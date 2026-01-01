Az ötlete életre keltéséhez szükséges összes funkció

Fedezze fel, mit kínál a Hostinger Horizons – a hatékony funkciók segítségével gyorsabban, egyszerűbben és kódolás nélkül hozhat létre és indíthat el weboldalakat vagy webes alkalmazásokat.
Kezdje el a fejlesztést még ma

Nincs szükség hitelkártyára.

A kezdetektől többre tervezve

Kódolásmentes platform
Kódolásmentes platform

Indítsa el a projektjét egyetlen sor kód írása nélkül. Csak magyarázza el, mit szeretne, és a mesterséges intelligencia elintézi a többit – a tervezéstől a funkciók kialakításáig.

Integrációk
Integrációk

Hozzon ki többet weboldalaiból. A Horizons támogatja a Stripe-ot, a PayPal-t, a Google AdSense-t és még sok mást, és mindegyikhez egyszerű beállítási útmutató tartozik, hogy soha ne akadjon el.

Egykatintásos publikálás
Egykatintásos publikálás

Azonnal publikálhatja munkáját. Tesztelje, finomítsa és publikálja weboldalát vagy webes alkalmazását percek alatt.

Beépített AI
Beépített AI

Az AI Builder segítségével az AI már beépítve van az alkalmazásba. Add hozzá chatbotokat, képgenerátorokat és intelligens asszisztenseket – nincs fiók, nincs beállítás, nincs meglepetés számlázás.

Legújabb LLM-ek
Legújabb LLM-ek

A legfejlettebb nagy nyelvi modellekre épül a sebesség és a kreativitás biztosítása érdekében.

Integrált backend
Integrált backend

Alkalmazásokat fejleszthet felhasználói bejelentkezésekkel, adattárolással, automatizált e-mailekkel és egyebekkel. Nincs szükség további beállításokra vagy külső szolgáltatásokra.

Szövegszerkesztő mód
Szövegszerkesztő mód

A szövegösszetevők vizuális testreszabása valós időben történik.

Képalapú tervezés
Képalapú tervezés

Elég, ha feltölt egy képet, és máris megkapja a kész dizájnt; a vizuális referenciákat így teljes weboldalakká alakíthatja.

Beépített SEO-optimalizálás
Beépített SEO-optimalizálás

Minden projektnél, amit építesz, a Hostinger AI Builder biztosítja, hogy felfedezhető legyen. A Google Kereséstől a ChatGPT-ig – fedezve vagy.

Kódszerkesztés
Kódszerkesztés

A projektje kódjához való teljes körű hozzáféréssel végezhet javítást, finomhangolást, és a saját feltételei szerint építhet.

Weboldal klónozó
Weboldal klónozó

Illesszen be bármilyen URL-t, és a mesterséges intelligencia újraalkotja a webhelyet egy teljesen szerkeszthető projektként – ez egy előny az újratervezéshez, modernizáláshoz vagy migráláshoz perceken belül.

Készen áll, hogy valóra váltsa egyedi projektötletét?

Kezdje el a fejlesztést még ma

Nincs szükség hitelkártyára.

Az Ön teljes körű AI-partnere

A Hostinger Horizons a teljes kreatív folyamatot lefedi – a projekt felépítésétől és kezelésétől kezdve a közzétételételen át egészen a skálázásig. Fedezze fel az összes funkciót kategóriák szerint.

Közzététel és frissítés

Egyetlen kattintással közzéteheti munkáját, és bármikor módosíthatja azt – nincs szükség külön beállításokra vagy újratelepítésre.

Automatikus hibajavítás

Ha valami megszakad, az AI Builder automatikusan észleli és javítja a problémákat.

Korábbi verziók visszaállítása

Egyetlen kattintással visszaállíthatja bármelyik korábbi verziót – nincs szükség verziókövető eszközökre.

SEO-ra hangolva

Beépítettük a SEO legjobb gyakorlatait, így nincs szüksége bővítményekre vagy extra beállításokra ahhoz, hogy webhelyei jobban rangsoroljanak.

AI csevegés

Írd le, milyen változtatásokat szeretne vagy kérjen új funkciókat saját szavaival. A mesterséges intelligencia azonnal frissíti projektjét – betanulási idő nélkül.

Fedezze fel a teljes Hostinger Horizons élményt

30 napos pénzvisszatérítési garancia

Bármikor lemondható

Nonstop támogatás

75% kedvezmény
Premium
Indítsa el első weboldalát, a portfólióktól kezdve, az önéletrajzokon és blogokon át, a linkgyűjtő oldalakig
4 839Ft
1 209Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 58 032 Ft-ért (normál ár: 232 272 Ft). Megújuláskor fizetendő: 4 029 Ft/hó.
Akár 3 weboldal létrehozása
2 postafiók weboldalanként - 1 évig ingyenes
Egyedi domain - 1 évig ingyenes
5 AI-kredit weboldalkészítéshez
Több mint 400 weboldalsablon
Gyors és biztonságos webtárhely
Csevegőrobotos támogatást kaphat Kodee-tól
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Több mint 400 weboldalsablon
Gyors és biztonságos webtárhely
Napi 24 órás, elsőbbségi szakértői támogatás
500 kredit AI-ügynökökhöz
Értékesítsen online az integrált e-kereskedelemmel
Email marketing a Reach segítségével
Miért érdemes ezt a csomagot választani?
Teljes körű megoldás hosszú távú projektekhez. Minden benne van.
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Unlimited websites
Korlátlan számú postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen
Egyedi domain - 1 évig ingyenes
15 AI-kredit weboldalkészítéshez
Több mint 400 weboldalsablon
Gyors és biztonságos webtárhely
Napi 24 órás, elsőbbségi szakértői támogatás
1000 kredit AI-ügynökökhöz
Értékesítsen online az integrált e-kereskedelemmel
Email marketing a Reach segítségével
75% kedvezmény
Premium
Indítsa el első weboldalát, a portfólióktól kezdve, az önéletrajzokon és blogokon át, a linkgyűjtő oldalakig
4 839Ft
1 209Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 58 032 Ft-ért (normál ár: 232 272 Ft). Megújuláskor fizetendő: 4 029 Ft/hó.
Akár 3 weboldal létrehozása
2 postafiók weboldalanként - 1 évig ingyenes
Egyedi domain - 1 évig ingyenes
5 AI-kredit weboldalkészítéshez
Több mint 400 weboldalsablon
Gyors és biztonságos webtárhely
Csevegőrobotos támogatást kaphat Kodee-tól
Különleges ajánlat • 79% kedvezmény
Korlátlan
Növekvő vállalkozásoknak. Korlátlan számú weboldal, AI-eszközök, e-kereskedelem, teljes rugalmasság
6 849Ft
1 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 69 072 Ft-ért (normál ár: 328 752 Ft). Megújuláskor fizetendő: 6 129 Ft/hó.
Unlimited websites
Korlátlan számú postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen
Egyedi domain - 1 évig ingyenes
15 AI-kredit weboldalkészítéshez
Több mint 400 weboldalsablon
Gyors és biztonságos webtárhely
Napi 24 órás, elsőbbségi szakértői támogatás
500 kredit AI-ügynökökhöz
Értékesítsen online az integrált e-kereskedelemmel
Email marketing a Reach segítségével
Miért érdemes ezt a csomagot választani?
Teljes körű megoldás hosszú távú projektekhez. Minden benne van.
69% kedvezmény
Cloud Startup
Maximális teljesítményt és növelhetőséget igénylő vállalkozások számára
10 489Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 154 992 Ft-ért (normál ár: 503 472 Ft). Megújuláskor fizetendő: 9 679 Ft/hó.
Unlimited websites
Korlátlan számú postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen
Egyedi domain - 1 évig ingyenes
15 AI-kredit weboldalkészítéshez
Több mint 400 weboldalsablon
Gyors és biztonságos webtárhely
Napi 24 órás, elsőbbségi szakértői támogatás
1000 kredit AI-ügynökökhöz
Értékesítsen online az integrált e-kereskedelemmel
Email marketing a Reach segítségével

A korlátlan funkciókra a Méltányos használati feltételek érvényesek.

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Mit mondanak felhasználóink a Hostinger Horizonsról?

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

A Vibe kódolás 45%-kal csökkenti a fejlesztés mértékét, mivel a Hostinger AI Builder-hez hasonló eszközök órákon belül, nem heteken belül, a természetes nyelvet prototípusokká alakítják. A szoftverek építésének belépési akadálya drámaian alacsonyabb.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Nemrég lehetőségem volt kipróbálni az új @Hostinger Horizons AI alkalmazáskészítő eszközt, és azt kell mondanom, hogy lenyűgözött. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

A Hostinger Horizons lehet a leghatékonyabb üzenetekkel irányított AI programozó eszköz millió dolláros alkalmazások készítéséhez.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitális szakember

A Hostinger Horizons egy új és innovatív módja az MVP-k (minimálisan életképes termékek) létrehozásának és az ötletek tesztelésének, mielőtt teljesen belevágna azokba.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Nem fogod elhinni, milyen egyszerű a weboldal és az ügyfelek számára a Hostinger AI Builder segítségével létrehozni azt, amit akarsz!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Tartalomkészítő

A Hostinger Horizons egy olyan eszköz, amellyel kidolgozhatja meglévő elképzelését. Csak magyarázza el, és működni fog.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Imádom a dolgok irányát @Hostinger AI Builder! Az új AI frissítés nagyon szórakoztató volt interakcióba lépni. Nemcsak nekem, hanem sok másnak is megváltoztatta a játékot.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Kíváncsi vagyok, hogy a Hostinger hogyan húzta ki az AI Builder-t... Őrült, hogy milyen gyorsan teszi lehetővé bárki számára az első és a hátsó végét.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Nem tudom megmondani, hogy ez a projekt mennyi ideig várt a listámon, amíg a srácok létrehozták az AI Builder-t. Semmit sem tudok a webes alkalmazások kódolásáról. 0 és itt van. Az álomprojektem, hogy segítsek a srácoknak, LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Alapító

A Hostinger Horizons tényleg forradalmi változást hozott minden máshoz képest. Annyira egyszerű volt beállítani egy aldomaint a blogomhoz a webes alkalmazásomban, hogy szóhoz sem jutottam.

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Most már webalkalmazásokat is készíthet, ha egyszerűen megad egy utasítást a Hostinger AI Builder-en.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Kipróbáltam a Hostinger Horizonst, és áttörésnek bizonyult! Ezzel a kódmentes, AI-alapú alkalmazáskészítővel percek alatt mutatós weboldalakat és alkalmazásokat készíthet: az eszköz megtervezi a dizájnt, elkészíti a kódot és szöveget ír Ön helyett. Megér egy próbát.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Olyan, mintha egy profi webfejlesztő/szoftverfejlesztő állna rendelkezésére; bármit megalkot Önnek, amit csak el tud képzelni.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Vállalkozó

A Hostinger Horizons segítségével remek dolgokat készíthet. Nem olyan, mint egy tipikus weboldalkészítő: több annál.

Hasznos források az induláshoz

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Részletes útmutató a Hostinger Horizons-szal való tervezéshez.

Tudásbázis

Válaszokat találhat minden technikai és kreatív kérdésére.

Videók

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