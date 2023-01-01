Önállóan üzemeltetett kétlépcsős hitelesítési kódkezelő webes és mobil eszközökhözTelepítés
AI API útválasztó proxy tokenoptimalizálással 40+ LLM szolgáltatóhozTelepítés
Az Ackee egy saját üzemeltetésű Node.js analitikai eszköz adatvédelemre fókuszáló weboldal követéshez.Telepítés
Nyílt forráskódú, kód nélküli munkafolyamat-automatizálás 200+ alkalmazásintegrációvalTelepítés
Adatvédelem-központú személyes pénzügyi alkalmazás borítékos költségvetés-készítésselTelepítés
11+ adatbázis-rendszert támogató, teljes körű adatbázis-kezelő felületTelepítés
Önállóan üzemeltetett utazáskövető és útitervező interaktív térképekkelTelepítés
Minden az egyben munkaterület, amely dokumentumokat, fehér táblákat és adatbázisokat egyesít AI-val.Telepítés
Open-source AI agent framework with multi-agent cooperation and persistent memoryTelepítés
Nyílt forráskódú LLMOps platform promptokhoz, értékeléshez és LLM megfigyelhetőséghezTelepítés
Perzisztens memória AI kódoló ügynökök számára hibrid BM25 vektoros és gráfkeresésselTelepítés
Személyes zenei könyvtárak lejátszása egy Subsonic-kompatibilis API szerveren keresztül.Telepítés
Személyes repülési napló interaktív térképpel, statisztikákkal és többfelhasználós támogatássalTelepítés
Nyílt forráskódú AI tartalommarketing ügynök többplatformos közzétételhez és bevételszerzéshezTelepítés
Free open-source accounting software for small businesses and freelancersTelepítés
Nyílt forráskódú riasztáskezelő platform a monitoring riasztások konszolidálásáraTelepítés
Önállóan üzemeltetett tudásbázis kiterjesztett Markdown támogatással és dokumentumonkénti engedélyekkelTelepítés
Saját üzemeltetésű fájllista és WebDAV szerver 30+ tárhely-backend támogatássalTelepítés
Webes felület videók letöltésére YouTube-ról és más oldalakrólTelepítés
Az Ampache egy webalapú audio/videó streaming alkalmazás és média kezelő.Telepítés
Könnyűsúlyú, saját üzemeltetésű wiki Git-alapú oldalakkal és Markdown szerkesztésselTelepítés
Az AnonUpload egy biztonságos anonim fájlmegosztó alkalmazás adatbázis-követelmények nélkül.Telepítés
Minden az egyben AI alkalmazás RAG, ügynökök és chatbotok számára bármilyen LLM szolgáltatóvalTelepítés
Nyílt forráskódú kérdés-válasz platform a csapat tudásmegosztására és közösségépítésreTelepítés
Nyílt forráskódú DORA metrics és mérnöki csapat analitikai platformTelepítés
Kliens nélküli web alapú távoli asztali átjáró RDP, VNC, SSH és Telnet protokollokhozTelepítés
Apache Lucene alapú vállalati nyílt forráskódú keresőplatformTelepítés
Az Apache Superset egy modern adatfeltáró és vizualizációs platform BI-hoz.Telepítés
Az AppFlowy egy AI-alapú, nyílt forráskódú munkaterület és Notion alternatíva.Telepítés
Könnyűsúlyú REST API 120-nál több szolgáltatáshoz push értesítések küldéséreTelepítés
Nyílt forráskódú, alacsony kódú platform belső eszközök és alkalmazások építéséhezTelepítés
Adatvédelem-központú SDK analitika mobil, asztali és webes alkalmazásokhozTelepítés
Natív többmodelles adatbázis gráfokhoz, dokumentumokhoz és kulcs-érték adatokhozTelepítés
Többmodelles adatbázis gráf-, dokumentum-, kulcs-érték és idősoros adatokhozTelepítés
Saját üzemeltetésű internetes archiválási megoldás weboldalak és média megőrzéséreTelepítés
Collaborative platform for AI engineers to build high-quality datasetsTelepítés
Kis erőforrásigényű, saját üzemeltetésű hozzászólásrendszer Go háttérrendszerrel és beágyazható JS widgettelTelepítés
Az AstrBot egy nyílt forráskódú többplatformos AI csevegőrobot keretrendszerTelepítés
Saját üzemeltetésű hangoskönyv és podcast szerver többfelhasználós támogatássalTelepítés
Open-source identitásszolgáltató, amely a rugalmasságra és sokoldalúságra összpontosítTelepítés
Nyílt forráskódú, saját üzemeltetésű hitelesítési szerver közösségi bejelentkezéssel, MFA-val és RBAC-velTelepítés
Nyílt forráskódú, saját üzemeltetésű Adatbázis-szolgáltatás platform PostgreSQL automatizáláshozTelepítés
Modern letöltés-automatizálási eszköz torrentekhez és usenethez valós idejű IRC felügyelettelTelepítés
Nyílt forráskódú Zapier alternatíva alkalmazások összekapcsolására és munkafolyamatok automatizálásáraTelepítés
Babafigyelő alkalmazás, amely segíti a szülőket a napi tevékenységek és az egészségi állapot nyomon követésébenTelepítés
Webes felhasználói felület restic biztonsági mentésekhez ütemezéssel, titkosítással és fájlszintű visszaállítássalTelepítés
Önállóan üzemeltetett CalDAV és CardDAV szerver naptárakhoz és névjegyekhezTelepítés
Önállóan üzemeltetett koktélrecept-kezelő és otthoni bár készletkövetőTelepítés
Nyílt forráskódú no-code adatbázis és Airtable alternatíva csapatok számáraTelepítés
Automatizált feliratkezelés és letöltési társ Sonarr és Radarr számáraTelepítés
Minimalista, saját üzemeltetésű szokáskövető, napi bejelölésekre és sorozatokra összpontosítvaTelepítés
Adatvédelem-központú, böngészőalapú PDF eszközkészlet PDF-ek egyesítésére, felosztására, konvertálására és szerkesztéséreTelepítés
Könnyűsúlyú szerverfelügyeleti platform Docker statisztikákkal és riasztásokkalTelepítés
Könnyűsúlyú felügyeleti ügynök a Beszel szerverfelügyeleti rendszerhezTelepítés
Könnyűsúlyú, saját üzemeltetésű felhőtárhely fájlszinkronizálással és CalDAV/CardDAV támogatássalTelepítés
Önállóan üzemeltetett pénzügyi könyvelési platform intelligens jelentéskészítéssel és többpénznemű támogatássalTelepítés
Önállóan üzemeltetett zenestreamelő szerver webes lejátszóval és mobilalkalmazásokkalTelepítés
Browser-accessible 3D modeling, animation, and rendering suiteTelepítés
AI-alapú jegyzetkészítő és mikroblog platform Markdown támogatással és feladatkezelésselTelepítés
Személyes Adatszerver a Bluesky decentralizált közösségi hálózathozTelepítés
Saját üzemeltetésű AI kódoló asszisztens teljes stack alkalmazások generálásához a böngészőbenTelepítés
E-könyv és hangoskönyv gyűjteménykezelő, a Readarr közösségi újjáélesztése.Telepítés
Strukturált, saját üzemeltetésű wiki csapatok számára, könyvekkel, fejezetekkel, oldalakkal és keresésselTelepítés
Alakítson át bármely nyilvános Telegram csatornát SEO-barát mikrobloggá RSS-selTelepítés
Headless Chrome böngésző szolgáltatásként web scrapinghez és automatizáláshozTelepítés
Személyes pénzügyi költségvetés-készítő alkalmazás kiadáskövetésre és pénzügyi tervezésreTelepítés
Low-code platform üzleti alkalmazások és munkafolyamatok percek alatti elkészítéséhezTelepítés
Önállóan üzemeltetett hibakövető platform alkalmazásfigyeléshezTelepítés
Önállóan üzemeltetett CI/CD keretrendszer automatizált összeállításokhoz és üzembe helyezésekhezTelepítés
Nyílt forráskódú adatbázis séma változáskezelő és DevOps platformTelepítés
Open-source low-code API integrációs és munkafolyamat-automatizálási platformTelepítés
Saját üzemeltetésű kódrészlet-kezelő szintaxiskiemeléssel és keresésselTelepítés
Open-source scheduling platform for booking meetings and appointmentsTelepítés
A Calibre-Web egy webalkalmazás az e-könyv gyűjteményének böngészésére, olvasására és kezelésére.Telepítés
Adatvédelem-központú munkaigazolás-alapú CAPTCHA alternatíva nulla nyomon követésselTelepítés
Nyílt forráskódú IAM platform SSO, OAuth 2.0, OIDC és SAML támogatássalTelepítés
Nyílt forráskódú podcast tárhely platform analitikával és közösségi funkciókkalTelepítés
A Centrifugo egy skálázható valós idejű üzenetküldő szerver élő alkalmazások építéséhez.Telepítés
Weboldal változásészlelő és figyelő eszköz vizuális kiválasztással és értesítésekkelTelepítés
Nyílt forráskódú adatbázis-diagram szerkesztő AI DDL exportálással és séma megjelenítésselTelepítés
Adatvédelem-központú ChatGPT webes felület helyi adattárolással és beszélgetéskezelésselTelepítés
Full-stack uptime és infrastruktúra monitorozás nyilvános állapotoldalakkalTelepítés
Nyílt forráskódú szerverfelügyeleti és üzemidő-követő alkalmazásTelepítés
Infrastruktúra- és alkalmazásmonitorozás automatikus felderítéssel és riasztássalTelepítés
Saját üzemeltetésű fájltároló fájlok feltöltésére és megosztására megosztható linkekkelTelepítés
Nyílt forráskódú munkavállalói beillesztési platform Slack bottal és munkafolyamat-automatizálássalTelepítés
Nyílt forráskódú beágyazási adatbázis AI alkalmazásokhoz és szemantikus kereséshezTelepítés
WordPress fork Gutenberg blokkszerkesztő nélkül, a stabilitásra összpontosítvaTelepítés
Oszlopos OLAP adatbázis valós idejű analitikához, ezredmásodperces lekérdezési késleltetésselTelepítés
Webalapú adatbázis-kezelő eszköz átfogó adatkezeléshezTelepítés
Cloudflare Tunnel démon biztonságos távoli hozzáféréshez portok megnyitása nélkülTelepítés
Önállóan üzemeltetett felhőalapú tárhelyplatform fájlkezelési és megosztási lehetőségekkelTelepítés
Könnyűsúlyú headless CMS platform tartalomkezeléshez és API-khoz.Telepítés
VS Code böngészőben futtatva távoli fejlesztéshez, bármilyen eszközrőlTelepítés
Nyílt forráskódú platform saját üzemeltetésű felhőalapú fejlesztői környezetek kiépítéséhezTelepítés
Valós idejű együttműködési markdown szerkesztő dokumentációhoz és jegyzeteléshezTelepítés
Önállóan üzemeltetett, böngészőalapú irodai programcsomag közös dokumentumszerkesztéshezTelepítés
Önállóan üzemeltetett, Google Reader ihlette RSS olvasó billentyűparancsokkal és mobilalkalmazásokkalTelepítés
Önállóan üzemeltetett online fájlkonvertáló, amely 1000+ formátumot támogatTelepítés
Nyílt forráskódú reaktív adatbázis platform modern alkalmazásfejlesztéshezTelepítés
Könnyűsúlyú PHP OPDS és HTML szerver, amely egy Calibre e-könyvtárat tesz elérhetővé mobil olvasók és böngészők számáraTelepítés
Önállóan üzemeltetett irányítópult szerverek, üzemidő és hálózati infrastruktúra kezeléséreTelepítés
Adatvédelem-központú termékelemzés mobil, webes és asztali alkalmazásokhozTelepítés
Nyílt forráskódú webfeltérképező AI alkalmazásokhoz, LLM-re kész kimenettelTelepítés
Multi-server task scheduler and runner with web-based interfaceTelepítés
OSINT platform, amely 27 valós idejű globális adatforrást összesít egy egységes irányítópultbaTelepítés
Secure, encrypted note and file sharing service inspired by PrivNoteTelepítés
Végpontok közötti titkosítású, együttműködő irodai csomag nulltudású tárolássalTelepítés
Webes eszköz titkosítási, kódolási, tömörítési és adatelemzési műveletekhezTelepítés
DAG-alapú munkafolyamat-ütemező webes felülettel a cron feladatok és feladatfolyamatok kezeléséreTelepítés
Önállóan üzemeltetett fényképkezelő arcfelismeréssel és objektumfelismerésselTelepítés
Minimalista szerver irányítópult valós idejű CPU, RAM, tárhely és hálózati statisztikákkalTelepítés
Egy önállóan hosztolható személyes irányítópult widgetekkel, témákkal és állapotellenőrzéssel.Telepítés
Önállóan üzemeltetett föderált üzenetküldő végpontok közötti titkosítással és témakör alapú beszélgetésekkelTelepítés
A Databasus egy adatbázis mentőeszköz PostgreSQL, MySQL és MongoDB számára.Telepítés
AI-alapú SQL chat felület bármely adatbázis felfedezésére és vizualizálásáraTelepítés
Önállóan üzemeltetett helyelőzmény-követő hőtérképekkel és utazási statisztikákkalTelepítés
A DB Browser for SQLite egy vizuális eszköz SQLite adatbázisfájlok létrehozására, tervezésére és szerkesztésére.Telepítés
Lightweight BitTorrent client with web interface and plugin supportTelepítés
A Denoland kulcs-érték adatbázis a Deno Deploy számáraTelepítés
Nyílt forráskódú platform LLM alkalmazások építéséhez RAG-gel, ügynökökkel és munkafolyamatokkal.Telepítés
Headless CMS, amely adatbázisokat burkol dinamikus API-val és admin alkalmazássalTelepítés
Nyílt forráskódú ügyfélkapcsolati platform automatizált többcsatornás üzenetküldéshezTelepítés
Docker képfrissítés értesítő a képek frissítéséről szóló értesítések fogadásáraTelepítés
Nyílt forráskódú szakértői rendszer irányított interjúkhoz és automatizált dokumentum-összeállításhozTelepítés
Privát Docker regiszter konténerképek tárolására és terjesztéséreTelepítés
A Dockge egy elegáns, könnyen használható és reaktív, saját üzemeltetésű Docker Compose stack kezelő.Telepítés
Együttműködő wiki és dokumentációs platform valós idejű szerkesztésselTelepítés
Önállóan üzemeltetett dokumentumrendszerező OCR-rel, NLP kinyeréssel és teljes szöveges keresésselTelepítés
Nyílt forráskódú dokumentum-aláíró platform digitális aláírásokhozTelepítés
Nyílt forráskódú dokumentum aláíró platform e-aláírási képességekkelTelepítés
Nyílt forráskódú kód nélküli platform AI hangügynökök építéséhez percek alattTelepítés
Könnyűsúlyú fájlalapú wiki platform dokumentációkhoz és tudásbázisokhozTelepítés
Open-source ERP/CRM platform az üzleti működés irányításáraTelepítés
Egységes platform a domain név portfóliók kezelésére és felügyeletére.Telepítés
Collaborative task management for organizing household chores and recurring responsibilitiesTelepítés
Töltsön le Spotify zenét YouTube-ról albumborítóval, dalszöveggel és metaadatokkalTelepítés
Könnyűsúlyú webes felület a Docker konténer naplók valós idejű megtekintéséhezTelepítés
Nagy teljesítményű, Redis-kompatibilis memóriabeli adattár modern hardverekhezTelepítés
Ingyenes nyílt forráskódú diagramkészítő eszköz folyamatábrákhoz, UML-hez és hálózati diagramokhozTelepítés
Böngészőalapú adatbázis-diagram szerkesztő SQL exportálással és importálássalTelepítés
Ingyenes saját üzemeltetésű Drizzle Studio felturbózva adatbázis-kezeléshezTelepítés
Open-source CMS dinamikus weboldalak építésére és kezeléséreTelepítés
Ingyenes dinamikus DNS szolgáltatás IP-címek tartományokhoz rendeléséhezTelepítés
A DumbDo egy bután egyszerű, saját üzemeltetésű teendőlista, ami egyszerűen működik.Telepítés
Titkosított biztonsági mentési megoldás felhőtárhely és távoli szerverek támogatásávalTelepítés
Ingyenes időpontfoglaló rendszer vállalkozások és szakemberek számáraTelepítés
Könnyűsúlyú MQTT bróker IoT és üzenetküldő alkalmazásokhozTelepítés
PostgreSQL-re épülő, következő generációs gráf-relációs adatbázisTelepítés
Apache Lucene-re épülő elosztott kereső és analitikai motorTelepítés
Biztonságos Matrix kliens végpontok közötti titkosítással és platformfüggetlen üzenetküldésselTelepítés
Önállóan üzemeltetett e-mail API proxy, amely IMAP és SMTP protokollokat kapcsol össze REST végpontokkalTelepítés
Personal media server with automatic streaming and device conversionTelepítés
Statisztikai és elemzőeszköz Emby és Jellyfin médiaszerverekhezTelepítés
Minimalista webalkalmazás privát és biztonságos titkosított jegyzetek küldéséreTelepítés
Saját üzemeltetésű IPTV szerver, amely élő csatornákat hoz létre a médiatárából.Telepítés
Önállóan üzemeltetett fájlmegosztó platform jelszavas védelemmel és lejárati szabályozássalTelepítés
ESP8266/ESP32 mikrokontrollerek vezérlőrendszere YAML-lelTelepítés
Ingyenes nyílt forráskódú CRM kapcsolatok, ügyletek és ügyfélkapcsolatok kezeléséreTelepítés
Valós idejű együttműködési dokumentumszerkesztő élő szerkesztéssel és verzióelőzményekkelTelepítés
Modern nyílt forráskódú e-kereskedelmi platform Node.js, React, GraphQL és PostgreSQL alapokonTelepítés
Nyílt forráskódú WhatsApp API chatbotokhoz, automatizáláshoz és üzenetküldési integrációkhozTelepítés
Nagy teljesítményű WhatsApp API átjáró, Go nyelven írva, üzenetküldési automatizáláshozTelepítés
Virtuális tábla kézzel rajzolt diagramok vázlatkészítéséhez és közös ötleteléshezTelepítés
Személyes és családi kiadáskövető alkalmazásTelepítés
Könnyűsúlyú saját üzemeltetésű személyes kiadáskövető irányítópulttal és CSV importálássalTelepítés
Átalakítja a ListenBrainz ajánlásait lejátszási listákká a zenei könyvtárábanTelepítés
Könnyed személyes pénzügyi kezelő mobil PWA-val és nyugta szkennelésselTelepítés
Nyílt forráskódú sebezhetőségkezelő platform biztonsági csapatok számáraTelepítés
Saját üzemeltetésű személyes és családi elektronikus egészségügyi nyilvántartás kezelőTelepítés
Nyílt forráskódú visszajelzési platform felhasználói visszajelzések gyűjtésére és kezeléséreTelepítés
Web alapú fájlkezelő a szerverén lévő fájlok böngészéséhez, feltöltéséhez és kezeléséhez.Telepítés
Decentralizált peer-to-peer fájlmegosztás IPFS technológia használatávalTelepítés
Automatizált médiafájl-feldolgozó, amely akár 90%-kal csökkenti a fájlméreteket.Telepítés
Önállóan üzemeltetett többfelhasználós fájlkezelő szerepkör alapú engedélyekkel és adatbázis nélkülTelepítés
Önállóan üzemeltetett fájlkezelő FTP, SFTP, S3, WebDAV és 20+ tárolási háttérrendszerhezTelepítés
Egyszerű WireGuard VPN szerver webes kezelőfelülettelTelepítés
Professzionális, saját üzemeltetésű személyes pénzügyi és költségvetés-kezelőTelepítés
Webes felületen keresztül elérhető saját üzemeltetésű Firefox böngészőTelepítés
Nyílt forráskódú funkciójelző és távoli konfigurációs szolgáltatás A/B tesztelésselTelepítés
Önállóan üzemeltetett kezdőlap és alkalmazás irányítópult a homelabedhezTelepítés
Proxy szerver a Cloudflare védelem megkerülésére web scrapinghezTelepítés
Flarum is a modern, elegant forum software for building engaged communitiesTelepítés
Adatbázis nélküli Markdown jegyzetelő alkalmazás wikilinkekkel és teljes szöveges keresésselTelepítés
Nyílt forráskódú eszközkezelő és végpontvédelmi platform, amelyet az osquery működtet.Telepítés
YAML-alapú automatizálási eszköz média letöltésére RSS-ről, torrentekről és Usenet-rőlTelepítés
Saját üzemeltetésű funkciójelző-kezelő platform Git integrációvalTelepítés
Nyílt forráskódú low-code eszköz LLM orkesztrációs folyamatok és AI ügynökök építéséhezTelepítés
Nyílt forráskódú projektmenedzsment eszköz Kanban táblákkal, táblázatokkal és naptárnézetekkelTelepítés
Önállóan üzemeltetett könnyűsúlyú Git szolgáltatás webes felülettel és együttműködési funkciókkalTelepítés
Nyílt forráskódú űrlapkészítő és adatkezelő platform REST API-valTelepítés
Nyílt forráskódú felmérési platform alkalmazáson belüli, link, weboldal és e-mail visszajelzésekhezTelepítés
Böngészőalapú izometrikus diagramkészítő eszköz infrastruktúra megjelenítéséhezTelepítés
Saját üzemeltetésű virtuális asztal online RPG kampányokhoz, térképekkel és kockákkalTelepítés
Böngészőből elérhető parametrikus 3D CAD modellező mérnöki tervezéshez és formatervezéshezTelepítés
Könnyűsúlyú nyílt forráskódú ügyfélszolgálati és megosztott postaláda rendszerTelepítés
Saját üzemeltetésű RSS hírcsatorna-összesítő a hírcsatornáid kezelésére és olvasására.Telepítés
Fejlesztő-orientált állapotoldal többprotokollos üzemidő-figyeléssel és riasztássalTelepítés
Git alapú vállalati szintű webalapú kódellenőrző rendszerTelepítés
A Ghost egy erős platform professzionális publikáláshozTelepítés
Nyílt forráskódú vagyonkezelő szoftver befektetési portfóliók nyomon követéséreTelepítés
Böngészőből elérhető professzionális képszerkesztő és grafikai tervező eszközTelepítés
A Gitea egy könnyű, nyílt forráskódú Git tárhely platform.Telepítés
Git LLM-barát szövegkonvertáló AI-alapú kódanalízishezTelepítés
A GitLab egy teljes DevOps platform a Git adattár kezeléséhez és a CI/CD-hez.Telepítés
Saját üzemeltetésű vezérlőpult, amely egy helyen gyűjti össze az összes hírcsatornádat.Telepítés
A Glances egy platformfüggetlen rendszerfelügyeleti eszköz webes felülettel.Telepítés
Sentry-kompatibilis hibakövető és teljesítményfigyelő platformTelepítés
Nyílt forráskódú IT eszközkezelő és ügyfélszolgálati szoftver IT műveletekhezTelepítés
Adatvédelem-központú webanalitika sütik vagy személyes adatok nyomon követése nélkülTelepítés
Folyamatos szállítás szerver értéklánc-feltérképezéssel és folyamatmodellezésselTelepítés
A Gogs egy saját üzemeltetésű Git szolgáltatás a problémamentes projektkezeléshez.Telepítés
Önállóan üzemeltetett fájlmegosztó szerver lejáró linkekkel és S3 támogatássalTelepítés
Könnyűsúlyú, saját üzemeltetésű Subsonic zenei streaming szerver, Go nyelven írvaTelepítés
Docker-alapú állapotmentes API a zökkenőmentes PDF konverzióhoz és generáláshozTelepítés
Önállóan üzemeltetett push értesítési szerver egyszerű REST API-valTelepítés
WhatsApp REST API és webes felület többeszközös üzenetküldés automatizálásáhozTelepítés
Nyílt forráskódú megfigyelhetőségi platform metrikák vizualizációjához és monitorozásáhozTelepítés
Önállóan üzemeltetett genealógiai platform családfák építésére és megosztásáraTelepítés
Modern flat-file CMS, amely nem igényel adatbázist, csak fájlokat és mappákat.Telepítés
Önállóan üzemeltetett könyvgyűjtemény-kezelő beépített olvasóval és eszközszinkronizálássalTelepítés
Önállóan üzemeltetett könyvjelzőkezelő automatikus metaadat-kinyeréssel és teljes szöveges keresésselTelepítés
Nyílt forráskódú táblázatkezelő-adatbázis hibrid adatalkalmazások építéséhezTelepítés
Self-hosted grocery and household management solution for tracking food inventoryTelepítés
Open-source feature flagging és A/B testing platformTelepítés
Játékosított feladatkezelő, amely a hatékonyságot RPG kalanddá alakítja.Telepítés
Modern nyílt forráskódú CMS bővítmény piactérrel és blokk-alapú szerkesztővelTelepítés
End-to-end developer platform with SCM, CI/CD pipelines, and hosted dev environmentsTelepítés
Nyílt forráskódú GraphQL motor azonnali API-kkal bármilyen adatbázis felettTelepítés
Saját üzemeltetésű, Tailscale-kompatibilis vezérlőszerver WireGuard mesh hálózatokhozTelepítés
Nyílt forráskódú cron feladat és háttérfeladat figyelés azonnali értesítésekkelTelepítés
Valós idejű együttműködő Markdown szerkesztő csapatdokumentációhozTelepítés
Alkalmazás-irányítópult webszolgáltatásai szervezéséhez és eléréséhezTelepítés
Önképző AI ügynök beépített tanulási hurokkal és többplatformos üzenetküldésselTelepítés
Önállóan üzemeltetett Hermes AI ügynök és webes chat UI egyetlen Docker telepítésben.Telepítés
Nyílt forráskódú webes felület irányítóközpont a Hermes AI ügynökhözTelepítés
Nyílt forráskódú beszélgetős űrlapkészítő feltételes logikával és analitikávalTelepítés
Nyílt forráskódú, saját üzemeltetésű eseménykezelő és jegyértékesítő platformTelepítés
Modern, önállóan üzemeltetett irányítópult az összes szolgáltatásának rendszerezésére és felügyeletéreTelepítés
Nyílt forráskódú otthonautomatizálási platform okoseszközök vezérléséreTelepítés
Otthoni felhasználók számára készült leltár- és rendszerező rendszerTelepítés
HomeKit híd nem Apple okosotthon-eszközökhöz, pluginok segítségévelTelepítés
Modern, testreszabható alkalmazás-irányítópult Docker integrációvalTelepítés
Egyszerű, saját üzemeltetésű statikus irányítópult az összes szerverszolgáltatásod rendszerezéséhezTelepítés
Infrastructure access gateway with automatic data masking and audit trailsTelepítés
Open-source API development and testing platform for developers and teamsTelepítés
Önállóan üzemeltetett növénykezelő rendszer a gondozási rutinok és a kerti rendszerezés nyomon követéséreTelepítés
Önállóan üzemeltetett automatizálási platform monitorozó ügynökök létrehozásáhozTelepítés
Villámgyors statikus oldalgenerátor, Go nyelven íródottTelepítés
Nyílt forráskódú vállalati közösségi hálózat és intranetes platform csapatok számáraTelepítés
Gyors, menet közbeni képfeldolgozó szerver átméretezéshez, vágáshoz és formátumkonverzióhoz.Telepítés
Az Immich egy nagy teljesítményű, saját üzemeltetésű fotó- és videókezelő megoldás.Telepítés
Nyílt forráskódú titokkezelő a környezeti változók és API kulcsok szinkronizálására csapatok és infrastruktúrák közöttTelepítés
Egységes idősoros platform Flux lekérdezésekkel és integrált webes felhasználói felülettelTelepítés
Böngészőből elérhető vektorgrafikus szerkesztő illusztrációkhoz és SVG tervezéshez.Telepítés
Nyílt forráskódú backend platform hitelesítéssel, adatbázissal és tárhellyel AI ügynökök számára.Telepítés
Nyílt forráskódú alkatrész-nyilvántartás és BOM kezelés mérnöki csapatok számáraTelepítés
Adatvédelmet tiszteletben tartó alternatív felület a YouTube-hoz, hirdetések és követés nélkülTelepítés
Minimalista saját üzemeltetésű számlázó rendszer szabadúszók és kis csapatok számáraTelepítés
Nyílt forráskódú számlázó platform szabadúszóknak és kisvállalkozásoknakTelepítés
Nyílt forráskódú számlázási platform árajánlatokkal, költségekkel és fizetési portállalTelepítés
Könnyűsúlyú, saját üzemeltetésű Disqus alternatíva blogokhoz és statikus weboldalakhozTelepítés
Collection of handy online tools for developers and IT professionalsTelepítés
Nyílt forráskódú PSA platform MSP-k számára, IT dokumentációval, jegykezeléssel és számlázássalTelepítés
Nyílt forráskódú ITSM platform és CMDB az IT szolgáltatás és infrastruktúra-kezeléshezTelepítés
Torrent nyomkövető proxy, amely lekérdezéseket fordít Sonarr, Radarr és egyéb automatizálási eszközök számáraTelepítés
A Jaeger egy nyílt forráskódú elosztott nyomkövető rendszer mikroszolgáltatások felügyeletéhez.Telepítés
Ingyenes és nyílt forráskódú médiakiszolgáló a médiatárának rendszerezéséhez és streameléséhezTelepítés
Médiakérés-kezelő eszköz Jellyfinhez, Embyhez és Plexhez, jóváhagyási munkafolyamattalTelepítés
A Jenkins egy nyílt forráskódú automatizálási szerver CI/CD folyamatokhoz.Telepítés
Önállóan üzemeltetett videokonferencia platform képernyőmegosztással és rögzítésselTelepítés
Nyílt forráskódú ügyféladat-platform és eseményfolyam-vezeték mérnökök számáraTelepítés
Saját üzemeltetésű álláskereső rendszer, amely állásportálokat keres és személyre szabja az önéletrajzokat.Telepítés
Nyílt forráskódú CMS dinamikus weboldalak és webalkalmazások készítéséhezTelepítés
Önállóan üzemeltetett szinkronizációs szerver a Joplin jegyzetelő alkalmazáshozTelepítés
Egyszerű jegyzetkészítő és csekklista alkalmazás Markdown és Kanban táblákkalTelepítés
Önállóan üzemeltetett jelentéskészítő szerver PDF, Excel és DOCX fájlokhoz HTML sablonokbólTelepítés
Központosított jogosult hozzáférési átjáró SSH, RDP és adatbázis-munkamenetekhezTelepítés
Interaktív webes környezet élő kódhoz, adatelemzéshez és vizualizációkhozTelepítés
A JupyterLab egy webalapú interaktív fejlesztői környezet notebookokhoz és kódhozTelepítés
Self-hosted notification router connecting webhooks to messaging platformsTelepítés
Nyílt forráskódú Kanban tábla és projektmenedzsment eszköz, egy Trello alternatívaTelepítés
Kanboard is a free and open-source Kanban project management softwareTelepítés
Nyílt forráskódú projektmenedzsment kanban táblákkal és GitHub integrációvalTelepítés
Önállóan üzemeltetett képregény-kezelő automatizált letöltéshez és rendszerezéshezTelepítés
A Karakeep egy saját üzemeltetésű könyvjelzőkezelő AI-alapú címkézéssel és kereséssel.Telepítés
Önállóan üzemeltetett digitális könyvtár képregényekhez, mangákhoz és e-könyvekhezTelepítés
Saját üzemeltetésű hírlevél platform fogd és vidd szerkesztővel és SMTP kézbesítésselTelepítés
Nyílt forráskódú állapotoldal és üzemidő-figyelő platform incidenskezelésselTelepítés
Nyílt forráskódú munkafolyamat-vezénylő platform adatfolyamokhoz és automatizáláshozTelepítés
Nyílt forráskódú identitás- és hozzáférés-kezelés SSO-val, OAuth2-vel és SAML-lelTelepítés
Nyílt forráskódú AI asszisztens a dokumentumaival és a webbel való csevegéshezTelepítés
Nyílt forráskódú vizualizációs felhasználói felület az Elasticsearchhöz, irányítópultokkal és keresésselTelepítés
Nyílt forráskódú előfizetéses számlázási és fizetési platform SaaS és piacterek számáraTelepítés
Saját üzemeltetésű időkövetés szabadúszók, ügynökségek és csapatok számáraTelepítés
Önállóan üzemeltetett megosztott bevásárlólista, receptkezelő és étkezéstervezőTelepítés
Önállóan üzemeltetett gyűjteménykezelő könyvek, játékok, bakelitlemezek és egyebek katalogizálásáhozTelepítés
Könnyűsúlyú, saját üzemeltetésű szerverfelügyeleti irányítópult valós idejű metrikákkalTelepítés
Önállóan üzemeltetett médiaszerver képregényekhez, mangákhoz, magazinokhoz és e-könyvekhez, OPDS és szinkronizálási támogatássalTelepítés
Felhőalapú API átjáró hibrid és többfelhős környezetekhezTelepítés
Nyílt forráskódú dokumentum Kérdés-Válasz chatbot több LLM támogatással és OCR-relTelepítés
Egységesített diagram-kód API, amely 30+ diagramtípust jelenít meg HTTP-n keresztül.Telepítés
Modern saját üzemeltetésű URL rövidítő egyéni domainekkel, analitikával és REST API-valTelepítés
Nyílt forráskódú adatcímkéző és annotációs platform gépi tanulási projektekhezTelepítés
Nyílt forráskódú mérési és használatalapú számlázási platformTelepítés
A Langflow egy vizuális AI munkafolyamat-készítő LLM alkalmazások létrehozására.Telepítés
Nyílt forráskódú LLM mérnöki platform megfigyelhetőségre és kiértékelésreTelepítés
Nyílt forráskódú nyelvtan-, stílus- és helyesírás-ellenőrző 25+ nyelvhezTelepítés
Önállóan üzemeltetett automatizálás e-könyv és hangoskönyv letöltésekhez szerzőkövetésselTelepítés
Nyílt forráskódú projektmenedzsment rendszer, amelyet nem projektmenedzserek számára terveztekTelepítés
Föderált linkgyűjtő és vitafórum saját üzemeltetésű fórumokhozTelepítés
A LibreChat egy AI csevegőfelület RAG támogatással, több szolgáltatót támogató LLM használathoz.Telepítés
Nyílt forráskódú ügyfélszolgálat többcsatornás jegykezeléssel, élő chat-tel és SLA kezelésselTelepítés
Önállóan üzemeltetett fényképkezelés arcfelismeréssel és AI-alapú keresésselTelepítés
Önállóan üzemeltetett HTML5 internet sebességmérő szerver beépített eredményadatbázissalTelepítés
Ingyenes és nyílt forráskódú gépi fordítási API, amely teljesen saját üzemeltetésű.Telepítés
Automatizált zenei gyűjtemény kezelő és rendszerező Usenethez és torrentekhezTelepítés
Nyílt forráskódú BI platform, amely a dbt köré épült adatelemzéshez és irányítópultokhozTelepítés
Professzionális online kérdőív platform kérdőívek létrehozására és kezeléséreTelepítés
A Linkding egy minimális, gyors, saját üzemeltetésű könyvjelzőkezelőTelepítés
Önállóan üzemeltetett Linktree alternatíva márkázott link-a-bió oldalakhozTelepítés
A Linkwarden egy saját üzemeltetésű könyvjelzőkezelő teljes oldal archiválással.Telepítés
Nagy teljesítményű, saját üzemeltetésű hírlevél- és levelezőlista-kezelőTelepítés
A LiteLLM egy AI átjáró, amellyel több mint 100 LLM hívható meg OpenAI formátumban.Telepítés
Nyílt forráskódú Elixir jegyzetfüzetek adattudományhoz, ML-hez és valós idejű együttműködéshezTelepítés
Könnyűsúlyú hitelesítési szerver, amely egyszerűsített LDAP háttérrendszert biztosít saját üzemeltetésű alkalmazásokhoz.Telepítés
Könnyűsúlyú saját üzemeltetésű zenei streaming szerver Subsonic API-valTelepítés
Több LLM szolgáltatót támogató modern, nyílt forráskódú AI chat keretrendszer.Telepítés
Felhő alapú LLM szolgáltatók által támogatott, önállóan üzemeltetett AI mélyreható kutatási asszisztensTelepítés
Saját üzemeltetésű OpenAI-kompatibilis API szerver helyi AI modell inferenciáhozTelepítés
Python alapú elosztott terheléstesztelő eszköz valós idejű webes felhasználói felülettelTelepítés
Önállóan üzemeltetett, adatvédelem-központú tudásbázis és blokk-alapú vázlatkészítőTelepítés
A Logto egy átfogó identitás- és hitelesítési platform OAuth és OIDC támogatással.Telepítés
Átfogó járműkarbantartási és üzemanyag-gazdálkodási rendszerTelepítés
Önállóan üzemeltetett fényképkezelő platform albumrendezéssel, EXIF böngészéssel és részletes megosztási vezérlőkkel.Telepítés
A Mage AI egy adatfolyam-eszköz az ETL munkafolyamatok létrehozására és kezelésére.Telepítés
Önállóan üzemeltetett e-mail archiválás IMAP szinkronizálással, teljes szöveges kereséssel és exportálássalTelepítés
Nyílt forráskódú SMTP e-mail tesztelő eszköz böngészőalapú postafiókkal fejlesztők számáraTelepítés
Önállóan üzemeltetett zenei scrobble adatbázis személyes hallgatási statisztikákkalTelepítés
Nyílt forráskódú keresőmotor teljes szöveges és vektorkereséssel a MySQL protokollon keresztülTelepítés
Nyílt forráskódú relációs adatbázis-szerver és MySQL közvetlen helyettesítőjeTelepítés
Nyílt forráskódú reaktív Python jegyzetfüzet SQL támogatással és reprodukálható végrehajtássalTelepítés
Saját üzemeltetésű cikk-proxy a tiszta, reklámmentes olvasáshoz, intelligens gyorsítótárazássalTelepítés
ActivityPub szabványon alapuló, önállóan üzemeltetett föderált mikroblog szerverTelepítés
Táblázatkezelő-szerű webes felület PostgreSQL adatbázisok felfedezéséhez és szerkesztéséhez.Telepítés
Vezető nyílt forráskódú webanalitikai platform teljes adattulajdonlással és adatvédelemmelTelepítés
Nyílt forráskódú Matrix otthoni szerver decentralizált, titkosított kommunikációhozTelepítés
Nyílt forráskódú csapatmunka platform üzenetküldéssel, fájlmegosztással és integrációkkalTelepítés
Nyílt forráskódú marketing automatizálás e-mail kampányokhoz, lead pontozáshoz és folyamatokhozTelepítés
A MaxKB egy nyílt forráskódú platform vállalati szintű AI tudásbázis ügynökök építéséhez.Telepítés
Nyílt forráskódú dokumentumkezelés OCR-rel, teljes szöveges kereséssel és munkafolyamatokkalTelepítés
Nyílt forráskódú személyes pénzügyi és vagyonkezelő alkalmazásTelepítés
Böngésző alapú képoptimalizáló formátumkonverzióval és EXIF-adatok eltávolításávalTelepítés
A Mealie egy saját szerveren üzemeltetett receptkezelő étkezéstervezéssel és bevásárlólistákkal.Telepítés
Automatikus videótár-kezelő TV műsorokhoz Plex és Jellyfin támogatássalTelepítés
Villámgyors keresőmotor modern alkalmazásokhozTelepítés
Memóriabeli gráfadatbázis összekapcsolt adatok valós idejű elemzéséhezTelepítés
A Memos egy könnyű, adatvédelemre fókuszáló jegyzetelő alkalmazás.Telepítés
Önállóan üzemeltetett távoli felügyeleti és kezelési platform asztali számítógépekhez, szerverekhez és IoT eszközökhözTelepítés
Nyílt forráskódú üzleti intelligencia platform adatvizualizációhoz és analitikáhozTelepítés
Böngészőből elérhető MetaTrader 5 kereskedési terminál 24/7 forex és CFD kereskedéshezTelepítés
A MeTube egy webes videóletöltő a YouTube-hoz és más platformokhoz.Telepítés
Könnyűsúlyú, saját üzemeltetésű pastebin, fájlmegosztó és URL rövidítő RustbanTelepítés
Nyílt forráskódú vektoradatbázis, amely AI alkalmazásokhoz és hasonlósági kereséshez készültTelepítés
A MindsDB egy AI platform gépi tanulási modellek építésére vállalati adatokból.Telepítés
Saját üzemeltetésű QR-kód generátor egyedi stílusokkal és kötegelt exportálássalTelepítés
Minimalista és véleményvezérelt RSS hírfolyam olvasó letisztult webes felülettel.Telepítés
AI előrejelző motor, amelyet többügynökös rajintelligencia-szimuláció működtetTelepítés
Önállóan üzemeltetett P2P videokonferencia korlátlan szobával és képernyőmegosztássalTelepítés
Web alapú MongoDB admin felület adatbázisok böngészéséhez, szerkesztéséhez és kezeléséhezTelepítés
Dokumentum-orientált NoSQL adatbázis JSON-szerű dokumentumtárolássalTelepítés
Személyes kapcsolatkezelő rendszer az életed dokumentálásáraTelepítés
Környezeti hangtáj keverő termelékenységi eszközökkel a mély fókuszhoz és relaxációhozTelepítés
Nyílt forráskódú tanulásmenedzsment rendszer, amelyben világszerte több mint 489 millió felhasználó bízik.Telepítés
Nyílt forráskódú AI keresőmotor generatív válaszokkal és forráshivatkozásokkalTelepítés
Könnyűsúlyú, saját üzemeltetésű zenei streaming szerver natív iOS és Android alkalmazásokkal.Telepítés
Önállóan üzemeltetett automatizált képregény letöltő és könyvtárkezelőTelepítés
Gyors, megbízható nyílt forráskódú relációs adatbázis webes és alkalmazás-munkaterhelésekhezTelepítés
Vizuális, csomópont-alapú felülettel rendelkező munkafolyamat-automatizáló platformTelepítés
Nyílt forráskódú OAuth és API integrációs platform 300+ szolgáltatáshozTelepítés
Felhőnatív üzenetküldő rendszer pub/sub-bal, request-reply-jal és JetStream-melTelepítés
A Navidrome egy saját üzemeltetésű zenei szerver webes és mobil streameléssel.Telepítés
Önállóan üzemeltetett virtuális böngésző közös webböngészéshez és streameléshezTelepítés
A világ vezető nyílt forráskódú gráf adatbázisa összekapcsolt adatokhozTelepítés
Biztonságos WireGuard-alapú hálós VPN kliens SSO-val és részletes hozzáférés-vezérlésselTelepítés
Nyílt forráskódú hálózati infrastruktúra modellezés IPAM, DCIM és dokumentáció céljábólTelepítés
Valós idejű infrastruktúra-felügyeleti ügynök 800+ integrációvalTelepítés
Az új API egy LLM átjáró és AI eszközkezelő rendszer több szolgáltató számáraTelepítés
A Nextcloud egy hatékony saját üzemeltetésű termelékenységi platformTelepítés
Böngészőalapú szerverkezelés SSH, VNC és RDP kapcsolatokhozTelepítés
Univerzális artefaktumtár-kezelő Maven, npm, Docker és PyPI számára.Telepítés
A NocoBase egy bővíthető no-code/low-code platform alkalmazások építéséhez.Telepítés
Nyílt forráskódú Airtable alternatíva, amely az adatbázisokat okos táblázatokká alakítja.Telepítés
Alacsony kódolású vizuális eszköz IoT eszközök, API-k és online szolgáltatások összekapcsolásáraTelepítés
A NodeBB egy modern, valós idejű beszélgetési platform közösségi fórumok létrehozásához.Telepítés
Önállóan üzemeltetett receptkezelő közösségi média importálással és háztartási szinkronizálássalTelepítés
Önállóan üzemeltetett Markdown tudásbázis gráfnézettel és AI integrációvalTelepítés
Saját üzemeltetésű e-mail-marketing és tranzakciós e-mail platformTelepítés
Nyílt forráskódú értesítési infrastruktúra e-mail, SMS és push kézbesítéshezTelepítés
Önállóan üzemeltetett push értesítési szerver riasztások küldésére egyszerű HTTP kérésekkelTelepítés
Hatékony C++ Usenet bináris letöltő PAR2 javítással és webes UI-val.Telepítés
Usenet meta-kereső aggregátor, amely egy Newznab API mögött egyesíti az indexelőket.Telepítés
Laravel-alapú PHP CMS rugalmas weboldalak és webalkalmazások építéséhezTelepítés
Nyílt forráskódú ERP és CRM platform üzleti menedzsmenthez és e-kereskedelemhezTelepítés
Saját üzemeltetésű AI munkaterület csevegéssel, ügynökökkel, mélyreható kutatással és tartós memóriával.Telepítés
Saját üzemeltetésű webes felület előre definiált shell parancsok biztonságos futtatásáraTelepítés
Nagy nyelvi modellek futtatása helyben, egyszerű API-val AI alkalmazásokhozTelepítés
Önállóan üzemeltetett kérésrendszer Plex, Emby és Jellyfin számára, automatikus teljesítésselTelepítés
Az OmniTools egy minden az egyben webes eszközkészlet, több mint 80 segédprogrammal a mindennapi feladatokhoz.Telepítés
Az OneDev egy saját üzemeltetésű Git szerver beépített CI/CD-vel és projektmenedzsmenttel.Telepítés
Önmegsemmisülő titkok megosztása egyszer megtekinthető linkeken keresztülTelepítés
Önállóan üzemeltetett online irodai csomag MS Office-kompatibilis közös szerkesztésselTelepítés
Nyílt forráskódú AI csevegő és vállalati keresőplatform, amely minden LLM-mel működik.Telepítés
Nyílt forráskódú tudományos folyóirat-kezelő és nyílt hozzáférésű publikációs platformTelepítés
AI-natív jegyzetfüzet alkalmazás íráshoz, kutatáshoz és tudás rendszerezéséhez egy munkaterületen.Telepítés
Önállóan üzemeltetett AI csevegőfelület, amely több LLM szolgáltatót támogat RAG képességekkel.Telepítés
Nyílt forráskódú titokkezelő érzékeny hitelesítő adatok tárolására és eléréséreTelepítés
Személyes AI asszisztens többcsatornás üzenetküldési támogatással (korábban Moltbot/Clawdbot)Telepítés
Nyílt forráskódú fájlszinkronizálás és együttműködés beépített identitáskezelésselTelepítés
Nyílt forráskódú elektronikus egészségügyi nyilvántartások és praxiskezelés klinikák számáraTelepítés
Önállóan üzemeltetett, Git alapú pastebin, nyílt forráskódú alternatíva a GitHub GisthezTelepítés
Nyílt forráskódú autonóm AI ügynök szoftverfejlesztési feladatokhozTelepítés
Önállóan üzemeltetett személyes AI mag memóriával, ügynökökkel és 118+ alkalmazás-integrációvalTelepítés
Cloud-native megfigyelhetőségi platform naplókhoz, metrikákhoz, nyomkövetésekhez és irányítópultokhozTelepítés
Adatvédelem-központú termékelemzés valós idejű irányítópultokkal és munkamenet-visszajátszássalTelepítés
Nyílt forráskódú projektmenedzsment Gantt-diagramokkal, Agile táblákkal, időkövetésselTelepítés
Nyílt forráskódú kereső- és analitikai motor, az Elasticsearch közösségi elágazása.Telepítés
Ingyenes és nyílt forráskódú DocuSign alternatíva jogilag kötelező érvényű dokumentum aláíráshozTelepítés
Önállóan üzemeltetett HTML5 hálózati sebességteszt Flash vagy Java nélkülTelepítés
Az OpenViking egy nyílt forráskódú kontextus adatbázis, amely AI ügynökök számára készült.Telepítés
Teljes funkcionalitású VPN szerver web alapú adminisztrációval és klienskezelésselTelepítés
Nyílt forráskódú űrlapkészítő feltételes logikával, beágyazásokkal és válaszkezelésselTelepítés
Nyílt forráskódú HR platform alkalmazott-, szabadság- és toborzáskezelésreTelepítés
Az Outline egy modern csapatwiki és tudásbázis valós idejű együttműködéssel.Telepítés
Nyílt forráskódú együttműködési LaTeX szerkesztő tudományos és akadémiai íráshozTelepítés
Médiaigény kezelő és felderítő eszköz Plexhez, jóváhagyási munkafolyamattalTelepítés
Önállóan üzemeltetett élő közvetítés és csevegőszerver RTMP és Fediverse támogatássalTelepítés
Önállóan üzemeltetett fájlszinkronizálási, megosztási és együttműködési platform csapatok számáraTelepítés
Könnyűsúlyú, Rust-alapú, saját üzemeltetésű felhőtárhely Nextcloud kliens támogatássalTelepítés
A PairDrop egy web alapú fájlmegosztó eszköz az azonnali eszközök közötti átvitelekhez.Telepítés
Személyes pénzügyi nyomkövető kettős könyveléssel és befektetéskövetésselTelepítés
Userspace WireGuard alagút kliens biztonságos távoli hozzáféréshez Pangolinon keresztülTelepítés
A Paperclip egy AI/ML orkesztrációs platform autonóm csapatok számáraTelepítés
Dokumentumkezelő rendszer, amely a fizikai dokumentumokat kereshető digitális archívumokká alakítja.Telepítés
Nyílt forráskódú dokumentumkezelő rendszer PDF-ek szkenneléséhez, OCR-ezéséhez és rendszerezéséhezTelepítés
Minimalista nyílt forráskódú dokumentumkezelő és archiváló platformTelepítés
Nyílt forráskódú megfigyelhetőségi adattó naplókhoz, metrikákhoz és nyomkövetésekhezTelepítés
Nyílt forráskódú jelszókezelő csapatok számára, végpontok közötti OpenPGP titkosítással és megosztássalTelepítés