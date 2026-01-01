A Paperclip egy saját üzemeltetésű orkesztrációs platform, amely lehetővé teszi, hogy autonóm, AI-alapú szervezeteket építsen és kezeljen. Ahelyett, hogy egyedi chatbotokkal zsonglőrködne, a Paperclip meghatározott szerepeket, jelentési láncokat és célhierarchiákat ad az AI ügynököknek. Így azok együtt dolgozhatnak a közös üzleti célok eléréséért. Ügynökönként havi költségvetést állít be, fenntartja minden döntés megváltoztathatatlan ellenőrzési nyomvonalát, és mindig megőrzi a vezetői szintű felülbírálati képességet.

A Paperclip saját VPS-en való futtatása az érzékeny üzleti adatokat, az ügynök memóriát és az API hitelesítő adatokat teljes mértékben az Ön infrastruktúráján tartja. Saját API kulcsait használhatja Claude, GPT-4o, Gemini, Cursor vagy bármely egyedi ügynök futtatókörnyezethez. Nincs közvetítői felár a modellköltségeken, és nincs szükség külső SaaS előfizetésre.