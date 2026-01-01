Élő API · SDK-k · MCP szerver

Az e-mail API egy igazi beérkező doboz mögött.

Küldés, olvasás, keresés és válaszadás: egy API, egy kulcs
Csatlakoztassa a stackot vagy az AI ügynököt
Kezdje el küldeni egy perc alatt
From159Ft/hó
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Hostinger Mail API
Kapcsolatban
cURL Node.js PHP Python 
curl https://api.mail.hostinger.com/v1/emails \
  -H "Authorization: Bearer $MAIL_API_KEY" \
  -d '{
    "to": "alex@example.com",
    "subject": "Welcome aboard!"
  }'
202 Elfogadva, üzenet sorban

Egy beérkezett fiók. Minden módon építeni.

Közvetlenül dolgozzon a REST API-val, dobjon be egy első féltől származó SDK-t, írja be a CLI-ből, vagy csatlakoztassa az AI ügynököt az élő MCP-kiszolgálón keresztül. Ez ugyanaz a postaláda.

MCP szerver

Adjon AI ügynököknek eszközöket az olvasáshoz, küldéshez, kereséshez és valódi postafiók működtetéséhez.

Node.js SDK

E-mail küldés és beérkezett fiók munkafolyamatok hozzáadása a JavaScript és a TypeScript alkalmazásokhoz a natív fejlesztői élmény segítségével.

PHP SDK

Csatlakoztassa a webhelyeket és a háttérszolgáltatásokat a postaláda-műveletekhez anélkül, hogy az API-ügyfélszolgálatot létrehozná.

Python SDK

Építsen automatizálást, adatfolyamatokat és ügynöki eszközöket egy valódi e-mail fiók körül.

Parancs-vonal interfész

Ellenőrizze és kezelje a postaláda-munkafolyamatokat a terminálról, a szkriptekről és a CI-munkákról.

REST API és webhooks

Hívja fel közvetlenül a programozható felületet, reagáljon a postafiók eseményekre, és küldjön termék e-maileket, amikor az alkalmazásnak szüksége van rá.

Könyvtárak & CLI

Telepítse az első fél ügyfél, és az első hívás percek alatt.

TypeScript / Node.js

hostinger-mail-api-sdk

npm install hostinger-mail-api-sdk

Teljesen beírt kliens a Mail API-hoz.

PHP

hostinger/mail-api-php-sdk

composer require hostinger/mail-api-php-sdk

Framework-agnostic PHP kliens.

Python

hostinger-mail-api

pip install hostinger-mail-api

Python kliens a Mail API-hoz.

CLI

hostinger-mail

brew install hostinger/tap/hostinger-mail

Kezelje a leveleket közvetlenül a terminálról.

Add az ügynöködnek egy igazi bejövő dobozt

A küldő végpont nem elegendő. Az alkalmazás vagy az ügynök egy működő levelezőlapot kap, címmel, szálakkal és történelemmel, amely MCP, SDK vagy REST segítségével működtethető.

Egy identitás

Valódi, ellenőrizhető e-mail cím, amellyel ügynöke regisztrálhat szolgáltatásokra, megerősítéseket kaphat, és az Ön nevében járhat el.

Valódi beszélgetések

Szálas válaszok, mellékletek, és több féltől származó szálak, egy ember a csomópontban, amikor csak akarja.

Memória épül be

Minden üzenet egy tartós, kereshető rekord, amelyet az ügynök visszanézhet, hogy megértsék a kontextust és a nyomon követést.

Egyszerű, per-mailbox árak

Minden csomag tartalmazza a teljes API-t, az SDK-t, a CLI-t, az MCP-t és a webhook-hook hozzáférést. A termék- és tranzakciós e-mailek elküldése szerény mennyiségben történik.

30 napos pénzvisszatérítési garancia

Bármikor lemondható

Nonstop támogatás

48 hónapos csomag
87% kedvezmény
Starter
Ideális: oldalsó projektek és prototípusok
1 209Ft
159Ft/hó
Szerezd meg az API kulcsodat
Az ár postafiókonként értendő, 48 hónapos időtartamra. 649 Ft/hó áron újul meg 48 hónapra.
API, SDK, CLI és MCP hozzáférés
Webhooks & postafiók események
1 000 e-mail/nap postafiókonként
1 postafiókkal
5 GB e-mail tárhely
5 továbbítási szabály
5 e-mail-alias

Előnyök:

Agent Mail: dedikált ügynök cím + MCP eszközök
Legnépszerűbb
75% kedvezmény
Standard
Ideális: növekvő alkalmazások és integrációk
1 439Ft
359Ft/hó
Szerezd meg az API kulcsodat
Az ár postafiókonként értendő, 48 hónapos időtartamra. 1 009 Ft/hó áron újul meg 48 hónapra.
API, SDK, CLI és MCP hozzáférés
Webhooks & postafiók események
3 000 e-mail/nap postafiókonként
1 postafiókkal
20 GB e-mail tárhely
20 továbbítási szabály
10 e-mail-alias

Előnyök:

Keresés, válasz, összefoglalás és írás – mindez AI eszközök segítségével – korlátlan
Agent Mail: dedikált ügynök cím + MCP eszközök
67% kedvezmény
Premium
Legjobb: termelési munkaterhelések
2 169Ft
719Ft/hó
Szerezd meg az API kulcsodat
Az ár postafiókonként értendő, 48 hónapos időtartamra. 1 439 Ft/hó áron újul meg 48 hónapra.
API, SDK, CLI és MCP hozzáférés
Webhooks & postafiók események
3 000 e-mail/nap postafiókonként
1 postafiókkal
50 GB e-mail tárhely
50 továbbítási szabály
30 e-mail-alias

Előnyök:

Ingyenes domain 1 évig
Keresés, válasz, összefoglalás és írás – mindez AI eszközök segítségével – korlátlan
Agent Mail: dedikált ügynök cím + MCP eszközök
87% kedvezmény
Starter
Ideális: oldalsó projektek és prototípusok
1 209Ft
159Ft/hó
Szerezd meg az API kulcsodat
Az ár postafiókonként értendő, 48 hónapos időtartamra. 649 Ft/hó áron újul meg 48 hónapra.
API, SDK, CLI és MCP hozzáférés
Webhooks & postafiók események
1 000 e-mail/nap postafiókonként
1 postafiókkal
5 GB e-mail tárhely
5 továbbítási szabály
5 e-mail-alias

Előnyök:

Agent Mail: dedikált ügynök cím + MCP eszközök
Legnépszerűbb
75% kedvezmény
Standard
Ideális: növekvő alkalmazások és integrációk
1 439Ft
359Ft/hó
Szerezd meg az API kulcsodat
Az ár postafiókonként értendő, 48 hónapos időtartamra. 1 009 Ft/hó áron újul meg 48 hónapra.
API, SDK, CLI és MCP hozzáférés
Webhooks & postafiók események
3 000 e-mail/nap postafiókonként
1 postafiókkal
20 GB e-mail tárhely
20 továbbítási szabály
10 e-mail-alias

Előnyök:

Keresés, válasz, összefoglalás és írás – mindez AI eszközök segítségével – korlátlan
Agent Mail: dedikált ügynök cím + MCP eszközök
67% kedvezmény
Premium
Legjobb: termelési munkaterhelések
2 169Ft
719Ft/hó
Szerezd meg az API kulcsodat
Az ár postafiókonként értendő, 48 hónapos időtartamra. 1 439 Ft/hó áron újul meg 48 hónapra.
API, SDK, CLI és MCP hozzáférés
Webhooks & postafiók események
3 000 e-mail/nap postafiókonként
1 postafiókkal
50 GB e-mail tárhely
50 továbbítási szabály
30 e-mail-alias

Előnyök:

Ingyenes domain 1 évig
Keresés, válasz, összefoglalás és írás – mindez AI eszközök segítségével – korlátlan
Agent Mail: dedikált ügynök cím + MCP eszközök

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Spam, vírus és adathalászat elleni védelem
Az e-mailekhez bármely alkalmazásban vagy eszközön hozzáférhet
A postafiók minden tevékenysége nyomon követhető a naplófájlokkal
Adatvédelem végpontok közötti titkosítással
E-mailek egyszerű migrálása
E-mailek továbbítása bármely más e-mail-címre
Spam, vírus és adathalászat elleni védelem
Az e-mailekhez bármely alkalmazásban vagy eszközön hozzáférhet
A postafiók minden tevékenysége nyomon követhető a naplófájlokkal
Adatvédelem végpontok közötti titkosítással
E-mailek egyszerű migrálása
E-mailek továbbítása bármely más e-mail-címre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Fejlesztői munkafolyamatokhoz készült

Használja a stackhez illő felületet, majd az SDK, a CLI, a REST és a webhooks között mozogjon anélkül, hogy megváltoztatná a mögöttes postaládát.

JSON

Reagáljon valós időben

{
  "event": "message.received",
  "mailbox": "agent@yourdomain.com",
  "message": {
    "from": "customer@example.com",
    "subject": "Order #1042: where is my package?",
    "thread_id": "thr_8fk2m01x"
  }
}
Iratkozzon fel mailbox események webhooks és aktiválja a logika a pillanatban a levél érkezik, anélkül, hogy a szavazás folyosók babysit.

Node.js

Keresés és osztályozás a kódból

const urgent = await mail.messages.search({
  query: 'is:unread label:urgent',
});

for (const message of urgent) {
  await mail.drafts.create({ replyTo: message.id });
}
A levelezőlapot úgy kérdezze meg, ahogyan azt a munkafolyamat gondolja: a küldő, a téma vagy az állapot szerint. Ezután az ugyanazon híváslánc eredményei alapján cselekedjen.

Shell

Script it a terminálból

$ hostinger-mail messages list --unread

$ hostinger-mail send \
    --to alex@example.com \
    --subject "Deploy finished"
A CLI ugyanazt az API-t használja, így bármit, amit az alkalmazás elvégezhet, a shellből, a szkriptekből és a CI-munkákból is elvégezheti.

Teljes körű ellenőrzés a levelezési munkafolyamatok felett

Kezelje a hitelesítő adatokat, kövesse nyomon a kézbesítési tevékenységeket az e-mail naplókban, és integrálja az integrációkat anélkül, hogy elhagyná a vezérlőpultot.

API kulcsok

Hozzon létre kulcsokat új projektekhez, és visszavonja azokat a hitelesítések forgatásakor.

Webhook végpontok

Kezelje azokat a végpontokat, amelyek a postaláda eseményeit fogadják.

E-mail naplók

Ellenőrizze a kézbesítési tevékenységet, ha üzenetet kell követnie.
Hostinger Agentic Mail illusztráció az automatizált e-mail munkafolyamatokhoz

Hostinger Mail fejlesztőknek

Helyezzen egy igazi fiókot a kód mögé

Hozzon létre API-kulcsot, csatlakoztassa az alkalmazást vagy ügynököt, küldje el az első e-mailt, és kezdjen el építeni.

Szerezd meg az API kulcsodat
Olvasd el a dokumentációt

Hostinger Mail API gyakori kérdések

Válaszok a Mail API, MCP szerver, SDK, CLI, REST API és webhooks.

A Hostinger Mail API az alkalmazások, webhelyek és háttérszolgáltatások programozható e-mail felülete. E-mailek küldése és olvasása, keresés, megszervezés, válaszadás és valódi beérkezett fiók automatizálása SDK, CLI, REST API és webhooks segítségével.

Az élő Hostinger Mail MCP kiszolgáló kompatibilis AI ügynökök levelezőlap-eszközöket biztosít, amelyeket közvetlenül hívhatnak. Az ügynökök ezekkel az eszközökkel olvashatják a beszélgetéseket, kereshetik az üzeneteket, vázolhatják a válaszokat, szétválaszthatják a bejövő leveleket, és futtathatják a beérkezett fiókok munkafolyamatát.

A Hostinger Mail API egyetlen programozható felületen egyesíti az alkalmazás e-mail küldését és a valódi beérkezett fiókok vezérlését. A nagy mennyiségű tömeges szállítás helyett a termék- és munkafolyamat-e-mailre készült.

Az első féltől származó SDK-k rendelkezésre állnak a Node.js, a PHP és a Python számára. A parancssori felületet is használhatja, vagy a REST API-t közvetlenül bármely, a HTTP-t támogató nyelvről hívhatja fel.

A Webhooks lehetővé teszi, hogy az alkalmazás reagáljon a postafiók-tevékenységre, és elindítsa a munkafolyamatokat anélkül, hogy ismételten ellenőrizné a változtatásokat.

Lépjen be a hPanelbe, nyissa meg az API területet, és hozzon létre egy kulcsot az integrációhoz. Tartsa biztonságban a kulcsot, és ne kötelezze a forráskódra.

A beállítási útmutatóért, az API-referenciákért és az integrációs részletekért látogassa meg a Hostinger Mail API dokumentációját.

Igen. A REST API-t, az SDK-t vagy a CLI-t használva küldhet e-mailt, és bármely alkalmazásról, webhelyről vagy háttérről vezérelheti a valódi beérkezett fiókot. Az MCP-en keresztül történő ügynökök támogatottak, de opcionálisak.

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