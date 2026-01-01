A 9router egy saját üzemeltetésű AI API proxy, amely az AI kódolóeszközei és bármely LLM szolgáltató között helyezkedik el. OpenAI-kompatibilis végpontot biztosít, így az olyan eszközök, mint a Claude Code, Cursor, Cline és Copilot, újrakonfigurálás nélkül csatlakozhatnak. Az RTK Token Saver tömöríti az olyan nagyeszköz-kimeneteket, mint például a git diffs, grep eredmények és könyvtárfák. Ezt még azelőtt teszi, hogy azok elérnék a modellt, kéréseként 20–40%-kal csökkentve a bemeneti tokeneket. Az automatikus tartalék útválasztás prioritási sorrendben lépcsőzetesen vált az előfizetéses, költségkeretes és ingyenes szolgáltatók között, amikor azok kvótái elérik a határt.

A 9router VPS-en való önálló üzemeltetésével az összes szolgáltatói hitelesítő adatot és útválasztási szabályt az Ön ellenőrzése alatt tartja. Fiókjait egy webes irányítópulton keresztül kezelheti, beállíthat modellenkénti token költségkereteket, és kéréseket oszthat el több fiók között round-robin ütemezéssel. Ezáltal csökkentheti a költségeket anélkül, hogy módosítaná az AI-eszközök konfigurációit.