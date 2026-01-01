Telepítse a 9routert egyetlen kattintással.
AI API útválasztó proxy, amely csökkenti a tokenköltségeket és automatikusan elosztja a kéréseket 40+ LLM szolgáltató között.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a 9router
A 9router egy saját üzemeltetésű AI API proxy, amely az AI kódolóeszközei és bármely LLM szolgáltató között helyezkedik el. OpenAI-kompatibilis végpontot biztosít, így az olyan eszközök, mint a Claude Code, Cursor, Cline és Copilot, újrakonfigurálás nélkül csatlakozhatnak. Az RTK Token Saver tömöríti az olyan nagyeszköz-kimeneteket, mint például a git diffs, grep eredmények és könyvtárfák. Ezt még azelőtt teszi, hogy azok elérnék a modellt, kéréseként 20–40%-kal csökkentve a bemeneti tokeneket. Az automatikus tartalék útválasztás prioritási sorrendben lépcsőzetesen vált az előfizetéses, költségkeretes és ingyenes szolgáltatók között, amikor azok kvótái elérik a határt.
A 9router VPS-en való önálló üzemeltetésével az összes szolgáltatói hitelesítő adatot és útválasztási szabályt az Ön ellenőrzése alatt tartja. Fiókjait egy webes irányítópulton keresztül kezelheti, beállíthat modellenkénti token költségkereteket, és kéréseket oszthat el több fiók között round-robin ütemezéssel. Ezáltal csökkentheti a költségeket anélkül, hogy módosítaná az AI-eszközök konfigurációit.
A 9router főbb funkciói
RTK tokentömörítés
Tömöríti az eszközhívások (pl. git diff-ek, könyvtárfák) kimeneteit a modellnek való küldés előtt, ezzel kérésenként 20–40%-nyi bemeneti tokent takarít meg.
Többszolgáltatós útválasztás
Kéréseket irányít több mint 40 LLM szolgáltatóhoz, automatikus visszaváltással a fizetős szintekről az ingyenesekre, ha az előfizetési kvóták kimerülnek.
Round-robin ütemezés
A kéréseket szolgáltatónként több fiók között osztja el, hogy maximalizálja a kvótafelhasználást a havi korlátok visszaállása előtt.
OpenAI-kompatibilis API
Beilleszthető helyettesítő végpont a /v1-es címen, így bármely eszköz, amely az OpenAI protokollt használja, újrakonfigurálás nélkül csatlakozik.
Caveman Mode
Tömör kimeneti utasításokat injektál a kimenő promptokba, hogy akár 65%-kal csökkentse a modell válaszának hosszát.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a 9router szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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