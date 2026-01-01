Mutasd be a munkádat egy bemutató weboldallal vagy alkalmazással

Ingyenesen elkezdheti, nincs szükség hitelkártyára. Amint regisztrált, 5 AI-kreditet kap, hogy azonnal munkához láthasson. A kreditfelhasználás az egyes promptok összetettségétől függ: az egyszerűbb módosítások egy kreditnél kevesebbe kerülnek, a nagyobb buildek többet igényelhetnek. Az ingyenes kreditek elegendőek ahhoz, hogy leírja e-kereskedelmi weboldalát vagy alkalmazását, és lássa, ahogy az életre kel, valamint megtapasztalja, milyen a Horizons, mielőtt elkötelezné magát.



Érdemes tudnia: Az AI-krediteket a weboldalán vagy alkalmazásán belüli AI-funkciók – például csevegőrobotok vagy intelligens keresések – is használják a működéshez, de csak akkor, ha a felhasználók ténylegesen interakcióba lépnek velük.



Amikor készen áll a közzétételre, a fizetős csomagok 1 209 Ft/hó ártól kezdődnek, és tartalmazzák a tárhelyet és a domaint, így nincs, ami hiányozna az induláshoz. Csak kattintson a közzététel gombra, és munkája elérhetővé válik.



Nincs elég kreditje? Bármikor feltöltheti, és nyomon követheti a felhasználást az irányítópulton.