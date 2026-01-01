A Picsur egy könnyű, saját üzemeltetésű képfeltöltő platform, mely teljes kontrollt biztosít az egyének és csapatok számára a képmegosztó infrastruktúra felett. Tölts fel képeket, szerezz azonnali megosztható linkeket, és állíts be lejárati időket. Mindezt anélkül teheted meg, hogy harmadik féltől származó szolgáltatásokra támaszkodnál. Ezek a szolgáltatások tömörítik a tartalmat, hirdetéseket jelenítenek meg, vagy figyelmeztetés nélkül törlik a fájlokat.

A megbízható metaadat-tárolásról a PostgreSQL gondoskodik. A Picsur támogatja a PNG, JPEG, GIF, WebP és AVIF formátumokat, automatikus formátumkonverzióval és optimalizálással. Az REST API-ja egyszerűvé teszi a programozott képfeltöltések integrálását a meglévő eszközökbe és munkafolyamatokba az VPS-eden.