Megtetszett Önnek egy weboldal vagy webes alkalmazás? Esetleg papírra vetette saját elrendezését? Bármilyen vizuális médiát feltölthet a Horizonsra, az AI másodpercek alatt működő weboldallá vagy webes alkalmazássá alakítja azt.

Miután elkészült, könnyedén módosíthatja a szöveget, a színeket és a funkciókat egyszerű parancsokkal – nincs szükség technikai ismeretekre.