Telepítse Alexandrie-t egykattintásos telepítéssel.
Saját üzemeltetésű tudásbázis kiterjesztett Markdown támogatással, teljes szöveges kereséssel és részletes dokumentumonkénti engedélyekkel.
Válasszon VPS csomagot a Alexandrie szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Alexandrie
Az Alexandrie egy saját üzemeltetésű tudásbázis és dokumentációs platform, amely Go és Nuxt 4 technológiával készült. Gazdag Markdown szerkesztőt kínál KaTeX matematikai kifejezésekkel, színes kiemelő dobozokkal és egy parancsközpontot a teljes szöveges kereséshez az összes dokumentumában. Egy ötszintű, dokumentumonkénti engedélyezési rendszerrel egyes jegyzeteket privátban tarthat. Másokat megoszthat csapatával, és kiválasztott oldalakat nyilvánosan tehet közzé. Mindezt egyetlen telepítésből.
Az Alexandrie saját üzemeltetésével dokumentumai, jegyzetei és feltöltött fájljai az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán maradnak. A beépített S3-kompatibilis objektumtároló külső szolgáltatás nélkül kezeli a fájlfeltöltéseket. Az egykattintásos biztonsági mentés és visszaállítás lehetővé teszi a teljes tudásbázis védelmét manuális adatbázis-exportálás nélkül.
A Alexandrie főbb funkciói
Kiterjesztett Markdown szerkesztő
Írjon KaTeX matematikai kifejezésekkel, színes kiemelő dobozokkal és gazdag beágyazásokkal egy CodeMirror 6 szerkesztővel, amely strukturált dokumentációhoz készült.
Ötszintű engedélyek
Dokumentumonként részletes hozzáférési szinteket rendelhet hozzá, a teljesen priváttól a nyilvánosan olvashatóig. Így ugyanaz az installáció egyszerre szolgálja a személyes jegyzeteket, a csapatwikiket és a nyilvános dokumentumokat.
Teljes szöveges parancs keresés
A billentyűzetről vezérelhető parancsközpont azonnal keres az összes dokumentumában, navigálhatóvá téve a nagy tudásbázisokat kézi mappaböngészés nélkül.
Beépített fájltárhely
Egy integrált S3-kompatibilis objektumtároló kezeli a fájlfeltöltéseket és a média mellékleteket anélkül, hogy külső tárhelyszolgáltatásra vagy CDN fiókra lenne szükség.
SSO és OIDC bejelentkezés
Hitelesítsen a Google, GitHub, Microsoft vagy Discord segítségével OIDC-n keresztül, megszüntetve annak szükségességét, hogy külön felhasználói fiókokat kezeljen minden csapattag számára.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Alexandrie szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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