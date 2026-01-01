Telepítse a Picsur-t egyetlen kattintással.
Saját üzemeltetésű képfeltöltő platform azonnal megosztható linkekkel, formátumátalakítással és lejárati beállításokkal — hirdetések és nyomkövetés nélkül.
Válasszon VPS csomagot a Picsur szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Picsur
A Picsur egy könnyű, saját üzemeltetésű képfeltöltő platform, mely teljes kontrollt biztosít az egyének és csapatok számára a képmegosztó infrastruktúra felett. Tölts fel képeket, szerezz azonnali megosztható linkeket, és állíts be lejárati időket. Mindezt anélkül teheted meg, hogy harmadik féltől származó szolgáltatásokra támaszkodnál. Ezek a szolgáltatások tömörítik a tartalmat, hirdetéseket jelenítenek meg, vagy figyelmeztetés nélkül törlik a fájlokat.
A megbízható metaadat-tárolásról a PostgreSQL gondoskodik. A Picsur támogatja a PNG, JPEG, GIF, WebP és AVIF formátumokat, automatikus formátumkonverzióval és optimalizálással. Az REST API-ja egyszerűvé teszi a programozott képfeltöltések integrálását a meglévő eszközökbe és munkafolyamatokba az VPS-eden.
A Picsur főbb funkciói
Azonnali megosztható linkek
Tölts fel egy képet, és azonnal kapsz egy tiszta, közvetlen linket, amelyet beilleszthetsz csevegésekbe, dokumentációkba vagy e-mailekbe.
Formátumkonverzió
Automatikusan konvertálja és optimalizálja a képeket PNG, JPEG, GIF, WebP és AVIF formátumok között a hatékony webes kézbesítés érdekében.
Lejárati vezérlők
Konfigurálható lejárati időket állíthat be a megosztott képeken, így a linkek automatikusan lejárnak egy kiválasztott időszak után a biztonságos ideiglenes megosztás érdekében.
Többfelhasználós kezelés
Az adminisztrátori vezérlők és a felhasználói fiókok segítségével kezelheti a hozzáférést, a tárhelykvótákat és az engedélyeket egy csapaton vagy szervezeten belül.
REST API
Programozott feltöltési és kezelési API integrálja a Picsur-t a CI/CD pipeline-okkal, képernyőfelvétel-készítő eszközökkel és egyéb automatizálási munkafolyamatokkal.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Picsur szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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