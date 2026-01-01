Az Airsonic Advanced az Airsonic aktívan karbantartott, közösség által vezérelt elágazása. Ez maga is a Subsonic ingyenes elágazása, és nagy személyes zenei könyvtárak stabil streamelésére összpontosít. Menet közben átkódol, hogy bármilyen eszközhöz vagy sávszélességhez illeszkedjen. Indexeli az ID3 és mappaalapú könyvtárakat. Tiszta webes lejátszóval, valamint egy Subsonic-kompatibilis REST API-val rendelkezik, amelyet több tucat mobil és asztali kliens támogat.

Az Airsonic Advanced saját üzemeltetése a VPS-én lehetővé teszi, hogy zenei gyűjteményét, hallgatási előzményeit és lejátszási listáit az Ön által ellenőrzött hardveren tárolja. Ez eszközönkénti korlátozások, előfizetési díjak és streaming szolgáltatás általi követés nélkül történik.