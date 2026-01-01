Telepítse az Airsonic Advanced-et egyetlen kattintással.
Saját üzemeltetésű média streaming szerver személyes zenei gyűjteményéhez, bármilyen eszközről elérhető.
Válasszon VPS csomagot a Airsonic Advanced szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Airsonic Advanced
Az Airsonic Advanced az Airsonic aktívan karbantartott, közösség által vezérelt elágazása. Ez maga is a Subsonic ingyenes elágazása, és nagy személyes zenei könyvtárak stabil streamelésére összpontosít. Menet közben átkódol, hogy bármilyen eszközhöz vagy sávszélességhez illeszkedjen. Indexeli az ID3 és mappaalapú könyvtárakat. Tiszta webes lejátszóval, valamint egy Subsonic-kompatibilis REST API-val rendelkezik, amelyet több tucat mobil és asztali kliens támogat.
Az Airsonic Advanced saját üzemeltetése a VPS-én lehetővé teszi, hogy zenei gyűjteményét, hallgatási előzményeit és lejátszási listáit az Ön által ellenőrzött hardveren tárolja. Ez eszközönkénti korlátozások, előfizetési díjak és streaming szolgáltatás általi követés nélkül történik.
A Airsonic Advanced főbb funkciói
Menet közbeni transzkódolás
Bármely kliensnek streamel a megfelelő bitrátával, így egyetlen könyvtár kiszolgálja az asztali számítógépeket, telefonokat és a lassú mobilkapcsolatokat a fájlok újrakódolása nélkül.
Subsonic-kompatibilis API
Kompatibilis a Subsonic kliensek teljes ökoszisztémájával — DSub, play:Sub, Symfonium, Ultrasonic és másokkal — iOS, Android és asztali rendszereken.
Többfelhasználós könyvtárak
A felhasználónkénti fiókok egyéni lejátszási listákkal, értékelésekkel és last.fm scrobblinggel lehetővé teszik a háztartások számára, hogy egy szervert osszanak meg anélkül, hogy az előzmények keverednének.
Podcast előfizetések
Feliratkozás podcast csatornákra közvetlenül az Airsonicban, automatikus epizódletöltésekkel a zenei könyvtára mellett.
Internetes rádió és jukebox
Internetes rádióállomásokat streamelhet, és a többjátékos juke-box segítségével egyszerre több hangszóróra is továbbíthatja a hangot.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Airsonic Advanced szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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