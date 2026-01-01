Egyedi foglalási rendszer vállalkozásához, percek alatt

A tanácsadásfoglalási oldalaktól az éttermi foglalási alkalmazásokig – írja le, mire van szüksége, és a Horizons megépíti azt. Foglalásokat fogadhat, visszaigazolásokat küldhet és kezelheti az időpontokat, mindezt egy helyen.
Kezdje el ingyen

Fizetős csomagok akár 1 209 Ft/hó-tól

Egyedi foglalási rendszer vállalkozásához, percek alatt

Minden, ami az online foglalások fogadásához szükséges

A foglalási oldal felépítésétől a megerősítések küldéséig és a naptár szinkronizálásáig – az AI Builder mindent megold.

Időpontfoglalási weboldal vagy alkalmazás létrehozása

Publikáljon időpontfoglalásra alkalmas oldalakat percek alatt az AI-val csevegve vagy sablonok használatával.
Időpontfoglalási weboldal vagy alkalmazás létrehozása

Minden, ami a növekedéshez szükséges

Tárhely, domain és e-mail – minden a csomag része. Egyszerűen beállítható marketing- és fizetési eszközök: SEO, Stripe, PayPal, AdSense és még sok más.

Minden, ami a növekedéshez szükséges

Visszaigazolások automatikus küldése

A rendszer minden foglalásról azonnali visszaigazoló e-mailt küld – nincs manuális utánkövetés, nincsenek elmulasztott időpontok és nem kell levadászni az ügyfeleket.

Visszaigazolások automatikus küldése

Szinkronizálja a már bejáratott eszközeit

Csatlakoztassa foglalási rendszerét a Google Naptárhoz, a Calendly-hez vagy más, Ön által használt eszközökhöz – csak utasítsa a Horizonst, és az mindent beállít Önnek.
Szinkronizálja a már bejáratott eszközeit

Időpontfoglalási weboldal vagy alkalmazás létrehozása

Publikáljon időpontfoglalásra alkalmas oldalakat percek alatt az AI-val csevegve vagy sablonok használatával.
Időpontfoglalási weboldal vagy alkalmazás létrehozása

Minden, ami a növekedéshez szükséges

Tárhely, domain és e-mail – minden a csomag része. Egyszerűen beállítható marketing- és fizetési eszközök: SEO, Stripe, PayPal, AdSense és még sok más.

Minden, ami a növekedéshez szükséges

Visszaigazolások automatikus küldése

A rendszer minden foglalásról azonnali visszaigazoló e-mailt küld – nincs manuális utánkövetés, nincsenek elmulasztott időpontok és nem kell levadászni az ügyfeleket.

Visszaigazolások automatikus küldése

Szinkronizálja a már bejáratott eszközeit

Csatlakoztassa foglalási rendszerét a Google Naptárhoz, a Calendly-hez vagy más, Ön által használt eszközökhöz – csak utasítsa a Horizonst, és az mindent beállít Önnek.
Szinkronizálja a már bejáratott eszközeit

Online foglalás, az Ön igényeire szabva

Fedezze fel a Horizons segítségével készült legnépszerűbb foglalási projekteket – mindegyik egyszerűen az igények leírásával készült.
Online foglalás, az Ön igényeire szabva

Szolgáltatásfoglalás

Készítsen foglalási oldalt szépségszalonjának, személyi edzésekhez, takarítási vagy javítási szolgáltatásokhoz, kutyasétáltatáshoz és még sok máshoz. Ügyfelei online foglalnak, Ön pedig a munkára koncentrálhat.
Az éttermi asztaloktól a nyaralókon át a közösségi irodákig – tegye lehetővé ügyfeleinek, hogy online, bármikor lefoglalhassák a helyüket.
Akár orvos, fogorvos, terapeuta, életvezetési tanácsadó, tanácsadó vagy magántanár – ügyfeleinek egyszerű, professzionális módot biztosíthat az időpontfoglalásra.
Értékesítsen regisztrációkat workshopokra, mesterkurzusokra, létszámkorlátos webináriumokra vagy várólistás online órákra – mindezt egy helyen kezelve.

Így készíthet egyedi foglalási oldalt vagy alkalmazást az AI erejével

01

Írja le ötletét

Írja le a foglalási weboldalt vagy alkalmazást, amelyre vállalkozásának szüksége van, és nézze, ahogy életre kel – vagy válasszon egy sablont a még gyorsabb kezdéshez.
02

Testreszabás és tesztelés

Finomítsa foglalási oldalát AI-val csevegve – adja hozzá szolgáltatásait, elérhetőségét és minden olyan részletet, amire ügyfeleinek szüksége van. Tekintse meg munkáját élőben a közzététel előtt.
03

Közzététel egyetlen kattintással

Tegye közzé, csatlakoztassa a domainnevét, és máris munkához láthat, hiszen ügyfelei azonnal foglalhatnak.

Válasszon egy sablont. Formálja át ízlése szerint.

Válasszon egy professzionálisan tervezett sablont, szabja testre az AI-vel vagy vizuális szerkesztésekkel, és publikálja weboldalát az interneten gyorsabban.

Előre elkészített sablonok

Prestige (real estate agent)

Prestige (real estate agent)

Medicare (doctor)

Medicare (doctor)

Ayana (chiropractor)

Ayana (chiropractor)

További útmutatásra van szüksége?

Fedezze fel az átfogó oktatóanyagokat, útmutatókat és részletes utasításokat, amelyekkel pillanatok alatt kezdőből AI-szakértővé válhat. Mindent megkap, amire szüksége van első AI-projektje felépítéséhez, és még sok mást is.
Útmutató az első lépésekhez

Útmutató az első lépésekhez

Oktatóanyag
Videó
Írjon jobb promptokat

Írjon jobb promptokat

Oktatóanyag
Videó
Kerülje ezeket a gyakori hibákat

Kerülje ezeket a gyakori hibákat

Oktatóanyag
Videó

Tekintse meg, mi mást építhet a Horizons vállalkozása számára

E-kereskedelmi alkalmazások és áruházak

Üzleti bemutató

Belső eszközök

Egyedi CRM

Mit mondanak a felhasználók a Hostinger Horizonsról?

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

A Vibe kódolás 45%-kal csökkenti a fejlesztés mértékét, mivel a Hostinger AI Builder-hez hasonló eszközök órákon belül, nem heteken belül, a természetes nyelvet prototípusokká alakítják. A szoftverek építésének belépési akadálya drámaian alacsonyabb.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Nemrég lehetőségem volt kipróbálni az új @Hostinger Horizons AI alkalmazáskészítő eszközt, és azt kell mondanom, hogy lenyűgözött. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

A Hostinger Horizons lehet a leghatékonyabb üzenetekkel irányított AI programozó eszköz millió dolláros alkalmazások készítéséhez.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitális szakember

A Hostinger Horizons egy új és innovatív módja az MVP-k (minimálisan életképes termékek) létrehozásának és az ötletek tesztelésének, mielőtt teljesen belevágna azokba.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Nem fogod elhinni, milyen egyszerű a weboldal és az ügyfelek számára a Hostinger AI Builder segítségével létrehozni azt, amit akarsz!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Tartalomkészítő

A Hostinger Horizons egy olyan eszköz, amellyel kidolgozhatja meglévő elképzelését. Csak magyarázza el, és működni fog.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Imádom a dolgok irányát @Hostinger AI Builder! Az új AI frissítés nagyon szórakoztató volt interakcióba lépni. Nemcsak nekem, hanem sok másnak is megváltoztatta a játékot.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Kíváncsi vagyok, hogy a Hostinger hogyan húzta ki az AI Builder-t... Őrült, hogy milyen gyorsan teszi lehetővé bárki számára az első és a hátsó végét.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Nem tudom megmondani, hogy ez a projekt mennyi ideig várt a listámon, amíg a srácok létrehozták az AI Builder-t. Semmit sem tudok a webes alkalmazások kódolásáról. 0 és itt van. Az álomprojektem, hogy segítsek a srácoknak, LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Alapító

A Hostinger Horizons tényleg forradalmi változást hozott minden máshoz képest. Annyira egyszerű volt beállítani egy aldomaint a blogomhoz a webes alkalmazásomban, hogy szóhoz sem jutottam.

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Most már webalkalmazásokat is készíthet, ha egyszerűen megad egy utasítást a Hostinger AI Builder-en.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Kipróbáltam a Hostinger Horizonst, és áttörésnek bizonyult! Ezzel a kódmentes, AI-alapú alkalmazáskészítővel percek alatt mutatós weboldalakat és alkalmazásokat készíthet: az eszköz megtervezi a dizájnt, elkészíti a kódot és szöveget ír Ön helyett. Megér egy próbát.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Olyan, mintha egy profi webfejlesztő/szoftverfejlesztő állna rendelkezésére; bármit megalkot Önnek, amit csak el tud képzelni.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Vállalkozó

A Hostinger Horizons segítségével remek dolgokat készíthet. Nem olyan, mint egy tipikus weboldalkészítő: több annál.

Készen áll, hogy elindítsa egyedi foglalási projektjét?

Kezdje el ingyen

Nincs szükség hitelkártyára

Egyedi foglalási oldal és alkalmazás GYIK

Egy egyedi foglalási oldal vagy alkalmazás segítségével ügyfelei bármikor foglalhatnak időpontot, asztalt vagy jelentkezhetnek órákra online. A kész foglalási szoftverek drága csomagok mögé zárják a hasznos funkciókat, vagy olyan dolgokért számolnak fel díjat, amiket soha nem fog használni. Ezzel ellentétben egy egyedi megoldás pontosan az Ön üzleti igényeire épül. Az Ön szolgáltatásai, márkája, munkafolyamata és csak azok a funkciók, amelyek valóban fontosak Önnek.

A Horizons segítségével pontosan azt kapja, amire szüksége van – se többet, se kevesebbet. Készíthet egy egyszerű időpontfoglaló oldalt szalonjának, vagy egy foglalási rendszert éttermének. Építhet egy órafoglaló weboldalt fitneszstúdiójának, vagy egy eseményregisztrációs oldalt következő workshopjához.

Bármely üzlet, amely foglalásokat vagy foglalásokat igényel – szalonok, terapeuták, edzők, tanácsadók, éttermek, fitnesz stúdiók, rendezvényszervezők, ingatlanügynökök stb. Ha üzlete foglalásokra támaszkodik, akkor az AI Builder olyan egyéni megoldást hozhat létre, amely megfelel az Ön munkakörének.

Egyáltalán nem. A Horizons a beszélgetésen alapuló megközelítést alkalmazza a fejlesztéshez. Ezt gyakran vibe kódolásnak nevezik. Egyszerűen leírja, mit szeretne, és az AI valós időben elkészíti Önnek.

Szeretne hozzáadni egy megerősítő e-mailt? Csak kérje. Szinkronizálni kell a Google Naptárral? Írja le. Módosítaná a foglalási űrlap színét? Mondja el a Horizonsnak, és másodpercek alatt elkészül.

Több mint 80 nyelven is működik, így a saját szavaival dolgozhat, nincs szükség technikai szókincsre. Ha még új Önnek a koncepció, a vibe kódolási útmutatónk végigvezeti mindenen, amit a kezdéshez tudnia kell.

Igen – minden foglalással azonnali visszaigazoló e-mailt küldhet az ügyfelének, így nincs szükség manuális utánkövetésre és nem áll fenn az elmulasztott időpontok veszélye.

Igen. Egyszerűen kérje meg az AI Builder-t, hogy csatlakoztassa a foglalási oldalt vagy alkalmazást a Google Naptárhoz, a Naptárhoz vagy bármely más már használt eszközhöz – majd kövesse az AI Builder által biztosított utasításokat az API kulcs eléréséhez. Miután megosztotta a kért adatokat, az AI Builder elvégzi a többit.

Igen, a Horizons egy integrált háttérrendszerrel rendelkezik, amely lehetővé teszi a foglalási weboldalak és alkalmazások létrehozását, felhasználói hitelesítéssel és fiókkezeléssel együtt. Ez azt jelenti, hogy az ügyfelek bejelentkezhetnek, megtekinthetik a közelgő foglalásaikat és kezelhetik időpontjaikat. Ehhez nincs szüksége külső eszközökre vagy technikai beállításokra.

A foglalási oldal vagy az alkalmazás frissítése ugyanolyan egyszerű, mint a létrehozás. Egyszerűen menjen vissza a projekthez, nyissa meg, és folytassa a beszélgetést az AI Builderrel – írja le, hogy mit szeretne megváltoztatni, és gondoskodik a többiről. Ez mind része a vibe kódolási élménynek, nincs szükség fejlesztőre.

És ha van műszaki háttéred, vagy szeretnél tovább bővíteni a sorban, az AI Builder teljes körű hozzáférést biztosít a kódhoz – így elviheted azt, amire szükséged van.

Itt. Csak kattintson az „Ingyenes kezdés” gombra. Nincs szükség hitelkártyára. Amint regisztrált, 5 AI-kreditet kapsz, hogy azonnal munkához láthasson. A kreditek felhasználása az egyes promptok összetettségétől függ: az egyszerűbb módosítások egy kreditnél kevesebbe kerülnek, a nagyobb buildek többet igényelhetnek. Az ingyenes kreditek elegendőek ahhoz, hogy leírja időpontfoglaló oldalát vagy alkalmazását, és lássa, ahogy az életre kel, valamint megtapasztalja, milyen a Horizons, mielőtt elkötelezné magát.

Érdemes tudnia: Az AI-krediteket az oldalán vagy alkalmazásán belüli AI-funkciók – például csevegőrobotok vagy intelligens keresések – is használják a működéshez, de csak akkor, ha a felhasználók ténylegesen interakcióba lépnek velük.

Amikor készen áll a közzétételre, csak váltson valamelyik fizetős csomagra. Ezek a tárhelyet és a domaint már tartalmazzák, így nincs, ami hiányozna az induláshoz, csak kattintson a közzététel gombra, és az időpontfoglaló oldala vagy alkalmazása elérhetővé válik.

Nincs elég kreditje? Bármikor feltöltheti, és nyomon követheti a felhasználást az irányítópulton.

A Hostinger kétféle módon kínálja foglalási oldal létrehozását: a Horizons „vibe kódoló” platformjával és a Hostinger fogd és vidd weboldalkészítőjével. A különbség már a nevükből is látszik.

A Hostinger Weboldalkészítővel sablonból indulhat ki, vagy egy leírás alapján foglalási weboldalt generálhat. Ezután testreszabhatja előre elkészített elemek fogd és vidd módszerrel történő áthelyezésével. Ideális választás mindazoknak, akiknek gyorsan és egyszerűen van szükségük egy letisztult foglalási weboldalra.

A Horizons beszélgetésalapú megközelítést alkalmaz. Ön beszélget az AI-val, amely valós időben alkalmazza a változtatásokat, így sokkal nagyobb testreszabási szabadságot biztosít. Integrált backendjének köszönhetően fejlettebb projekteket is létrehozhat vele, például foglalási alkalmazásokat felhasználói bejelentkezéssel és tagsági funkciókkal. Akik pedig szeretnék, teljes kódhozzáférést is kapnak.

Mindkét eszköz technikai tudással nem rendelkező felhasználók számára készült. A különbség abban rejlik, hogy Ön hogyan szeret valamit létrehozni, és mennyi rugalmasságra van szüksége.

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