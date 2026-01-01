OpenClaw

Saját AI-ügynöke privát, mindig elérhető és 1 percen belül élesíthető.

A telepítés után a rendszer a napi feladatokat folyamatosan ellátja, így nyugodtan aludhat.
Vágjon bele!

30 napos pénzvisszatérítési garancia

Azonnali beállítás

Az OpenClaw rendkívül könnyen telepíthető, az AI-eszközök így mindenki számára elérhetők. Nincsenek szakzsargonok vagy bonyodalmak, csak az automatizációhoz vezető egyenes út.

Zéró karbantartás

A felügyelt OpenClaw gondoskodik a teljes biztonságról, a frissítésekről és a biztonsági mentésekről. AI-ügynökök a nap 24 órájában, a hét minden napján futnak, manuális munka nélkül.

Beépített eszközök

Az OpenClaw mindent tartalmaz, amire az egyszerű kezdéshez szüksége lehet: beépített AI-modelleket, webböngészést és egy AI által támogatott postafiókot.

Válasszon csomagot

Több mint 100.000 telepített asszisztens
71% kedvezmény
AI automatizálási alkalmazások
6 849Ft
1 989Ft/hó
Vágjon bele
3 969 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.

Önnek irányítva

Indítsa el a kiválasztott alkalmazását telepítés, karbantartás és az infrastruktúra kezelése nélkül.

A csomag része

Azonnal használható
Nincs szükség karbantartásra
A vizuális felület benne van
A CLI hozzáférés benne van
Beépített Telegram párosítás
Az AI-kreditek benne vannak
Használja a ChatGPT
A webes keresés benne van
Előre konfigurált AI-ügynöki e-mail
Felügyelt biztonság Önnek
71% kedvezmény
AI automatizálási alkalmazások
6 849Ft
1 989Ft/hó
Vágjon bele
3 969 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.

Önnek irányítva

Indítsa el a kiválasztott alkalmazását telepítés, karbantartás és az infrastruktúra kezelése nélkül.

A csomag része

Azonnal használható
Nincs szükség karbantartásra
A vizuális felület benne van
A CLI hozzáférés benne van
Beépített Telegram párosítás
Az AI-kreditek benne vannak
Használja a ChatGPT
A webes keresés benne van
Előre konfigurált AI-ügynöki e-mail
Felügyelt biztonság Önnek

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Az OpenClaw telepítése 3 egyszerű lépésben

Az OpenClaw manuális beállítása órákig is tarthat. A Hostingerrel viszont azonnal elindíthatja, és nem kell hozzá semmi újat tanulnia.

OpenClaw-telepítés egyetlen kattintással

Válassza ki csomagját, és mi automatikusan elvégezzük a beállításokat. Nincs szükség számítástechnikai ismeretekre.

Válassza ki, hol szeretne csevegni

Csatlakozzon Telegramon vagy WhatsAppon keresztül, és másodpercek alatt beszélgethet AI-asszisztensével.

Az OpenClaw használatra kész

Nincs szükség további beállításokra, az OpenClaw AI-asszisztens máris készen áll a munkára.
Vágjon bele

Egy ügynök. Végtelen munkafolyamatok.

Személyes produktivitási asszisztens

Egy vezető összekapcsolta az iMessage-t a Google Naptárral, így most már rendezi az üzeneteit, átütemezi a megbeszéléseket és minden reggel tájékoztatja a feladatairól.

Értékesítési asszisztens

Egy tanácsadó csatlakoztatta az ügynököt a Telegramhoz, így az már minősíti a leadeket, naplózza a kapcsolatokat és automatikusan vázlatokat készít a nyomon követésekhez.

Kódolási asszisztens

Egy fejlesztőcsapat 5 perc alatt beállított egy kódellenőrző asszisztenst, amely észleli a hibákat, refaktorálási javaslatokat tesz, és órákról percekre csökkenti az átfutási időket.

Kutató

A projektmenedzser megkéri az ügynököt, hogy hasonlítsa össze az eszközöket minden szállítói döntés előtt, így az összefoglalja a különbségeket és az árazást, időt spórolva a mélyreható elemzéseken.

Közösségimédia-tervező

Egy alkotó hozzáférést adott az OpenClaw-nak a piszkozatok mappájához, amely a vázlatokat kész posztokká alakítja át, és beütemezi a publikálást, így nem kell többé az alkotói válság miatt aggódni.

Támogatási szakértő

Egy e-kereskedelmi csapat az OpenClaw-hoz kapcsolta a Discordos ügyfélszolgálatot, ami jelenleg a jegyek 60%-át kezeli a munkatársak helyett.

OpenClaw a Hostingerrel összehasonlítva más szolgáltatókkal

Hogy mi a különbség az általunk és a versenytársak által nyújtott OpenClaw között? A Hostingernél az egyszerűségre helyezzük a hangsúlyt, így másodpercek alatt munkába állíthatja AI-ügynökét.
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Más szolgáltató
Másodpercek alatt kész
Manuális telepítés és környezeti beállítás
Nulla konfiguráció szükséges
API-kulcsokat igényel
Előre telepített AI-kreditek
Külső API-fiókok szükségesek
Vizuális ügynökök kezelése
Nincs
Felügyelt infrastruktúra
Önirányított
24 órás szakértői támogatás
Nem
Egy kattintásos csatornaintegrációk
Igen
Vágjon bele

Miért érdemes OpenClaw-t telepíteni a Hostingerrel?

Egykattintásos beállítás

Indítsa el az OpenClaw-t azonnal. Nincs manuális beállítás, nincs bonyolult konfiguráció.

Előre telepített AI-kreditek

Az AI-asszisztensek krediteket használnak a válaszok generálására és a rájuk bízott feladatok elvégzésére. Ezeket már hozzáadtuk, így azonnal elkezdheti használni az OpenClaw-t.

Privát és biztonságos

Az OpenClaw privát tárolón fut, így adatai és csevegési naplói is privátak maradnak.

Beállítás és tesztelés

Már a kezdetektől fogva egy stabil, ellenőrzött OpenClaw verziót kap. A tesztelésről és a kompatibilitásról mi gondoskodunk.

Folyamatosan fut

Az OpenClaw-asszisztens éjjel-nappal elérhető marad online, és akkor is kezeli a feladatokat és a beszélgetéseket, ha Ön éppen nem kapcsolódik a hálóra.

Külön AI-postafiók

Személyes e-mail-cím használata helyett választhat egy külön OpenClaw-postafiókot a nagyobb biztonság érdekében.

Szeretnél mélyebben beleásni magad az OpenClaw-ba?

OpenClaw helyes beállítása (amit senki sem mond el)

OpenClaw + WordPress útmutató: Kipróbáltam és a potenciál VÉGTELEN!

Az OpenClaw 5 legfontosabb felhasználási esete (mind kipróbáltam!)

Összes megtekintése

Állítsa be az OpenClaw-t még ma

Próbálja ki kockázatmentesen 30 napos pénzvisszafizetési garanciánkkal. A részletekért tekintse meg visszatérítési szabályzatunkat.
Vágjon bele
Állítsa be az OpenClaw-t még ma

OpenClaw Hostinger GYIK

Itt megtalálhatja a válaszokat az egykattintásos OpenClaw szolgáltatással kapcsolatos leggyakoribb kérdésekre.

Egyáltalán nem. Az egykattintásos OpenClaw olyan emberek számára készült, akik sosem használtak még szervert. Az egykattintásos telepítési funkció a teljes telepítést megoldja – a szerver környezetétől az AI konfigurációjáig. Csak válasszon csomagot, kattintson a telepítésre, és személyes AI-asszisztense percek alatt elkészül. Programozás, parancssorok vagy bonyolult irányítópultok nélkül.

Az AI-krediteket a rendszer előre integrálja, és azonnal használatra készek. Egy standard OpenClaw beállítással ellentétben nem kell külön fiókokat létrehoznia olyan AI szolgáltatóknál, mint az OpenAI vagy az Anthropic; nem kell API-kulcsokat generálnia, vagy bármilyen technikai konfigurációt kezelnie. Egyszerűen vásároljon krediteket a Hostinger irányítópultján keresztül, és asszisztense azonnal életre kel. Ha többre van szüksége, közvetlenül ugyanarról az irányítópultról feltöltheti kreditjeit – ilyen egyszerű az egész.

Teljesen. Minden OpenClaw példány saját, elszigetelt környezetben fut, ami azt jelenti, hogy az adatai és beszélgetései teljesen elkülönülnek a többi felhasználótól. Minden konténert lezárunk, hogy megakadályozzuk az illetéktelen hozzáférést vagy a külső változtatásokat. Minden példányhoz alapértelmezetten egyedi, nagy komplexitású biztonsági átjáró tartozik. Professzionális szintű védelmet kap anélkül, hogy bármit is konfigurálnia kellene.

Egy VPS-sel teljes root hozzáférést és teljes irányítást kap a szerver felett – ez azonban azt is jelenti, hogy a beállításért, a frissítésekért és a biztonságért Ön felel. Az egykattintásos OpenClaw kiküszöböli ezeket a komplex lépéseket. Az infrastruktúrát mi kezeljük, a példányát a legújabb stabil verzión tartjuk, és további biztonsági rétegeket adunk a szolgáltatáshoz. Így Ön teljes mértékben az AI-asszisztens használatára koncentrálhat, a szerver kezelésével nem kell bajlódnia. Ha Ön fejlesztőként teljesen testreszabható megoldást szeretne, akkor OpenClaw VPS csomagjaink jobban megfelelnek majd az igényeinek.

OpenClaw az Ön személyes AI-asszisztense, amely a nap 24 órájában, a hét minden napján működik, még akkor is, ha a laptopját kikapcsolja. Csatlakoztathatja kedvenc üzenetküldő alkalmazásaihoz, beleértve a WhatsAppot, a Telegramot, a Slacket és a Discordot is. Használhatja napi feladatainak automatizálására, a platformok közötti beszélgetések kezelésére, érdeklődők kezelésére, böngészőautomatizálások futtatására és még sok másra. Gondoljon rá úgy, mint egy digitális csapattagra, amely soha nem alszik, és mindig készen áll, hogy segítsen Önnek.

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