Az Alexandrie egy saját üzemeltetésű tudásbázis és dokumentációs platform, amely Go és Nuxt 4 technológiával készült. Gazdag Markdown szerkesztőt kínál KaTeX matematikai kifejezésekkel, színes kiemelő dobozokkal és egy parancsközpontot a teljes szöveges kereséshez az összes dokumentumában. Egy ötszintű, dokumentumonkénti engedélyezési rendszerrel egyes jegyzeteket privátban tarthat. Másokat megoszthat csapatával, és kiválasztott oldalakat nyilvánosan tehet közzé. Mindezt egyetlen telepítésből.

Az Alexandrie saját üzemeltetésével dokumentumai, jegyzetei és feltöltött fájljai az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán maradnak. A beépített S3-kompatibilis objektumtároló külső szolgáltatás nélkül kezeli a fájlfeltöltéseket. Az egykattintásos biztonsági mentés és visszaállítás lehetővé teszi a teljes tudásbázis védelmét manuális adatbázis-exportálás nélkül.