A Hermes AI-ügynök egy önmagát fejlesztő AI-ügynök, amelyet a Nous Research fejlesztett ki. Tapasztalatokból hoz létre készségeket, és a használat során finomítja azokat. A statikus AI-asszisztensekkel ellentétben tartós memóriát épít, amely idővel egyre értékesebbé válik. Átjáró módban egyidejűleg csatlakozik a Telegramhoz, Discordhoz, Slackhez, WhatsApphoz, Signalhoz és az e-mailezéshez. Támogatja az OpenRoutert, OpenAI-t, Anthropicot és az egyedi nagy nyelvi modellek végpontjait.

A Hermes AI-ügynök saját VPS-en történő üzemeltetése minden API kulcsot, beszélgetési előzményt és üzleti kontextust az Ön saját infrastruktúráján tart. Dedikált erőforrásokat biztosít a webböngészéshez, kódvégrehajtáshoz és a többügynökös munkafolyamatokhoz, amelyek külső korlátozás nélkül futnak.