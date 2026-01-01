Adj munkát a mesterséges intelligenciának, ne csak egy utasítást
Eszközök és források az ágensi mesterséges intelligenciához
Az ügynökök cselekszenek. Te irányítasz.
Ön jóváhagyja a fontos intézkedéseket
Az Ön beállítása elszigetelt
Ön irányítja a hozzáférést
Ügyfeleink világszerte bíznak benne
Az üzenetekkel irányított kódolás 45%-kal lerövidíti a fejlesztési időt: az olyan eszközök, mint a Hostinger Horizons, nem több hét, hanem csupán órák alatt alakítják át a természetes nyelvet működő prototípusokká. A szoftverfejlesztés belépési korlátja jelentősen alacsonyabb.
Nemrég lehetőségem volt kipróbálni az új @Hostinger Horizons AI alkalmazáskészítő eszközt, és azt kell mondanom, hogy lenyűgözött. 😎
A Hostinger Horizons lehet a leghatékonyabb üzenetekkel irányított AI programozó eszköz millió dolláros alkalmazások készítéséhez.
A Hostinger Horizons egy új és innovatív módja az MVP-k (minimálisan életképes termékek) létrehozásának és az ötletek tesztelésének, mielőtt teljesen belevágna azokba.
El sem tudja képelni, milyen egyszerű létrehozni a Hostinger HORIZONS AI-val azt, amit szeretne a weboldala és az ügyfelei számára! Egyszerűen lenyűgöző. Győződjön meg róla saját maga!
A Hostinger Horizons egy olyan eszköz, amellyel kidolgozhatja meglévő elképzelését. Csak magyarázza el, és működni fog.
Nagyon bírom, ahogy a dolgok haladnak a @Hostinger Horizons-szal! Nagyon élveztem a munkát az új AI-frissítéssel. Nemcsak számomra, hanem sok más ismerősöm számára is fordulópontot jelentett.
Kíváncsi vagyok, hogy a Hostinger hogyan tudta megvalósítani a Horizonst... Elképesztő, milyen gyorsan teszi lehetővé bárki számára a frontend és a backend telepítését.
El sem tudom mondani, mióta várt ez a projekt a listámon, AMÍG ti el nem készítettétek a Horizons AI-t. Fogalmam sincs, hogyan kell webes alkalmazásokat programozni, de íme, az álomprojektem, amivel segítek a kollégáimnak, MEGVALÓSULT. Hűha!
A Hostinger Horizons tényleg forradalmi változást hozott minden máshoz képest. Annyira egyszerű volt beállítani egy aldomaint a blogomhoz a webes alkalmazásomban, hogy szóhoz sem jutottam.
Már webes alkalmazásokat is készíthet promptokból a Hostinger Horizonsban. Nagyon klassz cucc!
Kipróbáltam a Hostinger Horizonst, és áttörésnek bizonyult! Ezzel a kódmentes, AI-alapú alkalmazáskészítővel percek alatt mutatós weboldalakat és alkalmazásokat készíthet: az eszköz megtervezi a dizájnt, elkészíti a kódot és szöveget ír Ön helyett. Megér egy próbát.
Olyan, mintha egy profi webfejlesztő/szoftverfejlesztő állna rendelkezésére; bármit megalkot Önnek, amit csak el tud képzelni.
A Hostinger Horizons segítségével remek dolgokat készíthet. Nem olyan, mint egy tipikus weboldalkészítő: több annál.
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Mi az agens AI? Meghatározás, példák és hogyan működik
Az ügynöki mesterséges intelligencia a mesterséges intelligencia fejlett formája, amely önállóan határozza meg a célokat, tervezi meg, indokolja és cselekszik egy konkrét cél elérése érdekében minimális emberi felügyelet mellett.
Mik azok a mesterséges intelligencia ágensek és hogyan működnek? Példákkal
Az MI-ügynökök, más néven autonóm szoftverrendszerek vagy intelligens digitális asszisztensek, olyan programok, amelyeket arra terveztek, hogy önállóan végezzenek feladatokat és hozzanak döntéseket meghatározott célok elérése érdekében.
Hogyan kell beállítani a Hermes Agent (kezelt vagy önkiszolgáló)
A Hermes Agent kétféleképpen állítható be: használjon egy kezelt tervet, amely az Ön számára kezeli a kiszolgálót és a karbantartást, vagy a Docker segítségével egy virtuális privát kiszolgálón (VPS) önállóan tárolhatja.