Telepítse a Visual Studio Code Servert egy kattintással.
Futtassa a VS Code-ot teljesen a böngészőjében bárhonnan, bővítményekkel, hibakereséssel, Git-tel és egy integrált terminállal.
Válasszon VPS csomagot a Visual Studio Code Server szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Visual Studio Code Server
A Visual Studio Code Server a teljes VS Code fejlesztői környezetet bármely böngészőbe elhozza. Hozzáférhet bővítményeihez, az IntelliSense-hez, az integrált terminálhoz, a Git eszközökhöz és a hibakeresőhöz bármely eszközről. Ehhez nem kell szoftvert telepítenie helyben, mivel fejlesztői környezete a VPS-én él és mindig készen áll.
A VS Code Server saját üzemeltetése VPS-en azt jelenti, hogy a projektek és konfigurációk megmaradnak a munkamenetek között. Így bármely gépről elérhetők. Az állandóan futó szerverkörnyezet ideális a páros programozáshoz az interneten keresztül, valamint a felhőalapú fejlesztési munkafolyamatokhoz. Emellett olyan eszközökről is kódolhat, ahol a VS Code telepítése nem praktikus.
A Visual Studio Code Server főbb funkciói
Teljes VS Code böngészőben
Hozzáférhet a teljes VS Code élményhez, beleértve a bővítményeket, témákat, billentyűparancsokat és a beállításokat bármely böngészőfülről.
Kiterjesztések támogatása
Telepítse és futtassa a VS Code bővítményeket szerveroldalon, beleértve a nyelvi szervereket, lintereket, formázókat és hibakeresőket.
Integrált terminál
Futtasson shell parancsokat, építőeszközöket és szkripteket közvetlenül a böngésző termináljában, amely a VPS környezetéhez csatlakozik.
Git integráció
Kezelheti a tárházakat, commitokat hozhat létre, áttekintheti a diffeket, és kezelheti az egyesítési konfliktusokat a VS Code beépített Git eszközeivel.
Állandó munkaterület
Projektek, beállítások és bővítmények megmaradnak a VPS-én a munkamenetek között, így pontosan ott folytathatja, ahol abbahagyta.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Visual Studio Code Server szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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