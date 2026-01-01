Telepítse az Immich-et egyetlen kattintással.
Nagy teljesítményű, saját üzemeltetésű fénykép- és videókezelés AI-alapú rendszerezéssel és mobil biztonsági mentéssel.
Válasszon VPS csomagot a Immich szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Immich
Az Immich egy modern, saját üzemeltetésű alternatíva a Google Photos és iCloud helyett. Sebességre optimalizált és gépi tanulás alapú.
Arcfelismerést, objektumfelismerést, intelligens keresést és automatikus mobil biztonsági mentést biztosít iOS és Android alkalmazásokból. Mindez a saját infrastruktúráján fut.
Az Immich saját üzemeltetése teljesen távol tartja személyes emlékeit és családi fotóit harmadik fél szervereitől. Teljes ellenőrzést tart fenn a tárhely, a hozzáférési engedélyek és a megosztás felett, előfizetési díjak és a szolgáltatás megszűnésének kockázata nélkül. Ez a telepítés magában foglalja az alkalmazásszervert, a gépi tanulási szolgáltatást, a PostgreSQL-t vektor kiterjesztéssel és a Redis-t.
A Immich főbb funkciói
AI-alapú keresés
A gépi tanulás lehetővé teszi az arcfelismerést, az objektumfelismerést és a természetes nyelvi keresést a teljes fotókönyvtárában.
Automatikus Mobil Biztonsági mentés
Az iOS és Android alkalmazások automatikusan készítenek biztonsági másolatot a fotókról és videókról a háttérben, így a könyvtára mindig naprakész marad.
RAW és 4K támogatás
Támogatja a RAW fényképformátumokat, a 4K videókat és az élő fotókat, a teljes metaadat-megőrzéssel a professzionális munkafolyamatokhoz.
Többfelhasználós könyvtárak
Minden felhasználó saját privát könyvtárat kap, amelyben szelektíven megoszthatja az albumokat és a partnergyűjteményeket.
Térkép és idővonal nézetek
Böngésszen fényképeket dátum szerint idővonalon vagy helyszín szerint térképen, a fényképezőgépéből és telefonjából származó beágyazott GPS metaadatok felhasználásával.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Immich szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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