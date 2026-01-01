Azonnali beállítás
Zéró karbantartás
Beépített eszközök
Válasszon csomagot
Önnek irányítva
A csomag része
Önnek irányítva
A csomag része
Az OpenClaw telepítése 3 egyszerű lépésben
OpenClaw-telepítés egyetlen kattintással
Válassza ki, hol szeretne csevegni
Az OpenClaw használatra kész
Egy ügynök. Végtelen munkafolyamatok.
Személyes produktivitási asszisztens
Értékesítési asszisztens
Kódolási asszisztens
Kutató
Közösségimédia-tervező
Támogatási szakértő
OpenClaw a Hostingerrel összehasonlítva más szolgáltatókkal
Miért érdemes OpenClaw-t telepíteni a Hostingerrel?
Egykattintásos beállítás
Előre telepített AI-kreditek
Privát és biztonságos
Beállítás és tesztelés
Folyamatosan fut
Külön AI-postafiók
Szeretnél mélyebben beleásni magad az OpenClaw-ba?
OpenClaw helyes beállítása (amit senki sem mond el)
OpenClaw + WordPress útmutató: Kipróbáltam és a potenciál VÉGTELEN!
Az OpenClaw 5 legfontosabb felhasználási esete (mind kipróbáltam!)
OpenClaw Hostinger GYIK
Szükségem van bármilyen technikai tudásra az OpenClaw beállításához?
Egyáltalán nem. Az egykattintásos OpenClaw olyan emberek számára készült, akik sosem használtak még szervert. Az egykattintásos telepítési funkció a teljes telepítést megoldja – a szerver környezetétől az AI konfigurációjáig. Csak válasszon csomagot, kattintson a telepítésre, és személyes AI-asszisztense percek alatt elkészül. Programozás, parancssorok vagy bonyolult irányítópultok nélkül.
Hogyan működnek az AI-kreditek, és kell-e külső fiókokat beállítanom?
Az AI-krediteket a rendszer előre integrálja, és azonnal használatra készek. Egy standard OpenClaw beállítással ellentétben nem kell külön fiókokat létrehoznia olyan AI szolgáltatóknál, mint az OpenAI vagy az Anthropic; nem kell API-kulcsokat generálnia, vagy bármilyen technikai konfigurációt kezelnie. Egyszerűen vásároljon krediteket a Hostinger irányítópultján keresztül, és asszisztense azonnal életre kel. Ha többre van szüksége, közvetlenül ugyanarról az irányítópultról feltöltheti kreditjeit – ilyen egyszerű az egész.
Biztonságban vannak az adataim?
Teljesen. Minden OpenClaw példány saját, elszigetelt környezetben fut, ami azt jelenti, hogy az adatai és beszélgetései teljesen elkülönülnek a többi felhasználótól. Minden konténert lezárunk, hogy megakadályozzuk az illetéktelen hozzáférést vagy a külső változtatásokat. Minden példányhoz alapértelmezetten egyedi, nagy komplexitású biztonsági átjáró tartozik. Professzionális szintű védelmet kap anélkül, hogy bármit is konfigurálnia kellene.
Mi a különbség az egykattintásos OpenClaw és az OpenClaw VPS-en történő futtatása között?
Egy VPS-sel teljes root hozzáférést és teljes irányítást kap a szerver felett – ez azonban azt is jelenti, hogy a beállításért, a frissítésekért és a biztonságért Ön felel. Az egykattintásos OpenClaw kiküszöböli ezeket a komplex lépéseket. Az infrastruktúrát mi kezeljük, a példányát a legújabb stabil verzión tartjuk, és további biztonsági rétegeket adunk a szolgáltatáshoz. Így Ön teljes mértékben az AI-asszisztens használatára koncentrálhat, a szerver kezelésével nem kell bajlódnia. Ha Ön fejlesztőként teljesen testreszabható megoldást szeretne, akkor OpenClaw VPS csomagjaink jobban megfelelnek majd az igényeinek.
Mire használhatom valójában az OpenClaw-t?
OpenClaw az Ön személyes AI-asszisztense, amely a nap 24 órájában, a hét minden napján működik, még akkor is, ha a laptopját kikapcsolja. Csatlakoztathatja kedvenc üzenetküldő alkalmazásaihoz, beleértve a WhatsAppot, a Telegramot, a Slacket és a Discordot is. Használhatja napi feladatainak automatizálására, a platformok közötti beszélgetések kezelésére, érdeklődők kezelésére, böngészőautomatizálások futtatására és még sok másra. Gondoljon rá úgy, mint egy digitális csapattagra, amely soha nem alszik, és mindig készen áll, hogy segítsen Önnek.