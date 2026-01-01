Telepítse a Hermes AI-ügynököt egyetlen kattintással.
Önmagát fejlesztő AI-ügynök böngészőalapú adminisztrátori felülettel, többplatformos üzenetküldéssel és több mint 200 támogatott nagy nyelvi modellel.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Hermes Agent
A Hermes AI-ügynök egy önmagát fejlesztő AI-ügynök, amelyet a Nous Research fejlesztett ki. Tapasztalatokból hoz létre készségeket, és a használat során finomítja azokat. A statikus AI-asszisztensekkel ellentétben tartós memóriát épít, amely idővel egyre értékesebbé válik. Átjáró módban egyidejűleg csatlakozik a Telegramhoz, Discordhoz, Slackhez, WhatsApphoz, Signalhoz és az e-mailezéshez. Támogatja az OpenRoutert, OpenAI-t, Anthropicot és az egyedi nagy nyelvi modellek végpontjait.
A Hermes AI-ügynök saját VPS-en történő üzemeltetése minden API kulcsot, beszélgetési előzményt és üzleti kontextust az Ön saját infrastruktúráján tart. Dedikált erőforrásokat biztosít a webböngészéshez, kódvégrehajtáshoz és a többügynökös munkafolyamatokhoz, amelyek külső korlátozás nélkül futnak.
A Hermes Agent főbb funkciói
Böngészőalapú adminisztrátori felület
Kezelje a konfigurációt, az API kulcsokat, a munkameneteket és a készségeket egy teljes körű webes irányítópultról a böngészőbeli terminál mellett.
Önképző tanulási ciklus
Az AI-ügynök minden interakcióból készségeket hoz létre és finomít, és egy Skills Hub (készségközpont) funkciót használ arra, hogy a telepítések között megossza az ismételten használható képességeket.
Többplatformos üzenetküldés
Connect simultaneously to Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal, and email without managing separate bots.
Több mint 200 nagy nyelvi modell
Irányítsa a kéréseket az OpenRouteren keresztül, vagy csatlakozzon közvetlenül az Anthropichoz, OpenAI-hoz és egyéni végpontokhoz a maximális rugalmasság érdekében.
Beépített feladatütemező
Automate recurring tasks with the built-in cron scheduler and run parallel workstreams with subagent support.
Persistent Memory and Undo
Skills, session history, and memories survive restarts; rewind any conversation with the /undo command when a turn goes off-track.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Hermes Agent szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
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