Az AI-eszközök egy üres csevegőablakhoz vezetik, és Önnek kell kitalálnia, mit kérdezzen, hogyan kérdezze, és mit tegyen ezután.
Ügynökeink beépített készségekkel rendelkeznek. Mindegyikük olyan szakember, aki tudja, mit kell tennie és hogyan segíthet. 7 AI ügynökből álló csapat, amely az első naptól kezdve segíti vállalkozása növekedését.
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Business Advisor
Creative writer
SEO Consultant
Marketing Planner
Legal advisor
Customer Comms
Sales & Outreach
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Gmail
Outlook
HubSpot
Google Tasks
Notion
Perplexity AI
Jira
Discord
Github
Firecrawl
Figma
Google Calendar
Google Drive
YouTube
Három lépés, és kész is.
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Csevegjen AI-ügynökével
Érjen el valódi eredményeket
Vállalkozóknak, nem mérnököknek tervezve
Az Ön Hostinger webhelyéhez készült
Nincs szükség technikai ismeretekre
Szakértők, nem mindenesek
Adatai az Önéi maradnak
Csatlakozzon a több millió elégedett ügyfélhez
A Hostingernél minden szükségeset megtalál, mivel minden olyan eszközt biztosít, amelyek hozzájárulhatnak a vállalkozás sikeréhez.
Használom már a Hostingert egy ideje, és a tapasztalataim nagyon jók. A beállítás kimondottan egyszerű volt, még olyasvalakinek is, aki nem igazán műszaki beállítottságú.
Kényelmes, megbízható és jól karbantartott; és egy nagyszerű ügyfélszolgálati csapat, amely bármikor készen áll az élő segítségnyújtásra. Nagyon ajánlom.