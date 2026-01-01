Az Immich egy modern, saját üzemeltetésű alternatíva a Google Photos és iCloud helyett. Sebességre optimalizált és gépi tanulás alapú.

Arcfelismerést, objektumfelismerést, intelligens keresést és automatikus mobil biztonsági mentést biztosít iOS és Android alkalmazásokból. Mindez a saját infrastruktúráján fut.

Az Immich saját üzemeltetése teljesen távol tartja személyes emlékeit és családi fotóit harmadik fél szervereitől. Teljes ellenőrzést tart fenn a tárhely, a hozzáférési engedélyek és a megosztás felett, előfizetési díjak és a szolgáltatás megszűnésének kockázata nélkül. Ez a telepítés magában foglalja az alkalmazásszervert, a gépi tanulási szolgáltatást, a PostgreSQL-t vektor kiterjesztéssel és a Redis-t.