Az OpenClaw egy saját üzemeltetésű személyes AI asszisztens platform. Egyetlen átjárón keresztül csatlakozik az Ön által már használt üzenetküldő csatornákhoz. Ilyenek például a WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, Google Chat, Signal, iMessage és Microsoft Teams. Az átjáró az Ön saját infrastruktúráján fut. A felhőalapú asszisztensekkel ellentétben az OpenClaw minden beszélgetést, kontextust és adatot az Ön ellenőrzése alatt tartja. Emellett minden platformon mindig elérhető marad.

Az átjáró architektúra több AI modell szolgáltatót is támogat, beleértve az Anthropic Claude-ot és az OpenAI-t. Így Ön választhatja ki az egyes feladatokhoz illő modellt. Hangfunkciók, böngésző automatizálás és egy bővíthető képességplatform révén az OpenClaw mindent kezelni tud. A gyors üzenetválaszoktól a komplex automatizált munkafolyamatokig.