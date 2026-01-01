A PocketBase egy valós idejű SQLite adatbázist, felhasználói hitelesítést (e-mail/jelszó és OAuth2), fájltárolást és egy adminisztrációs felületet foglal magába egyetlen Go binárisba. Automatikusan generál REST és WebSocket API-kat minden létrehozott gyűjteményhez. Így percek alatt eljuthat a nulláról egy működő backendig, külön szolgáltatások indítása nélkül.

A PocketBase saját VPS-en történő üzemeltetése az összes felhasználói adatot és alkalmazásrekordot az Ön ellenőrzése alatt tartja. Megszünteti a kérésenkénti felhő alapú BaaS díjakat. Emellett egy állandóan működő, mindig elérhető szervert biztosít Önnek, előre látható költségekkel, ahogy az alkalmazása skálázódik.