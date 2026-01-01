Az e-mail API egy igazi beérkező doboz mögött.
curl https://api.mail.hostinger.com/v1/emails \
-H "Authorization: Bearer $MAIL_API_KEY" \
-d '{
"to": "alex@example.com",
"subject": "Welcome aboard!"
}'
Egy beérkezett fiók. Minden módon építeni.
MCP szerver
Node.js SDK
PHP SDK
Python SDK
Parancs-vonal interfész
REST API és webhooks
Könyvtárak & CLI
TypeScript / Node.js
hostinger-mail-api-sdk
npm install hostinger-mail-api-sdk
PHP
hostinger/mail-api-php-sdk
composer require hostinger/mail-api-php-sdk
Python
hostinger-mail-api
pip install hostinger-mail-api
CLI
hostinger-mail
brew install hostinger/tap/hostinger-mail
Add az ügynöködnek egy igazi bejövő dobozt
Egy identitás
Valódi beszélgetések
Memória épül be
Egyszerű, per-mailbox árak
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Bármikor lemondható
Nonstop támogatás
Előnyök:
Előnyök:
Előnyök:
Előnyök:
Előnyök:
Előnyök:
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Fejlesztői munkafolyamatokhoz készült
JSON
Reagáljon valós időben
{
"event": "message.received",
"mailbox": "agent@yourdomain.com",
"message": {
"from": "customer@example.com",
"subject": "Order #1042: where is my package?",
"thread_id": "thr_8fk2m01x"
}
}
Node.js
Keresés és osztályozás a kódból
const urgent = await mail.messages.search({
query: 'is:unread label:urgent',
});
for (const message of urgent) {
await mail.drafts.create({ replyTo: message.id });
}
Shell
Script it a terminálból
$ hostinger-mail messages list --unread
$ hostinger-mail send \
--to alex@example.com \
--subject "Deploy finished"
Teljes körű ellenőrzés a levelezési munkafolyamatok felett
API kulcsok
Webhook végpontok
E-mail naplók
Hostinger Mail API gyakori kérdések
Mi az a Hostinger Mail API?
A Hostinger Mail API az alkalmazások, webhelyek és háttérszolgáltatások programozható e-mail felülete. E-mailek küldése és olvasása, keresés, megszervezés, válaszadás és valódi beérkezett fiók automatizálása SDK, CLI, REST API és webhooks segítségével.
Mit tehet a Hostinger Mail MCP szerver?
Az élő Hostinger Mail MCP kiszolgáló kompatibilis AI ügynökök levelezőlap-eszközöket biztosít, amelyeket közvetlenül hívhatnak. Az ügynökök ezekkel az eszközökkel olvashatják a beszélgetéseket, kereshetik az üzeneteket, vázolhatják a válaszokat, szétválaszthatják a bejövő leveleket, és futtathatják a beérkezett fiókok munkafolyamatát.
Ez egy nagy mennyiségű tranzakciós e-mail API?
A Hostinger Mail API egyetlen programozható felületen egyesíti az alkalmazás e-mail küldését és a valódi beérkezett fiókok vezérlését. A nagy mennyiségű tömeges szállítás helyett a termék- és munkafolyamat-e-mailre készült.
Milyen nyelveket és interfészeket támogatunk?
Az első féltől származó SDK-k rendelkezésre állnak a Node.js, a PHP és a Python számára. A parancssori felületet is használhatja, vagy a REST API-t közvetlenül bármely, a HTTP-t támogató nyelvről hívhatja fel.
Feliratkozhatok mailbox eseményekre?
A Webhooks lehetővé teszi, hogy az alkalmazás reagáljon a postafiók-tevékenységre, és elindítsa a munkafolyamatokat anélkül, hogy ismételten ellenőrizné a változtatásokat.
Hogyan szerezhetek API kulcsot?
Lépjen be a hPanelbe, nyissa meg az API területet, és hozzon létre egy kulcsot az integrációhoz. Tartsa biztonságban a kulcsot, és ne kötelezze a forráskódra.
Hol találom a dokumentációt?
A beállítási útmutatóért, az API-referenciákért és az integrációs részletekért látogassa meg a Hostinger Mail API dokumentációját.
Használhatom ezt az alkalmazásban vagy a webhelyemen?
Igen. A REST API-t, az SDK-t vagy a CLI-t használva küldhet e-mailt, és bármely alkalmazásról, webhelyről vagy háttérről vezérelheti a valódi beérkezett fiókot. Az MCP-en keresztül történő ügynökök támogatottak, de opcionálisak.