Telepítse az AllTube-ot egykattintásos telepítéssel.
Webes felület videók letöltéséhez YouTube-ról és több mint 1000 más platformról parancssori eszközök nélkül.
Válasszon VPS csomagot a AllTube szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a AllTube
Az AllTube Download egy saját szerveren futtatható webalkalmazás. Ez a youtube-dl-t egy intuitív, böngészőalapú felületbe csomagolja. Így bárki letölthet vagy streamelhet videókat több mint ezer tárhelyszolgáltató platformjáról. Mindezt anélkül teheti meg, hogy szoftvert telepítene helyben. A platformfrissítésekkel elromló böngészőbővítményekkel ellentétben az AllTube központilag fut a szerverén. Így a hálózatán lévő minden eszköz bármely böngészőn keresztül használhatja.
Az AllTube saját szerveren való futtatása privátan tartja a letöltési tevékenységét. Elkerüli a harmadik féltől származó letöltési szolgáltatások adatnaplózási gyakorlatát. Teljes ellenőrzést biztosít a támogatott formátumok, minőségi szintek és a webhely konfigurációja felett. Ütemezhet kötegelt letöltéseket is, és programozottan hozzáférhet a videó metaadataihoz a beépített JSON API-n keresztül.
A AllTube főbb funkciói
1000+ platform támogatás
Videók letöltése YouTube-ról, Vimeo-ról és több száz más tárhelyszolgáltató oldalról, ugyanazt az egységes felületet használva, anélkül, hogy platformonkénti beállításra lenne szükség.
Formátumkonverzió
Konvertálja a letöltött videókat a kívánt formátumba és minőségbe anélkül, hogy további eszközöket kellene telepítenie az eszközére.
Böngészőbeli streamelés
Tekintse meg a videók előnézetét közvetlenül a webes felületen letöltés előtt, hogy megerősíthesse a minőséget és a tartalmat, mielőtt tárhelyet foglalna.
Veszteségmentes remuxolás
Konténerformátumok módosítása újrakódolás nélkül, megőrizve az eredeti videó- és hangminőséget, miközben a fájlokat kompatibilissé teszi a lejátszóival.
JSON API Hozzáférés
Részletes videó metaadatok lekérése és a letöltések programozott automatizálása, lehetővé téve az ütemezett archiválási munkafolyamatokat kézi beavatkozás nélkül.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a AllTube szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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