Az Adminer egy egyfájlos PHP adatbázis-kezelő eszköz. Átfogó adminisztrációs funkciókat kínál több mint 11 adatbázis-rendszerhez. Ezek közé tartozik a MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle és MongoDB. Mindezt egy egységes webes felületen keresztül teszi. Eredetileg a phpMyAdmin karcsúbb alternatívájaként jött létre, nem igényel bonyolult telepítést, és azonnal használható a telepítés után.

Minimális erőforrásigénye ellenére az Adminer az adatbázis-műveletek teljes skáláját lefedi. Ide tartozik a rekordok böngészése és szerkesztése, SQL lekérdezések futtatása szintaxiskiemeléssel. Továbbá felhasználók és jogosultságok kezelése, adatok importálása és exportálása, valamint séma-kapcsolatok megtekintése. Tiszta kialakítása révén egyaránt hasznos a gyors hibakereséshez a fejlesztés során és a rutin adminisztrációhoz éles környezetben.