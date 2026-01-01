Egyedi foglalási rendszer vállalkozásához, percek alatt
Minden, ami az online foglalások fogadásához szükséges
Időpontfoglalási weboldal vagy alkalmazás létrehozása
Minden, ami a növekedéshez szükséges
Tárhely, domain és e-mail – minden a csomag része. Egyszerűen beállítható marketing- és fizetési eszközök: SEO, Stripe, PayPal, AdSense és még sok más.
Visszaigazolások automatikus küldése
A rendszer minden foglalásról azonnali visszaigazoló e-mailt küld – nincs manuális utánkövetés, nincsenek elmulasztott időpontok és nem kell levadászni az ügyfeleket.
Szinkronizálja a már bejáratott eszközeit
Időpontfoglalási weboldal vagy alkalmazás létrehozása
Minden, ami a növekedéshez szükséges
Tárhely, domain és e-mail – minden a csomag része. Egyszerűen beállítható marketing- és fizetési eszközök: SEO, Stripe, PayPal, AdSense és még sok más.
Visszaigazolások automatikus küldése
A rendszer minden foglalásról azonnali visszaigazoló e-mailt küld – nincs manuális utánkövetés, nincsenek elmulasztott időpontok és nem kell levadászni az ügyfeleket.
Szinkronizálja a már bejáratott eszközeit
Online foglalás, az Ön igényeire szabva
Szolgáltatásfoglalás
Foglalási rendszer
Időpontfoglalás
Jegykezelő rendezvényekhez
Így készíthet egyedi foglalási oldalt vagy alkalmazást az AI erejével
Írja le ötletét
Testreszabás és tesztelés
Közzététel egyetlen kattintással
Válasszon egy sablont. Formálja át ízlése szerint.
Előre elkészített sablonok
Prestige (real estate agent)
Medicare (doctor)
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Írjon jobb promptokat
Kerülje ezeket a gyakori hibákat
Tekintse meg, mi mást építhet a Horizons vállalkozása számára
Mit mondanak a felhasználók a Hostinger Horizonsról?
A Vibe kódolás 45%-kal csökkenti a fejlesztés mértékét, mivel a Hostinger AI Builder-hez hasonló eszközök órákon belül, nem heteken belül, a természetes nyelvet prototípusokká alakítják. A szoftverek építésének belépési akadálya drámaian alacsonyabb.
Nemrég lehetőségem volt kipróbálni az új @Hostinger Horizons AI alkalmazáskészítő eszközt, és azt kell mondanom, hogy lenyűgözött. 😎
A Hostinger Horizons lehet a leghatékonyabb üzenetekkel irányított AI programozó eszköz millió dolláros alkalmazások készítéséhez.
A Hostinger Horizons egy új és innovatív módja az MVP-k (minimálisan életképes termékek) létrehozásának és az ötletek tesztelésének, mielőtt teljesen belevágna azokba.
Nem fogod elhinni, milyen egyszerű a weboldal és az ügyfelek számára a Hostinger AI Builder segítségével létrehozni azt, amit akarsz!
A Hostinger Horizons egy olyan eszköz, amellyel kidolgozhatja meglévő elképzelését. Csak magyarázza el, és működni fog.
Imádom a dolgok irányát @Hostinger AI Builder! Az új AI frissítés nagyon szórakoztató volt interakcióba lépni. Nemcsak nekem, hanem sok másnak is megváltoztatta a játékot.
Kíváncsi vagyok, hogy a Hostinger hogyan húzta ki az AI Builder-t... Őrült, hogy milyen gyorsan teszi lehetővé bárki számára az első és a hátsó végét.
Nem tudom megmondani, hogy ez a projekt mennyi ideig várt a listámon, amíg a srácok létrehozták az AI Builder-t. Semmit sem tudok a webes alkalmazások kódolásáról. 0 és itt van. Az álomprojektem, hogy segítsek a srácoknak, LIVE. Whoo!
A Hostinger Horizons tényleg forradalmi változást hozott minden máshoz képest. Annyira egyszerű volt beállítani egy aldomaint a blogomhoz a webes alkalmazásomban, hogy szóhoz sem jutottam.
Most már webalkalmazásokat is készíthet, ha egyszerűen megad egy utasítást a Hostinger AI Builder-en.
Kipróbáltam a Hostinger Horizonst, és áttörésnek bizonyult! Ezzel a kódmentes, AI-alapú alkalmazáskészítővel percek alatt mutatós weboldalakat és alkalmazásokat készíthet: az eszköz megtervezi a dizájnt, elkészíti a kódot és szöveget ír Ön helyett. Megér egy próbát.
Olyan, mintha egy profi webfejlesztő/szoftverfejlesztő állna rendelkezésére; bármit megalkot Önnek, amit csak el tud képzelni.
A Hostinger Horizons segítségével remek dolgokat készíthet. Nem olyan, mint egy tipikus weboldalkészítő: több annál.
Egyedi foglalási oldal és alkalmazás GYIK
Mi az egyedi foglalási oldal vagy alkalmazás?
Egy egyedi foglalási oldal vagy alkalmazás segítségével ügyfelei bármikor foglalhatnak időpontot, asztalt vagy jelentkezhetnek órákra online. A kész foglalási szoftverek drága csomagok mögé zárják a hasznos funkciókat, vagy olyan dolgokért számolnak fel díjat, amiket soha nem fog használni. Ezzel ellentétben egy egyedi megoldás pontosan az Ön üzleti igényeire épül. Az Ön szolgáltatásai, márkája, munkafolyamata és csak azok a funkciók, amelyek valóban fontosak Önnek.
A Horizons segítségével pontosan azt kapja, amire szüksége van – se többet, se kevesebbet. Készíthet egy egyszerű időpontfoglaló oldalt szalonjának, vagy egy foglalási rendszert éttermének. Építhet egy órafoglaló weboldalt fitneszstúdiójának, vagy egy eseményregisztrációs oldalt következő workshopjához.
Milyen típusú vállalkozások használhatják az AI Builder-t a foglalásokhoz?
Bármely üzlet, amely foglalásokat vagy foglalásokat igényel – szalonok, terapeuták, edzők, tanácsadók, éttermek, fitnesz stúdiók, rendezvényszervezők, ingatlanügynökök stb. Ha üzlete foglalásokra támaszkodik, akkor az AI Builder olyan egyéni megoldást hozhat létre, amely megfelel az Ön munkakörének.
Szükségem van bármilyen kódolási vagy műszaki ismeretekre ahhoz, hogy online foglalási oldalt vagy alkalmazást fejleszthessek?
Egyáltalán nem. A Horizons a beszélgetésen alapuló megközelítést alkalmazza a fejlesztéshez. Ezt gyakran vibe kódolásnak nevezik. Egyszerűen leírja, mit szeretne, és az AI valós időben elkészíti Önnek.
Szeretne hozzáadni egy megerősítő e-mailt? Csak kérje. Szinkronizálni kell a Google Naptárral? Írja le. Módosítaná a foglalási űrlap színét? Mondja el a Horizonsnak, és másodpercek alatt elkészül.
Több mint 80 nyelven is működik, így a saját szavaival dolgozhat, nincs szükség technikai szókincsre. Ha még új Önnek a koncepció, a vibe kódolási útmutatónk végigvezeti mindenen, amit a kezdéshez tudnia kell.
Küldhetek-e automatikus foglalási visszaigazolásokat?
Igen – minden foglalással azonnali visszaigazoló e-mailt küldhet az ügyfelének, így nincs szükség manuális utánkövetésre és nem áll fenn az elmulasztott időpontok veszélye.
Integrálhatom a foglalási oldalamat vagy az alkalmazásomat a Google Naptárral vagy a Calendlyvel?
Igen. Egyszerűen kérje meg az AI Builder-t, hogy csatlakoztassa a foglalási oldalt vagy alkalmazást a Google Naptárhoz, a Naptárhoz vagy bármely más már használt eszközhöz – majd kövesse az AI Builder által biztosított utasításokat az API kulcs eléréséhez. Miután megosztotta a kért adatokat, az AI Builder elvégzi a többit.
Létrehozhatnak-e az ügyfeleim fiókokat, és kezelhetik-e saját foglalásaikat?
Igen, a Horizons egy integrált háttérrendszerrel rendelkezik, amely lehetővé teszi a foglalási weboldalak és alkalmazások létrehozását, felhasználói hitelesítéssel és fiókkezeléssel együtt. Ez azt jelenti, hogy az ügyfelek bejelentkezhetnek, megtekinthetik a közelgő foglalásaikat és kezelhetik időpontjaikat. Ehhez nincs szüksége külső eszközökre vagy technikai beállításokra.
Mi a teendő, ha a vállalkozásom növekedésével változtatásokra van szükségem?
A foglalási oldal vagy az alkalmazás frissítése ugyanolyan egyszerű, mint a létrehozás. Egyszerűen menjen vissza a projekthez, nyissa meg, és folytassa a beszélgetést az AI Builderrel – írja le, hogy mit szeretne megváltoztatni, és gondoskodik a többiről. Ez mind része a vibe kódolási élménynek, nincs szükség fejlesztőre.
És ha van műszaki háttéred, vagy szeretnél tovább bővíteni a sorban, az AI Builder teljes körű hozzáférést biztosít a kódhoz – így elviheted azt, amire szükséged van.
Hogy kezdjem el a munkát a Horizons egyedi foglalásioldal- és alkalmazáskészítőjével?
Itt. Csak kattintson az „Ingyenes kezdés” gombra. Nincs szükség hitelkártyára. Amint regisztrált, 5 AI-kreditet kapsz, hogy azonnal munkához láthasson. A kreditek felhasználása az egyes promptok összetettségétől függ: az egyszerűbb módosítások egy kreditnél kevesebbe kerülnek, a nagyobb buildek többet igényelhetnek. Az ingyenes kreditek elegendőek ahhoz, hogy leírja időpontfoglaló oldalát vagy alkalmazását, és lássa, ahogy az életre kel, valamint megtapasztalja, milyen a Horizons, mielőtt elkötelezné magát.
Érdemes tudnia: Az AI-krediteket az oldalán vagy alkalmazásán belüli AI-funkciók – például csevegőrobotok vagy intelligens keresések – is használják a működéshez, de csak akkor, ha a felhasználók ténylegesen interakcióba lépnek velük.
Amikor készen áll a közzétételre, csak váltson valamelyik fizetős csomagra. Ezek a tárhelyet és a domaint már tartalmazzák, így nincs, ami hiányozna az induláshoz, csak kattintson a közzététel gombra, és az időpontfoglaló oldala vagy alkalmazása elérhetővé válik.
Nincs elég kreditje? Bármikor feltöltheti, és nyomon követheti a felhasználást az irányítópulton.
Mi a különbség a Horizons és a Hostinger Weboldaékészítő között a foglalási oldalak esetében?
A Hostinger kétféle módon kínálja foglalási oldal létrehozását: a Horizons „vibe kódoló” platformjával és a Hostinger fogd és vidd weboldalkészítőjével. A különbség már a nevükből is látszik.
A Hostinger Weboldalkészítővel sablonból indulhat ki, vagy egy leírás alapján foglalási weboldalt generálhat. Ezután testreszabhatja előre elkészített elemek fogd és vidd módszerrel történő áthelyezésével. Ideális választás mindazoknak, akiknek gyorsan és egyszerűen van szükségük egy letisztult foglalási weboldalra.
A Horizons beszélgetésalapú megközelítést alkalmaz. Ön beszélget az AI-val, amely valós időben alkalmazza a változtatásokat, így sokkal nagyobb testreszabási szabadságot biztosít. Integrált backendjének köszönhetően fejlettebb projekteket is létrehozhat vele, például foglalási alkalmazásokat felhasználói bejelentkezéssel és tagsági funkciókkal. Akik pedig szeretnék, teljes kódhozzáférést is kapnak.
Mindkét eszköz technikai tudással nem rendelkező felhasználók számára készült. A különbség abban rejlik, hogy Ön hogyan szeret valamit létrehozni, és mennyi rugalmasságra van szüksége.