Az Ampache egy saját üzemeltetésű média streaming platform, amely személyes zenei és videógyűjteményeket alakít át privát szolgáltatássá, bármilyen internetre csatlakoztatott eszközről elérhetővé téve azokat. Eredetileg 2001-ben adták ki, és folyamatosan karbantartják az AGPL licenc alatt. Többfelhasználós támogatást, intelligens lejátszási listákat, menet közbeni átkódolást és Subsonic API kompatibilitást kínál. Ez széles körű kliens támogatást biztosít mobilalkalmazásokon, asztali lejátszókon és otthoni automatizálási rendszereken keresztül.

A kereskedelmi streaming szolgáltatásoktól eltérően az Ampache nem tárol hallgatási adatokat harmadik felekkel. Nem vet ki előfizetési díjakat, és nem korlátozza a könyvtár méretét. A saját üzemeltetés teljes tulajdonjogot biztosít zenéi felett. Ez biztosítja, hogy gyűjteménye elérhető maradjon a platform licencelési változásaitól vagy szolgáltatásleállásaitól függetlenül.