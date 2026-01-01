Telepítse a Paperclipet egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú AI orkesztrációs platform autonóm ügynökszervezetek építéséhez, meghatározott szerepekkel, célhierarchiákkal és költségvetési ellenőrzéssel.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Paperclip
A Paperclip egy saját üzemeltetésű orkesztrációs platform, amely lehetővé teszi, hogy autonóm, AI-alapú szervezeteket építsen és kezeljen. Ahelyett, hogy egyedi chatbotokkal zsonglőrködne, a Paperclip meghatározott szerepeket, jelentési láncokat és célhierarchiákat ad az AI ügynököknek. Így azok együtt dolgozhatnak a közös üzleti célok eléréséért. Ügynökönként havi költségvetést állít be, fenntartja minden döntés megváltoztathatatlan ellenőrzési nyomvonalát, és mindig megőrzi a vezetői szintű felülbírálati képességet.
A Paperclip saját VPS-en való futtatása az érzékeny üzleti adatokat, az ügynök memóriát és az API hitelesítő adatokat teljes mértékben az Ön infrastruktúráján tartja. Saját API kulcsait használhatja Claude, GPT-4o, Gemini, Cursor vagy bármely egyedi ügynök futtatókörnyezethez. Nincs közvetítői felár a modellköltségeken, és nincs szükség külső SaaS előfizetésre.
A Paperclip főbb funkciói
Hierarchikus szervezeti ábrák
Határozza meg az ügynöki szerepköröket, címeket és jelentési vonalakat, amelyek egy valós vállalati struktúrát tükröznek, lehetővé téve a koordinált autonóm működést a részlegek között.
Célkaszkád rendszer
A feladatokat a vállalati küldetéstől a csapatcélokon át az egyéni munkatársak feladataiig vezesse vissza, biztosítva a legfelsőbb üzleti célokkal való összhangot.
Ügynökönkénti költségkeret-vezérlés
Állítson be havi API költési limiteket ügynökönként, 100%-nál automatikus leállítással és 80%-nál figyelmeztetésekkel, megelőzve a túlzott költségeket manuális felügyelet nélkül.
Változhatatlan naplózási nyomvonal
Minden ügynöki műveletet és eszközhívást egy manipulációbiztos jegyrendszer rögzít, teljes átláthatóságot és elszámoltathatóságot biztosítva Önnek az autonóm döntésekért.
Saját ügynök
Támogatja a Claude, GPT-4o, Gemini, Cursor, Codex modelleket és minden egyedi, heartbeat interfésszel rendelkező szkriptet, így függőség nélkül választhatja ki a legjobb modellt minden szerepkörhöz.
Többvállalatos elszigetelés
Futtasson különálló AI szervezeteket több vállalkozás számára egyetlen telepítésből, teljes adatelkülönítéssel az egyes vállalatok között.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Paperclip szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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