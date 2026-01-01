A Visual Studio Code Server a teljes VS Code fejlesztői környezetet bármely böngészőbe elhozza. Hozzáférhet bővítményeihez, az IntelliSense-hez, az integrált terminálhoz, a Git eszközökhöz és a hibakeresőhöz bármely eszközről. Ehhez nem kell szoftvert telepítenie helyben, mivel fejlesztői környezete a VPS-én él és mindig készen áll.

A VS Code Server saját üzemeltetése VPS-en azt jelenti, hogy a projektek és konfigurációk megmaradnak a munkamenetek között. Így bármely gépről elérhetők. Az állandóan futó szerverkörnyezet ideális a páros programozáshoz az interneten keresztül, valamint a felhőalapú fejlesztési munkafolyamatokhoz. Emellett olyan eszközökről is kódolhat, ahol a VS Code telepítése nem praktikus.