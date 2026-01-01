Mutasd be a munkádat egy bemutató weboldallal vagy alkalmazással
Minden, ami egy kiváló első benyomáshoz kell.
Tegye fel a munkáját online pillanatok alatt
Minden, ami a növekedéshez szükséges
Láthatóság a megfelelő ügyfelek számára
Érdeklődők és ügyfélmegkeresések gyűjtése
Az Ön online jelenléte, ahogyan Ön megálmodta.
Céges weboldal
Interaktív ügyfélportál
Online portfólió
Személyes márka weboldal
Így készíthet bemutató weboldalt vagy alkalmazást az AI erejével
Írja le ötletét
Testreszabás és tesztelés
Egykattintásos publikálás
Válasszon egy sablont. Formálja át ízlése szerint.
Előre elkészített sablonok
Business consultant (playful)
Jane (marketing consultant)
Urban (photography portfolio)
További útmutatásra van szüksége?
Útmutató az első lépésekhez
Írjon jobb promptokat
Kerülje ezeket a gyakori hibákat
Tekintse meg, mi mást készíthet a Horizons vállalkozása számára
Mit mondanak a felhasználók a Hostinger Horizonsról?
A Vibe kódolás 45%-kal csökkenti a fejlesztés mértékét, mivel a Hostinger AI Builder-hez hasonló eszközök órákon belül, nem heteken belül, a természetes nyelvet prototípusokká alakítják. A szoftverek építésének belépési akadálya drámaian alacsonyabb.
Nemrég lehetőségem volt kipróbálni az új @Hostinger Horizons AI alkalmazáskészítő eszközt, és azt kell mondanom, hogy lenyűgözött. 😎
A Hostinger Horizons lehet a leghatékonyabb üzenetekkel irányított AI programozó eszköz millió dolláros alkalmazások készítéséhez.
A Hostinger Horizons egy új és innovatív módja az MVP-k (minimálisan életképes termékek) létrehozásának és az ötletek tesztelésének, mielőtt teljesen belevágna azokba.
Nem fogod elhinni, milyen egyszerű a weboldal és az ügyfelek számára a Hostinger AI Builder segítségével létrehozni azt, amit akarsz!
A Hostinger Horizons egy olyan eszköz, amellyel kidolgozhatja meglévő elképzelését. Csak magyarázza el, és működni fog.
Imádom a dolgok irányát @Hostinger AI Builder! Az új AI frissítés nagyon szórakoztató volt interakcióba lépni. Nemcsak nekem, hanem sok másnak is megváltoztatta a játékot.
Kíváncsi vagyok, hogy a Hostinger hogyan húzta ki az AI Builder-t... Őrült, hogy milyen gyorsan teszi lehetővé bárki számára az első és a hátsó végét.
Nem tudom megmondani, hogy ez a projekt mennyi ideig várt a listámon, amíg a srácok létrehozták az AI Builder-t. Semmit sem tudok a webes alkalmazások kódolásáról. 0 és itt van. Az álomprojektem, hogy segítsek a srácoknak, LIVE. Whoo!
A Hostinger Horizons tényleg forradalmi változást hozott minden máshoz képest. Annyira egyszerű volt beállítani egy aldomaint a blogomhoz a webes alkalmazásomban, hogy szóhoz sem jutottam.
Most már webalkalmazásokat is készíthet, ha egyszerűen megad egy utasítást a Hostinger AI Builder-en.
Kipróbáltam a Hostinger Horizonst, és áttörésnek bizonyult! Ezzel a kódmentes, AI-alapú alkalmazáskészítővel percek alatt mutatós weboldalakat és alkalmazásokat készíthet: az eszköz megtervezi a dizájnt, elkészíti a kódot és szöveget ír Ön helyett. Megér egy próbát.
Olyan, mintha egy profi webfejlesztő/szoftverfejlesztő állna rendelkezésére; bármit megalkot Önnek, amit csak el tud képzelni.
A Hostinger Horizons segítségével remek dolgokat készíthet. Nem olyan, mint egy tipikus weboldalkészítő: több annál.
Üzleti bemutató weboldal és alkalmazás GYIK
Mi az az üzleti bemutató weboldal?
Az üzleti bemutató weboldal az Ön szakmai online jelenléte – olyan hely, ahol a potenciális ügyfelek felfedezhetik, feltárhatják a munkáját, és dönthetnek a kapcsolatfelvételről. A nagyszerű bemutató rendszerint portfólió- vagy projektoldalak, szolgáltatási oldalak, esettanulmányok, ügyféltanulmányok, valamint egyértelmű módszer a hívás lefoglalására vagy a kapcsolatfelvételre – a pontos keverék függ az Ön üzleti típusától. Az alapvető weboldalhoz képest azt tervezték, hogy erős első benyomást keltsen, és a látogatókat ügyfelekké alakítsa. Az AI Builder segítségével egy olyan oldalt hozhat létre, amely pontosan azt tartalmazza, amire szüksége van – csak leírja, és az AI gondoskodik a többiről.
Ki építhet bemutató webhelyet vagy alkalmazást az AI Builder segítségével?
Bárki, aki szakérterlmét szeretné bemutatni és több ügyfelet szeretne szerezni online – szabadúszók, művészek, tanácsadók, coachok, ügynökségek, kisvállalkozók és más szakemberek. Ha vállalkozásának professzionális online jelenlétre van szüksége, a Horizons segítségével olyan bemutatót készíthet, amely illeszkedik munkájához.
Hogyan hozhatok létre bemutató oldalt technikai tudás nélkül?
A Horizons beszélgetésen alapuló megközelítést alkalmaz a fejlesztéshez. Ezt gyakran vibe kódolásnak nevezik. Egyszerűen leírja, mit szeretne, hétköznapi nyelven, és az AI valós időben elkészíti azt Önnek.
Szeretne portfólió galériát hozzáadni? Csak kérdezze meg. Szüksége van egy kapcsolatfelvételi űrlapra? Írja le. Szeretné a designt a márkaszíneihez igazítani? Mondja el a Horizonsnak, és másodpercek alatt elkészül.
Több mint 80 nyelven is működik, így a saját szavaival dolgozhat, nincs szükség technikai szókincsre. Ha még új Önnek a koncepció, a vibe kódolási útmutatónk mindent elmagyaráz, amit a kezdéshez tudnia kell.
Hozhatok létre ügyfélportált az AI Builder segítségével?
Igen – és itt tűnik ki igazán a Horizons. Az integrált háttérrendszerének köszönhetően egyedi ügyfélportált építhet. Ez magában foglalja a felhasználói bejelentkezéseket, fájlmegosztást, projektfrissítéseket és még sok mást – mindezt a saját márkája köntösében. Ügyfelei professzionális, dedikált felületen szerezhetik be a naprakész információkat, Ön pedig teljes mértékben szabályozhatja, hogy mit láthatnak és tehetnek az oldalon.
Megjelenik a bemutató weboldalam a Google-on?
Igen, bemutató weboldala beépített SEO optimalizálással rendelkezik, amely az első naptól kezdve automatikusan működik. A kulcsfontosságú technikai fájlok, mint például a sitemap.xml, robots.txt és llms.txt, automatikusan létrejönnek, így a keresőmotorok és az AI eszközök, mint a ChatGPT és a Perplexity, megértik, hogy miről szól az oldala. Nem kell technikai beállításokkal bajlódnia.
Oldalához marketing integrációkat is csatlakoztathat, így népszerűsítheti bemutatóját, és új ügyfelekhez juthat el a legfontosabb csatornákon.
Mi a teendő, ha a vállalkozásom növekedésével változtatásokra van szükségem?
A bemutató webhely vagy alkalmazás frissítése éppoly egyszerű, mint a létrehozása. Egyszerűen térjen vissza a projektjéhez, nyissa meg, és folytassa a csevegést a Horizons-szal: írja le, mit szeretne módosítani, és az elintézi a többit. Ez mind a vibe kódolási élmény része, fejlesztőre sincs szükség.
És ha vannak technikai ismeretei, vagy később tovább szeretné növelni a méretet, a Horizons teljes hozzáférést biztosít a kódhoz, így addig fejlesztheti, ameddig csak szüksége van rá.
Mennyibe kerül egy bemutató weboldal vagy alkalmazás létrehozása a Horizons használatával?
Ingyenesen elkezdheti, nincs szükség hitelkártyára. Amint regisztrált, 5 AI-kreditet kap, hogy azonnal munkához láthasson. A kreditfelhasználás az egyes promptok összetettségétől függ: az egyszerűbb módosítások egy kreditnél kevesebbe kerülnek, a nagyobb buildek többet igényelhetnek. Az ingyenes kreditek elegendőek ahhoz, hogy leírja e-kereskedelmi weboldalát vagy alkalmazását, és lássa, ahogy az életre kel, valamint megtapasztalja, milyen a Horizons, mielőtt elkötelezné magát.
Érdemes tudnia: Az AI-krediteket a weboldalán vagy alkalmazásán belüli AI-funkciók – például csevegőrobotok vagy intelligens keresések – is használják a működéshez, de csak akkor, ha a felhasználók ténylegesen interakcióba lépnek velük.
Amikor készen áll a közzétételre, a fizetős csomagok 1 209 Ft/hó ártól kezdődnek, és tartalmazzák a tárhelyet és a domaint, így nincs, ami hiányozna az induláshoz. Csak kattintson a közzététel gombra, és munkája elérhetővé válik.
Nincs elég kreditje? Bármikor feltöltheti, és nyomon követheti a felhasználást az irányítópulton.
Mi a különbség a Horizons és a Hostinger Weboldalkészítő között egy üzleti bemutató esetében?
A Hostinger kétféle módon kínálja üzleti bemutató weboldal készítését: a Horizons „vibe kódoló” platformjával és a Hostinger fogd és vidd weboldalkészítőjével. A különbség már a nevükből is látszik.
A Hostinger Weboldalkészítővel sablonból indulhat ki, vagy egy leírás alapján generálhat üzleti weboldalt. Ezután előre elkészített elemek fogd és vidd módszerrel történő elhelyezésével testre szabhatja azt. Kiválóan alkalmas mindazok számára, akiknek gyorsan szükségük van egy letisztult, egyszerű üzleti portfólió weboldalra.
A Horizons egy beszélgetésalapú megközelítést alkalmaz: Ön beszélget az AI-val, és az valós időben alkalmazza a változtatásokat, sokkal nagyobb testreszabási szabadságot biztosítva. Lehetővé teszi továbbá fejlettebb projektek, például ügyfélportálok létrehozását felhasználói bejelentkezéssel és tagsági funkciókkal, köszönhetően az integrált backendnek. És azok számára, akik igénylik, teljes kódhozzáférés is elérhető.
Mindkét eszköz technikai ismeretekkel nem rendelkezők számára készült. A különbség abban rejlik, hogy Ön hogyan szeret valamit létrehozni, és mennyi rugalmasságra van szüksége.