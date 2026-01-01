Az AllTube Download egy saját szerveren futtatható webalkalmazás. Ez a youtube-dl-t egy intuitív, böngészőalapú felületbe csomagolja. Így bárki letölthet vagy streamelhet videókat több mint ezer tárhelyszolgáltató platformjáról. Mindezt anélkül teheti meg, hogy szoftvert telepítene helyben. A platformfrissítésekkel elromló böngészőbővítményekkel ellentétben az AllTube központilag fut a szerverén. Így a hálózatán lévő minden eszköz bármely böngészőn keresztül használhatja.

Az AllTube saját szerveren való futtatása privátan tartja a letöltési tevékenységét. Elkerüli a harmadik féltől származó letöltési szolgáltatások adatnaplózási gyakorlatát. Teljes ellenőrzést biztosít a támogatott formátumok, minőségi szintek és a webhely konfigurációja felett. Ütemezhet kötegelt letöltéseket is, és programozottan hozzáférhet a videó metaadataihoz a beépített JSON API-n keresztül.