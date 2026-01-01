A Hermes egy önmagát fejlesztő AI-ügynök, amely a nap 24 órájában, a hét minden napján működik, még akkor is, ha a laptopját kikapcsolja. A statikus eszközökkel ellentétben öntanuló ciklussal és tartós memóriával rendelkezik, ami azt jelenti, hogy tanul a tapasztalatokból és finomítja képességeit használat közben. Olyan alkalmazásokhoz csatlakoztatható, mint a Telegram, így automatizálhatja a feladatokat, kezelheti a leadeket és böngészőautomatizálást futtathat. Gondoljon rá úgy, mint egy digitális csapattagra, aki soha nem alszik, és idővel egyre értékesebbé válik.