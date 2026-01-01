Akár 69% kedvezmény a Adminer szolgáltatásra

Telepítse az Adminert egyetlen kattintással.

Könnyűsúlyú, teljes funkcionalitású adatbázis-kezelő eszköz, amely támogatja a MySQL, PostgreSQL, SQLite és további 8 rendszert.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219  Ft /hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszafizetési garancia
Telepítse az Adminert egyetlen kattintással.

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69% kedvezmény
KVM 1
7 059  Ft
2 219  Ft /hó
Csomag kiválasztása
24 hónapot kap 53 256 Ft-ért (normál ár: 169 416 Ft). Megújuláskor fizetendő: 4 839 Ft/hó.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669  Ft
3 229  Ft /hó
Csomag kiválasztása
24 hónapot kap 77 496 Ft-ért (normál ár: 208 056 Ft). Megújuláskor fizetendő: 6 049 Ft/hó.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519  Ft
4 439  Ft /hó
Csomag kiválasztása
24 hónapot kap 106 536 Ft-ért (normál ár: 348 456 Ft). Megújuláskor fizetendő: 11 299 Ft/hó.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219  Ft
8 879  Ft /hó
Csomag kiválasztása
24 hónapot kap 213 096 Ft-ért (normál ár: 629 256 Ft). Megújuláskor fizetendő: 20 169 Ft/hó.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059  Ft
2 219  Ft /hó
Csomag kiválasztása
24 hónapot kap 53 256 Ft-ért (normál ár: 169 416 Ft). Megújuláskor fizetendő: 4 839 Ft/hó.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669  Ft
3 229  Ft /hó
Csomag kiválasztása
24 hónapot kap 77 496 Ft-ért (normál ár: 208 056 Ft). Megújuláskor fizetendő: 6 049 Ft/hó.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519  Ft
4 439  Ft /hó
Csomag kiválasztása
24 hónapot kap 106 536 Ft-ért (normál ár: 348 456 Ft). Megújuláskor fizetendő: 11 299 Ft/hó.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219  Ft
8 879  Ft /hó
Csomag kiválasztása
24 hónapot kap 213 096 Ft-ért (normál ár: 629 256 Ft). Megújuláskor fizetendő: 20 169 Ft/hó.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Adminer

Az Adminer egy egyfájlos PHP adatbázis-kezelő eszköz. Átfogó adminisztrációs funkciókat kínál több mint 11 adatbázis-rendszerhez. Ezek közé tartozik a MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle és MongoDB. Mindezt egy egységes webes felületen keresztül teszi. Eredetileg a phpMyAdmin karcsúbb alternatívájaként jött létre, nem igényel bonyolult telepítést, és azonnal használható a telepítés után.

Minimális erőforrásigénye ellenére az Adminer az adatbázis-műveletek teljes skáláját lefedi. Ide tartozik a rekordok böngészése és szerkesztése, SQL lekérdezések futtatása szintaxiskiemeléssel. Továbbá felhasználók és jogosultságok kezelése, adatok importálása és exportálása, valamint séma-kapcsolatok megtekintése. Tiszta kialakítása révén egyaránt hasznos a gyors hibakereséshez a fejlesztés során és a rutin adminisztrációhoz éles környezetben.

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Erre jó a {name}

A Adminer főbb funkciói

11+ adatbázis rendszerek

Kezelje a MySQL, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, MongoDB és még sok mást egyetlen felületről, kiküszöbölve az egyes adatbázistípusokhoz külön eszközök fenntartásának szükségességét.

Azonnali telepítés

Egyetlen PHP fájlként csomagolva, webszerveren kívül egyéb függőségek nélkül, az Adminer azonnal elérhető az indítás után, nulla konfigurációs többlettel.

SQL lekérdezésszerkesztő

Egyéni SQL lekérdezések végrehajtása szintaxiskiemeléssel és strukturált eredményekkel, megkönnyítve az adatok ellenőrzését, a lekérdezések hibakeresését vagy egyszeri migrációk végrehajtását.

Importálás és exportálás

Adatok importálása és exportálása SQL és CSV formátumokban biztonsági mentésekhez, áttelepítésekhez és adatok megosztásához külső eszközökkel vagy csapattagokkal.

Felhasználó- és engedélykezelés

Adatbázis-felhasználók és jogosultságaik létrehozása, módosítása és eltávolítása közvetlenül a webes felületről, kiküszöbölve a parancssori hozzáférés szükségességét a rutinszerű hozzáférés-vezérlési változtatások során.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Adminer szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Ajánlott szerverhely:

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

Gad Iradufasha
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30 napos pénzvisszafizetési garancia

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