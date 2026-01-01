Bármilyen dizájnból élő weboldalt vagy webalkalmazást készíthet

A Hostinger AI Builder segítségével egyszerűen tölthet fel egy képernyőképet, fényképet vagy vázlatot, és nézze meg a tervezés átalakulását egy működő weboldalra vagy webalkalmazásra.
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Keltse életre vízióját kódolás nélkül

Megtetszett Önnek egy weboldal vagy webes alkalmazás? Esetleg papírra vetette saját elrendezését? Bármilyen vizuális médiát feltölthet a Horizonsra, az AI másodpercek alatt működő weboldallá vagy webes alkalmazássá alakítja azt.

Miután elkészült, könnyedén módosíthatja a szöveget, a színeket és a funkciókat egyszerű parancsokkal – nincs szükség technikai ismeretekre.

Kezdje el ingyen
Keltse életre vízióját kódolás nélkül
TÖLTSE FEL VÍZIÓJÁT

Az AI elvégzi a piszkos munkát

Bárhonnan ihletet meríthet

Láttál egy weboldalt, amit csodálsz? Készítsen képernyőképet. Van rajzolt ötlete papíron? Készítsen egy fényképet. Az AI Builder mindenféle vizuális bemenettel működik.
Nem kell kézzel újraalkotnia a kívánt elrendezéseket. Töltsön fel egy képet, és a mesterséges intelligencia elvégzi a többit.
Legyen szó egy fényes képernyőképről vagy durva vázlatról, az AI Builder gyorsan átalakítja a tervezést egy működő digitális élménygé.
Az irányítás az alapok elkészítése után is az Ön kezében marad. Módosíthatja az elrendezéseket, változtathat a stílusokon, vagy különféle funkciókat adhat hozzá egyszerűen, a mesterséges intelligenciával csevegve.

Mit mondanak a felhasználók a Hostinger Horizonsról?

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

A Vibe kódolás 45%-kal csökkenti a fejlesztés mértékét, mivel a Hostinger AI Builder-hez hasonló eszközök órákon belül, nem heteken belül, a természetes nyelvet prototípusokká alakítják. A szoftverek építésének belépési akadálya drámaian alacsonyabb.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Nemrég volt lehetőségem kipróbálni az új @Hostinger AI Builder eszközt, és meg kell mondanom, hogy lenyűgözött. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

A Hostinger AI Builder lehet a leghatékonyabb vibe kódeszköz millió dolláros alkalmazások építéséhez.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitális szakember

A Hostinger AI Builder egy új és innovatív módja az MVP-k létrehozásának és az ötletek tesztelésének, mielőtt elkezdené.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Nem fogod elhinni, milyen egyszerű a weboldal és az ügyfelek számára a Hostinger AI Builder segítségével létrehozni azt, amit akarsz!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Tartalomkészítő

A Hostinger AI Builder egy olyan eszköz, amellyel létrehozhat egy már meglévő ötletet – csak el kell magyaráznia, és egyszerűen működik.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Imádom a dolgok irányát @Hostinger AI Builder! Az új AI frissítés nagyon szórakoztató volt interakcióba lépni. Nemcsak nekem, hanem sok másnak is megváltoztatta a játékot.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Kíváncsi vagyok, hogy a Hostinger hogyan húzta ki az AI Builder-t... Őrült, hogy milyen gyorsan teszi lehetővé bárki számára az első és a hátsó végét.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Nem tudom megmondani, hogy ez a projekt mennyi ideig várt a listámon, amíg a srácok létrehozták az AI Builder-t. Semmit sem tudok a webes alkalmazások kódolásáról. 0 és itt van. Az álomprojektem, hogy segítsek a srácoknak, LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Alapító

A Hostinger AI Builder valóban játékváltó minden máshoz képest. Annyira könnyű volt létrehozni egy al-domaint a blogomra a webes alkalmazásomban – azt mondtam, 'Wow!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Most már webalkalmazásokat is készíthet, ha egyszerűen megad egy utasítást a Hostinger AI Builder-en.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Próbáltam a Hostinger AI Builder-t, és ez egy játékváltozó! Ez a kód nélküli AI alkalmazás-építő néhány perc alatt csiszolt webhelyeket és alkalmazásokat hoz létre - tervez, kódol és ír neked. Érdemes kipróbálni.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Olyan, mintha egy profi webfejlesztő/szoftverfejlesztő állna rendelkezésére; bármit megalkot Önnek, amit csak el tud képzelni.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Vállalkozó

Néhány nagyon szép dolgot építhetsz a Hostinger AI Builderrel. Ez nem olyan, mint egy tipikus weboldal-építő – több.

Készen áll, hogy valóra váltsa egyedi projektötletét?

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