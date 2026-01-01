Keltse életre ötleteit egy AI-alapú, kódmentes platformmal
Alkosson határok nélkül
A Hostinger AI Builder weboldalakká, webalkalmazásokká vagy eszközökké alakítja át ötleteit. Csak írja le, hogy mit szeretne, több mint 80 nyelven, és az AI létrehozza a struktúrát, a funkciókat és a tervezést az Ön számára.
Változtatásra van szüksége? Beszélgetés az AI-val, tesztelje a frissítéseket, és néhány perc alatt tegye közzé.
Gyorsaság és egyszerűség egy kódolásmentes platformmal
Búcsút inthet a kódolásnak
Leírás, létrehozás, finomítás
Gyorsuló innováció
Mindent kézben tarthat, technikai tudás nélkül
Mindenki számára elérhető
Mit mondanak a felhasználók a Hostinger Horizonsról?
A Vibe kódolás 45%-kal csökkenti a fejlesztés mértékét, mivel a Hostinger AI Builder-hez hasonló eszközök órákon belül, nem heteken belül, a természetes nyelvet prototípusokká alakítják. A szoftverek építésének belépési akadálya drámaian alacsonyabb.
Nemrég volt lehetőségem kipróbálni az új @Hostinger AI Builder eszközt, és meg kell mondanom, hogy lenyűgözött. 😎
A Hostinger AI Builder lehet a leghatékonyabb vibe kódeszköz millió dolláros alkalmazások építéséhez.
A Hostinger AI Builder egy új és innovatív módja az MVP-k létrehozásának és az ötletek tesztelésének, mielőtt elkezdené.
Nem fogod elhinni, milyen egyszerű a weboldal és az ügyfelek számára a Hostinger AI Builder segítségével létrehozni azt, amit akarsz!
A Hostinger AI Builder egy olyan eszköz, amellyel létrehozhat egy már meglévő ötletet – csak el kell magyaráznia, és egyszerűen működik.
Imádom a dolgok irányát @Hostinger AI Builder! Az új AI frissítés nagyon szórakoztató volt interakcióba lépni. Nemcsak nekem, hanem sok másnak is megváltoztatta a játékot.
Kíváncsi vagyok, hogy a Hostinger hogyan húzta ki az AI Builder-t... Őrült, hogy milyen gyorsan teszi lehetővé bárki számára az első és a hátsó végét.
Nem tudom megmondani, hogy ez a projekt mennyi ideig várt a listámon, amíg a srácok létrehozták az AI Builder-t. Semmit sem tudok a webes alkalmazások kódolásáról. 0 és itt van. Az álomprojektem, hogy segítsek a srácoknak, LIVE. Whoo!
A Hostinger AI Builder valóban játékváltó minden máshoz képest. Annyira könnyű volt létrehozni egy al-domaint a blogomra a webes alkalmazásomban – azt mondtam, 'Wow!'
Most már webalkalmazásokat is készíthet, ha egyszerűen megad egy utasítást a Hostinger AI Builder-en.
Próbáltam a Hostinger AI Builder-t, és ez egy játékváltozó! Ez a kód nélküli AI alkalmazás-építő néhány perc alatt csiszolt webhelyeket és alkalmazásokat hoz létre - tervez, kódol és ír neked. Érdemes kipróbálni.
Olyan, mintha egy profi webfejlesztő/szoftverfejlesztő állna rendelkezésére; bármit megalkot Önnek, amit csak el tud képzelni.
Néhány nagyon szép dolgot építhetsz a Hostinger AI Builderrel. Ez nem olyan, mint egy tipikus weboldal-építő – több.