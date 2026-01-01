Itt. Csak kattintson az „Ingyenes kezdés” gombra. Nincs szükség hitelkártyára. Amint regisztrált, 5 AI-kreditet kapsz, hogy azonnal munkához láthasson. A kreditek felhasználása az egyes promptok összetettségétől függ: az egyszerűbb módosítások egy kreditnél kevesebbe kerülnek, a nagyobb buildek többet igényelhetnek. Az ingyenes kreditek elegendőek ahhoz, hogy leírja időpontfoglaló oldalát vagy alkalmazását, és lássa, ahogy az életre kel, valamint megtapasztalja, milyen a Horizons, mielőtt elkötelezné magát.



Érdemes tudnia: Az AI-krediteket az oldalán vagy alkalmazásán belüli AI-funkciók – például csevegőrobotok vagy intelligens keresések – is használják a működéshez, de csak akkor, ha a felhasználók ténylegesen interakcióba lépnek velük.



Amikor készen áll a közzétételre, csak váltson valamelyik fizetős csomagra. Ezek a tárhelyet és a domaint már tartalmazzák, így nincs, ami hiányozna az induláshoz, csak kattintson a közzététel gombra, és az időpontfoglaló oldala vagy alkalmazása elérhetővé válik.



Nincs elég kreditje? Bármikor feltöltheti, és nyomon követheti a felhasználást az irányítópulton.