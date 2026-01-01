Telepítse az Ampache-t egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú zenei és videó streaming szerver, amely a személyes média gyűjteményét privát streaming szolgáltatássá alakítja.
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Erre jó a Ampache
Az Ampache egy saját üzemeltetésű média streaming platform, amely személyes zenei és videógyűjteményeket alakít át privát szolgáltatássá, bármilyen internetre csatlakoztatott eszközről elérhetővé téve azokat. Eredetileg 2001-ben adták ki, és folyamatosan karbantartják az AGPL licenc alatt. Többfelhasználós támogatást, intelligens lejátszási listákat, menet közbeni átkódolást és Subsonic API kompatibilitást kínál. Ez széles körű kliens támogatást biztosít mobilalkalmazásokon, asztali lejátszókon és otthoni automatizálási rendszereken keresztül.
A kereskedelmi streaming szolgáltatásoktól eltérően az Ampache nem tárol hallgatási adatokat harmadik felekkel. Nem vet ki előfizetési díjakat, és nem korlátozza a könyvtár méretét. A saját üzemeltetés teljes tulajdonjogot biztosít zenéi felett. Ez biztosítja, hogy gyűjteménye elérhető maradjon a platform licencelési változásaitól vagy szolgáltatásleállásaitól függetlenül.
A Ampache főbb funkciói
Menet közbeni átkódolás
Automatikusan konvertálja a veszteségmentes FLAC fájlokat mobilbarát bitrátákra valós időben. Így kiváló minőségű hangot streamelhet mobilhálózatokon anélkül, hogy duplikált tömörített másolatokat tárolna.
Okos lejátszási listák
Készíts lejátszási listákat, amelyek automatikusan feltöltődnek műfaj, értékelés, lejátszási szám vagy egyéni kritériumok alapján. Így újraélheted a streaming szolgáltatások felfedezési élményét a saját gyűjteményeddel.
Többfelhasználós támogatás
Hozzon létre egyedi fiókokat családtagok vagy együttműködők számára, mindegyik külön hallgatási előzményekkel, lejátszási listákkal és engedélyszintekkel, a médiafájlok duplikálása nélkül.
Subsonic API kompatibilitás
Csatlakoztasson bármilyen Subsonic-kompatibilis mobilalkalmazást vagy asztali klienst az Ampache példányához, így gyakorlatilag bármilyen eszközről hozzáférhet anélkül, hogy egyetlen felülethez lenne kötve.
Podcastok és rádió
Streamelhet internetes rádióállomásokat és feliratkozhat podcastokra zenei könyvtára mellett, így az Ampache egyetlen célponttá válik minden hangtartalom számára.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Ampache szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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