Hozzon létre saját egyedi AI eszközöket – beállítás és gond nélkül.

Mivel az AI már be van építve a Horizonsba, létrehozhatja saját AI eszközeit saját használatra, eladásra vagy megosztásra.
Kezdje el ingyen

Fizetős csomagok akár 1 209 Ft/hó-tól

Hozzon létre saját egyedi AI eszközöket – beállítás és gond nélkül.

A szórakoztató mellékes projektektől a hasznos eszközökig

Készítsen magának eszközöket és spóroljon az előfizetéseken, vagy hozzon létre valamit, amit a felhasználói imádni fognak, és amiért fizetni fognak. Íme néhány ötlet a kezdéshez.
Szöveges eszközök

Szöveges eszközök

Készítsen olvasni, írni és válaszolni tudó alkalmazásokat, például csevegőrobotokat, amelyek éjjel-nappal kezelik az ügyfélkérdéseket vagy asszisztenseket, amelyek segítenek önéletrajzokat írni, utazásokat tervezni, vagy megtalálni a tökéletes receptet.Fejlesztés indítása
Készítsen olyan alkalmazásokat, amelyek vizuális elemeket generálnak, illetve alakítanak át. A felhasználók a fotókból illusztrációkat készíthetnek , egyedi avatarokat tervezhetnek, vizualizálhatják szobák felújítását, vagy termékmodelleket hozhatnak létre, mindezt tervezői tudás nélkül.Fejlesztés indítása
Hozzon létre okos eszközöket, amelyek időt takarítanak meg a felhasználóinak, például AI-alapú, érdeklődőknek szánt űrlapokat, önéletrajz-ellenőrzőt, költségvetési tanácsadót vagy edzéstervkészítőt; olyan, a gyakorlatban használható alkalmazásokat, amelyek mindig valós értéket képviselnek.Fejlesztés indítása
Készítsen olyan eszközöket, amiket az emberek nem győznek megosztani. Személyiségtesztek, AI tarot olvasók, híres hasonmások, estimese-generátorok – szórakoztató használni, még szórakoztatóbb megosztani.Fejlesztés indítása

Minden, ami AI-alapú eszközök építéséhez szükséges

AI, amit itt megtalál

Nincs harmadik féltől származó fiók vagy külön számla: az AI be van építve a Horizonsba. Csak nyissa meg a projektjét és használja.

Kódolás helyett hozza létre csevegéssel

Írja le közérthetően, mit szeretne, és a Horizons elkészíti azt Önnek. Nincs kódolás, nincsenek technikai részletkérdések, csak az elképzelései és egy beszélgetés.

Határokat csak az ötletei szabnak, nem a technológia

Csevegőrobotok, személyes AI asszisztensek, képgenerátorok, íróeszközök, ajánlórendszerek: bármit is talál ki, a Horizons tud hozzá AI-t.

Csinálja meg egyszer, keressen vele pénzt

Ossza meg projektjét sablonként, és szerezzen 20% jutalékot, amikor valaki felhasználja azt a saját alkalmazása elindításához és megvásárolja az első Horizons csomagját.

Így működik

01

Nyissa meg a Horizons projektjét

Jelentkezzen be a Horizonsba, és indítson új projektet, vagy válasszon egyet AI-kompatibilis sablonjaink közül a gyorsabb kezdéshez.
02

Létrehozás, finomhangolás és tesztelés

Írja le, milyen funkciót szeretne alkalmazásának, szerkessze, amíg pontosan meg nem felel elképzeléseinek, és tesztelje élőben – mindezt anélkül, hogy kilépne a Horizonsból.
03

Közzététel és megosztás

Amikor készen áll, tegye közzé. Az AI-alapú eszköze online és a felhasználók rendelkezésére áll. A kreditek használatát bármikor nyomon követheti az irányítópultján.

Válasszon egy sablont. Formálja át ízlése szerint.

Válasszon egy professzionálisan tervezett sablont, szabja testre az AI-vel vagy vizuális szerkesztésekkel, és publikálja weboldalát az interneten gyorsabban.
Minden sablon
Alpaca (online boutique)

Alpaca (online boutique)

Home decor store

Home decor store

Meridian (digital marketing agency)

Meridian (digital marketing agency)

Creative agency (dark)

Creative agency (dark)

Thompson (content creator)

Thompson (content creator)

Haven (furniture store)

Haven (furniture store)

Mit mondanak a felhasználók a Hostinger Horizonsról?

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

A Vibe kódolás 45%-kal csökkenti a fejlesztés mértékét, mivel a Hostinger AI Builder-hez hasonló eszközök órákon belül, nem heteken belül, a természetes nyelvet prototípusokká alakítják. A szoftverek építésének belépési akadálya drámaian alacsonyabb.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Nemrég lehetőségem volt kipróbálni az új @Hostinger Horizons AI alkalmazáskészítő eszközt, és azt kell mondanom, hogy lenyűgözött. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

A Hostinger Horizons lehet a leghatékonyabb üzenetekkel irányított AI programozó eszköz millió dolláros alkalmazások készítéséhez.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitális szakember

A Hostinger Horizons egy új és innovatív módja az MVP-k (minimálisan életképes termékek) létrehozásának és az ötletek tesztelésének, mielőtt teljesen belevágna azokba.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Nem fogod elhinni, milyen egyszerű a weboldal és az ügyfelek számára a Hostinger AI Builder segítségével létrehozni azt, amit akarsz!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Tartalomkészítő

A Hostinger Horizons egy olyan eszköz, amellyel kidolgozhatja meglévő elképzelését. Csak magyarázza el, és működni fog.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Imádom a dolgok irányát @Hostinger AI Builder! Az új AI frissítés nagyon szórakoztató volt interakcióba lépni. Nemcsak nekem, hanem sok másnak is megváltoztatta a játékot.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Kíváncsi vagyok, hogy a Hostinger hogyan húzta ki az AI Builder-t... Őrült, hogy milyen gyorsan teszi lehetővé bárki számára az első és a hátsó végét.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Nem tudom megmondani, hogy ez a projekt mennyi ideig várt a listámon, amíg a srácok létrehozták az AI Builder-t. Semmit sem tudok a webes alkalmazások kódolásáról. 0 és itt van. Az álomprojektem, hogy segítsek a srácoknak, LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Alapító

A Hostinger Horizons tényleg forradalmi változást hozott minden máshoz képest. Annyira egyszerű volt beállítani egy aldomaint a blogomhoz a webes alkalmazásomban, hogy szóhoz sem jutottam.

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Most már webalkalmazásokat is készíthet, ha egyszerűen megad egy utasítást a Hostinger AI Builder-en.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Kipróbáltam a Hostinger Horizonst, és áttörésnek bizonyult! Ezzel a kódmentes, AI-alapú alkalmazáskészítővel percek alatt mutatós weboldalakat és alkalmazásokat készíthet: az eszköz megtervezi a dizájnt, elkészíti a kódot és szöveget ír Ön helyett. Megér egy próbát.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Olyan, mintha egy profi webfejlesztő/szoftverfejlesztő állna rendelkezésére; bármit megalkot Önnek, amit csak el tud képzelni.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Vállalkozó

A Hostinger Horizons segítségével remek dolgokat készíthet. Nem olyan, mint egy tipikus weboldalkészítő: több annál.

Készen áll, hogy létrehozza az első AI-alapú eszközét?

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Nincs szükség hitelkártyára.

Egyedi AI-eszközök létrehozása GYIK

Itt találja a válaszokat az AI-alapú eszközök Horizons-szal való építésével kapcsolatos leggyakoribb kérdésekre.

Csak nyissa meg Horizons projektjét, és kezdjen el csevegni. Írja le egyszerű nyelven, mit szeretne létrehozni, és a Horizons AI életre kelti azt. A zökkenőmentes generatív AI integrációt már a projektjébe beépítve találja. Így nincs szükség harmadik féltől származó fiókokra, modell kiválasztására és külön számláka. Bármit testre szabhat promptokkal, manuálisan szerkesztheti a szövegeket vagy frissítheti a képeket, amikor csak akarja, anélkül, hogy krediteket költene. Amikor készen áll, tegye közzé projektjét; a tárhely és a domain már benne van a csomagjában.

Tudjon meg többet a Horizons integrált AI-ról szóló összefoglalónkban.

A Horizons AI funkciói mindenki számára jók, akinek van egy ötlete, és kódolási ismereteket sem igényelnek. Lehet Ön kisvállalkozó, aki egyedi AI-eszközöket készítene a harmadik féltől származó megoldások helyett; alkotó, aki AI-alapú alkalmazást adna el közönségének; vagy szakember – például fitneszedző vagy táplálkozási tanácsadó –, aki tudását egy eladható eszközben osztaná meg ügyfeleivel, a Horizons használatával ezt megteheti.

Ha le tudja írni, mit szeretne létrehozni, akkor létre is hozhatja azt. Ha pedig inspirációt keres vagy csak gyorsan szeretne elindulni, böngésszen előre megtervezett sablonjaink között, hogy megtalálja az ötletéhez illőt.

A Horizons támogatja a szövegek és képek (PNG, WebP, JPEG) generálását és elemzését. Ezeket felhasználva saját AI chatbotokat, személyes AI asszisztenseket, íróeszközöket, képátalakítókat, ajánlórendszereket és még sok mást is készíthet.

Ingyenesen elkezdheti használni a Horizonst. A csomagja AI krediteket tartalmaz az azonnali munkához és kísérletezéshez. Miután felhasználta ingyenes krediteit, bármikor feltöltheti egyenlegét, így folytathatja amit elkezdett, és működtetheti az AI funkciókat közzétett alkalmazásában vagy webhelyén. Nincsenek sem váratlan, sem rejtett költségek, mindig Ön dönti el, mire költ.

Az AI kreditek két dologra használhatók: weboldal vagy alkalmazás építésére (1 üzenet = 1 kredit), valamint az online közzétett projektben található AI funkciókhoz. A weboldalán vagy webes alkalmazásában lévő AI funkciók használatához töredékkrediteket használunk. Ez azt jelenti, hogy a kreditek tovább tartanak, mivel csak akkor használja őket, ha a felhasználók kapcsolatba lépnek az AI eszközével.

Igen. Az AI-kreditfelhasználási irányítópultja részletesen bontásban mutatja, hány kreditet használt fel az elkészítéshez és szerkesztéshez, valamint az alkalmazása AI-funkcióihoz. Így mindig pontosan tudja, kreditjeit mire fordítja.

Egyáltalán nem. Az AI Builder-t mindenki számára tervezték – a nem műszaki gyártóktól a tapasztalt fejlesztőkig. Ha leírhatja, mit szeretne építeni, az AI Builder segíthet építeni.

Igen – ha korábban a AI App Builder vagy vibe kódolt egy webhelyet AI Builder, az integrált AI funkció már tartalmazza a tervet, további költség nélkül. Csak nyissa meg a meglévő projektet, vagy indítsa el egy újat, töltse fel az AI krediteket, és készen áll.

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