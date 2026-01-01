Telepítse az Adminert egyetlen kattintással.
Könnyűsúlyú, teljes funkcionalitású adatbázis-kezelő eszköz, amely támogatja a MySQL, PostgreSQL, SQLite és további 8 rendszert.
Válasszon VPS csomagot a Adminer szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Adminer
Az Adminer egy egyfájlos PHP adatbázis-kezelő eszköz. Átfogó adminisztrációs funkciókat kínál több mint 11 adatbázis-rendszerhez. Ezek közé tartozik a MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle és MongoDB. Mindezt egy egységes webes felületen keresztül teszi. Eredetileg a phpMyAdmin karcsúbb alternatívájaként jött létre, nem igényel bonyolult telepítést, és azonnal használható a telepítés után.
Minimális erőforrásigénye ellenére az Adminer az adatbázis-műveletek teljes skáláját lefedi. Ide tartozik a rekordok böngészése és szerkesztése, SQL lekérdezések futtatása szintaxiskiemeléssel. Továbbá felhasználók és jogosultságok kezelése, adatok importálása és exportálása, valamint séma-kapcsolatok megtekintése. Tiszta kialakítása révén egyaránt hasznos a gyors hibakereséshez a fejlesztés során és a rutin adminisztrációhoz éles környezetben.
A Adminer főbb funkciói
11+ adatbázis rendszerek
Kezelje a MySQL, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, MongoDB és még sok mást egyetlen felületről, kiküszöbölve az egyes adatbázistípusokhoz külön eszközök fenntartásának szükségességét.
Azonnali telepítés
Egyetlen PHP fájlként csomagolva, webszerveren kívül egyéb függőségek nélkül, az Adminer azonnal elérhető az indítás után, nulla konfigurációs többlettel.
SQL lekérdezésszerkesztő
Egyéni SQL lekérdezések végrehajtása szintaxiskiemeléssel és strukturált eredményekkel, megkönnyítve az adatok ellenőrzését, a lekérdezések hibakeresését vagy egyszeri migrációk végrehajtását.
Importálás és exportálás
Adatok importálása és exportálása SQL és CSV formátumokban biztonsági mentésekhez, áttelepítésekhez és adatok megosztásához külső eszközökkel vagy csapattagokkal.
Felhasználó- és engedélykezelés
Adatbázis-felhasználók és jogosultságaik létrehozása, módosítása és eltávolítása közvetlenül a webes felületről, kiküszöbölve a parancssori hozzáférés szükségességét a rutinszerű hozzáférés-vezérlési változtatások során.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Adminer szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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