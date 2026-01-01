Akár 69% kedvezmény a Immich szolgáltatásra

Telepítse az Immich-et egyetlen kattintással.

Nagy teljesítményű, saját üzemeltetésű fénykép- és videókezelés AI-alapú rendszerezéssel és mobil biztonsági mentéssel.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse az Immich-et egyetlen kattintással.

Válasszon VPS csomagot a Immich szolgáltatáshoz

Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Immich

Az Immich egy modern, saját üzemeltetésű alternatíva a Google Photos és iCloud helyett. Sebességre optimalizált és gépi tanulás alapú.

Arcfelismerést, objektumfelismerést, intelligens keresést és automatikus mobil biztonsági mentést biztosít iOS és Android alkalmazásokból. Mindez a saját infrastruktúráján fut.

Az Immich saját üzemeltetése teljesen távol tartja személyes emlékeit és családi fotóit harmadik fél szervereitől. Teljes ellenőrzést tart fenn a tárhely, a hozzáférési engedélyek és a megosztás felett, előfizetési díjak és a szolgáltatás megszűnésének kockázata nélkül. Ez a telepítés magában foglalja az alkalmazásszervert, a gépi tanulási szolgáltatást, a PostgreSQL-t vektor kiterjesztéssel és a Redis-t.

Vágjon bele
Erre jó a {name}

A Immich főbb funkciói

AI-alapú keresés

A gépi tanulás lehetővé teszi az arcfelismerést, az objektumfelismerést és a természetes nyelvi keresést a teljes fotókönyvtárában.

Automatikus Mobil Biztonsági mentés

Az iOS és Android alkalmazások automatikusan készítenek biztonsági másolatot a fotókról és videókról a háttérben, így a könyvtára mindig naprakész marad.

RAW és 4K támogatás

Támogatja a RAW fényképformátumokat, a 4K videókat és az élő fotókat, a teljes metaadat-megőrzéssel a professzionális munkafolyamatokhoz.

Többfelhasználós könyvtárak

Minden felhasználó saját privát könyvtárat kap, amelyben szelektíven megoszthatja az albumokat és a partnergyűjteményeket.

Térkép és idővonal nézetek

Böngésszen fényképeket dátum szerint idővonalon vagy helyszín szerint térképen, a fényképezőgépéből és telefonjából származó beágyazott GPS metaadatok felhasználásával.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Immich szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Ajánlott szerverhely:

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

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Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.

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30 napos pénzvisszatérítési garancia

Próbálja ki kockázatmentesen 30 napos pénzvisszafizetési garanciánkkal. A részletekért tekintse meg visszatérítési szabályzatunkat.

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