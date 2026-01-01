Igen. Ez a Hostinger Ecommerce egyik legnagyobb előnye. Akár a weboldalán, TikTokon, Instagramon, vagy olyan piactereken, mint az Etsy és az Amazon értékesít, központosított készletkezelést kap az összes üzletéhez. Ez azt jelenti, hogy egyetlen irányítópultról kezelheti termékeit, készletét és rendeléseit. Nincs többé váltogatás az eszközök között, és nem kell aggódnia a készlet szinkronizálatlansága miatt.