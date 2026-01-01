Adj munkát a mesterséges intelligenciának, ne csak egy utasítást

A Hostinger segítségével az ügynöki mesterséges intelligenciát működtetheti az Ön vállalkozásában, saját magánügynököt futtathat, vagy csatlakoztathatja az AI-t a meglévő stackhoz.

Egyetlen ügynök a mindennapi üzleti feladatokhoz

Hostinger Agent válaszol az ügyfelek, követi a leads, létrehozza a tartalmat, és segít javítani a SEO, mind egy csevegés egyszerű nyelven.

Fedezze fel a Hostinger ügynököt

Saját ügynököd, a te feltételeid szerint

Az OpenClaw és a Hermes Agent privát, mesterséges intelligenciával működő ügynökök, amelyeket te magad üzemeltetsz. Mindkettő egyetlen felügyelt csomagban található, körülbelül 60 másodperc alatt elkészül, szerveradminisztráció nélkül.

Fedezze fel OpenClaw és Hermes

Ön sürgeti. Az infrastruktúra működik.

A Hostinger Connector egy MCP kiterjesztés, amely lehetővé teszi a mesterséges intelligencia kódolási eszközeinek olvasását és frissítését a Hostinger beállításaiban. A projekt telepítése, a DNS frissítése és a webhelyek ellenőrzése anélkül, hogy elhagyná a szerkesztőt.

Fedezze fel a Hostinger Connector szolgáltatást

A telepítés ingyenes. Aktív csomaggal működik.

Eszközök és források az ágensi mesterséges intelligenciához

Ügynöki posta

Automatizált postafiók mesterséges intelligencia által vezérelt ügynökök számára, amely minden Hostinger e-mail csomagban benne van.

Fejlesztői dokumentáció

Telepítési útmutatók, eszközreferenciák és hitelesítési dokumentáció a Hostinger Connectorhoz.

Az ügynökök cselekszenek. Te irányítasz.

A biztonság minden ügynöknél a legfontosabb. Ön kiválaszthatja, hogy mire férhet hozzá, jóváhagyhatja a fontos műveleteket, és szükség esetén visszavonhatja a hozzáférést.

Ön jóváhagyja a fontos intézkedéseket

Az ügynökök kérik az Ön jóváhagyását, mielőtt visszafordíthatatlan lépéseket tesznek.

Az Ön beállítása elszigetelt

Az alkalmazás be van kapcsolva, és a hitelesítő adatok alapértelmezés szerint rejtve maradnak.

Ön irányítja a hozzáférést

Csak ott adj hozzáférést, ahol feltétlenül szükséges, és bármikor visszavonhatod.
Az ügynökök cselekszenek. Te irányítasz.
Milliók bíznak abban, hogy elvégezzék a munkát.
Több mint 4 millió
Ügyfelek
Olyan emberek építették és indították el, mint te.
10M+
Weboldalak létrehozása
Vállalkozások kiszolgálása világszerte.
150+
Országok
Hosszú távra itt, az első naptól fogva.
20+
év

Ügyfeleink világszerte bíznak benne

Nézze meg, mit mondanak az emberek a Hostingerrel kapcsolatos tapasztalataikról.
mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Az üzenetekkel irányított kódolás 45%-kal lerövidíti a fejlesztési időt: az olyan eszközök, mint a Hostinger Horizons, nem több hét, hanem csupán órák alatt alakítják át a természetes nyelvet működő prototípusokká. A szoftverfejlesztés belépési korlátja jelentősen alacsonyabb.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Nemrég lehetőségem volt kipróbálni az új @Hostinger Horizons AI alkalmazáskészítő eszközt, és azt kell mondanom, hogy lenyűgözött. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

A Hostinger Horizons lehet a leghatékonyabb üzenetekkel irányított AI programozó eszköz millió dolláros alkalmazások készítéséhez.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitális szakember

A Hostinger Horizons egy új és innovatív módja az MVP-k (minimálisan életképes termékek) létrehozásának és az ötletek tesztelésének, mielőtt teljesen belevágna azokba.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

El sem tudja képelni, milyen egyszerű létrehozni a Hostinger HORIZONS AI-val azt, amit szeretne a weboldala és az ügyfelei számára! Egyszerűen lenyűgöző. Győződjön meg róla saját maga!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Tartalomkészítő

A Hostinger Horizons egy olyan eszköz, amellyel kidolgozhatja meglévő elképzelését. Csak magyarázza el, és működni fog.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Nagyon bírom, ahogy a dolgok haladnak a @Hostinger Horizons-szal! Nagyon élveztem a munkát az új AI-frissítéssel. Nemcsak számomra, hanem sok más ismerősöm számára is fordulópontot jelentett.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Kíváncsi vagyok, hogy a Hostinger hogyan tudta megvalósítani a Horizonst... Elképesztő, milyen gyorsan teszi lehetővé bárki számára a frontend és a backend telepítését.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

El sem tudom mondani, mióta várt ez a projekt a listámon, AMÍG ti el nem készítettétek a Horizons AI-t. Fogalmam sincs, hogyan kell webes alkalmazásokat programozni, de íme, az álomprojektem, amivel segítek a kollégáimnak, MEGVALÓSULT. Hűha!

Jordi Robert
Jordi Robert
Alapító

A Hostinger Horizons tényleg forradalmi változást hozott minden máshoz képest. Annyira egyszerű volt beállítani egy aldomaint a blogomhoz a webes alkalmazásomban, hogy szóhoz sem jutottam.

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Már webes alkalmazásokat is készíthet promptokból a Hostinger Horizonsban. Nagyon klassz cucc!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Kipróbáltam a Hostinger Horizonst, és áttörésnek bizonyult! Ezzel a kódmentes, AI-alapú alkalmazáskészítővel percek alatt mutatós weboldalakat és alkalmazásokat készíthet: az eszköz megtervezi a dizájnt, elkészíti a kódot és szöveget ír Ön helyett. Megér egy próbát.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Olyan, mintha egy profi webfejlesztő/szoftverfejlesztő állna rendelkezésére; bármit megalkot Önnek, amit csak el tud képzelni.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Vállalkozó

A Hostinger Horizons segítségével remek dolgokat készíthet. Nem olyan, mint egy tipikus weboldalkészítő: több annál.

Tudjon meg többet az agentic AI-ról

Útmutatók, oktatóanyagok és információk, amelyek segítenek a lehető legtöbbet kihozni az ügynöki mesterséges intelligenciából.
Mi az agens AI? Meghatározás, példák és hogyan működik

Mi az agens AI? Meghatározás, példák és hogyan működik

Az ügynöki mesterséges intelligencia a mesterséges intelligencia fejlett formája, amely önállóan határozza meg a célokat, tervezi meg, indokolja és cselekszik egy konkrét cél elérése érdekében minimális emberi felügyelet mellett.

Olvassa el a teljes történetet
Mik azok a mesterséges intelligencia ágensek és hogyan működnek? Példákkal

Mik azok a mesterséges intelligencia ágensek és hogyan működnek? Példákkal

Az MI-ügynökök, más néven autonóm szoftverrendszerek vagy intelligens digitális asszisztensek, olyan programok, amelyeket arra terveztek, hogy önállóan végezzenek feladatokat és hozzanak döntéseket meghatározott célok elérése érdekében.

Olvassa el a teljes történetet
Hogyan kell beállítani a Hermes Agent (kezelt vagy önkiszolgáló)

Hogyan kell beállítani a Hermes Agent (kezelt vagy önkiszolgáló)

A Hermes Agent kétféleképpen állítható be: használjon egy kezelt tervet, amely az Ön számára kezeli a kiszolgálót és a karbantartást, vagy a Docker segítségével egy virtuális privát kiszolgálón (VPS) önállóan tárolhatja.

Olvassa el a teljes történetet

Ügynöki AI FAQs

Minden, amit a Hostinger ügynöki AI termékeiről tudni kell
Az Agentic AI olyan mesterséges intelligencia-rendszereket ír le, amelyek önállóan működnek, hogy több lépésből álló feladatokat hajtsanak végre, ahelyett, hogy egyszerre válaszolnának egy utasításra. Ahelyett, hogy minden szakaszban várnának utasításokra, egy célt vesz, szakaszokra bont, és rajtuk keresztül működik. Meghívhatja az API-kat, keresheti az internetet és más szoftvereket használhat önállóan, és ellenőrzi saját eredményeit, és megváltoztatja a pályát, amikor valami nem működik. Ez az autonómia az, ami elválasztja azt egy chatbottól.
Egy AI-eszköz válaszol egy utasításra és megáll, így az embernek minden lépést irányítania kell. Az Agent AI célt tűz ki, és futtatja az egész feladatot, és maga dönt a lépésekről. Az AI-eszköz lehet, hogy egy e-mailt dolgoz ki az Ön számára. Az Agent AI kutatja a témát, írja le az e-mailt, és elküldi azt, majd módosítja, ha valami rosszul megy az út során. A különbség a hatókör és a függetlenség, az egyéni feladatok az emberi folyosón, szemben a teljes munkafolyamat nélkül.
Az OpenClaw és a Hermes Agent olyan magánügynökök, akiket maguk futtatnak, egy felügyelt csomagon vagy saját VPS-en, és mindkettőt egy csomagban tartalmazzák. A fejlesztők számára a Hostinger Connector mesterséges intelligencia-kódoló eszközöket hoz az MCP-en keresztül a tárhelyébe, az Agentic Mail programozható e-mailt ad az ügynököknek, és az Agentic Commerce felkészíti az üzletet azoknak a vásárlóknak, akik egy AI ügynököt küldenek nekik vásárolni.
A Hostinger Agent egyetlen chaten keresztül működik, és több mint 1000 eszközhöz csatlakozik, beleértve a Gmailt, a Slacket és a Notiont. Használhatod mesterséges intelligenciával hajtott értékesítési ügynökként a megkeresésekhez és ajánlatokhoz, mesterséges intelligenciával hajtott ügyfélszolgálati ügynökként a válaszokhoz és az értékelésekhez, SEO mesterséges intelligenciával hajtott ügynökként a kulcsszókutatáshoz és az oldalon belüli ellenőrzésekhez, mesterséges intelligenciával hajtott marketingügynökként a kampányokhoz és az indulásokhoz, tartalommarketing mesterséges intelligenciával hajtott ügynökként a blogokhoz és hírlevelekhez, közösségi média mesterséges intelligenciával hajtott ügynökként a bejegyzésekhez és feliratokhoz, HR mesterséges intelligenciával hajtott ügynökként az álláshirdetésekhez és szabályzatokhoz, pénzügyi mesterséges intelligenciával hajtott ügynökként a jelentésekhez és az előrejelzésekhez, vagy beszerzési mesterséges intelligenciával hajtott ügynökként a beszállítók kutatásához.
Igen. Az ügynök csak a hozzá kapcsolódó fiókokhoz és eszközökhöz fér hozzá, és bármikor leválaszthatja azok bármelyikét. A beszélgetései a fiókjához vannak kötve, nem láthatók más felhasználók számára, és soha nem használhatók AI modellek képzésére vagy hirdetésekhez való megosztásra. Mielőtt az ügynök bármi visszafordíthatatlan dolgot tesz, megáll és megkéri, hogy jóváhagyja. A Hostinger ISO/IEC 27001:2022 tanúsítvánnyal rendelkezik és megfelel a GDPR-nek.
Igen. Az OpenClaw és a Hermes Agent egyaránt magánügynökök, amelyeket saját maga futtat. A kezelt terv a legegyszerűbb út, mivel a Hostinger gondoskodik a telepítésről, a frissítésekről és a biztonságról, és az egyik terv mindkét alkalmazást tartalmazza. Ha root hozzáférést és saját kiszolgálói előírásokat szeretne, helyette önmagában tárolhatja az egyiket egy VPS-en.
Igen, egy kattintással a hPanel-ből. Ezek különálló alkalmazások, így a konfigurációk és a beszélgetési előzmények nem kerülnek átadásra, és újrakezdheti az új alkalmazást. Érdemes bármit megjegyezni, mielőtt átvált.
Igen. A Hostinger Connector lehetővé teszi, hogy az AI-kódoló eszközök közvetlenül működjenek a tárhelyszolgáltatás beállításával, és az Agentic Mail saját beérkezett fiókot ad az ügynököknek az automatizált munkavégzéshez. Az AI beilleszkedik a meglévő munkafolyamatba, nem pedig helyettesíti azt.
A Hostinger Ügynök 1 719 Ft/hó-tól indul, és 1000 kreditet tartalmaz, amelyek havonta automatikusan frissülnek. A Managed OpenClaw és a Hermes Ügynök 1 989 Ft/hó, megújítás 3 969 Ft/hó-on történik, mindkét alkalmazást beleértve.
Nem. A Hostinger Agent az üzleti tulajdonosok számára készült, és a kezelt alkalmazások a kiszolgáló beállítását kezelik, így nincs semmi technikai konfiguráció. A Hostinger Connector a fejlesztők számára készült, és települ a már használt szerkesztőbe.

Készen állsz arra, hogy az ügynöki AI működjön?

Akár automatizálja vállalkozását, akár saját MI-ügynököt üzemeltet, akár MI-t csatlakoztat a rendszeréhez, már ma elkezdheti.
Fedezze fel az AI megoldásokat
Készen állsz arra, hogy az ügynöki AI működjön?

Törődünk személyes adatai biztonságával

A weboldal a webhely megfelelő működéséhez szükséges, az oldal használatáról adatokat gyűjtő, illetve marketing célú sütiket használ. Az elfogadással beleegyezik a sütik célzott hirdetésekhez, személyre szabáshoz és elemzésekhez történő, Süti szabályzatunkban részletezett felhasználásába.