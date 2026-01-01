Hostinger Ecommerce
Értékesítés mindenhol. Minden egy helyen.
Kapcsolja össze termékeit, rendeléseit, készletét és értékesítési csatornáit egyetlen egyszerű irányítópulton.
30 napos pénzvisszafizetési garancia
Az Önéhez hasonló vállalkozások történetei
Kezdje el az értékesítést 3 perc alatt
Nevezze el vállalkozását
Alakítsa termékképeit terméklistákká.
Kapcsolja össze az értékesítés minden módját.
Bővítse az értékesítést új módokon
Egy platform minden terméktípushoz
Értékesíts ott, ahol a vásárlók vásárolnak
Hozza létre webáruházát a Horizons vagy a weboldal-készítő segítségével, vagy osszon meg egy gyors linket és kezdjen azonnal értékesíteni.
Kezelje egy irányítópultról.
Futtassa egyetlen irányítópultról. Kezeljen több e-kereskedelmi vállalkozást és bővítse az értékesítési lehetőségeket, ahogy növekszik.
Fizessen 0% tranzakciós díjat
Fogadjon el 100+ fizetési módot, és tartsa meg, amit keres. A Hostinger nem vesz el részesedést az eladásaiból.
Azonnali kézbesítés
Küldje el a digitális termékeket az ügyfeleknek automatikusan a vásárlás után.
Értékesíts ott, ahol a vásárlóid vásárolnak
Értékesíts gyorshivatkozásokon keresztül
Értékesítsen a weboldalán
Értékesítés a közösségi médiában
Egyedi értékesítési csatornák
Nem számít, honnan indulsz, van rá terv.
30 napos pénzvisszafizetési garancia
Bármikor lemondható
Nonstop támogatás
A Starter előnyei:
A Starter minden előnye, plusz:
Minden, ami a Growthban van, plusz:
A Starter előnyei:
A Starter minden előnye, plusz:
Minden, ami a Growthban van, plusz:
Dolgozzon gyorsabban AI-eszközökkel ellátott e-kereskedelmi eszközökkel
Kérjen segítséget és cselekedjen másodpercek alatt
Kodee az Ön éjjel-nappal elérhető AI asszisztense. Kérje meg, hogy frissítse az árakat, indítson villámakciót, javítsa a SEO-t és segítsen a mindennapi üzleti feladatokban másodpercek alatt, technikai ismeretek nélkül.
Egyetlen irányítópult vállalkozása növeléséhez
Online láthatóság
Tudja, mi fogy.
Csalogassa vissza a vásárlókat
Haralabos Lukatos
Ez a cég nagyszerű felhasználóbarát funkciókkal rendelkezik a weboldal szerkesztési módban. Továbbá, online áruház hozzáadásakor a lépések egyszerűek és stresszmentesek.
Mitul
A szerverek hihetetlenül gyorsak – az e-kereskedelmi oldalam folyamatosan 1,8 másodperc alatt töltődik be. A hPaneljük intuitív, és egyszerűvé teszi a webhelyek kezelését, még a kezdők számára is.
Értékesítsen bárhol, mindennel összekapcsolva.
Hostinger E-kereskedelmi GYIK
Mi az a Hostinger Ecommerce?
A Hostinger Ecommerce egy teljes körű, e-kereskedelemre optimalizált üzletkezelő platform, amely lehetővé teszi, hogy teljes online vállalkozását egyetlen irányítópultról irányítsa.
A hagyományos platformokkal ellentétben, amelyek weboldallal indulnak, a Hostinger Ecommerce a vállalkozásával kezdődik. Először beállítja termékeit, fizetési módjait és működését. Ezután kiválasztja, hol és hogyan szeretne értékesíteni: saját weboldalán, közösségi médiában, piactereken vagy egy egyszerűen megosztható linken keresztül. A Hostinger Ecommerce nincs egyetlen kirakathoz kötve, így vállalkozása ott növekedhet, ahol az ügyfelei vannak.
Kinek szól a Hostinger Ecommerce solution?
A Hostinger E-kereskedelem minden szakaszban lévő eladók számára készült – az első eladástól a többcsatornás vállalkozás irányításáig.
- Kezdő eladók. Szeretne online értékesíteni technikai fejfájás vagy drága kiegészítők nélkül? Percek alatt elindulhat, előzetes tapasztalat nélkül.
- Közösségi média eladók. Ha jelenleg Instagram DM-eken, WhatsAppon vagy TikTokon keresztül értékesít, a Hostinger E-kereskedelem megfelelő bolti beállítást kínál – egyszerűen, gyorsan és bonyodalmak nélkül.
- Többcsatornás eladók. Már több helyen értékesít, és belefáradt a különálló eszközök kezelésébe? A Hostinger E-kereskedelem egyetlen irányítópultba gyűjti termékeit, készletét és megrendeléseit.
Nincs szükség technikai ismeretekre. Nevezze el vállalkozását, adja hozzá első termékét, és állítsa be a fizetéseket. Válassza ki, hogyan szeretne értékesíteni: saját webhelyén, meglévő üzletében vagy egy megosztható linken keresztül. Az eszközök elvégzik a nehéz munkát, így Ön a vállalkozása növelésére koncentrálhat.
Van szükségem webhelyre az eladáshoz?
Nem – és ez az, ami a Hostinger Ecommerce-t különlegessé teszi. Azonnal elkezdhet értékesíteni egy gyors terméklink generálásával. Ez egy egyszerű, megosztható URL, amely közvetlenül a termékéhez vezeti az ügyfeleket, weboldal nélkül. Ossza meg WhatsAppon, Instagramon vagy bármely más csatornán, amit már használ. Amikor készen áll egy weboldal hozzáadására vagy további értékesítési csatornák csatlakoztatására, ez a lehetőség mindig rendelkezésre áll.
Hogyan készíthetek e-kereskedelmi webhelyet a Hostingerrel?
Háromféleképpen építheti fel üzletét – válassza ki az Önnek legmegfelelőbbet, nincs szükség kódolásra.
- Fogd és vidd e-kereskedelmi weboldalkészítő. Egyszerűen írja le vállalkozását az AI-nak, és másodpercek alatt kap egy kész weboldalt. Szabja testre a fogd és vidd módszerrel, a helyére húzva az elemeket.
- Hozza létre online áruházát a Horizons segítségével, beszélgetés útján. Beszélgetés útján hozza létre üzletét. Írja le elképzelését, finomítsa beszélgetésben – az AI mindent felépít Önnek.
- E-kereskedelmi weboldalsablonok. Szeretne előnyből indulni? Válasszon a kész e-kereskedelmi sablonok könyvtárából – válasszon egyet, amely illik márkájához, és szabja testre, hogy valóban a sajátjává tegye.
Használhatom a Hostinger Ecommerce-t, ha már van weboldalam?
Igen. Gondoljon a Hostinger Ecommerce-re, mint az étterme konyhájára. Ez kezeli a háttérben termékeit, készletét és megrendeléseit. Webhelye pedig csak egyike az étkezőhelyiségeknek, ahová az ügyfelek belépnek. Csatlakoztassa meglévő webhelyét. Akár Hostinger Weboldal-készítővel, Horizons vibe coding builderrel, WordPress-szel vagy más platformmal készült, minden egy helyről működik. Több értékesítési csatornát is hozzáadhat meglévő webhelye mellé anélkül, hogy a nulláról kellene kezdenie.
Kezelhetek több értékesítési csatornát?
Igen. Ez a Hostinger Ecommerce egyik legnagyobb előnye. Akár a weboldalán, TikTokon, Instagramon, vagy olyan piactereken, mint az Etsy és az Amazon értékesít, központosított készletkezelést kap az összes üzletéhez. Ez azt jelenti, hogy egyetlen irányítópultról kezelheti termékeit, készletét és rendeléseit. Nincs többé váltogatás az eszközök között, és nem kell aggódnia a készlet szinkronizálatlansága miatt.
Mit értékesíthetek a Hostinger Ecommerce-szel?
Szinte bármi. Fizikai termékek, digitális letöltések (például e-könyvek, zene vagy sablonok), foglalást igénylő szolgáltatások, igény szerinti nyomtatású termékek és előfizetéses szolgáltatások. Bármilyen is az üzleti modellje, van hozzá egy terv.
Még nem tudja, mit áruljon? Összeállítottunk egy listát felkapott termékötletekről, hogy segítsen megtalálni a piaci rését.
Van tranzakciós díj?
Semmi. Megtartja a bevétel 100%-át. A Hostinger Ecommerce nem számít fel platform tranzakciós díjat. Így akár az első, akár az ezredik eladását dolgozza fel, minden dollár közvetlenül Önhöz kerül.
Milyen fizetési módok érhetők el az ügyfeleim számára?
Elfogadhat több mint 100 fizetési módot világszerte. Ezek közé tartozik a Stripe (Visa, Mastercard, Apple Pay és Google Pay), a PayPal, a RazorPay és az Alipay, mindezt biztonságos, integrált fizetési élménnyel.
Hogyan működik a szállítás?
Fizikai termékek esetén csatlakoztathatja a Shippo-t a teljes teljesítési folyamat automatizálásához. Másodpercek alatt nyomtathat címkéket. Valós idejű nyomon követést kínálhat, és szállíthat több mint 40 futárszolgálattal, beleértve a DHL-t, a FedEx-et és az UPS-t. Print-on-demand termékek esetében a Printful automatikusan kezeli a gyártást és a szállítást, amint megrendelés érkezik.