassemble

Nyílt forráskódú szakértői rendszer irányított interjúkhoz és automatizált dokumentum-összeállításhoz

Telepítés
Docker Registry

Docker Registry

Privát Docker regiszter konténerképek tárolására és terjesztésére

Telepítés
Dockge

Dockge

A Dockge egy elegáns, könnyen használható és reaktív, saját üzemeltetésű Docker Compose stack kezelő.

Telepítés
Docmost

Docmost

Együttműködő wiki és dokumentációs platform valós idejű szerkesztéssel

Telepítés
Docspell

Docspell

Önállóan üzemeltetett dokumentumrendszerező OCR-rel, NLP kinyeréssel és teljes szöveges kereséssel

Telepítés
Documenso

Documenso

Nyílt forráskódú dokumentum-aláíró platform digitális aláírásokhoz

Telepítés
DocuSeal

DocuSeal

Nyílt forráskódú dokumentum aláíró platform e-aláírási képességekkel

Telepítés
Dograh

Dograh

Nyílt forráskódú kód nélküli platform AI hangügynökök építéséhez percek alatt

Telepítés
DokuWiki

DokuWiki

Könnyűsúlyú fájlalapú wiki platform dokumentációkhoz és tudásbázisokhoz

Telepítés
Dolibarr

Dolibarr

Open-source ERP/CRM platform az üzleti működés irányítására

Telepítés
Domain Locker

Domain Locker

Egységes platform a domain név portfóliók kezelésére és felügyeletére.

Telepítés
Donetick

Donetick

Collaborative task management for organizing household chores and recurring responsibilities

Telepítés
Downtify

Downtify

Töltsön le Spotify zenét YouTube-ról albumborítóval, dalszöveggel és metaadatokkal

Telepítés
Dozzle

Dozzle

Könnyűsúlyú webes felület a Docker konténer naplók valós idejű megtekintéséhez

Telepítés
Dragonfly

Dragonfly

Nagy teljesítményű, Redis-kompatibilis memóriabeli adattár modern hardverekhez

Telepítés
draw.io

draw.io

Ingyenes nyílt forráskódú diagramkészítő eszköz folyamatábrákhoz, UML-hez és hálózati diagramokhoz

Telepítés
drawDB

drawDB

Böngészőalapú adatbázis-diagram szerkesztő SQL exportálással és importálással

Telepítés
Drizzle Gateway

Drizzle Gateway

Ingyenes saját üzemeltetésű Drizzle Studio felturbózva adatbázis-kezeléshez

Telepítés
Drupal

Drupal

Open-source CMS dinamikus weboldalak építésére és kezelésére

Telepítés
DuckDNS

DuckDNS

Ingyenes dinamikus DNS szolgáltatás IP-címek tartományokhoz rendeléséhez

Telepítés
DumbDo

DumbDo

A DumbDo egy bután egyszerű, saját üzemeltetésű teendőlista, ami egyszerűen működik.

Telepítés
Duplicati

Duplicati

Titkosított biztonsági mentési megoldás felhőtárhely és távoli szerverek támogatásával

Telepítés
Easy!Appointments

Easy!Appointments

Ingyenes időpontfoglaló rendszer vállalkozások és szakemberek számára

Telepítés
Eclipse Mosquitto

Eclipse Mosquitto

Könnyűsúlyú MQTT bróker IoT és üzenetküldő alkalmazásokhoz

Telepítés
EdgeDB

EdgeDB

PostgreSQL-re épülő, következő generációs gráf-relációs adatbázis

Telepítés
Elasticsearch

Elasticsearch

Apache Lucene-re épülő elosztott kereső és analitikai motor

Telepítés
Element

Element

Biztonságos Matrix kliens végpontok közötti titkosítással és platformfüggetlen üzenetküldéssel

Telepítés
EmailEngine

EmailEngine

Önállóan üzemeltetett e-mail API proxy, amely IMAP és SMTP protokollokat kapcsol össze REST végpontokkal

Telepítés
Emby

Emby

Personal media server with automatic streaming and device conversion

Telepítés
EmbyStat

EmbyStat

Statisztikai és elemzőeszköz Emby és Jellyfin médiaszerverekhez

Telepítés
Enclosed

Enclosed

Minimalista webalkalmazás privát és biztonságos titkosított jegyzetek küldésére

Telepítés
ErsatzTV

ErsatzTV

Saját üzemeltetésű IPTV szerver, amely élő csatornákat hoz létre a médiatárából.

Telepítés
Erugo

Erugo

Önállóan üzemeltetett fájlmegosztó platform jelszavas védelemmel és lejárati szabályozással

Telepítés
ESPHome

ESPHome

ESP8266/ESP32 mikrokontrollerek vezérlőrendszere YAML-lel

Telepítés
EspoCRM

EspoCRM

Ingyenes nyílt forráskódú CRM kapcsolatok, ügyletek és ügyfélkapcsolatok kezelésére

Telepítés
Etherpad

Etherpad

Valós idejű együttműködési dokumentumszerkesztő élő szerkesztéssel és verzióelőzményekkel

Telepítés
EverShop

EverShop

Modern nyílt forráskódú e-kereskedelmi platform Node.js, React, GraphQL és PostgreSQL alapokon

Telepítés
Evolution API

Evolution API

Nyílt forráskódú WhatsApp API chatbotokhoz, automatizáláshoz és üzenetküldési integrációkhoz

Telepítés
Evolution Go

Evolution Go

Nagy teljesítményű WhatsApp API átjáró, Go nyelven írva, üzenetküldési automatizáláshoz

Telepítés
Excalidraw

Excalidraw

Virtuális tábla kézzel rajzolt diagramok vázlatkészítéséhez és közös ötleteléshez

Telepítés
Expensave

Expensave

Személyes és családi kiadáskövető alkalmazás

Telepítés
ExpenseOwl

ExpenseOwl

Könnyűsúlyú saját üzemeltetésű személyes kiadáskövető irányítópulttal és CSV importálással

Telepítés
Explo

Explo

Átalakítja a ListenBrainz ajánlásait lejátszási listákká a zenei könyvtárában

Telepítés
ezBookKeeping

ezBookKeeping

Könnyed személyes pénzügyi kezelő mobil PWA-val és nyugta szkenneléssel

Telepítés
Faraday

Faraday

Nyílt forráskódú sebezhetőségkezelő platform biztonsági csapatok számára

Telepítés
Fasten Health

Fasten Health

Saját üzemeltetésű személyes és családi elektronikus egészségügyi nyilvántartás kezelő

Telepítés
Fider

Fider

Nyílt forráskódú visszajelzési platform felhasználói visszajelzések gyűjtésére és kezelésére

Telepítés
File Browser

File Browser

Web alapú fájlkezelő a szerverén lévő fájlok böngészéséhez, feltöltéséhez és kezeléséhez.

Telepítés
File Drop

File Drop

Decentralizált peer-to-peer fájlmegosztás IPFS technológia használatával

Telepítés
FileFlows

FileFlows

Automatizált médiafájl-feldolgozó, amely akár 90%-kal csökkenti a fájlméreteket.

Telepítés
FileGator

FileGator

Önállóan üzemeltetett többfelhasználós fájlkezelő szerepkör alapú engedélyekkel és adatbázis nélkül

Telepítés
Filestash

Filestash

Önállóan üzemeltetett fájlkezelő FTP, SFTP, S3, WebDAV és 20+ tárolási háttérrendszerhez

Telepítés
Firefly

Firefly

Egyszerű WireGuard VPN szerver webes kezelőfelülettel

Telepítés
Firefly III

Firefly III

Professzionális, saját üzemeltetésű személyes pénzügyi és költségvetés-kezelő

Telepítés
Firefox

Firefox

Webes felületen keresztül elérhető saját üzemeltetésű Firefox böngésző

Telepítés
Flagsmith

Flagsmith

Nyílt forráskódú funkciójelző és távoli konfigurációs szolgáltatás A/B teszteléssel

Telepítés
Flame

Flame

Önállóan üzemeltetett kezdőlap és alkalmazás irányítópult a homelabedhez

Telepítés
FlareSolverr

FlareSolverr

Proxy szerver a Cloudflare védelem megkerülésére web scrapinghez

Telepítés
Flarum

Flarum

Flarum is a modern, elegant forum software for building engaged communities

Telepítés
flatnotes

flatnotes

Adatbázis nélküli Markdown jegyzetelő alkalmazás wikilinkekkel és teljes szöveges kereséssel

Telepítés
Fleet

Fleet

Nyílt forráskódú eszközkezelő és végpontvédelmi platform, amelyet az osquery működtet.

Telepítés
FlexGet

FlexGet

YAML-alapú automatizálási eszköz média letöltésére RSS-ről, torrentekről és Usenet-ről

Telepítés
Flipt

Flipt

Saját üzemeltetésű funkciójelző-kezelő platform Git integrációval

Telepítés
Flowise

Flowise

Nyílt forráskódú low-code eszköz LLM orkesztrációs folyamatok és AI ügynökök építéséhez

Telepítés
Focalboard

Focalboard

Nyílt forráskódú projektmenedzsment eszköz Kanban táblákkal, táblázatokkal és naptárnézetekkel

Telepítés
Forgejo

Forgejo

Önállóan üzemeltetett könnyűsúlyú Git szolgáltatás webes felülettel és együttműködési funkciókkal

Telepítés
Form.io

Form.io

Nyílt forráskódú űrlapkészítő és adatkezelő platform REST API-val

Telepítés
Formbricks

Formbricks

Nyílt forráskódú felmérési platform alkalmazáson belüli, link, weboldal és e-mail visszajelzésekhez

Telepítés
FossFLOW

FossFLOW

Böngészőalapú izometrikus diagramkészítő eszköz infrastruktúra megjelenítéséhez

Telepítés
Foundry VTT

Foundry VTT

Saját üzemeltetésű virtuális asztal online RPG kampányokhoz, térképekkel és kockákkal

Telepítés
FreeCAD

FreeCAD

Böngészőből elérhető parametrikus 3D CAD modellező mérnöki tervezéshez és formatervezéshez

Telepítés
FreeScout

FreeScout

Könnyűsúlyú nyílt forráskódú ügyfélszolgálati és megosztott postaláda rendszer

Telepítés
FreshRSS

FreshRSS

Saját üzemeltetésű RSS hírcsatorna-összesítő a hírcsatornáid kezelésére és olvasására.

Telepítés
Gatus

Gatus

Fejlesztő-orientált állapotoldal többprotokollos üzemidő-figyeléssel és riasztással

Telepítés
Gerrit

Gerrit

Git alapú vállalati szintű webalapú kódellenőrző rendszer

Telepítés
Ghost

Ghost

A Ghost egy erős platform professzionális publikáláshoz

Telepítés
Ghostfolio

Ghostfolio

Nyílt forráskódú vagyonkezelő szoftver befektetési portfóliók nyomon követésére

Telepítés
GIMP

GIMP

Böngészőből elérhető professzionális képszerkesztő és grafikai tervező eszköz

Telepítés
Gitea

Gitea

A Gitea egy könnyű, nyílt forráskódú Git tárhely platform.

Telepítés
GitIngest

GitIngest

Git LLM-barát szövegkonvertáló AI-alapú kódanalízishez

Telepítés
GitLab

GitLab

A GitLab egy teljes DevOps platform a Git adattár kezeléséhez és a CI/CD-hez.

Telepítés
Glance

Glance

Saját üzemeltetésű vezérlőpult, amely egy helyen gyűjti össze az összes hírcsatornádat.

Telepítés
Glances

Glances

A Glances egy platformfüggetlen rendszerfelügyeleti eszköz webes felülettel.

Telepítés
GlitchTip

GlitchTip

Sentry-kompatibilis hibakövető és teljesítményfigyelő platform

Telepítés
GLPI

GLPI

Nyílt forráskódú IT eszközkezelő és ügyfélszolgálati szoftver IT műveletekhez

Telepítés
GoatCounter

GoatCounter

Adatvédelem-központú webanalitika sütik vagy személyes adatok nyomon követése nélkül

Telepítés
GoCD

GoCD

Folyamatos szállítás szerver értéklánc-feltérképezéssel és folyamatmodellezéssel

Telepítés
Gogs

Gogs

A Gogs egy saját üzemeltetésű Git szolgáltatás a problémamentes projektkezeléshez.

Telepítés
Gokapi

Gokapi

Önállóan üzemeltetett fájlmegosztó szerver lejáró linkekkel és S3 támogatással

Telepítés
Gonic

Gonic

Könnyűsúlyú, saját üzemeltetésű Subsonic zenei streaming szerver, Go nyelven írva

Telepítés
Gotenberg

Gotenberg

Docker-alapú állapotmentes API a zökkenőmentes PDF konverzióhoz és generáláshoz

Telepítés
Gotify

Gotify

Önállóan üzemeltetett push értesítési szerver egyszerű REST API-val

Telepítés
GoWA

GoWA

WhatsApp REST API és webes felület többeszközös üzenetküldés automatizálásához

Telepítés
Grafana

Grafana

Nyílt forráskódú megfigyelhetőségi platform metrikák vizualizációjához és monitorozásához

Telepítés
Gramps Web

Gramps Web

Önállóan üzemeltetett genealógiai platform családfák építésére és megosztására

Telepítés
Grav

Grav

Modern flat-file CMS, amely nem igényel adatbázist, csak fájlokat és mappákat.

Telepítés
Grimmory

Grimmory

Önállóan üzemeltetett könyvgyűjtemény-kezelő beépített olvasóval és eszközszinkronizálással

Telepítés
Grimoire

Grimoire

Önállóan üzemeltetett könyvjelzőkezelő automatikus metaadat-kinyeréssel és teljes szöveges kereséssel

Telepítés
Grist

Grist

Nyílt forráskódú táblázatkezelő-adatbázis hibrid adatalkalmazások építéséhez

Telepítés
Grocy

Grocy

Self-hosted grocery and household management solution for tracking food inventory

Telepítés
GrowthBook

GrowthBook

Open-source feature flagging és A/B testing platform

Telepítés
Habitica

Habitica

Játékosított feladatkezelő, amely a hatékonyságot RPG kalanddá alakítja.

Telepítés
Halo

Halo

Modern nyílt forráskódú CMS bővítmény piactérrel és blokk-alapú szerkesztővel

Telepítés
Harness

Harness

End-to-end developer platform with SCM, CI/CD pipelines, and hosted dev environments

Telepítés
Hasura GraphQL Engine

Hasura GraphQL Engine

Nyílt forráskódú GraphQL motor azonnali API-kkal bármilyen adatbázis felett

Telepítés
Headscale

Headscale

Saját üzemeltetésű, Tailscale-kompatibilis vezérlőszerver WireGuard mesh hálózatokhoz

Telepítés
Healthchecks

Healthchecks

Nyílt forráskódú cron feladat és háttérfeladat figyelés azonnali értesítésekkel

Telepítés
HedgeDoc

HedgeDoc

Valós idejű együttműködő Markdown szerkesztő csapatdokumentációhoz

Telepítés
Heimdall

Heimdall

Alkalmazás-irányítópult webszolgáltatásai szervezéséhez és eléréséhez

Telepítés
Hermes Agent

Hermes Agent

Önképző AI ügynök beépített tanulási hurokkal és többplatformos üzenetküldéssel

Telepítés
Hermes WebUI

Hermes WebUI

Önállóan üzemeltetett Hermes AI ügynök és webes chat UI egyetlen Docker telepítésben.

Telepítés
Hermes Workspace

Hermes Workspace

Nyílt forráskódú webes felület irányítóközpont a Hermes AI ügynökhöz

Telepítés
HeyForm

HeyForm

Nyílt forráskódú beszélgetős űrlapkészítő feltételes logikával és analitikával

Telepítés
Hi.Events

Hi.Events

Nyílt forráskódú, saját üzemeltetésű eseménykezelő és jegyértékesítő platform

Telepítés
Homarr

Homarr

Modern, önállóan üzemeltetett irányítópult az összes szolgáltatásának rendszerezésére és felügyeletére

Telepítés
Home Assistant

Home Assistant

Nyílt forráskódú otthonautomatizálási platform okoseszközök vezérlésére

Telepítés
Homebox

Homebox

Otthoni felhasználók számára készült leltár- és rendszerező rendszer

Telepítés
Homebridge

Homebridge

HomeKit híd nem Apple okosotthon-eszközökhöz, pluginok segítségével

Telepítés
Homepage

Homepage

Modern, testreszabható alkalmazás-irányítópult Docker integrációval

Telepítés
Homer

Homer

Egyszerű, saját üzemeltetésű statikus irányítópult az összes szerverszolgáltatásod rendszerezéséhez

Telepítés
Hoop

Hoop

Infrastructure access gateway with automatic data masking and audit trails

Telepítés
Hoppscotch

Hoppscotch

Open-source API development and testing platform for developers and teams

Telepítés
HortusFox

HortusFox

Önállóan üzemeltetett növénykezelő rendszer a gondozási rutinok és a kerti rendszerezés nyomon követésére

Telepítés
Huginn

Huginn

Önállóan üzemeltetett automatizálási platform monitorozó ügynökök létrehozásához

Telepítés
Hugo

Hugo

Villámgyors statikus oldalgenerátor, Go nyelven íródott

Telepítés
HumHub

HumHub

Nyílt forráskódú vállalati közösségi hálózat és intranetes platform csapatok számára

Telepítés
imgproxy

imgproxy

Gyors, menet közbeni képfeldolgozó szerver átméretezéshez, vágáshoz és formátumkonverzióhoz.

Telepítés
Immich

Immich

Az Immich egy nagy teljesítményű, saját üzemeltetésű fotó- és videókezelő megoldás.

Telepítés
Infisical

Infisical

Nyílt forráskódú titokkezelő a környezeti változók és API kulcsok szinkronizálására csapatok és infrastruktúrák között

Telepítés
InfluxDB 2

InfluxDB 2

Egységes idősoros platform Flux lekérdezésekkel és integrált webes felhasználói felülettel

Telepítés
Inkscape

Inkscape

Böngészőből elérhető vektorgrafikus szerkesztő illusztrációkhoz és SVG tervezéshez.

Telepítés
InsForge

InsForge

Nyílt forráskódú backend platform hitelesítéssel, adatbázissal és tárhellyel AI ügynökök számára.

Telepítés
InvenTree

InvenTree

Nyílt forráskódú alkatrész-nyilvántartás és BOM kezelés mérnöki csapatok számára

Telepítés
Invidious

Invidious

Adatvédelmet tiszteletben tartó alternatív felület a YouTube-hoz, hirdetések és követés nélkül

Telepítés
Invio

Invio

Minimalista saját üzemeltetésű számlázó rendszer szabadúszók és kis csapatok számára

Telepítés
Invoice Ninja

Invoice Ninja

Nyílt forráskódú számlázó platform szabadúszóknak és kisvállalkozásoknak

Telepítés
InvoiceShelf

InvoiceShelf

Nyílt forráskódú számlázási platform árajánlatokkal, költségekkel és fizetési portállal

Telepítés
Isso

Isso

Könnyűsúlyú, saját üzemeltetésű Disqus alternatíva blogokhoz és statikus weboldalakhoz

Telepítés
IT Tools

IT Tools

Collection of handy online tools for developers and IT professionals

Telepítés
ITFlow

ITFlow

Nyílt forráskódú PSA platform MSP-k számára, IT dokumentációval, jegykezeléssel és számlázással

Telepítés
iTop

iTop

Nyílt forráskódú ITSM platform és CMDB az IT szolgáltatás és infrastruktúra-kezeléshez

Telepítés
Jackett

Jackett

Torrent nyomkövető proxy, amely lekérdezéseket fordít Sonarr, Radarr és egyéb automatizálási eszközök számára

Telepítés
Jaeger

Jaeger

A Jaeger egy nyílt forráskódú elosztott nyomkövető rendszer mikroszolgáltatások felügyeletéhez.

Telepítés
Jellyfin

Jellyfin

Ingyenes és nyílt forráskódú médiakiszolgáló a médiatárának rendszerezéséhez és streameléséhez

Telepítés
Jellyseerr

Jellyseerr

Médiakérés-kezelő eszköz Jellyfinhez, Embyhez és Plexhez, jóváhagyási munkafolyamattal

Telepítés
Jenkins

Jenkins

A Jenkins egy nyílt forráskódú automatizálási szerver CI/CD folyamatokhoz.

Telepítés
Jitsi Meet

Jitsi Meet

Önállóan üzemeltetett videokonferencia platform képernyőmegosztással és rögzítéssel

Telepítés
Jitsu

Jitsu

Nyílt forráskódú ügyféladat-platform és eseményfolyam-vezeték mérnökök számára

Telepítés
JobOps

JobOps

Saját üzemeltetésű álláskereső rendszer, amely állásportálokat keres és személyre szabja az önéletrajzokat.

Telepítés
Joomla

Joomla

Nyílt forráskódú CMS dinamikus weboldalak és webalkalmazások készítéséhez

Telepítés
Joplin Server

Joplin Server

Önállóan üzemeltetett szinkronizációs szerver a Joplin jegyzetelő alkalmazáshoz

Telepítés
Jotty

Jotty

Egyszerű jegyzetkészítő és csekklista alkalmazás Markdown és Kanban táblákkal

Telepítés
jsreport

jsreport

Önállóan üzemeltetett jelentéskészítő szerver PDF, Excel és DOCX fájlokhoz HTML sablonokból

Telepítés
JumpServer

JumpServer

Központosított jogosult hozzáférési átjáró SSH, RDP és adatbázis-munkamenetekhez

Telepítés
Jupyter Notebook

Jupyter Notebook

Interaktív webes környezet élő kódhoz, adatelemzéshez és vizualizációkhoz

Telepítés
JupyterLab

JupyterLab

A JupyterLab egy webalapú interaktív fejlesztői környezet notebookokhoz és kódhoz

Telepítés
Juxtapose

Juxtapose

Self-hosted notification router connecting webhooks to messaging platforms

Telepítés
Kan

Kan

Nyílt forráskódú Kanban tábla és projektmenedzsment eszköz, egy Trello alternatíva

Telepítés
Kanboard

Kanboard

Kanboard is a free and open-source Kanban project management software

Telepítés
Kaneo

Kaneo

Nyílt forráskódú projektmenedzsment kanban táblákkal és GitHub integrációval

Telepítés
Kapowarr

Kapowarr

Önállóan üzemeltetett képregény-kezelő automatizált letöltéshez és rendszerezéshez

Telepítés
Karakeep

Karakeep

A Karakeep egy saját üzemeltetésű könyvjelzőkezelő AI-alapú címkézéssel és kereséssel.

Telepítés
Kavita

Kavita

Önállóan üzemeltetett digitális könyvtár képregényekhez, mangákhoz és e-könyvekhez

Telepítés
Keila

Keila

Saját üzemeltetésű hírlevél platform fogd és vidd szerkesztővel és SMTP kézbesítéssel

Telepítés
Kener

Kener

Nyílt forráskódú állapotoldal és üzemidő-figyelő platform incidenskezeléssel

Telepítés
Kestra

Kestra

Nyílt forráskódú munkafolyamat-vezénylő platform adatfolyamokhoz és automatizáláshoz

Telepítés
Keycloak

Keycloak

Nyílt forráskódú identitás- és hozzáférés-kezelés SSO-val, OAuth2-vel és SAML-lel

Telepítés
Khoj

Khoj

Nyílt forráskódú AI asszisztens a dokumentumaival és a webbel való csevegéshez

Telepítés
Kibana

Kibana

Nyílt forráskódú vizualizációs felhasználói felület az Elasticsearchhöz, irányítópultokkal és kereséssel

Telepítés
Kill Bill

Kill Bill

Nyílt forráskódú előfizetéses számlázási és fizetési platform SaaS és piacterek számára

Telepítés
Kimai

Kimai

Saját üzemeltetésű időkövetés szabadúszók, ügynökségek és csapatok számára

Telepítés
KitchenOwl

KitchenOwl

Önállóan üzemeltetett megosztott bevásárlólista, receptkezelő és étkezéstervező

Telepítés
Koillection

Koillection

Önállóan üzemeltetett gyűjteménykezelő könyvek, játékok, bakelitlemezek és egyebek katalogizálásához

Telepítés
Komari

Komari

Könnyűsúlyú, saját üzemeltetésű szerverfelügyeleti irányítópult valós idejű metrikákkal

Telepítés
Komga

Komga

Önállóan üzemeltetett médiaszerver képregényekhez, mangákhoz, magazinokhoz és e-könyvekhez, OPDS és szinkronizálási támogatással

Telepítés
Kong

Kong

Felhőalapú API átjáró hibrid és többfelhős környezetekhez

Telepítés
Kotaemon

Kotaemon

Nyílt forráskódú dokumentum Kérdés-Válasz chatbot több LLM támogatással és OCR-rel

Telepítés
Kroki

Kroki

Egységesített diagram-kód API, amely 30+ diagramtípust jelenít meg HTTP-n keresztül.

Telepítés
Kutt

Kutt

Modern saját üzemeltetésű URL rövidítő egyéni domainekkel, analitikával és REST API-val

Telepítés
Label Studio

Label Studio

Nyílt forráskódú adatcímkéző és annotációs platform gépi tanulási projektekhez

Telepítés
Lago

Lago

Nyílt forráskódú mérési és használatalapú számlázási platform

Telepítés
Langflow

Langflow

A Langflow egy vizuális AI munkafolyamat-készítő LLM alkalmazások létrehozására.

Telepítés
Langfuse

Langfuse

Nyílt forráskódú LLM mérnöki platform megfigyelhetőségre és kiértékelésre

Telepítés
LanguageTool

LanguageTool

Nyílt forráskódú nyelvtan-, stílus- és helyesírás-ellenőrző 25+ nyelvhez

Telepítés
LazyLibrarian

LazyLibrarian

Önállóan üzemeltetett automatizálás e-könyv és hangoskönyv letöltésekhez szerzőkövetéssel

Telepítés
Leantime

Leantime

Nyílt forráskódú projektmenedzsment rendszer, amelyet nem projektmenedzserek számára terveztek

Telepítés
Lemmy

Lemmy

Föderált linkgyűjtő és vitafórum saját üzemeltetésű fórumokhoz

Telepítés
LibreChat

LibreChat

A LibreChat egy AI csevegőfelület RAG támogatással, több szolgáltatót támogató LLM használathoz.

Telepítés
LibreDesk

LibreDesk

Nyílt forráskódú ügyfélszolgálat többcsatornás jegykezeléssel, élő chat-tel és SLA kezeléssel

Telepítés
LibrePhotos

LibrePhotos

Önállóan üzemeltetett fényképkezelés arcfelismeréssel és AI-alapú kereséssel

Telepítés
LibreSpeed

LibreSpeed

Önállóan üzemeltetett HTML5 internet sebességmérő szerver beépített eredményadatbázissal

Telepítés
LibreTranslate

LibreTranslate

Ingyenes és nyílt forráskódú gépi fordítási API, amely teljesen saját üzemeltetésű.

Telepítés
Lidarr

Lidarr

Automatizált zenei gyűjtemény kezelő és rendszerező Usenethez és torrentekhez

Telepítés
Lightdash

Lightdash

Nyílt forráskódú BI platform, amely a dbt köré épült adatelemzéshez és irányítópultokhoz

Telepítés
LimeSurvey

LimeSurvey

Professzionális online kérdőív platform kérdőívek létrehozására és kezelésére

Telepítés
Linkding

Linkding

A Linkding egy minimális, gyors, saját üzemeltetésű könyvjelzőkezelő

Telepítés
LinkStack

LinkStack

Önállóan üzemeltetett Linktree alternatíva márkázott link-a-bió oldalakhoz

Telepítés
Linkwarden

Linkwarden

A Linkwarden egy saját üzemeltetésű könyvjelzőkezelő teljes oldal archiválással.

Telepítés
Listmonk

Listmonk

Nagy teljesítményű, saját üzemeltetésű hírlevél- és levelezőlista-kezelő

Telepítés
LiteLLM

LiteLLM

A LiteLLM egy AI átjáró, amellyel több mint 100 LLM hívható meg OpenAI formátumban.

Telepítés
Livebook

Livebook

Nyílt forráskódú Elixir jegyzetfüzetek adattudományhoz, ML-hez és valós idejű együttműködéshez

Telepítés
LLDAP

LLDAP

Könnyűsúlyú hitelesítési szerver, amely egyszerűsített LDAP háttérrendszert biztosít saját üzemeltetésű alkalmazásokhoz.

Telepítés
LMS

LMS

Könnyűsúlyú saját üzemeltetésű zenei streaming szerver Subsonic API-val

Telepítés
LobeChat

LobeChat

Több LLM szolgáltatót támogató modern, nyílt forráskódú AI chat keretrendszer.

Telepítés
Local Deep Research

Local Deep Research

Felhő alapú LLM szolgáltatók által támogatott, önállóan üzemeltetett AI mélyreható kutatási asszisztens

Telepítés
LocalAI

LocalAI

Saját üzemeltetésű OpenAI-kompatibilis API szerver helyi AI modell inferenciához

Telepítés
Locust

Locust

Python alapú elosztott terheléstesztelő eszköz valós idejű webes felhasználói felülettel

Telepítés
Logseq

Logseq

Önállóan üzemeltetett, adatvédelem-központú tudásbázis és blokk-alapú vázlatkészítő

Telepítés
Logto

Logto

A Logto egy átfogó identitás- és hitelesítési platform OAuth és OIDC támogatással.

Telepítés
LubeLogger

LubeLogger

Átfogó járműkarbantartási és üzemanyag-gazdálkodási rendszer

Telepítés
Lychee

Lychee

Önállóan üzemeltetett fényképkezelő platform albumrendezéssel, EXIF böngészéssel és részletes megosztási vezérlőkkel.

Telepítés
Mage AI

Mage AI

A Mage AI egy adatfolyam-eszköz az ETL munkafolyamatok létrehozására és kezelésére.

Telepítés
Mail-Archiver

Mail-Archiver

Önállóan üzemeltetett e-mail archiválás IMAP szinkronizálással, teljes szöveges kereséssel és exportálással

Telepítés
Mailpit

Mailpit

Nyílt forráskódú SMTP e-mail tesztelő eszköz böngészőalapú postafiókkal fejlesztők számára

Telepítés
Maloja

Maloja

Önállóan üzemeltetett zenei scrobble adatbázis személyes hallgatási statisztikákkal

Telepítés
Manticore Search

Manticore Search

Nyílt forráskódú keresőmotor teljes szöveges és vektorkereséssel a MySQL protokollon keresztül

Telepítés
MariaDB

MariaDB

Nyílt forráskódú relációs adatbázis-szerver és MySQL közvetlen helyettesítője

Telepítés
Marimo

Marimo

Nyílt forráskódú reaktív Python jegyzetfüzet SQL támogatással és reprodukálható végrehajtással

Telepítés
Marreta

Marreta

Saját üzemeltetésű cikk-proxy a tiszta, reklámmentes olvasáshoz, intelligens gyorsítótárazással

Telepítés
Mastodon

Mastodon

ActivityPub szabványon alapuló, önállóan üzemeltetett föderált mikroblog szerver

Telepítés
Mathesar

Mathesar

Táblázatkezelő-szerű webes felület PostgreSQL adatbázisok felfedezéséhez és szerkesztéséhez.

Telepítés
Matomo

Matomo

Vezető nyílt forráskódú webanalitikai platform teljes adattulajdonlással és adatvédelemmel

Telepítés
Matrix Synapse

Matrix Synapse

Nyílt forráskódú Matrix otthoni szerver decentralizált, titkosított kommunikációhoz

Telepítés
Mattermost

Mattermost

Nyílt forráskódú csapatmunka platform üzenetküldéssel, fájlmegosztással és integrációkkal

Telepítés
Mautic

Mautic

Nyílt forráskódú marketing automatizálás e-mail kampányokhoz, lead pontozáshoz és folyamatokhoz

Telepítés
MaxKB

MaxKB

A MaxKB egy nyílt forráskódú platform vállalati szintű AI tudásbázis ügynökök építéséhez.

Telepítés
Mayan EDMS

Mayan EDMS

Nyílt forráskódú dokumentumkezelés OCR-rel, teljes szöveges kereséssel és munkafolyamatokkal

Telepítés
Maybe

Maybe

Nyílt forráskódú személyes pénzügyi és vagyonkezelő alkalmazás

Telepítés
Mazanoke

Mazanoke

Böngésző alapú képoptimalizáló formátumkonverzióval és EXIF-adatok eltávolításával

Telepítés
Mealie

Mealie

A Mealie egy saját szerveren üzemeltetett receptkezelő étkezéstervezéssel és bevásárlólistákkal.

Telepítés
Medusa

Medusa

Automatikus videótár-kezelő TV műsorokhoz Plex és Jellyfin támogatással

Telepítés
Meilisearch

Meilisearch

Villámgyors keresőmotor modern alkalmazásokhoz

Telepítés
Memgraph

Memgraph

Memóriabeli gráfadatbázis összekapcsolt adatok valós idejű elemzéséhez

Telepítés
Memos

Memos

A Memos egy könnyű, adatvédelemre fókuszáló jegyzetelő alkalmazás.

Telepítés
MeshCentral

MeshCentral

Önállóan üzemeltetett távoli felügyeleti és kezelési platform asztali számítógépekhez, szerverekhez és IoT eszközökhöz

Telepítés
Metabase

Metabase

Nyílt forráskódú üzleti intelligencia platform adatvizualizációhoz és analitikához

Telepítés
MetaTrader 5

MetaTrader 5

Böngészőből elérhető MetaTrader 5 kereskedési terminál 24/7 forex és CFD kereskedéshez

Telepítés
MeTube

MeTube

A MeTube egy webes videóletöltő a YouTube-hoz és más platformokhoz.

Telepítés
MicroBin

MicroBin

Könnyűsúlyú, saját üzemeltetésű pastebin, fájlmegosztó és URL rövidítő Rustban

Telepítés
Milvus

Milvus

Nyílt forráskódú vektoradatbázis, amely AI alkalmazásokhoz és hasonlósági kereséshez készült

Telepítés
MindsDB

MindsDB

A MindsDB egy AI platform gépi tanulási modellek építésére vállalati adatokból.

Telepítés
Mini QR

Mini QR

Saját üzemeltetésű QR-kód generátor egyedi stílusokkal és kötegelt exportálással

Telepítés
Miniflux

Miniflux

Minimalista és véleményvezérelt RSS hírfolyam olvasó letisztult webes felülettel.

Telepítés
MiroFish

MiroFish

AI előrejelző motor, amelyet többügynökös rajintelligencia-szimuláció működtet

Telepítés
MiroTalk

MiroTalk

Önállóan üzemeltetett P2P videokonferencia korlátlan szobával és képernyőmegosztással

Telepítés
Mongo Express

Mongo Express

Web alapú MongoDB admin felület adatbázisok böngészéséhez, szerkesztéséhez és kezeléséhez

Telepítés
MongoDB 4

MongoDB 4

Dokumentum-orientált NoSQL adatbázis JSON-szerű dokumentumtárolással

Telepítés
Monica

Monica

Személyes kapcsolatkezelő rendszer az életed dokumentálására

Telepítés
Moodist

Moodist

Környezeti hangtáj keverő termelékenységi eszközökkel a mély fókuszhoz és relaxációhoz

Telepítés
Moodle

Moodle

Nyílt forráskódú tanulásmenedzsment rendszer, amelyben világszerte több mint 489 millió felhasználó bízik.

Telepítés
Morphic

Morphic

Nyílt forráskódú AI keresőmotor generatív válaszokkal és forráshivatkozásokkal

Telepítés
mStream

mStream

Könnyűsúlyú, saját üzemeltetésű zenei streaming szerver natív iOS és Android alkalmazásokkal.

Telepítés
Mylar3

Mylar3

Önállóan üzemeltetett automatizált képregény letöltő és könyvtárkezelő

Telepítés
MySQL

MySQL

Gyors, megbízható nyílt forráskódú relációs adatbázis webes és alkalmazás-munkaterhelésekhez

Telepítés
n8n

n8n

Vizuális, csomópont-alapú felülettel rendelkező munkafolyamat-automatizáló platform

Telepítés
Nango

Nango

Nyílt forráskódú OAuth és API integrációs platform 300+ szolgáltatáshoz

Telepítés
NATS

NATS

Felhőnatív üzenetküldő rendszer pub/sub-bal, request-reply-jal és JetStream-mel

Telepítés
Navidrome

Navidrome

A Navidrome egy saját üzemeltetésű zenei szerver webes és mobil streameléssel.

Telepítés
Neko

Neko

Önállóan üzemeltetett virtuális böngésző közös webböngészéshez és streameléshez

Telepítés
Neo4j

Neo4j

A világ vezető nyílt forráskódú gráf adatbázisa összekapcsolt adatokhoz

Telepítés
NetBird Client

NetBird Client

Biztonságos WireGuard-alapú hálós VPN kliens SSO-val és részletes hozzáférés-vezérléssel

Telepítés
NetBox

NetBox

Nyílt forráskódú hálózati infrastruktúra modellezés IPAM, DCIM és dokumentáció céljából

Telepítés
Netdata

Netdata

Valós idejű infrastruktúra-felügyeleti ügynök 800+ integrációval

Telepítés
New API

New API

Az új API egy LLM átjáró és AI eszközkezelő rendszer több szolgáltató számára

Telepítés
Nextcloud

Nextcloud

A Nextcloud egy hatékony saját üzemeltetésű termelékenységi platform

Telepítés
Nexterm

Nexterm

Böngészőalapú szerverkezelés SSH, VNC és RDP kapcsolatokhoz

Telepítés
Nexus Repository Manager

Nexus Repository Manager

Univerzális artefaktumtár-kezelő Maven, npm, Docker és PyPI számára.

Telepítés
NocoBase

NocoBase

A NocoBase egy bővíthető no-code/low-code platform alkalmazások építéséhez.

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NocoDB

NocoDB

Nyílt forráskódú Airtable alternatíva, amely az adatbázisokat okos táblázatokká alakítja.

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Node-RED

Node-RED

Alacsony kódolású vizuális eszköz IoT eszközök, API-k és online szolgáltatások összekapcsolására

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NodeBB

NodeBB

A NodeBB egy modern, valós idejű beszélgetési platform közösségi fórumok létrehozásához.

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Norish

Norish

Önállóan üzemeltetett receptkezelő közösségi média importálással és háztartási szinkronizálással

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NoteDiscovery

NoteDiscovery

Önállóan üzemeltetett Markdown tudásbázis gráfnézettel és AI integrációval

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Notifuse

Notifuse

Saját üzemeltetésű e-mail-marketing és tranzakciós e-mail platform

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Novu

Novu

Nyílt forráskódú értesítési infrastruktúra e-mail, SMS és push kézbesítéshez

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ntfy

ntfy

Önállóan üzemeltetett push értesítési szerver riasztások küldésére egyszerű HTTP kérésekkel

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NZBGet

NZBGet

Hatékony C++ Usenet bináris letöltő PAR2 javítással és webes UI-val.

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NZBHydra2

NZBHydra2

Usenet meta-kereső aggregátor, amely egy Newznab API mögött egyesíti az indexelőket.

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October CMS

October CMS

Laravel-alapú PHP CMS rugalmas weboldalak és webalkalmazások építéséhez

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Odoo

Odoo

Nyílt forráskódú ERP és CRM platform üzleti menedzsmenthez és e-kereskedelemhez

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Odysseus

Odysseus

Saját üzemeltetésű AI munkaterület csevegéssel, ügynökökkel, mélyreható kutatással és tartós memóriával.

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OliveTin

OliveTin

Saját üzemeltetésű webes felület előre definiált shell parancsok biztonságos futtatására

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Ollama

Ollama

Nagy nyelvi modellek futtatása helyben, egyszerű API-val AI alkalmazásokhoz

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Ombi

Ombi

Önállóan üzemeltetett kérésrendszer Plex, Emby és Jellyfin számára, automatikus teljesítéssel

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OmniTools

OmniTools

Az OmniTools egy minden az egyben webes eszközkészlet, több mint 80 segédprogrammal a mindennapi feladatokhoz.

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OneDev

OneDev

Az OneDev egy saját üzemeltetésű Git szerver beépített CI/CD-vel és projektmenedzsmenttel.

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OneTimeSecret

OneTimeSecret

Önmegsemmisülő titkok megosztása egyszer megtekinthető linkeken keresztül

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ONLYOFFICE Docs

ONLYOFFICE Docs

Önállóan üzemeltetett online irodai csomag MS Office-kompatibilis közös szerkesztéssel

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Onyx

Onyx

Nyílt forráskódú AI csevegő és vállalati keresőplatform, amely minden LLM-mel működik.

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Open Journal Systems

Open Journal Systems

Nyílt forráskódú tudományos folyóirat-kezelő és nyílt hozzáférésű publikációs platform

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Open Notebook

Open Notebook

AI-natív jegyzetfüzet alkalmazás íráshoz, kutatáshoz és tudás rendszerezéséhez egy munkaterületen.

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Open WebUI

Open WebUI

Önállóan üzemeltetett AI csevegőfelület, amely több LLM szolgáltatót támogat RAG képességekkel.

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OpenBao

OpenBao

Nyílt forráskódú titokkezelő érzékeny hitelesítő adatok tárolására és elérésére

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OpenClaw

OpenClaw

Személyes AI asszisztens többcsatornás üzenetküldési támogatással (korábban Moltbot/Clawdbot)

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OpenCloud

OpenCloud

Nyílt forráskódú fájlszinkronizálás és együttműködés beépített identitáskezeléssel

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OpenEMR

OpenEMR

Nyílt forráskódú elektronikus egészségügyi nyilvántartások és praxiskezelés klinikák számára

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Opengist

Opengist

Önállóan üzemeltetett, Git alapú pastebin, nyílt forráskódú alternatíva a GitHub Gisthez

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OpenHands

OpenHands

Nyílt forráskódú autonóm AI ügynök szoftverfejlesztési feladatokhoz

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OpenHuman

OpenHuman

Önállóan üzemeltetett személyes AI mag memóriával, ügynökökkel és 118+ alkalmazás-integrációval

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OpenObserve

OpenObserve

Cloud-native megfigyelhetőségi platform naplókhoz, metrikákhoz, nyomkövetésekhez és irányítópultokhoz

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OpenPanel

OpenPanel

Adatvédelem-központú termékelemzés valós idejű irányítópultokkal és munkamenet-visszajátszással

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OpenProject

OpenProject

Nyílt forráskódú projektmenedzsment Gantt-diagramokkal, Agile táblákkal, időkövetéssel

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OpenSearch

OpenSearch

Nyílt forráskódú kereső- és analitikai motor, az Elasticsearch közösségi elágazása.

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OpenSign

OpenSign

Ingyenes és nyílt forráskódú DocuSign alternatíva jogilag kötelező érvényű dokumentum aláíráshoz

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OpenSpeedTest

OpenSpeedTest

Önállóan üzemeltetett HTML5 hálózati sebességteszt Flash vagy Java nélkül

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OpenViking

OpenViking

Az OpenViking egy nyílt forráskódú kontextus adatbázis, amely AI ügynökök számára készült.

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OpenVPN Access Server

OpenVPN Access Server

Teljes funkcionalitású VPN szerver web alapú adminisztrációval és klienskezeléssel

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OpnForm

OpnForm

Nyílt forráskódú űrlapkészítő feltételes logikával, beágyazásokkal és válaszkezeléssel

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OrangeHRM

OrangeHRM

Nyílt forráskódú HR platform alkalmazott-, szabadság- és toborzáskezelésre

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Outline

Outline

Az Outline egy modern csapatwiki és tudásbázis valós idejű együttműködéssel.

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Overleaf

Overleaf

Nyílt forráskódú együttműködési LaTeX szerkesztő tudományos és akadémiai íráshoz

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Overseerr

Overseerr

Médiaigény kezelő és felderítő eszköz Plexhez, jóváhagyási munkafolyamattal

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Owncast

Owncast

Önállóan üzemeltetett élő közvetítés és csevegőszerver RTMP és Fediverse támogatással

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ownCloud

ownCloud

Önállóan üzemeltetett fájlszinkronizálási, megosztási és együttműködési platform csapatok számára

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OxiCloud

OxiCloud

Könnyűsúlyú, Rust-alapú, saját üzemeltetésű felhőtárhely Nextcloud kliens támogatással

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PairDrop

PairDrop

A PairDrop egy web alapú fájlmegosztó eszköz az azonnali eszközök közötti átvitelekhez.

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Paisa

Paisa

Személyes pénzügyi nyomkövető kettős könyveléssel és befektetéskövetéssel

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Pangolin Newt

Pangolin Newt

Userspace WireGuard alagút kliens biztonságos távoli hozzáféréshez Pangolinon keresztül

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Paperclip

Paperclip

A Paperclip egy AI/ML orkesztrációs platform autonóm csapatok számára

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Paperless-ngx

Paperless-ngx

Dokumentumkezelő rendszer, amely a fizikai dokumentumokat kereshető digitális archívumokká alakítja.

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Papermerge

Papermerge

Nyílt forráskódú dokumentumkezelő rendszer PDF-ek szkenneléséhez, OCR-ezéséhez és rendszerezéséhez

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Papra

Papra

Minimalista nyílt forráskódú dokumentumkezelő és archiváló platform

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Parseable

Parseable

Nyílt forráskódú megfigyelhetőségi adattó naplókhoz, metrikákhoz és nyomkövetésekhez

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Passbolt

Passbolt

Nyílt forráskódú jelszókezelő csapatok számára, végpontok közötti OpenPGP titkosítással és megosztással

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