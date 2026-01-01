Akár 69% kedvezmény a Airsonic Advanced szolgáltatásra

Telepítse az Airsonic Advanced-et egyetlen kattintással.

Saját üzemeltetésű média streaming szerver személyes zenei gyűjteményéhez, bármilyen eszközről elérhető.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219  Ft /hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszafizetési garancia
Telepítse az Airsonic Advanced-et egyetlen kattintással.

Válasszon VPS csomagot a Airsonic Advanced szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059  Ft
2 219  Ft /hó
Csomag kiválasztása
24 hónapot kap 53 256 Ft-ért (normál ár: 169 416 Ft). Megújuláskor fizetendő: 4 839 Ft/hó.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669  Ft
3 229  Ft /hó
Csomag kiválasztása
24 hónapot kap 77 496 Ft-ért (normál ár: 208 056 Ft). Megújuláskor fizetendő: 6 049 Ft/hó.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519  Ft
4 439  Ft /hó
Csomag kiválasztása
24 hónapot kap 106 536 Ft-ért (normál ár: 348 456 Ft). Megújuláskor fizetendő: 11 299 Ft/hó.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219  Ft
8 879  Ft /hó
Csomag kiválasztása
24 hónapot kap 213 096 Ft-ért (normál ár: 629 256 Ft). Megújuláskor fizetendő: 20 169 Ft/hó.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059  Ft
2 219  Ft /hó
Csomag kiválasztása
24 hónapot kap 53 256 Ft-ért (normál ár: 169 416 Ft). Megújuláskor fizetendő: 4 839 Ft/hó.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669  Ft
3 229  Ft /hó
Csomag kiválasztása
24 hónapot kap 77 496 Ft-ért (normál ár: 208 056 Ft). Megújuláskor fizetendő: 6 049 Ft/hó.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519  Ft
4 439  Ft /hó
Csomag kiválasztása
24 hónapot kap 106 536 Ft-ért (normál ár: 348 456 Ft). Megújuláskor fizetendő: 11 299 Ft/hó.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219  Ft
8 879  Ft /hó
Csomag kiválasztása
24 hónapot kap 213 096 Ft-ért (normál ár: 629 256 Ft). Megújuláskor fizetendő: 20 169 Ft/hó.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Airsonic Advanced

Az Airsonic Advanced az Airsonic aktívan karbantartott, közösség által vezérelt elágazása. Ez maga is a Subsonic ingyenes elágazása, és nagy személyes zenei könyvtárak stabil streamelésére összpontosít. Menet közben átkódol, hogy bármilyen eszközhöz vagy sávszélességhez illeszkedjen. Indexeli az ID3 és mappaalapú könyvtárakat. Tiszta webes lejátszóval, valamint egy Subsonic-kompatibilis REST API-val rendelkezik, amelyet több tucat mobil és asztali kliens támogat.

Az Airsonic Advanced saját üzemeltetése a VPS-én lehetővé teszi, hogy zenei gyűjteményét, hallgatási előzményeit és lejátszási listáit az Ön által ellenőrzött hardveren tárolja. Ez eszközönkénti korlátozások, előfizetési díjak és streaming szolgáltatás általi követés nélkül történik.

Vágjon bele
Erre jó a {name}

A Airsonic Advanced főbb funkciói

Menet közbeni transzkódolás

Bármely kliensnek streamel a megfelelő bitrátával, így egyetlen könyvtár kiszolgálja az asztali számítógépeket, telefonokat és a lassú mobilkapcsolatokat a fájlok újrakódolása nélkül.

Subsonic-kompatibilis API

Kompatibilis a Subsonic kliensek teljes ökoszisztémájával — DSub, play:Sub, Symfonium, Ultrasonic és másokkal — iOS, Android és asztali rendszereken.

Többfelhasználós könyvtárak

A felhasználónkénti fiókok egyéni lejátszási listákkal, értékelésekkel és last.fm scrobblinggel lehetővé teszik a háztartások számára, hogy egy szervert osszanak meg anélkül, hogy az előzmények keverednének.

Podcast előfizetések

Feliratkozás podcast csatornákra közvetlenül az Airsonicban, automatikus epizódletöltésekkel a zenei könyvtára mellett.

Internetes rádió és jukebox

Internetes rádióállomásokat streamelhet, és a többjátékos juke-box segítségével egyszerre több hangszóróra is továbbíthatja a hangot.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Airsonic Advanced szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Ajánlott szerverhely:

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

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30 napos pénzvisszafizetési garancia

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