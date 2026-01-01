Akár 69% kedvezmény a Paperclip szolgáltatásra

Telepítse a Paperclipet egyetlen kattintással.

Nyílt forráskódú AI orkesztrációs platform autonóm ügynökszervezetek építéséhez, meghatározott szerepekkel, célhierarchiákkal és költségvetési ellenőrzéssel.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a Paperclipet egyetlen kattintással.

Válasszon VPS csomagot a Paperclip szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Paperclip

A Paperclip egy saját üzemeltetésű orkesztrációs platform, amely lehetővé teszi, hogy autonóm, AI-alapú szervezeteket építsen és kezeljen. Ahelyett, hogy egyedi chatbotokkal zsonglőrködne, a Paperclip meghatározott szerepeket, jelentési láncokat és célhierarchiákat ad az AI ügynököknek. Így azok együtt dolgozhatnak a közös üzleti célok eléréséért. Ügynökönként havi költségvetést állít be, fenntartja minden döntés megváltoztathatatlan ellenőrzési nyomvonalát, és mindig megőrzi a vezetői szintű felülbírálati képességet.

A Paperclip saját VPS-en való futtatása az érzékeny üzleti adatokat, az ügynök memóriát és az API hitelesítő adatokat teljes mértékben az Ön infrastruktúráján tartja. Saját API kulcsait használhatja Claude, GPT-4o, Gemini, Cursor vagy bármely egyedi ügynök futtatókörnyezethez. Nincs közvetítői felár a modellköltségeken, és nincs szükség külső SaaS előfizetésre.

Vágjon bele
Erre jó a {name}

A Paperclip főbb funkciói

Hierarchikus szervezeti ábrák

Határozza meg az ügynöki szerepköröket, címeket és jelentési vonalakat, amelyek egy valós vállalati struktúrát tükröznek, lehetővé téve a koordinált autonóm működést a részlegek között.

Célkaszkád rendszer

A feladatokat a vállalati küldetéstől a csapatcélokon át az egyéni munkatársak feladataiig vezesse vissza, biztosítva a legfelsőbb üzleti célokkal való összhangot.

Ügynökönkénti költségkeret-vezérlés

Állítson be havi API költési limiteket ügynökönként, 100%-nál automatikus leállítással és 80%-nál figyelmeztetésekkel, megelőzve a túlzott költségeket manuális felügyelet nélkül.

Változhatatlan naplózási nyomvonal

Minden ügynöki műveletet és eszközhívást egy manipulációbiztos jegyrendszer rögzít, teljes átláthatóságot és elszámoltathatóságot biztosítva Önnek az autonóm döntésekért.

Saját ügynök

Támogatja a Claude, GPT-4o, Gemini, Cursor, Codex modelleket és minden egyedi, heartbeat interfésszel rendelkező szkriptet, így függőség nélkül választhatja ki a legjobb modellt minden szerepkörhöz.

Többvállalatos elszigetelés

Futtasson különálló AI szervezeteket több vállalkozás számára egyetlen telepítésből, teljes adatelkülönítéssel az egyes vállalatok között.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Paperclip szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.

Maxim Shishkin
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Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀

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30 napos pénzvisszatérítési garancia

Próbálja ki kockázatmentesen 30 napos pénzvisszafizetési garanciánkkal. A részletekért tekintse meg visszatérítési szabályzatunkat.

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