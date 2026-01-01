Hermes Agent

Automatizálja napi feladatait a Hermes Agent segítségével

Launch once and let Hermes Agent handle recurring tasks. It learns from experience, builds memory, and improves over time.
Vágjon bele
30 napos pénzvisszatérítési garancia

Alapértelmezés szerint biztonságos

Védje ügynökét beépített izolációval, biztonsági frissítésekkel és védelmi intézkedésekkel az első naptól kezdve.

Szabadkezes karbantartás

Frissítéseket, biztonsági mentéseket és kompatibilitási ellenőrzéseket végzünk, így az ügynökprogram mindig használatra kész.

Telegram-kompatibilis

Azonnal cseveghet az ügynökkel, a Telegram már csatlakoztatva van.

Könnyen kezelhető vizuális felhasználói felület

Kezelje a Hermes Agentet vizuális felületen keresztül, kódolás nélkül.

Válasszon Hermes Agent csomagot

Több mint 10 000 élesített Hermes Agent
71% kedvezmény
AI automatizálási alkalmazások
6 849Ft
1 989Ft/hó
Vágjon bele
3 969 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.

Önnek irányítva

Indítsa el a kiválasztott alkalmazását telepítés, karbantartás és az infrastruktúra kezelése nélkül.

A csomag része

Azonnal használható
Nincs szükség karbantartásra
A vizuális felület benne van
A CLI hozzáférés benne van
Beépített Telegram párosítás
Az AI-kreditek benne vannak
Használja a ChatGPT
A webes keresés benne van
Előre konfigurált AI-ügynöki e-mail
Felügyelt biztonság Önnek
71% kedvezmény
AI automatizálási alkalmazások
6 849Ft
1 989Ft/hó
Vágjon bele
3 969 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.

Önnek irányítva

Indítsa el a kiválasztott alkalmazását telepítés, karbantartás és az infrastruktúra kezelése nélkül.

A csomag része

Azonnal használható
Nincs szükség karbantartásra
A vizuális felület benne van
A CLI hozzáférés benne van
Beépített Telegram párosítás
Az AI-kreditek benne vannak
Használja a ChatGPT
A webes keresés benne van
Előre konfigurált AI-ügynöki e-mail
Felügyelt biztonság Önnek

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Mit tehet Önért a Hermes Agent?

Személyi asszisztens

Személyi asszisztens

Rendszerezze feladatait, emlékeztetőit és csevegéseit; ügynöke mindent megtanul és megjegyez.

Kódolási asszisztens

Kódolási asszisztens

Gyorsabban írhat és folytathat hibakeresést egy olyan ügynökkel, amely kívülről fújja a kódbázisát.

Kutató

Kutató

Összefoglalja a témákat, és kontextus alapján összehasonlítja a lehetőségeket a különböző munkameneteken keresztül.

Értékesítési asszisztens

Értékesítési asszisztens

Tartsa meg az érdeklődőket és minősítse a potenciális ügyfeleket saját infrastruktúrában.

Vágjon bele

Miért érdemes Managed Hermes felügyelt szolgáltatást használni a Hostingernél?

Miért érdemes Managed Hermes felügyelt szolgáltatást használni a Hostingernél?

Egykattintásos beállítás

Élesítse autonóm ügynökét azonnal, kódolás nélkül. Az alapbeállítással egyetlen kattintással eljuthat a regisztrációtól az automatizálásig.
Kerülje el az API-val járó macerát. Kezelje és töltse fel AI-kreditjeit közvetlenül az irányítópultról, harmadik féltől származó regisztrációk, bonyolult kulcsok vagy telepítés utáni manuális összekapcsolás nélkül.
Védje adatait zárolt konténeres elkülönítéssel és egyéni biztonsági átjáróval, amely segít a külső kockázatok csökkentésében és a jogosulatlan módosítások megakadályozásában, már az első naptól.
Azonnal üzenhet ügynökének a Telegram integrálásával már az első naptól, webhookok vagy API-beállítás nélkül.
Dolgozzon és kommunikáljon Hermes Agentjével vizuális felületünkön, kódolás nélkül.
Tartsa meg a fejlesztői irányítást, amikor szükséges. Használja a parancssori felületet egyéni szkriptek futtatásához, vagy mélyüljön el felügyelt platformjában.
Vágjon bele

Válassza ki, hogyan szeretné futtatni a Hermes Agentet

Válasszon felügyelt megoldást az egyszerűbb beállítás és a karbantartásmentes működés érdekében, vagy a VPS-t a teljes kontrollért és testreszabásért.
Felügyelt Hermes Agent
VPS Hermes Agent

Beállítás

Egykattintásos beállítás
Előre telepített sablon, indításra kész

AI-kreditek

Beépített és használatra kész
Beépített és használatra kész

Üzenetküldő platformok

Beépített Telegram párosítás
Csatlakozás terminál használatával

Felügyelet

Webes felület, teljes terminál hozzáférés
Teljes root hozzáférés, teljes szerverfelügyelet

Biztonság

SSL, frissítés és tűzfal – általunk kezelve
Tűzfal és DDoS-védelem (önállóan felügyelt)
Vágjon beleVágjon bele

A Hermes Agent főbb jellemzői

A Hermes Agent főbb jellemzői

Önfejlesztő tanulási ciklus

Minden interakciót felhasznál a készségek fejlesztésére és finomítására, ezáltal folyamatosan fejlődő képességbázist épít.
Megőrzi a készségeket, a munkamenet-előzményeket és az emlékeket az újraindítások és a frissítések során, így tudása a telepítések között is megmarad.
Csatlakozzon a Telegramhoz, Discordhoz, Slackhez, WhatsApphoz, Signalhoz és az e-mail szolgáltatáshoz egyszerre, külön botok kezelése nélkül.
Használjon OpenRoutert, vagy csatlakozzon közvetlenül Anthropic, OpenAI és egyéni végpontokhoz a rugalmas modellhozzáférés érdekében.
Automatizálja az ismétlődő feladatokat a beépített cron ütemezővel, és futtasson párhuzamos munkafolyamatokat subagent-támogatással.

Indítsa el Hermes Agentjét még ma!

Próbálja ki kockázatmentesen 30 napos pénzvisszafizetési garanciánkkal. A részletekért tekintse meg visszatérítési szabályzatunkat.

Vágjon bele

Hermes Agent Hostinger GYIK

Itt találja a válaszokat a Hermes Agenttel kapcsolatos leggyakrabban feltett kérdésekre.

Egyáltalán nem. A felügyelt Hermes azoknak készült, akik még soha nem használtak szervert. Az egykattintásos telepítés mindent kezel – a szerverkörnyezettől az AI konfigurációjáig. Csak kattintson a telepítés gombra, és az asszisztens perceken belül élesben működik. Nincs kódolás, nincsenek parancssorok és nincsenek technikai fejfájások.

A kreditek előre integrálva vannak, így a kezdés a zökkenőmentes – nincs szükség harmadik féltől származó fiókokra vagy összetett API-kulcsokra. Egyszerűen töltse fel közvetlenül az irányítópultjáról, és azonnal elkezdheti az automatizálást. A választás azonban az Öné: használhatja ezeket a beépített krediteket a maximális egyszerűsítés érdekében, vagy manuálisan is csatlakoztathatja saját külső fiókjait olyan szolgáltatóktól, mint az OpenAI vagy az Anthropic API, ha úgy tetszik.

Abszolút. Minden Hermes Agent elszigetelt környezetben fut, így adatai és beszélgetései teljesen privátak. Minden egyes konténer biztonságáról gondoskodunk a jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében, és alapértelmezés szerint egyéni biztonsági átjárót biztosítunk, így professzionális szintű védelmet kap anélkül, hogy bármit is konfigurálnia kellene.

A VPS biztosítja a root hozzáférést, de a beállításért, a biztonságért és a frissítésekért Ön a felelős. A felügyelt Hermes megszünteti ezt a bonyolultságot. Mi kezeljük az infrastruktúrát, a frissítéseket és a biztonsági mentéseket, így Ön nyugodtan a mesterséges intelligencia használatára koncentrálhat a szerver kezelése helyett. Ha a teljes környezet testreszabására van szüksége, a VPS jobb választás; mindenki más számára a felügyelt a megfelelő megoldás.

A Hermes egy önmagát fejlesztő AI-ügynök, amely a nap 24 órájában, a hét minden napján működik, még akkor is, ha a laptopját kikapcsolja. A statikus eszközökkel ellentétben öntanuló ciklussal és tartós memóriával rendelkezik, ami azt jelenti, hogy tanul a tapasztalatokból és finomítja képességeit használat közben. Olyan alkalmazásokhoz csatlakoztatható, mint a Telegram, így automatizálhatja a feladatokat, kezelheti a leadeket és böngészőautomatizálást futtathat. Gondoljon rá úgy, mint egy digitális csapattagra, aki soha nem alszik, és idővel egyre értékesebbé válik.

Törődünk személyes adatai biztonságával

A weboldal a webhely megfelelő működéséhez szükséges, az oldal használatáról adatokat gyűjtő, illetve marketing célú sütiket használ. Az elfogadással beleegyezik a sütik célzott hirdetésekhez, személyre szabáshoz és elemzésekhez történő, Süti szabályzatunkban részletezett felhasználásába.