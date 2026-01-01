A Hostinger Agent egyetlen chaten keresztül működik, és több mint 1000 eszközhöz csatlakozik, beleértve a Gmailt, a Slacket és a Notiont. Használhatod mesterséges intelligenciával hajtott értékesítési ügynökként a megkeresésekhez és ajánlatokhoz, mesterséges intelligenciával hajtott ügyfélszolgálati ügynökként a válaszokhoz és az értékelésekhez, SEO mesterséges intelligenciával hajtott ügynökként a kulcsszókutatáshoz és az oldalon belüli ellenőrzésekhez, mesterséges intelligenciával hajtott marketingügynökként a kampányokhoz és az indulásokhoz, tartalommarketing mesterséges intelligenciával hajtott ügynökként a blogokhoz és hírlevelekhez, közösségi média mesterséges intelligenciával hajtott ügynökként a bejegyzésekhez és feliratokhoz, HR mesterséges intelligenciával hajtott ügynökként az álláshirdetésekhez és szabályzatokhoz, pénzügyi mesterséges intelligenciával hajtott ügynökként a jelentésekhez és az előrejelzésekhez, vagy beszerzési mesterséges intelligenciával hajtott ügynökként a beszállítók kutatásához.