Keverhető sablonok

Válasszon egy sablont a kezdéshez, és módosítsa ízlés szerint a mesterséges intelligenciával csevegve vagy vizuális szerkesztésekkel.
Minden sablon
Alpaca (online boutique)

Alpaca (online boutique)

Home decor store

Home decor store

Meridian (digital marketing agency)

Meridian (digital marketing agency)

Creative agency (dark)

Creative agency (dark)

Thompson (content creator)

Thompson (content creator)

Haven (furniture store)

Haven (furniture store)

Készítsen sablont és keressen pénzt az ajánlásokkal

Csatlakozzon a Remixelhető sablonok programhoz, és keressen pénzt a sablonjával. Ha megosztja sablonját, jutalékot kap minden új ügyfél után, aki felhasználja azt.

Készítsen sablont

Hozzon létre egy remixelhető projektet a Hostinger Horizonsszal

„Sablon használata” gomb hozzáadása a projekthez

Tegye projektjét remixelhetővé - minden alkalommal, amikor valaki rákattint a gombra, arra utal, hogy regisztráljon a Hostinger AI Builder-re és remixelje a sablont.

Akár 150 dollárt is kereshet ajánlásonként

Ossza meg a projektjét, és szerezzen 20% jutalékot, amikor valaki felhasználja azt és megvásárolja az első Horizons csomagját. Az ajánlott ügyfélnek 45 napig aktívnak kell maradnia.
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Készítsen sablont és keressen pénzt az ajánlásokkal

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Mit mondanak a felhasználók a Hostinger Horizonsról?

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

A Vibe kódolás 45%-kal csökkenti a fejlesztés mértékét, mivel a Hostinger AI Builder-hez hasonló eszközök órákon belül, nem heteken belül, a természetes nyelvet prototípusokká alakítják. A szoftverek építésének belépési akadálya drámaian alacsonyabb.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Nemrég lehetőségem volt kipróbálni az új @Hostinger Horizons AI alkalmazáskészítő eszközt, és azt kell mondanom, hogy lenyűgözött. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

A Hostinger Horizons lehet a leghatékonyabb üzenetekkel irányított AI programozó eszköz millió dolláros alkalmazások készítéséhez.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitális szakember

A Hostinger Horizons egy új és innovatív módja az MVP-k (minimálisan életképes termékek) létrehozásának és az ötletek tesztelésének, mielőtt teljesen belevágna azokba.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Nem fogod elhinni, milyen egyszerű a weboldal és az ügyfelek számára a Hostinger AI Builder segítségével létrehozni azt, amit akarsz!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Tartalomkészítő

A Hostinger Horizons egy olyan eszköz, amellyel kidolgozhatja meglévő elképzelését. Csak magyarázza el, és működni fog.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Imádom a dolgok irányát @Hostinger AI Builder! Az új AI frissítés nagyon szórakoztató volt interakcióba lépni. Nemcsak nekem, hanem sok másnak is megváltoztatta a játékot.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Kíváncsi vagyok, hogy a Hostinger hogyan húzta ki az AI Builder-t... Őrült, hogy milyen gyorsan teszi lehetővé bárki számára az első és a hátsó végét.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Nem tudom megmondani, hogy ez a projekt mennyi ideig várt a listámon, amíg a srácok létrehozták az AI Builder-t. Semmit sem tudok a webes alkalmazások kódolásáról. 0 és itt van. Az álomprojektem, hogy segítsek a srácoknak, LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Alapító

A Hostinger Horizons tényleg forradalmi változást hozott minden máshoz képest. Annyira egyszerű volt beállítani egy aldomaint a blogomhoz a webes alkalmazásomban, hogy szóhoz sem jutottam.

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Most már webalkalmazásokat is készíthet, ha egyszerűen megad egy utasítást a Hostinger AI Builder-en.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Kipróbáltam a Hostinger Horizonst, és áttörésnek bizonyult! Ezzel a kódmentes, AI-alapú alkalmazáskészítővel percek alatt mutatós weboldalakat és alkalmazásokat készíthet: az eszköz megtervezi a dizájnt, elkészíti a kódot és szöveget ír Ön helyett. Megér egy próbát.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Olyan, mintha egy profi webfejlesztő/szoftverfejlesztő állna rendelkezésére; bármit megalkot Önnek, amit csak el tud képzelni.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Vállalkozó

A Hostinger Horizons segítségével remek dolgokat készíthet. Nem olyan, mint egy tipikus weboldalkészítő: több annál.

Készen áll, hogy valóra váltsa elképzelését?

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