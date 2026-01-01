Korai kiadás

Gyarapítsa vállalkozását AI-ügynökökkel

AI agents built for real business tasks - from strategy and SEO to marketing and sales. Works right inside your Hostinger account. Start for free and scale with a team of specialized agents.
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AI-ügynökeink

Az AI-eszközök egy üres csevegőablakhoz vezetik, és Önnek kell kitalálnia, mit kérdezzen, hogyan kérdezze, és mit tegyen ezután.

Ügynökeink beépített készségekkel rendelkeznek. Mindegyikük olyan szakember, aki tudja, mit kell tennie és hogyan segíthet. 7 AI ügynökből álló csapat, amely az első naptól kezdve segíti vállalkozása növekedését.

Meet your team

From strategy to sales, every agent is a specialist. Pick the one you need and let it work.

Business Advisor

Evaluates your idea, maps out your positioning, and gives you a clear plan for what to prioritize first.

Creative writer

Writes your blog posts, landing pages, and product copy in your voice so you can hit publish with confidence.

SEO Consultant

Researches your keywords, audits your pages, and builds you a plan to rank where your customers are searching.

Marketing Planner

Plans your campaigns, writes your posts, and keeps your marketing consistent even when you're short on time.

Legal advisor

Drafts your policies, reviews your contracts, and makes sure your business is covered before problems show up.

Customer Comms

Writes your customer emails, press releases, and internal updates so you always sound polished when it matters.

Sales & Outreach

Builds your pitches, writes your outreach, and handles objections so more conversations turn into closed deals.

Start for free

Explore our AI agents capabilities.

Bring your tools
Connections

Bring your tools

Connect third-party services so your agents can use them during chat.
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Gmail

Gmail

Outlook

Outlook

HubSpot

HubSpot

Google Tasks

Google Tasks

Notion

Notion

Perplexity AI

Perplexity AI

Jira

Jira

Discord

Discord

Github

Github

Twitter

Twitter

Firecrawl

Firecrawl

Figma

Figma

Google Calendar

Google Calendar

Google Drive

Google Drive

YouTube

YouTube

Reddit

Reddit

See all connections

Három lépés, és kész is.

01

Válasszon feladatot

Jobb SEO-ra van szüksége? Tartalomtervre? Jogi oldalakra? Válassza ki a megfelelő AI-ügynököt.
02

Csevegjen AI-ügynökével

Ismertesse velük a vállalkozását. Ők majd felteszik a megfelelő kérdéseket, és munkához látnak.
03

Érjen el valódi eredményeket

Stratégiák, blogbejegyzések, auditok és e-mail-kampányok. Másolásra, beillesztésre és használatra készen.
Vágjon bele

Vállalkozóknak, nem mérnököknek tervezve

Az Ön Hostinger webhelyéhez készült

AI-ügynökeit úgy alkottuk meg, hogy együttműködjenek az Ön által már használt eszközökkel: webhelyével, domainjével és vállalkozásával.

Nincs szükség technikai ismeretekre

Ha képes beszélgetni, akkor használhat AI-ügynököket. Nem kell parancssorokat megjegyeznie, és nincs szükség beállításra.

Szakértők, nem mindenesek

Minden AI-ügynököt egy adott feladatra tanítanak be. Így Ön hozzáértő segítséget kap, nem egy általános asszisztenst, amely mindent megpróbál megcsinálni.

Adatai az Önéi maradnak

A beszélgetések privátak. Adatait nem használjuk fel az AI tanítására, és nem osztjuk meg azokat harmadik felekkel.

Csatlakozzon a több millió elégedett ügyfélhez

A Hostingernél minden szükségeset megtalál, mivel minden olyan eszközt biztosít, amelyek hozzájárulhatnak a vállalkozás sikeréhez.

M.Akram Bazerbashi

M.Akram Bazerbashi

Használom már a Hostingert egy ideje, és a tapasztalataim nagyon jók. A beállítás kimondottan egyszerű volt, még olyasvalakinek is, aki nem igazán műszaki beállítottságú.

Dm Rawat

Dm Rawat

Kényelmes, megbízható és jól karbantartott; és egy nagyszerű ügyfélszolgálati csapat, amely bármikor készen áll az élő segítségnyújtásra. Nagyon ajánlom.

Amir Benslama

Amir Benslama

AI-ügynökeinek csapata készen áll. És Ön?

Lássuk!
AI-ügynökeinek csapata készen áll. És Ön?

Gyakran ismételt kérdések

Mi az a Hostinger Agents?

A Hostinger Agents egy AI-alapú alkalmazás, amely egy csapatnyi szakértő AI-ügynököt biztosít Önnek. Mindegyik egy adott üzleti területre összpontosít, például stratégiára, szövegírásra, SEO-ra, marketingre, jogi kérdésekre, ügyfélkommunikációra vagy értékesítésre. Egy általános csevegőrobot helyett speciális szakértőket kap, akikhez bármikor fordulhat, és a saját szavaival írhatja le problémáját. Technikai tudásra nem lesz szüksége.

Kinek szól a Hostinger Agents?

Azoknak az egyéni vállalkozóknak, mellékállásban dolgozóknak és kisvállalkozóknak terveztük, akik mindent maguk intéznek. Ha valaha is egy stratégára, szövegíróra, marketingesre vagy jogi tanácsadóra lenne szüksége – a Hostinger Agents mindezt megadja Önnek.

Miben különbözik a ChatGPT-től?

Ellentétben az általános célú AI chatbotokkal, minden Hostinger Agentet előre képeztek, hogy mélyreható szakértelemmel rendelkezzen egy adott üzleti területen. Nem kell tökéletes promptot írnia – csak válasszon egy ügynököt és egy készséget, amely segítségével elérheti a kívánt eredményeket.

Mik azok a készségek és hogyan működnek?

A készségek előre elkészített feladatsablonok minden ügynökön belül. Ahelyett, hogy a kérdésen gondolkodna, válasszon ki egy készséget, és ügynök elvezeti egy konkrét eredményhez. Például blogbejegyzést írhat, kulcsszókutatást végezhet vagy adatvédelmi szabályzatot generálhat. A készségek gyorsabbak, strukturáltabbak, és jobb eredményeket produkálnak, mintha egy üres beszélgetésből indulna.

Minden alkalommal elölről kell kezdenem, amikor megnyitom az alkalmazást?

Nem. Minden ügynök egyetlen, folyamatos beszélgetést folytat Önnel — nincsenek lejáró munkamenetek, nincs kezelendő előzmény. Ha bezárja az alkalmazást és később visszatér, pontosan ott folytathatja a beszélgetést, ahol abbahagyta. Nem kell minden alkalommal újra elmagyaráznia üzleti hátterét.

Törődünk személyes adatai biztonságával

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