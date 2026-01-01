Mutasd be a munkádat egy bemutató weboldallal vagy alkalmazással

A portfólióoldalaktól az interaktív ügyfélportálokig – építsen professzionális online jelenlétet, amely erős első benyomást kelt, bemutatja a munkáját és a látogatókat ügyfelekké alakítja.
Kezdje el ingyen

Fizetős csomagok akár 1 209 Ft/hó-tól

Mutasd be a munkádat egy bemutató weboldallal vagy alkalmazással

Minden, ami egy kiváló első benyomáshoz kell.

Építse fel, indítsa el és fejlessze online jelenlétét – mindezt egy helyen, technikai tudás nélkül.

Tegye fel a munkáját online pillanatok alatt

Készítsen professzionális megjelenésű bemutató webhelyet vagy webalkalmazást, amely bármilyen eszközön remekül mutat – csak csevegjen az AI-val, vagy válasszon sablont a percek alatti kezdéshez.

Minden, ami a növekedéshez szükséges

Tárhely, domain és e-mail – mindent tartalmaz. Egyszerű beállítás marketing- és fizetési eszközökhöz: SEO, Stripe, PayPal, AdSense és még sok más.

Láthatóság a megfelelő ügyfelek számára

Használjon marketing integrációkat, hogy új ügyfeleket érjen el a legfontosabb csatornákon.

Érdeklődők és ügyfélmegkeresések gyűjtése

Adjon hozzá egy egyedi kapcsolatfelvételi űrlapot bemutató webhelyéhez, és alakítsa át a látogatókat potenciális ügyfelekké. Minden megkeresés egyenesen a postaládájába érkezik, így azonnal válaszolhat rájuk.
Minden, ami egy kiváló első benyomáshoz kell.

Az Ön online jelenléte, ahogyan Ön megálmodta.

Fedezzen fel néhány népszerű bemutató weboldal és alkalmazás példát, hogy ötleteket merítsen, vagy ugorjon egyből bele egy kész prompttal, és kezdjen el építeni másodpercek alatt.
Az Ön online jelenléte, ahogyan Ön megálmodta.

Céges weboldal

Hozzon létre professzionális online jelenlétet, amely kiemeli szolgáltatásait, elmeséli történetét és a látogatókat ügyfelekké alakítja.Kezdje el!
Adjon ügyfeleinek egy márkás felületet, ahol megtekinthetik a projektfrissítéseket, megoszthatják a fájlokat, és naprakészen maradhatnak – mindezt egy helyen.Kezdje el!
Mutassa be gyönyörűen a munkáját, és hagyja, hogy a projektjei magukért beszéljenek – nincs szükség tervezőre vagy fejlesztőre.Kezdje el!
Hozzon létre online otthont szakértelmének – ossza meg történetét, mutassa be munkáját, és bővítse közönségét.Kezdje el!

Így készíthet bemutató weboldalt vagy alkalmazást az AI erejével

01

Írja le ötletét

Írja le az elképzelt bemutató weboldalt vagy alkalmazást, és nézze, ahogy életre kel – vagy válasszon egy sablont a még gyorsabb kezdéshez.
02

Testreszabás és tesztelés

Finomítson a dizájnon az AI-val csevegve. Adja hozzá saját munkáját, dolgozza ki az apró részleteket, amíg pontosan olyan nem lesz, amilyennek megálmodta, és tekintse meg munkáját élőben, még a közzététel előtt.
03

Egykattintásos publikálás

Egy kattintás, és a bemutatója máris elérhető – készen áll, hogy lenyűgözze új és régi ügyfeleit, technikai beállítások nélkül.

Válasszon egy sablont. Formálja át ízlése szerint.

Válasszon egy professzionálisan tervezett sablont, szabja testre az AI-vel vagy vizuális szerkesztésekkel, és publikálja weboldalát az interneten gyorsabban.

Előre elkészített sablonok

Business consultant (playful)

Business consultant (playful)

Jane (marketing consultant)

Jane (marketing consultant)

Urban (photography portfolio)

Urban (photography portfolio)

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Fedezze fel az átfogó oktatóanyagokat, útmutatókat és lépésenkénti utasításokat, amelyekkel pillanatok alatt kezdőből AI-szakértővé válhat. Mindent megkap, amire szüksége van első AI-projektje felépítéséhez, és még sok mást is.
Útmutató az első lépésekhez

Útmutató az első lépésekhez

Oktatóanyag
Videó
Írjon jobb promptokat

Írjon jobb promptokat

Oktatóanyag
Videó
Kerülje ezeket a gyakori hibákat

Kerülje ezeket a gyakori hibákat

Oktatóanyag
Videó

Tekintse meg, mi mást készíthet a Horizons vállalkozása számára

E-kereskedelmi alkalmazások és áruházak

Foglalási weboldalak és alkalmazások

Belső eszközök

Egyedi CRM

Mit mondanak a felhasználók a Hostinger Horizonsról?

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

A Vibe kódolás 45%-kal csökkenti a fejlesztés mértékét, mivel a Hostinger AI Builder-hez hasonló eszközök órákon belül, nem heteken belül, a természetes nyelvet prototípusokká alakítják. A szoftverek építésének belépési akadálya drámaian alacsonyabb.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Nemrég lehetőségem volt kipróbálni az új @Hostinger Horizons AI alkalmazáskészítő eszközt, és azt kell mondanom, hogy lenyűgözött. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

A Hostinger Horizons lehet a leghatékonyabb üzenetekkel irányított AI programozó eszköz millió dolláros alkalmazások készítéséhez.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitális szakember

A Hostinger Horizons egy új és innovatív módja az MVP-k (minimálisan életképes termékek) létrehozásának és az ötletek tesztelésének, mielőtt teljesen belevágna azokba.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Nem fogod elhinni, milyen egyszerű a weboldal és az ügyfelek számára a Hostinger AI Builder segítségével létrehozni azt, amit akarsz!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Tartalomkészítő

A Hostinger Horizons egy olyan eszköz, amellyel kidolgozhatja meglévő elképzelését. Csak magyarázza el, és működni fog.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Imádom a dolgok irányát @Hostinger AI Builder! Az új AI frissítés nagyon szórakoztató volt interakcióba lépni. Nemcsak nekem, hanem sok másnak is megváltoztatta a játékot.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Kíváncsi vagyok, hogy a Hostinger hogyan húzta ki az AI Builder-t... Őrült, hogy milyen gyorsan teszi lehetővé bárki számára az első és a hátsó végét.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Nem tudom megmondani, hogy ez a projekt mennyi ideig várt a listámon, amíg a srácok létrehozták az AI Builder-t. Semmit sem tudok a webes alkalmazások kódolásáról. 0 és itt van. Az álomprojektem, hogy segítsek a srácoknak, LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Alapító

A Hostinger Horizons tényleg forradalmi változást hozott minden máshoz képest. Annyira egyszerű volt beállítani egy aldomaint a blogomhoz a webes alkalmazásomban, hogy szóhoz sem jutottam.

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Most már webalkalmazásokat is készíthet, ha egyszerűen megad egy utasítást a Hostinger AI Builder-en.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Kipróbáltam a Hostinger Horizonst, és áttörésnek bizonyult! Ezzel a kódmentes, AI-alapú alkalmazáskészítővel percek alatt mutatós weboldalakat és alkalmazásokat készíthet: az eszköz megtervezi a dizájnt, elkészíti a kódot és szöveget ír Ön helyett. Megér egy próbát.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Olyan, mintha egy profi webfejlesztő/szoftverfejlesztő állna rendelkezésére; bármit megalkot Önnek, amit csak el tud képzelni.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Vállalkozó

A Hostinger Horizons segítségével remek dolgokat készíthet. Nem olyan, mint egy tipikus weboldalkészítő: több annál.

Készen áll, hogy bemutassa vállalkozását a világhálón?

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Üzleti bemutató weboldal és alkalmazás GYIK

Az üzleti bemutató weboldal az Ön szakmai online jelenléte – olyan hely, ahol a potenciális ügyfelek felfedezhetik, feltárhatják a munkáját, és dönthetnek a kapcsolatfelvételről. A nagyszerű bemutató rendszerint portfólió- vagy projektoldalak, szolgáltatási oldalak, esettanulmányok, ügyféltanulmányok, valamint egyértelmű módszer a hívás lefoglalására vagy a kapcsolatfelvételre – a pontos keverék függ az Ön üzleti típusától. Az alapvető weboldalhoz képest azt tervezték, hogy erős első benyomást keltsen, és a látogatókat ügyfelekké alakítsa. Az AI Builder segítségével egy olyan oldalt hozhat létre, amely pontosan azt tartalmazza, amire szüksége van – csak leírja, és az AI gondoskodik a többiről.

Bárki, aki szakérterlmét szeretné bemutatni és több ügyfelet szeretne szerezni online – szabadúszók, művészek, tanácsadók, coachok, ügynökségek, kisvállalkozók és más szakemberek. Ha vállalkozásának professzionális online jelenlétre van szüksége, a Horizons segítségével olyan bemutatót készíthet, amely illeszkedik munkájához.

A Horizons beszélgetésen alapuló megközelítést alkalmaz a fejlesztéshez. Ezt gyakran vibe kódolásnak nevezik. Egyszerűen leírja, mit szeretne, hétköznapi nyelven, és az AI valós időben elkészíti azt Önnek.

Szeretne portfólió galériát hozzáadni? Csak kérdezze meg. Szüksége van egy kapcsolatfelvételi űrlapra? Írja le. Szeretné a designt a márkaszíneihez igazítani? Mondja el a Horizonsnak, és másodpercek alatt elkészül.

Több mint 80 nyelven is működik, így a saját szavaival dolgozhat, nincs szükség technikai szókincsre. Ha még új Önnek a koncepció, a vibe kódolási útmutatónk mindent elmagyaráz, amit a kezdéshez tudnia kell.

Igen – és itt tűnik ki igazán a Horizons. Az integrált háttérrendszerének köszönhetően egyedi ügyfélportált építhet. Ez magában foglalja a felhasználói bejelentkezéseket, fájlmegosztást, projektfrissítéseket és még sok mást – mindezt a saját márkája köntösében. Ügyfelei professzionális, dedikált felületen szerezhetik be a naprakész információkat, Ön pedig teljes mértékben szabályozhatja, hogy mit láthatnak és tehetnek az oldalon.

Igen, bemutató weboldala beépített SEO optimalizálással rendelkezik, amely az első naptól kezdve automatikusan működik. A kulcsfontosságú technikai fájlok, mint például a sitemap.xml, robots.txt és llms.txt, automatikusan létrejönnek, így a keresőmotorok és az AI eszközök, mint a ChatGPT és a Perplexity, megértik, hogy miről szól az oldala. Nem kell technikai beállításokkal bajlódnia.

Oldalához marketing integrációkat is csatlakoztathat, így népszerűsítheti bemutatóját, és új ügyfelekhez juthat el a legfontosabb csatornákon.

A bemutató webhely vagy alkalmazás frissítése éppoly egyszerű, mint a létrehozása. Egyszerűen térjen vissza a projektjéhez, nyissa meg, és folytassa a csevegést a Horizons-szal: írja le, mit szeretne módosítani, és az elintézi a többit. Ez mind a vibe kódolási élmény része, fejlesztőre sincs szükség.

És ha vannak technikai ismeretei, vagy később tovább szeretné növelni a méretet, a Horizons teljes hozzáférést biztosít a kódhoz, így addig fejlesztheti, ameddig csak szüksége van rá.

Ingyenesen elkezdheti, nincs szükség hitelkártyára. Amint regisztrált, 5 AI-kreditet kap, hogy azonnal munkához láthasson. A kreditfelhasználás az egyes promptok összetettségétől függ: az egyszerűbb módosítások egy kreditnél kevesebbe kerülnek, a nagyobb buildek többet igényelhetnek. Az ingyenes kreditek elegendőek ahhoz, hogy leírja e-kereskedelmi weboldalát vagy alkalmazását, és lássa, ahogy az életre kel, valamint megtapasztalja, milyen a Horizons, mielőtt elkötelezné magát.

Érdemes tudnia: Az AI-krediteket a weboldalán vagy alkalmazásán belüli AI-funkciók – például csevegőrobotok vagy intelligens keresések – is használják a működéshez, de csak akkor, ha a felhasználók ténylegesen interakcióba lépnek velük.

Amikor készen áll a közzétételre, a fizetős csomagok 1 209 Ft/hó ártól kezdődnek, és tartalmazzák a tárhelyet és a domaint, így nincs, ami hiányozna az induláshoz. Csak kattintson a közzététel gombra, és munkája elérhetővé válik.

Nincs elég kreditje? Bármikor feltöltheti, és nyomon követheti a felhasználást az irányítópulton.

A Hostinger kétféle módon kínálja üzleti bemutató weboldal készítését: a Horizons „vibe kódoló” platformjával és a Hostinger fogd és vidd weboldalkészítőjével. A különbség már a nevükből is látszik.

A Hostinger Weboldalkészítővel sablonból indulhat ki, vagy egy leírás alapján generálhat üzleti weboldalt. Ezután előre elkészített elemek fogd és vidd módszerrel történő elhelyezésével testre szabhatja azt. Kiválóan alkalmas mindazok számára, akiknek gyorsan szükségük van egy letisztult, egyszerű üzleti portfólió weboldalra.

A Horizons egy beszélgetésalapú megközelítést alkalmaz: Ön beszélget az AI-val, és az valós időben alkalmazza a változtatásokat, sokkal nagyobb testreszabási szabadságot biztosítva. Lehetővé teszi továbbá fejlettebb projektek, például ügyfélportálok létrehozását felhasználói bejelentkezéssel és tagsági funkciókkal, köszönhetően az integrált backendnek. És azok számára, akik igénylik, teljes kódhozzáférés is elérhető.

Mindkét eszköz technikai ismeretekkel nem rendelkezők számára készült. A különbség abban rejlik, hogy Ön hogyan szeret valamit létrehozni, és mennyi rugalmasságra van szüksége.

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