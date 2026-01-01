Hostinger Ecommerce

Értékesítés mindenhol. Minden egy helyen.

Kapcsolja össze termékeit, rendeléseit, készletét és értékesítési csatornáit egyetlen egyszerű irányítópulton.

Csomagok megtekintése

30 napos pénzvisszafizetési garancia

Értékesítés mindenhol. Minden egy helyen.

Kezdje el az értékesítést 3 perc alatt

Nevezze el vállalkozását

Nevezze el vállalkozását

Válassza ki üzletének nevét és hozza létre e-kereskedelmi vállalkozását percek alatt.
Alakítsa termékképeit terméklistákká.

Alakítsa termékképeit terméklistákká.

Tölts fel egy termékképet, és az AI segít megírni a leírást, árazást javasol, és gyorsabban eladásra készíti a termékedet.
Kapcsolja össze az értékesítés minden módját.

Kapcsolja össze az értékesítés minden módját.

Fogadjon fizetéseket weboldalán, közösségi médiáján és gyorslinkjein keresztül, anélkül, hogy eszközök között váltana.
Bővítse az értékesítést új módokon

Bővítse az értékesítést új módokon

Bővítse az ügyfelek elérésének lehetőségeit, ahogy vállalkozása növekszik, miközben a termékeket, megrendeléseket és műveleteket összekapcsolva tartja.
Kezdés

Egy platform minden terméktípushoz

Digitális termékek
A Horizons számára

Értékesíts ott, ahol a vásárlók vásárolnak

Hozza létre webáruházát a Horizons vagy a weboldal-készítő segítségével, vagy osszon meg egy gyors linket és kezdjen azonnal értékesíteni.

Értékesíts ott, ahol a vásárlók vásárolnak

Kezelje egy irányítópultról.

Futtassa egyetlen irányítópultról. Kezeljen több e-kereskedelmi vállalkozást és bővítse az értékesítési lehetőségeket, ahogy növekszik.

Kezelje egy irányítópultról.

Fizessen 0% tranzakciós díjat

Fogadjon el 100+ fizetési módot, és tartsa meg, amit keres. A Hostinger nem vesz el részesedést az eladásaiból.

Fizessen 0% tranzakciós díjat

Azonnali kézbesítés

Küldje el a digitális termékeket az ügyfeleknek automatikusan a vásárlás után.

Azonnali kézbesítés
Értékesíts ott, ahol a vásárlóid vásárolnak

Értékesíts ott, ahol a vásárlóid vásárolnak

Értékesíts gyorshivatkozásokon keresztül

Hozzon létre gyorslinkeket termékeihez, és ossza meg őket DM-ekben, e-mailekben, csevegőalkalmazásokban vagy közösségi bejegyzésekben.

Értékesítsen a weboldalán

Hozzon létre egy márkás online áruházat a Horizons vagy a weboldal-készítő segítségével, ahol az ügyfelek felfedezhetik termékeit és közvetlenül vásárolhatnak.
Hamarosan

Értékesítés a közösségi médiában

Kapcsolódjon a TikTok Shops, a Meta és más közösségi platformokkal, ahogy az integrációk elérhetővé válnak.

Egyedi értékesítési csatornák

Hozzon létre egyedi webáruházakat, csatlakoztassa kedvenc eszközeit és bővítse vállalkozását egy nyílt e-kereskedelmi platformmal.

Nem számít, honnan indulsz, van rá terv.

30 napos pénzvisszafizetési garancia

Bármikor lemondható

Nonstop támogatás

25% kedvezmény
Starter
Közösségi médiában értékesítőknek, akiknek gyors és költséghatékony megoldásra van szükségük a rendelésfelvétel elindításához.
1 249 Ft
939 Ft /hó
Csomag kiválasztása
12 hónapot kap 11 268 Ft-ért (normál ár: 14 988 Ft). Megújuláskor fizetendő: 939 Ft/hó.
Akár 5 termék értékesítése

A Starter előnyei:

Fizikai és digitális termékek értékesítése
Fogadjon el több mint 100 biztonságos fizetési módot
Fizessen 0% Hostinger tranzakciós díjat
Generáljon termékleírásokat és javasolt árakat képekből AI segítségével.
Készítsen fizetési linkeket a Hostinger.store-ral
Chatbot támogatást kaphat a Kodee-tól
Legnépszerűbb
50% kedvezmény
Growth
Márkás vállalkozást építő eladóknak több üzletben és weboldalon.
5 009 Ft
2 509 Ft /hó
Csomag kiválasztása
12 hónapot kap 30 108 Ft-ért (normál ár: 60 108 Ft). Megújuláskor fizetendő: 3 759 Ft/hó.
Akár 300 termék értékesítése
Akár 3 vállalkozás kezelése
Akár 3 értékesítési csatornát csatlakoztathat vállalkozásonként

A Starter minden előnye, plusz:

Előfizetések értékesítése Horizons webáruházakkal
Egyedi termékek értékesítése igény szerinti nyomtatással
Ingyenes egyedi domain 1 évre
Egyéni üzleti e-mail
Premium tárhely
300+ mobilra optimalizált sablon
AI-alapú webáruház-készítés
Ügyfélfiókok és rendelési előzmények
Központosított készlet az üzletek között
Kodee AI — kezelje üzletét chaten keresztül
33% kedvezmény
Scale
Több márkát és üzletet üzemeltető eladók számára, fejlett kapcsolódási igényekkel.
9 389 Ft
6 259 Ft /hó
Csomag kiválasztása
12 hónapot kap 75 108 Ft-ért (normál ár: 112 668 Ft). Megújuláskor fizetendő: 7 829 Ft/hó.
Áruljon korlátlan terméket
Kezelje korlátlan vállalkozását
Csatlakoztasson korlátlan értékesítési csatornát

Minden, ami a Growthban van, plusz:

API-kapcsolatok
HAMAROSAN
Skálázható tárhely
Kiemelt nonstop többnyelvű támogatás
25% kedvezmény
Starter
Közösségi médiában értékesítőknek, akiknek gyors és költséghatékony megoldásra van szükségük a rendelésfelvétel elindításához.
1 249 Ft
939 Ft /hó
Csomag kiválasztása
12 hónapot kap 11 268 Ft-ért (normál ár: 14 988 Ft). Megújuláskor fizetendő: 939 Ft/hó.
Akár 5 termék értékesítése

A Starter előnyei:

Fizikai és digitális termékek értékesítése
Fogadjon el több mint 100 biztonságos fizetési módot
Fizessen 0% Hostinger tranzakciós díjat
Generáljon termékleírásokat és javasolt árakat képekből AI segítségével.
Készítsen fizetési linkeket a Hostinger.store-ral
Chatbot támogatást kaphat a Kodee-tól
Legnépszerűbb
50% kedvezmény
Growth
Márkás vállalkozást építő eladóknak több üzletben és weboldalon.
5 009 Ft
2 509 Ft /hó
Csomag kiválasztása
12 hónapot kap 30 108 Ft-ért (normál ár: 60 108 Ft). Megújuláskor fizetendő: 3 759 Ft/hó.
Akár 300 termék értékesítése
Akár 3 vállalkozás kezelése
Akár 3 értékesítési csatornát csatlakoztathat vállalkozásonként

A Starter minden előnye, plusz:

Előfizetések értékesítése Horizons webáruházakkal
Egyedi termékek értékesítése igény szerinti nyomtatással
Ingyenes egyedi domain 1 évre
Egyéni üzleti e-mail
Premium tárhely
300+ mobilra optimalizált sablon
AI-alapú webáruház-készítés
Ügyfélfiókok és rendelési előzmények
Központosított készlet az üzletek között
Kodee AI — kezelje üzletét chaten keresztül
33% kedvezmény
Scale
Több márkát és üzletet üzemeltető eladók számára, fejlett kapcsolódási igényekkel.
9 389 Ft
6 259 Ft /hó
Csomag kiválasztása
12 hónapot kap 75 108 Ft-ért (normál ár: 112 668 Ft). Megújuláskor fizetendő: 7 829 Ft/hó.
Áruljon korlátlan terméket
Kezelje korlátlan vállalkozását
Csatlakoztasson korlátlan értékesítési csatornát

Minden, ami a Growthban van, plusz:

API-kapcsolatok
HAMAROSAN
Skálázható tárhely
Kiemelt nonstop többnyelvű támogatás
Az összes funkció megtekintése
Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Dolgozzon gyorsabban AI-eszközökkel ellátott e-kereskedelmi eszközökkel

Szabadítson fel időt AI eszközökkel, amelyek segítenek írni, optimalizálni, frissíteni és fejleszteni az üzletét, miközben értékesít.

Kérjen segítséget és cselekedjen másodpercek alatt

Kodee az Ön éjjel-nappal elérhető AI asszisztense. Kérje meg, hogy frissítse az árakat, indítson villámakciót, javítsa a SEO-t és segítsen a mindennapi üzleti feladatokban másodpercek alatt, technikai ismeretek nélkül.

Kérjen segítséget és cselekedjen másodpercek alatt
Online láthatóság

Egyetlen irányítópult vállalkozása növeléséhez

Online láthatóság

Használjon beépített SEO eszközöket, hogy a vásárlók megtalálják termékeit.

Tudja, mi fogy.

Kövesse nyomon az eladásokat, a megrendeléseket és az átlagos rendelési értéket egy helyen.

Csalogassa vissza a vásárlókat

Használjon e-mail marketinget és a Meta Pixelt, hogy visszahozza a vásárlókat, visszaszerezze az elhagyott kosarakat, és építsen közönséget jövőbeli kampányokhoz.
Vágjon bele

Haralabos Lukatos

Review provider

Ez a cég nagyszerű felhasználóbarát funkciókkal rendelkezik a weboldal szerkesztési módban. Továbbá, online áruház hozzáadásakor a lépések egyszerűek és stresszmentesek.

Mitul

Review provider

A szerverek hihetetlenül gyorsak – az e-kereskedelmi oldalam folyamatosan 1,8 másodperc alatt töltődik be. A hPaneljük intuitív, és egyszerűvé teszi a webhelyek kezelését, még a kezdők számára is.

Andrea King

Review provider

A Hostinger egy sokoldalú webdesign platform. Könnyen használható, és AI-t használhat a lapelrendezés egyes részeinek megtervezéséhez. Határozottan ajánlanám a Hostinger-t e-kereskedelmi vagy portfólió weboldal tervezéséhez.

Értékesítsen bárhol, mindennel összekapcsolva.

Kezdje el az értékesítést

Hostinger E-kereskedelmi GYIK

Itt találja a válaszokat az e-kereskedelmi vállalkozás Hostingerrel történő elindításával vagy skálázásával kapcsolatos leggyakoribb kérdésekre.

Mi az a Hostinger Ecommerce?

A Hostinger Ecommerce egy teljes körű, e-kereskedelemre optimalizált üzletkezelő platform, amely lehetővé teszi, hogy teljes online vállalkozását egyetlen irányítópultról irányítsa.

A hagyományos platformokkal ellentétben, amelyek weboldallal indulnak, a Hostinger Ecommerce a vállalkozásával kezdődik. Először beállítja termékeit, fizetési módjait és működését. Ezután kiválasztja, hol és hogyan szeretne értékesíteni: saját weboldalán, közösségi médiában, piactereken vagy egy egyszerűen megosztható linken keresztül. A Hostinger Ecommerce nincs egyetlen kirakathoz kötve, így vállalkozása ott növekedhet, ahol az ügyfelei vannak.

Kinek szól a Hostinger Ecommerce solution?

A Hostinger E-kereskedelem minden szakaszban lévő eladók számára készült – az első eladástól a többcsatornás vállalkozás irányításáig.

  • Kezdő eladók. Szeretne online értékesíteni technikai fejfájás vagy drága kiegészítők nélkül? Percek alatt elindulhat, előzetes tapasztalat nélkül.
  • Közösségi média eladók. Ha jelenleg Instagram DM-eken, WhatsAppon vagy TikTokon keresztül értékesít, a Hostinger E-kereskedelem megfelelő bolti beállítást kínál – egyszerűen, gyorsan és bonyodalmak nélkül.
  • Többcsatornás eladók. Már több helyen értékesít, és belefáradt a különálló eszközök kezelésébe? A Hostinger E-kereskedelem egyetlen irányítópultba gyűjti termékeit, készletét és megrendeléseit.

Nincs szükség technikai ismeretekre. Nevezze el vállalkozását, adja hozzá első termékét, és állítsa be a fizetéseket. Válassza ki, hogyan szeretne értékesíteni: saját webhelyén, meglévő üzletében vagy egy megosztható linken keresztül. Az eszközök elvégzik a nehéz munkát, így Ön a vállalkozása növelésére koncentrálhat.

Van szükségem webhelyre az eladáshoz?

Nem – és ez az, ami a Hostinger Ecommerce-t különlegessé teszi. Azonnal elkezdhet értékesíteni egy gyors terméklink generálásával. Ez egy egyszerű, megosztható URL, amely közvetlenül a termékéhez vezeti az ügyfeleket, weboldal nélkül. Ossza meg WhatsAppon, Instagramon vagy bármely más csatornán, amit már használ. Amikor készen áll egy weboldal hozzáadására vagy további értékesítési csatornák csatlakoztatására, ez a lehetőség mindig rendelkezésre áll.

Hogyan készíthetek e-kereskedelmi webhelyet a Hostingerrel?

Háromféleképpen építheti fel üzletét – válassza ki az Önnek legmegfelelőbbet, nincs szükség kódolásra.

Használhatom a Hostinger Ecommerce-t, ha már van weboldalam?

Igen. Gondoljon a Hostinger Ecommerce-re, mint az étterme konyhájára. Ez kezeli a háttérben termékeit, készletét és megrendeléseit. Webhelye pedig csak egyike az étkezőhelyiségeknek, ahová az ügyfelek belépnek. Csatlakoztassa meglévő webhelyét. Akár Hostinger Weboldal-készítővel, Horizons vibe coding builderrel, WordPress-szel vagy más platformmal készült, minden egy helyről működik. Több értékesítési csatornát is hozzáadhat meglévő webhelye mellé anélkül, hogy a nulláról kellene kezdenie.

Kezelhetek több értékesítési csatornát?

Igen. Ez a Hostinger Ecommerce egyik legnagyobb előnye. Akár a weboldalán, TikTokon, Instagramon, vagy olyan piactereken, mint az Etsy és az Amazon értékesít, központosított készletkezelést kap az összes üzletéhez. Ez azt jelenti, hogy egyetlen irányítópultról kezelheti termékeit, készletét és rendeléseit. Nincs többé váltogatás az eszközök között, és nem kell aggódnia a készlet szinkronizálatlansága miatt.

Mit értékesíthetek a Hostinger Ecommerce-szel?

Szinte bármi. Fizikai termékek, digitális letöltések (például e-könyvek, zene vagy sablonok), foglalást igénylő szolgáltatások, igény szerinti nyomtatású termékek és előfizetéses szolgáltatások. Bármilyen is az üzleti modellje, van hozzá egy terv.

Még nem tudja, mit áruljon? Összeállítottunk egy listát felkapott termékötletekről, hogy segítsen megtalálni a piaci rését.

Van tranzakciós díj?

Semmi. Megtartja a bevétel 100%-át. A Hostinger Ecommerce nem számít fel platform tranzakciós díjat. Így akár az első, akár az ezredik eladását dolgozza fel, minden dollár közvetlenül Önhöz kerül.

Milyen fizetési módok érhetők el az ügyfeleim számára?

Elfogadhat több mint 100 fizetési módot világszerte. Ezek közé tartozik a Stripe (Visa, Mastercard, Apple Pay és Google Pay), a PayPal, a RazorPay és az Alipay, mindezt biztonságos, integrált fizetési élménnyel.

Hogyan működik a szállítás?

Fizikai termékek esetén csatlakoztathatja a Shippo-t a teljes teljesítési folyamat automatizálásához. Másodpercek alatt nyomtathat címkéket. Valós idejű nyomon követést kínálhat, és szállíthat több mint 40 futárszolgálattal, beleértve a DHL-t, a FedEx-et és az UPS-t. Print-on-demand termékek esetében a Printful automatikusan kezeli a gyártást és a szállítást, amint megrendelés érkezik.

Törődünk személyes adatai biztonságával

A weboldal a webhely megfelelő működéséhez szükséges, az oldal használatáról adatokat gyűjtő, illetve marketing célú sütiket használ. Az elfogadással beleegyezik a sütik célzott hirdetésekhez, személyre szabáshoz és elemzésekhez történő, Süti szabályzatunkban részletezett felhasználásába.