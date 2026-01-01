Website Builder and Horizons are now AI Builder

Az Ön álomwebhelye vagy alkalmazása, amit az AI néhány perc alatt épít

Írja le, amit szeretne, és a Horizons létrehozza azt Önnek. Nincs szüksége kódolásra vagy technikai ismeretekre; csak publikálja egyetlen kattintással.

Bármilyen típusú weboldalt készíthet

Az üzleti weboldalaktól és portfólióktól a blogokig és céloldalakig, a Horizons mindent azonnal megépít.

Funkciók megtekintése
Bármilyen típusú weboldalt készíthet

Egyszerű kezdés

01

Írja le ötletét vagy válasszon sablont

Csak mondja el ötletét a mesterséges intelligenciának, és nézze, ahogy az életre kel – vagy válasszon egy sablont a gyorsabb kezdéshez.
02

Egyszerű szerkesztés

A mesterséges intelligenciával bármit szerkeszthet – a szövegtől és a dizájntól kezdve a funkcionalitásig. Finomhangolja a szövegeket és a képeket a tartalomszerkesztőben.
03

Publikálás 1 kattintással

Indítsa el weboldalát egyéni domain alatt, egyetlen kattintással – amikor csak készen áll.

Fedezze fel a teljes Hostinger Horizons élményt

30 napos pénzvisszatérítési garancia

Bármikor lemondható

Nonstop támogatás

75% kedvezmény
Premium
Indítsa el első weboldalát, a portfólióktól kezdve, az önéletrajzokon és blogokon át, a linkgyűjtő oldalakig
4 839Ft
1 209Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 58 032 Ft-ért (normál ár: 232 272 Ft). Megújuláskor fizetendő: 4 029 Ft/hó.
Akár 3 weboldal létrehozása
2 postafiók weboldalanként - 1 évig ingyenes
Egyedi domain - 1 évig ingyenes
5 AI-kredit weboldalkészítéshez
Több mint 400 weboldalsablon
Gyors és biztonságos webtárhely
Csevegőrobotos támogatást kaphat Kodee-tól
Különleges ajánlat • 79% kedvezmény
Korlátlan
Növekvő vállalkozásoknak. Korlátlan számú weboldal, AI-eszközök, e-kereskedelem, teljes rugalmasság
6 849Ft
1 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 69 072 Ft-ért (normál ár: 328 752 Ft). Megújuláskor fizetendő: 6 129 Ft/hó.
Unlimited websites
Korlátlan számú postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen
Egyedi domain - 1 évig ingyenes
15 AI-kredit weboldalkészítéshez
Több mint 400 weboldalsablon
Gyors és biztonságos webtárhely
Napi 24 órás, elsőbbségi szakértői támogatás
500 kredit AI-ügynökökhöz
Értékesítsen online az integrált e-kereskedelemmel
Email marketing a Reach segítségével
Miért érdemes ezt a csomagot választani?
Teljes körű megoldás hosszú távú projektekhez. Minden benne van.
69% kedvezmény
Cloud Startup
Maximális teljesítményt és növelhetőséget igénylő vállalkozások számára
10 489Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 154 992 Ft-ért (normál ár: 503 472 Ft). Megújuláskor fizetendő: 9 679 Ft/hó.
Unlimited websites
Korlátlan számú postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen
Egyedi domain - 1 évig ingyenes
15 AI-kredit weboldalkészítéshez
Több mint 400 weboldalsablon
Gyors és biztonságos webtárhely
Napi 24 órás, elsőbbségi szakértői támogatás
1000 kredit AI-ügynökökhöz
Értékesítsen online az integrált e-kereskedelemmel
Email marketing a Reach segítségével
75% kedvezmény
Premium
Indítsa el első weboldalát, a portfólióktól kezdve, az önéletrajzokon és blogokon át, a linkgyűjtő oldalakig
4 839Ft
1 209Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 58 032 Ft-ért (normál ár: 232 272 Ft). Megújuláskor fizetendő: 4 029 Ft/hó.
Akár 3 weboldal létrehozása
2 postafiók weboldalanként - 1 évig ingyenes
Egyedi domain - 1 évig ingyenes
5 AI-kredit weboldalkészítéshez
Több mint 400 weboldalsablon
Gyors és biztonságos webtárhely
Csevegőrobotos támogatást kaphat Kodee-tól
Különleges ajánlat • 79% kedvezmény
Korlátlan
Növekvő vállalkozásoknak. Korlátlan számú weboldal, AI-eszközök, e-kereskedelem, teljes rugalmasság
6 849Ft
1 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 69 072 Ft-ért (normál ár: 328 752 Ft). Megújuláskor fizetendő: 6 129 Ft/hó.
Unlimited websites
Korlátlan számú postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen
Egyedi domain - 1 évig ingyenes
15 AI-kredit weboldalkészítéshez
Több mint 400 weboldalsablon
Gyors és biztonságos webtárhely
Napi 24 órás, elsőbbségi szakértői támogatás
500 kredit AI-ügynökökhöz
Értékesítsen online az integrált e-kereskedelemmel
Email marketing a Reach segítségével
Miért érdemes ezt a csomagot választani?
Teljes körű megoldás hosszú távú projektekhez. Minden benne van.
69% kedvezmény
Cloud Startup
Maximális teljesítményt és növelhetőséget igénylő vállalkozások számára
10 489Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 154 992 Ft-ért (normál ár: 503 472 Ft). Megújuláskor fizetendő: 9 679 Ft/hó.
Unlimited websites
Korlátlan számú postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen
Egyedi domain - 1 évig ingyenes
15 AI-kredit weboldalkészítéshez
Több mint 400 weboldalsablon
Gyors és biztonságos webtárhely
Napi 24 órás, elsőbbségi szakértői támogatás
1000 kredit AI-ügynökökhöz
Értékesítsen online az integrált e-kereskedelemmel
Email marketing a Reach segítségével

A korlátlan funkciókra a Méltányos használati feltételek érvényesek.

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Változtassa szavait valódi weboldalakká és alkalmazásokká

Írd le, mit szeretnél – foglalási oldalt, online áruházat, ügyfélportált, bármit. A Horizons megtervezi, elkészíti és perceken belül közzéteszi.
Funkciók megtekintése

Minden a publikáláshoz

Tárhely, domain, e-mail és SEO: mindezt tartalmazza. Nincsenek külön fiókok vagy bonyolult beállítások.

Integrált háttéralkalmazás

Beépített adatbázisok, felhasználói fiókok és fájltárhely. Nincs szükség külső eszközökre.

Beépített AI

Adjon hozzá csevegőrobotot vagy intelligens keresőt webhelyéhez vagy webes alkalmazásához harmadik féltől származó fiók vagy külön számlázás nélkül.

Hatékony integrációk, egyszerű beállítás

A Stripe be van építve és használatra kész. PayPal, Google AdSense és még sok más – mindezt egyszerű beállítással támogatjuk, hogy sose akadjon el.

Hozza létre egyszer, és keressen pénzt vele!

Tegye közzé projektjét másolható és testre szabható sablonként, és jutalékot kap minden alkalommal, amikor valaki Horizonst vásárol rajta keresztül.

A Hostinger támogatásával

Bő 4 millió ügyfél bízik bennünk több mint 150 országból. 20 év tapasztalat.

Válasszon egy sablont. Formálja át ízlése szerint.

Válasszon egy professzionálisan tervezett sablont, szabja testre az AI-vel vagy vizuális szerkesztésekkel, és publikálja weboldalát az interneten gyorsabban.
Minden sablon
Alpaca (online boutique)

Alpaca (online boutique)

Home decor store

Home decor store

Meridian (digital marketing agency)

Meridian (digital marketing agency)

Creative agency (dark)

Creative agency (dark)

Thompson (content creator)

Thompson (content creator)

Haven (furniture store)

Haven (furniture store)

Nem találja a szükséges sablont? Csak írja le, mit szeretne, és a mesterséges intelligencia létrehozza Önnek.

Alkosson az AI erejével

A felhasználók szeretik, az iparág vezetői ajánlják

Büszkék vagyunk arra, hogy világszerte támogatjuk az alkotókat és a vállalkozásokat. Ismerje meg néhány ügyfelünk véleményét!
mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

A Vibe kódolás 45%-kal csökkenti a fejlesztés mértékét, mivel a Hostinger AI Builder-hez hasonló eszközök órákon belül, nem heteken belül, a természetes nyelvet prototípusokká alakítják. A szoftverek építésének belépési akadálya drámaian alacsonyabb.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Nemrég lehetőségem volt kipróbálni az új @Hostinger Horizons AI alkalmazáskészítő eszközt, és azt kell mondanom, hogy lenyűgözött. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

A Hostinger Horizons lehet a leghatékonyabb üzenetekkel irányított AI programozó eszköz millió dolláros alkalmazások készítéséhez.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitális szakember

A Hostinger Horizons egy új és innovatív módja az MVP-k (minimálisan életképes termékek) létrehozásának és az ötletek tesztelésének, mielőtt teljesen belevágna azokba.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Nem fogod elhinni, milyen egyszerű a weboldal és az ügyfelek számára a Hostinger AI Builder segítségével létrehozni azt, amit akarsz!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Tartalomkészítő

A Hostinger Horizons egy olyan eszköz, amellyel kidolgozhatja meglévő elképzelését. Csak magyarázza el, és működni fog.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Imádom a dolgok irányát @Hostinger AI Builder! Az új AI frissítés nagyon szórakoztató volt interakcióba lépni. Nemcsak nekem, hanem sok másnak is megváltoztatta a játékot.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Kíváncsi vagyok, hogy a Hostinger hogyan húzta ki az AI Builder-t... Őrült, hogy milyen gyorsan teszi lehetővé bárki számára az első és a hátsó végét.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Nem tudom megmondani, hogy ez a projekt mennyi ideig várt a listámon, amíg a srácok létrehozták az AI Builder-t. Semmit sem tudok a webes alkalmazások kódolásáról. 0 és itt van. Az álomprojektem, hogy segítsek a srácoknak, LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Alapító

A Hostinger Horizons tényleg forradalmi változást hozott minden máshoz képest. Annyira egyszerű volt beállítani egy aldomaint a blogomhoz a webes alkalmazásomban, hogy szóhoz sem jutottam.

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Most már webalkalmazásokat is készíthet, ha egyszerűen megad egy utasítást a Hostinger AI Builder-en.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Kipróbáltam a Hostinger Horizonst, és áttörésnek bizonyult! Ezzel a kódmentes, AI-alapú alkalmazáskészítővel percek alatt mutatós weboldalakat és alkalmazásokat készíthet: az eszköz megtervezi a dizájnt, elkészíti a kódot és szöveget ír Ön helyett. Megér egy próbát.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Olyan, mintha egy profi webfejlesztő/szoftverfejlesztő állna rendelkezésére; bármit megalkot Önnek, amit csak el tud képzelni.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Vállalkozó

A Hostinger Horizons segítségével remek dolgokat készíthet. Nem olyan, mint egy tipikus weboldalkészítő: több annál.

Készen áll, hogy valóra váltsa elképzelését?

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