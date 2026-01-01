Hozzon létre saját egyedi AI eszközöket – beállítás és gond nélkül.
A szórakoztató mellékes projektektől a hasznos eszközökig
Szöveges eszközök
Képi eszközök
Használati eszközök
Szórakoztató és gyorsan népszerűvé váló eszközök
Minden, ami AI-alapú eszközök építéséhez szükséges
AI, amit itt megtalál
Kódolás helyett hozza létre csevegéssel
Határokat csak az ötletei szabnak, nem a technológia
Csinálja meg egyszer, keressen vele pénzt
Így működik
Nyissa meg a Horizons projektjét
Létrehozás, finomhangolás és tesztelés
Közzététel és megosztás
Válasszon egy sablont. Formálja át ízlése szerint.
Alpaca (online boutique)
Home decor store
Meridian (digital marketing agency)
Creative agency (dark)
Thompson (content creator)
Haven (furniture store)
Mit mondanak a felhasználók a Hostinger Horizonsról?
A Vibe kódolás 45%-kal csökkenti a fejlesztés mértékét, mivel a Hostinger AI Builder-hez hasonló eszközök órákon belül, nem heteken belül, a természetes nyelvet prototípusokká alakítják. A szoftverek építésének belépési akadálya drámaian alacsonyabb.
Nemrég lehetőségem volt kipróbálni az új @Hostinger Horizons AI alkalmazáskészítő eszközt, és azt kell mondanom, hogy lenyűgözött. 😎
A Hostinger Horizons lehet a leghatékonyabb üzenetekkel irányított AI programozó eszköz millió dolláros alkalmazások készítéséhez.
A Hostinger Horizons egy új és innovatív módja az MVP-k (minimálisan életképes termékek) létrehozásának és az ötletek tesztelésének, mielőtt teljesen belevágna azokba.
Nem fogod elhinni, milyen egyszerű a weboldal és az ügyfelek számára a Hostinger AI Builder segítségével létrehozni azt, amit akarsz!
A Hostinger Horizons egy olyan eszköz, amellyel kidolgozhatja meglévő elképzelését. Csak magyarázza el, és működni fog.
Imádom a dolgok irányát @Hostinger AI Builder! Az új AI frissítés nagyon szórakoztató volt interakcióba lépni. Nemcsak nekem, hanem sok másnak is megváltoztatta a játékot.
Kíváncsi vagyok, hogy a Hostinger hogyan húzta ki az AI Builder-t... Őrült, hogy milyen gyorsan teszi lehetővé bárki számára az első és a hátsó végét.
Nem tudom megmondani, hogy ez a projekt mennyi ideig várt a listámon, amíg a srácok létrehozták az AI Builder-t. Semmit sem tudok a webes alkalmazások kódolásáról. 0 és itt van. Az álomprojektem, hogy segítsek a srácoknak, LIVE. Whoo!
A Hostinger Horizons tényleg forradalmi változást hozott minden máshoz képest. Annyira egyszerű volt beállítani egy aldomaint a blogomhoz a webes alkalmazásomban, hogy szóhoz sem jutottam.
Most már webalkalmazásokat is készíthet, ha egyszerűen megad egy utasítást a Hostinger AI Builder-en.
Kipróbáltam a Hostinger Horizonst, és áttörésnek bizonyult! Ezzel a kódmentes, AI-alapú alkalmazáskészítővel percek alatt mutatós weboldalakat és alkalmazásokat készíthet: az eszköz megtervezi a dizájnt, elkészíti a kódot és szöveget ír Ön helyett. Megér egy próbát.
Olyan, mintha egy profi webfejlesztő/szoftverfejlesztő állna rendelkezésére; bármit megalkot Önnek, amit csak el tud képzelni.
A Hostinger Horizons segítségével remek dolgokat készíthet. Nem olyan, mint egy tipikus weboldalkészítő: több annál.
Egyedi AI-eszközök létrehozása GYIK
Hogyan készíthetek saját AI eszközöket?
Csak nyissa meg Horizons projektjét, és kezdjen el csevegni. Írja le egyszerű nyelven, mit szeretne létrehozni, és a Horizons AI életre kelti azt. A zökkenőmentes generatív AI integrációt már a projektjébe beépítve találja. Így nincs szükség harmadik féltől származó fiókokra, modell kiválasztására és külön számláka. Bármit testre szabhat promptokkal, manuálisan szerkesztheti a szövegeket vagy frissítheti a képeket, amikor csak akarja, anélkül, hogy krediteket költene. Amikor készen áll, tegye közzé projektjét; a tárhely és a domain már benne van a csomagjában.
Tudjon meg többet a Horizons integrált AI-ról szóló összefoglalónkban.
Ki használhatja az AI Builder-t a testreszabott AI-eszközök létrehozásához?
A Horizons AI funkciói mindenki számára jók, akinek van egy ötlete, és kódolási ismereteket sem igényelnek. Lehet Ön kisvállalkozó, aki egyedi AI-eszközöket készítene a harmadik féltől származó megoldások helyett; alkotó, aki AI-alapú alkalmazást adna el közönségének; vagy szakember – például fitneszedző vagy táplálkozási tanácsadó –, aki tudását egy eladható eszközben osztaná meg ügyfeleivel, a Horizons használatával ezt megteheti.
Ha le tudja írni, mit szeretne létrehozni, akkor létre is hozhatja azt. Ha pedig inspirációt keres vagy csak gyorsan szeretne elindulni, böngésszen előre megtervezett sablonjaink között, hogy megtalálja az ötletéhez illőt.
Milyen AI funkciókat adhatok hozzá az alkalmazásomhoz?
A Horizons támogatja a szövegek és képek (PNG, WebP, JPEG) generálását és elemzését. Ezeket felhasználva saját AI chatbotokat, személyes AI asszisztenseket, íróeszközöket, képátalakítókat, ajánlórendszereket és még sok mást is készíthet.
Ingyenesen használható a Horizons?
Ingyenesen elkezdheti használni a Horizonst. A csomagja AI krediteket tartalmaz az azonnali munkához és kísérletezéshez. Miután felhasználta ingyenes krediteit, bármikor feltöltheti egyenlegét, így folytathatja amit elkezdett, és működtetheti az AI funkciókat közzétett alkalmazásában vagy webhelyén. Nincsenek sem váratlan, sem rejtett költségek, mindig Ön dönti el, mire költ.
Hogyan használhatók az AI-kreditek?
Az AI kreditek két dologra használhatók: weboldal vagy alkalmazás építésére (1 üzenet = 1 kredit), valamint az online közzétett projektben található AI funkciókhoz. A weboldalán vagy webes alkalmazásában lévő AI funkciók használatához töredékkrediteket használunk. Ez azt jelenti, hogy a kreditek tovább tartanak, mivel csak akkor használja őket, ha a felhasználók kapcsolatba lépnek az AI eszközével.
Megnézhetem, hogy az alkalmazásom hány AI-kreditet használt fel?
Igen. Az AI-kreditfelhasználási irányítópultja részletesen bontásban mutatja, hány kreditet használt fel az elkészítéshez és szerkesztéshez, valamint az alkalmazása AI-funkcióihoz. Így mindig pontosan tudja, kreditjeit mire fordítja.
Van szükségem kódolási ismeretekre a Horizons AI eszközkészítő használatához?
Egyáltalán nem. Az AI Builder-t mindenki számára tervezték – a nem műszaki gyártóktól a tapasztalt fejlesztőkig. Ha leírhatja, mit szeretne építeni, az AI Builder segíthet építeni.
Elkezdhetek AI eszközöket készíteni, ha már van egy korábban vásárolt csomagom?
Igen – ha korábban a AI App Builder vagy vibe kódolt egy webhelyet AI Builder, az integrált AI funkció már tartalmazza a tervet, további költség nélkül. Csak nyissa meg a meglévő projektet, vagy indítsa el egy újat, töltse fel az AI krediteket, és készen áll.