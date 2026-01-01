Szeretném kifejezni hálámat a Hostingerrel kötött partnerségért. Mára nemcsak a cégem fő motorjává vált, hanem a diákjaim számára az egyszerűség és az eredmények forrásává is.
A diákjaim többsége életében nem készített még weboldalt, de a Hostinger mesterséges intelligenciájú weboldalkészítőjének köszönhetően sikeresen elindították első oldalaikat, és nagyon izgatottak voltak.
Oktatási partnerségi program GYIK
Mi a Hostinger Oktatási Partnerségi Program?
A Hostinger Oktatási Partnerségi Program egy teljesítményalapú együttműködés, amelyet kifejezetten oktatók, kurzuskészítők és intézmények számára terveztek. Egy egyszerű ötletre épül: diákjaidnak megbízható eszközökre van szükségük ahhoz, hogy valódi online projekteket készítsenek, te pedig jutalmat kapsz, ha az iparág egyik legjobb platformjával kötöd össze őket. Ez a program úgy lett kialakítva, hogy a közönségeddel együtt növekedjen.
Ki lehet partner?
Ez a program remek választás, ha oktatási tartalmakat készítesz, és a közönséged olyan tanulókat foglal magában, akiket a következő témák érdekelnek: webfejlesztés vagy programozás, mesterséges intelligencia eszközök és automatizálás, digitális marketing, hangulatkódolás, szabadúszó munka és vállalkozás, vagy online pénzkeresés.
Nincs szükséged hatalmas követőtáborra. Az elköteleződés fontosabb, mint az elérés – egy 1000 diákból álló, nagy bizalommal bíró közösség felülmúlhatja az 1 milliós passzív közönséget. Ha az ajánlásaidnak súlya van, szeretnénk veled együttműködni.
Milyen típusú partnerségeket tartalmaz a program?
Az Oktatási Partnerségi Program két fő partnerségi típust fed le. Influencer és Oktató által Vezetett Kurzusok (B2C) – egyéni alkotók, oktatók és influenszerek számára, akik online kurzusokon, közösségeken vagy tartalomcsatornákon keresztül tanítanak. És Intézmény által Vezetett Programok (B2B) – egyetemek, EdTech vállalatok, kódolóiskolák és e-learning platformok számára, amelyek integrálni szeretnék a Hostingert hivatalos tantervükbe vagy hallgatói erőforrásaikba.
Akár egyéni alkotó vagy 1000 követővel, akár egy több ezer diákot kiszolgáló intézmény, van helyed ebben a programban.
Hogyan profitálhatnak a diákjaim ebből a programból?
Diákjaid hozzáférhetnek élvonalbeli, mesterséges intelligencián alapuló eszközökhöz, amelyek lehetővé teszik számukra weboldalak készítését, vállalkozások indítását és projektek megvalósítását – akár előzetes technikai tapasztalat nélkül is. A Hostinger platformja úgy lett kialakítva, hogy a kezdők percek, ne hónapok alatt eljussanak az ötlettől az éles weboldalig.
Azáltal, hogy olyan eszközökkel tanulnak, amelyeket a szakemberek ténylegesen használnak, diákjaid valódi, gyakorlati előnyre tesznek szert. Nem csak gyakorlatokat végeznek – olyan dolgokat építenek, amelyek a való világban is működnek. Ez egy jelentős előrelépés bármely digitális marketing, webfejlesztés, vállalkozói vagy mesterséges intelligenciára összpontosító tantervhez képest.
Milyen Hostinger termékeket fognak használni a diákjaim?
A Hostinger teljes eszközrendszert kínál a tanulók számára minden szakaszban – az első weboldaluk elkészítésétől az összetett automatizálási munkafolyamatok bevezetéséig. Tantervétől függően a diákok web hosting és WordPress hosting segítségével bármilyen weboldalt vagy blogot elindíthatnak; a mesterséges intelligencián alapuló weboldalkészítővel professzionális megjelenésű webhelyeket hozhatnak létre percek alatt, kódolás nélkül; a Hostinger Horizons-szal, egy mesterséges intelligencián alapuló alkalmazáskészítővel, amely lehetővé teszi a diákok számára webes alkalmazások létrehozását és telepítését egyszerűen a kívánt információk leírásával; a VPS hostinggal fejlettebb projektekhez és egyedi szerverkörnyezetekhez; a Node.js hostinggal JavaScript-alapú alkalmazásokhoz; saját tárhelyen futó n8n-nel a munkafolyamatok automatizálásához, amely tökéletes az automatizáláshoz és a mesterséges intelligenciára összpontosító kurzusokhoz; az egykattintásos OpenClaw-kal a népszerű alkalmazások gyors telepítéséhez manuális beállítás nélkül; valamint domain regisztrációval és Hostinger Email-lel, hogy már az első naptól kezdve professzionális online jelenlétet alakíthasson ki.
Bármit is takarjon a kurzus, van egy Hostinger termék, amely természetesen illeszkedik a tanulási folyamatba.
Milyen promóciós anyagokat és támogatást kapok?
Oktatási partnerként egy teljes eszközkészletet kapsz, amely segít hatékonyan népszerűsíteni a Hostingert az első naptól kezdve. Ez magában foglalja a kész bannereket és kreatívokat, amelyeket közvetlenül a kurzusodba vagy a tartalmaidba illeszthetsz; termékismertetőket a Hostinger termékeinek világos áttekintésével, hogy magabiztosan beszélhess róluk; a legjobb partnereinknél bevált módszereken alapuló értékesítési know-how-t és a legjobban teljesítő stratégiákat; útmutatást a termékintegrációkhoz, hogy a Hostinger természetesen illeszkedjen az óráidba és moduljaidba; egy teljesítménykövető irányítópultot, amely valós idejű rálátást biztosít az ajánlásaidra, konverzióidra és jutalékaidra; valamint egy dedikált partnermenedzsert – egy valós személyt, aki melletted áll, hogy támogassa a növekedésedet és segítsen a legtöbbet kihozni a partnerségből.
Már van egy Hostinger partnerfiókom – ez másképp van?
Igen — az Oktatási Partnerségi Program egy különálló, a standard Hostinger affiliate programtól eltérő program. Kifejezetten oktatók és intézmények számára készült, eltérő bevezetési élményt, dedikált támogatást és az oktatási tartalomkészítők számára testreszabott erőforrásokat kínál.
Ha jelenleg van egy standard affiliate fiókja, és úgy gondolja, hogy alkalmas erre a programra, akkor külön is jelentkezhet.
Hogyan válhatok partnerré?
A kezdés egyszerű. Először töltse ki a partnerségi jelentkezési lapot ezen az oldalon – ez csak néhány percet vesz igénybe. Csapatunk ezután áttekinti a jelentkezését, és felveszi Önnel a kapcsolatot a következő lépésekkel kapcsolatban. A jóváhagyást követően hozzáférést kap partneri irányítópultjához, promóciós anyagaihoz és mindenhez, amire szüksége van ahhoz, hogy elkezdhesse népszerűsíteni a Hostinger-t a tartalmaiban.
Benyújtottam a jelentkezésemet – mi a következő lépés?
Partnerségi csapatunk gondosan felülvizsgálja a jelentkezését, jellemzően néhány munkanapon belül. Ha profilja kellően egyezik az elvárásainkkal, e-mailben felvesszük Önnel a kapcsolatot a jóváhagyás részleteivel és a következő lépésekkel kapcsolatban.