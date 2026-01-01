AI-ügynökeink

Az AI-eszközök egy üres csevegőablakhoz vezetik, és Önnek kell kitalálnia, mit kérdezzen, hogyan kérdezze, és mit tegyen ezután.

Ügynökeink beépített készségekkel rendelkeznek. Mindegyikük olyan szakember, aki tudja, mit kell tennie és hogyan segíthet. 7 AI ügynökből álló csapat, amely az első naptól kezdve segíti vállalkozása növekedését.