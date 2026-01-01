Ügynöki posta

AI-ügynököknek tervezett e-mail. Ne kezelje a beérkező leveleket – bízza az ügynökökre.

Küldés, fogadás és automatikus reagálás.
30 napos pénzvisszafizetési garancia

Az AI-ügynökök azonnal működnek. A hagyományos e-mail nem.

Hagyományos e-mail

Indítók

Azonnali webhook visszahívások
Lekérdezés vagy törékeny IDLE

Interakció vezérlés

Beépített engedélyezési/blokkolási listák
Készítse el saját szűrőit

Automatizálás

Tiszta REST API
Alacsony szintű SMTP és IMAP

Beérkező levelek biztonsága

Elkülönített bejövő üzenetek ügynökönként
Megosztott postaláda, valós kockázat

Integrációk

Egykattintásos ügynöki eszközök
Eszközönkénti kézi beállítás

Stack kapcsolódás

MCP szerver
Hamarosan
Nincs MCP támogatás

Hozzáférés-vezérlés

Domain és e-mail-szintű szabályok
Nincsenek natív ügynökszintű szabályok

Alakítsa át az e-mailt automatizált műveletté

Automatizált megkeresés

Személyre szabott megkereséseket küldhet, minősítheti a válaszokat és automatikusan továbbíthatja a meleg érdeklődőket a CRM-rendszerébe.

Támogatáskezelés

Elemezze a beérkező támogatási e-maileket, és azonnal küldje el a megfelelő személynek.

Foglalás és ütemezés

Kezelje a találkozó kéréseket, igazolja vissza a foglalásokat és küldjön emlékeztetőket automatikusan e-mailben.

Beérkező levelek automatizálása

Rendezze, válaszoljon, delegáljon és archiválja az e-maileket automatikusan.

Fiókellenőrzés

Fogadja az ellenőrző kódokat és a visszaigazoló e-maileket, hogy az ügynöki munkafolyamatok gördülékenyek maradjanak.

Szerezze be az Agentic Mailt a Business Premium csomaggal

48 hónap
Premium Business E-mail
48 hónapot kap 36 912 Ft-ért (normál ár: 110 352 Ft). Megújuláskor fizetendő: 1 539 Ft/hó.
2 299  Ft
67% KEDVEZMÉNY
769  Ft /hó
30 e-mail-alias
3 000 e-mail/nap postafiókonként
Bármikor kérhet extra tárhelyet
Ingyenes domain 1 évig
AI postafiók-asszisztens - Kodee
Hatékony, AI-alapú e-mail-keresés
Intelligens, AI-alapú e-mailes válaszok
AI-alapú, azonnali e-mailes összefoglalók
Ha Önnek nincs ihlete, az AI megírja
Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

A Hostinger messze a legátfogóbb és legmegfizethetőbb szolgáltatás domainek, WordPress tárhelyek és e-mail szolgáltatások terén.

Jules Huldin

Amikor e-mail szolgáltatást veszek igénybe, azt szeretném, hogy az egész élmény teljesen zökkenőmentes legyen: ne legyenek kimaradások, könnyű legyen a megújítás stb. A Hostingernél pontosan ezt a tapasztalom.

Claudine Mayer

A legjobb, legolcsóbb és legerősebb tárhely-, domain- és e-mail-szolgáltató.

Omar Emad Abdelmonim

Agentic Mail GYIK

Itt megtalálhatja a válaszokat a Hostinger AI ügynököknek szánt e-mailjével kapcsolatos gyakran ismételt kérdésekre.

Mi az az ügynöki e-mail, és miben különbözik a hagyományos e-mailtől?

Az agentikus e-mail az az e-mail infrastruktúra, amelyet kifejezetten AI ügynökök és automatizálási munkafolyamatok számára terveztek. A hagyományos e-mail szolgáltatások emberek számára készültek – passzív postafiókok, ahol az üzenetek olvasásra várnak. Az Agentikus Mail az e-mailt aktív, programozható rétegként kezeli. Webhook-alapú és API-vezérelt. Programozott küldés és fogadás kezelésére készült platformkorlátozások, sebességkorlátok, vagy az AI-vezérelt tevékenység miatti megjelölés kockázata nélkül.

Kinek szól a Hostinger Agentic Mail?

A Hostinger ügynöki e-mailje fejlesztők és automatizálási megoldásokat készítők számára készült, akiknek megbízható e-mail rétegre van szükségük AI ügynökeik és munkafolyamataik számára. Ha olyan eszközökkel építkezik, mint az OpenClaw, n8n, Make, LangChain, Zapier vagy hasonlókkal, és a hagyományos e-mail szolgáltatók blokkolják az automatizálását, akkor ez Önnek szól.

Ez maguknak az ügynököknek is szól. Akár hideg megkeresésekhez, ügyfélszolgálathoz, foglalási folyamatokhoz vagy dokumentumfeldolgozáshoz van szüksége az ügynökének dedikált címre. Az ügynöki e-mail egy valós, programozható beérkező levelek mappát biztosít a munkához.

Hogyan működnek a webhookok az ügynöki e-maillel?

Minden alkalommal, amikor e-mail érkezik, az Agentic Mail azonnal elindít egy webhookot. Nincs lekérdezés, nincs késedelem. Az ügynöke vagy automatizálási eszköze megkapja az eseményindítót, és azonnal cselekedhet. Ez magában foglalhatja az üzenet elemzését, egy munkafolyamat elindítását az n8n-ben, vagy egy LangChain ügynöknek való továbbítását.

Mely automatizálási eszközöket és ügynök keretrendszereket támogatja az Agentic Mail?

A Hostinger ügynök levelezése együttműködik az OpenClaw, n8n, Make, LangChain, Zapier és más automatizálási platformokkal. Kész funkciók érhetők el a leggyakoribb stackekhez, így percek alatt csatlakozhat. Teljes API hozzáférés és egy MCP szerver is hamarosan érkezik a mélyebb, egyedi integrációkhoz.

Szabályozhatom-e, hogy az ügynökeim mely feladókkal lépjenek kapcsolatba?

Igen. Az engedélyezési és tiltólisták segítségével pontosan beállíthatja, mely domainek vagy e-mail címek érhetik el az ügynöke beérkező üzeneteit. Ez mind a domain, mind az egyedi e-mail címek szintjén érvényes. Ezáltal a munkafolyamatai fókuszáltak maradnak, és védettek a nem kívánt zajtól vagy visszaélésektől.

Az Agentic Mail egy különálló termék, amit meg kell vásárolnom?

Nem, az Agentic Mail be van építve a Hostinger Business E-mailbe. Hozzáférést kap minden Agentic funkcióhoz a Premium Business E-mail részeként, külön előfizetés nélkül.

Elérhető-e egy teljes API a programozott e-mail vezérléshez?

A teljes API hozzáférés egy közelgő funkció. Amint élesedik, teljes programozási vezérlést biztosít majd az ügynöke postaládájának küldése, fogadása és kezelése felett – felhasználói felület nélkül. Addig is a webhooks és az előre elkészített funkciók lefedik a leggyakoribb automatizálási felhasználási eseteket.

