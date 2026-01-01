Alapértelmezés szerint biztonságos
Szabadkezes karbantartás
Telegram-kompatibilis
Könnyen kezelhető vizuális felhasználói felület
Válasszon Hermes Agent csomagot
Önnek irányítva
A csomag része
Önnek irányítva
A csomag része
Mit tehet Önért a Hermes Agent?
Személyi asszisztens
Rendszerezze feladatait, emlékeztetőit és csevegéseit; ügynöke mindent megtanul és megjegyez.
Kódolási asszisztens
Gyorsabban írhat és folytathat hibakeresést egy olyan ügynökkel, amely kívülről fújja a kódbázisát.
Kutató
Összefoglalja a témákat, és kontextus alapján összehasonlítja a lehetőségeket a különböző munkameneteken keresztül.
Értékesítési asszisztens
Tartsa meg az érdeklődőket és minősítse a potenciális ügyfeleket saját infrastruktúrában.
Miért érdemes Managed Hermes felügyelt szolgáltatást használni a Hostingernél?
Egykattintásos beállítás
Előre telepített AI-kreditek
Alapból biztonságos
Telegram-kompatibilis
Könnyen kezelhető vizuális felhasználói felület
Hermes Agent CLI-hozzáférés
Válassza ki, hogyan szeretné futtatni a Hermes Agentet
A Hermes Agent főbb jellemzői
Önfejlesztő tanulási ciklus
Tartós memória
Többplatformos üzenetküldés
200+ LLM modell
Beépített feladatütemező
Hermes Agent Hostinger GYIK
Szükségem van bármilyen technikai tudásra a Hermes Agent beállításához?
Egyáltalán nem. A felügyelt Hermes azoknak készült, akik még soha nem használtak szervert. Az egykattintásos telepítés mindent kezel – a szerverkörnyezettől az AI konfigurációjáig. Csak kattintson a telepítés gombra, és az asszisztens perceken belül élesben működik. Nincs kódolás, nincsenek parancssorok és nincsenek technikai fejfájások.
Hogyan működnek az AI-kreditek? Szükségem van külső fiókokra?
A kreditek előre integrálva vannak, így a kezdés a zökkenőmentes – nincs szükség harmadik féltől származó fiókokra vagy összetett API-kulcsokra. Egyszerűen töltse fel közvetlenül az irányítópultjáról, és azonnal elkezdheti az automatizálást. A választás azonban az Öné: használhatja ezeket a beépített krediteket a maximális egyszerűsítés érdekében, vagy manuálisan is csatlakoztathatja saját külső fiókjait olyan szolgáltatóktól, mint az OpenAI vagy az Anthropic API, ha úgy tetszik.
Bizalmasan kezelik és biztonságosan tárolják az adataim?
Abszolút. Minden Hermes Agent elszigetelt környezetben fut, így adatai és beszélgetései teljesen privátak. Minden egyes konténer biztonságáról gondoskodunk a jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében, és alapértelmezés szerint egyéni biztonsági átjárót biztosítunk, így professzionális szintű védelmet kap anélkül, hogy bármit is konfigurálnia kellene.
Mi a különbség a felügyelt Hermes és a VPS-en lévő Hermes Agent között?
A VPS biztosítja a root hozzáférést, de a beállításért, a biztonságért és a frissítésekért Ön a felelős. A felügyelt Hermes megszünteti ezt a bonyolultságot. Mi kezeljük az infrastruktúrát, a frissítéseket és a biztonsági mentéseket, így Ön nyugodtan a mesterséges intelligencia használatára koncentrálhat a szerver kezelése helyett. Ha a teljes környezet testreszabására van szüksége, a VPS jobb választás; mindenki más számára a felügyelt a megfelelő megoldás.
Mire használhatom a felügyelt Hermes ügynököt?
A Hermes egy önmagát fejlesztő AI-ügynök, amely a nap 24 órájában, a hét minden napján működik, még akkor is, ha a laptopját kikapcsolja. A statikus eszközökkel ellentétben öntanuló ciklussal és tartós memóriával rendelkezik, ami azt jelenti, hogy tanul a tapasztalatokból és finomítja képességeit használat közben. Olyan alkalmazásokhoz csatlakoztatható, mint a Telegram, így automatizálhatja a feladatokat, kezelheti a leadeket és böngészőautomatizálást futtathat. Gondoljon rá úgy, mint egy digitális csapattagra, aki soha nem alszik, és idővel egyre értékesebbé válik.