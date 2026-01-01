Telepítse a PocketBase-t egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú háttérrendszer egyetlen futtatható fájlban — valós idejű adatbázis, hitelesítés, fájltárolás és admin felület azonnal használhatóan mellékelve.
Válasszon VPS csomagot a PocketBase szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a PocketBase
A PocketBase egy valós idejű SQLite adatbázist, felhasználói hitelesítést (e-mail/jelszó és OAuth2), fájltárolást és egy adminisztrációs felületet foglal magába egyetlen Go binárisba. Automatikusan generál REST és WebSocket API-kat minden létrehozott gyűjteményhez. Így percek alatt eljuthat a nulláról egy működő backendig, külön szolgáltatások indítása nélkül.
A PocketBase saját VPS-en történő üzemeltetése az összes felhasználói adatot és alkalmazásrekordot az Ön ellenőrzése alatt tartja. Megszünteti a kérésenkénti felhő alapú BaaS díjakat. Emellett egy állandóan működő, mindig elérhető szervert biztosít Önnek, előre látható költségekkel, ahogy az alkalmazása skálázódik.
A PocketBase főbb funkciói
Valós idejű adatbázis
SQLite alapú gyűjtemények automatikus REST és WebSocket API-kkal lehetővé teszik, hogy feliratkozzon élő adatváltozásokra anélkül, hogy egyetlen sor backend kódot írna.
Beépített hitelesítés
E-mail/jelszó alapú regisztráció és OAuth2 szolgáltatók (Google, GitHub és mások) előre konfiguráltan érkeznek, így nincs szükség külön identitásszolgáltatásra.
Fájltárolás
Fájlok feltöltése és kiszolgálása közvetlenül a PocketBase-en keresztül, automatikus képméretezéssel, vagy csatlakoztasson egy S3-kompatibilis bucketet skálázható külső tárhelyhez.
Admin irányítópult
A beépített webes UI lehetővé teszi a gyűjtemények kezelését, a rekordok böngészését, a hitelesítési szolgáltatók konfigurálását és a tevékenység figyelését adatbázis-lekérdezések írása nélkül.
JavaScript hookok
Egyedi érvényesítés, üzleti logika és API útvonal-kiterjesztések hozzáadása JavaScript használatával — nincs szükség újrafordításra, a változások azonnal érvényesülnek.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a PocketBase szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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