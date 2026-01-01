Telepítse az OpenClaw-t egyetlen kattintással.
Személyes AI asszisztens, amely saját VPS-en fut, egységes vezérléssel a WhatsApp, Telegram, Slack, Discord és egyéb platformokon keresztül.
Válasszon VPS csomagot a OpenClaw szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a OpenClaw
Az OpenClaw egy saját üzemeltetésű személyes AI asszisztens platform. Egyetlen átjárón keresztül csatlakozik az Ön által már használt üzenetküldő csatornákhoz. Ilyenek például a WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, Google Chat, Signal, iMessage és Microsoft Teams. Az átjáró az Ön saját infrastruktúráján fut. A felhőalapú asszisztensekkel ellentétben az OpenClaw minden beszélgetést, kontextust és adatot az Ön ellenőrzése alatt tartja. Emellett minden platformon mindig elérhető marad.
Az átjáró architektúra több AI modell szolgáltatót is támogat, beleértve az Anthropic Claude-ot és az OpenAI-t. Így Ön választhatja ki az egyes feladatokhoz illő modellt. Hangfunkciók, böngésző automatizálás és egy bővíthető képességplatform révén az OpenClaw mindent kezelni tud. A gyors üzenetválaszoktól a komplex automatizált munkafolyamatokig.
A OpenClaw főbb funkciói
Többcsatornás üzenetküldés
Egy asszisztens elérhető WhatsAppon, Telegramon, Slacken, Discordon és több mint 10 más platformon keresztül, egyetlen átjárón át.
Több AI szolgáltató
Váltson az Anthropic Claude, az OpenAI GPT, a Google Gemini és más modellek között az aktuális feladattól függően.
Hang- és böngészővezérlés
Mindig bekapcsolt Talk Mode és dedikált Chrome automatizálás teszi lehetővé a hangalapú interakciókat és a webalapú feladatvégrehajtást.
Interaktív Vászon
Ügynökvezérelt vizuális munkaterületek lehetővé teszik az asszisztens számára, hogy gazdag interaktív felületeket jelenítsen meg a sima szöveges válaszokon túl.
Bővíthető készségplatform
Adjon hozzá csomagolt, felügyelt vagy egyedi munkaterület-szintű készségeket asszisztense képességeinek bővítéséhez anélkül, hogy a nulláról újraépítené.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a OpenClaw szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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