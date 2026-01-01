Az ötlete életre keltéséhez szükséges összes funkció
A kezdetektől többre tervezve
Indítsa el a projektjét egyetlen sor kód írása nélkül. Csak magyarázza el, mit szeretne, és a mesterséges intelligencia elintézi a többit – a tervezéstől a funkciók kialakításáig.
Hozzon ki többet weboldalaiból. A Horizons támogatja a Stripe-ot, a PayPal-t, a Google AdSense-t és még sok mást, és mindegyikhez egyszerű beállítási útmutató tartozik, hogy soha ne akadjon el.
Azonnal publikálhatja munkáját. Tesztelje, finomítsa és publikálja weboldalát vagy webes alkalmazását percek alatt.
Az AI Builder segítségével az AI már beépítve van az alkalmazásba. Add hozzá chatbotokat, képgenerátorokat és intelligens asszisztenseket – nincs fiók, nincs beállítás, nincs meglepetés számlázás.
A legfejlettebb nagy nyelvi modellekre épül a sebesség és a kreativitás biztosítása érdekében.
Alkalmazásokat fejleszthet felhasználói bejelentkezésekkel, adattárolással, automatizált e-mailekkel és egyebekkel. Nincs szükség további beállításokra vagy külső szolgáltatásokra.
A szövegösszetevők vizuális testreszabása valós időben történik.
Elég, ha feltölt egy képet, és máris megkapja a kész dizájnt; a vizuális referenciákat így teljes weboldalakká alakíthatja.
Minden projektnél, amit építesz, a Hostinger AI Builder biztosítja, hogy felfedezhető legyen. A Google Kereséstől a ChatGPT-ig – fedezve vagy.
A projektje kódjához való teljes körű hozzáféréssel végezhet javítást, finomhangolást, és a saját feltételei szerint építhet.
Illesszen be bármilyen URL-t, és a mesterséges intelligencia újraalkotja a webhelyet egy teljesen szerkeszthető projektként – ez egy előny az újratervezéshez, modernizáláshoz vagy migráláshoz perceken belül.
Az Ön teljes körű AI-partnere
Közzététel és frissítés
Automatikus hibajavítás
Korábbi verziók visszaállítása
SEO-ra hangolva
AI csevegés
Fedezze fel a teljes Hostinger Horizons élményt
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Bármikor lemondható
Nonstop támogatás
Mit mondanak felhasználóink a Hostinger Horizonsról?
A Vibe kódolás 45%-kal csökkenti a fejlesztés mértékét, mivel a Hostinger AI Builder-hez hasonló eszközök órákon belül, nem heteken belül, a természetes nyelvet prototípusokká alakítják. A szoftverek építésének belépési akadálya drámaian alacsonyabb.
Nemrég lehetőségem volt kipróbálni az új @Hostinger Horizons AI alkalmazáskészítő eszközt, és azt kell mondanom, hogy lenyűgözött. 😎
A Hostinger Horizons lehet a leghatékonyabb üzenetekkel irányított AI programozó eszköz millió dolláros alkalmazások készítéséhez.
A Hostinger Horizons egy új és innovatív módja az MVP-k (minimálisan életképes termékek) létrehozásának és az ötletek tesztelésének, mielőtt teljesen belevágna azokba.
Nem fogod elhinni, milyen egyszerű a weboldal és az ügyfelek számára a Hostinger AI Builder segítségével létrehozni azt, amit akarsz!
A Hostinger Horizons egy olyan eszköz, amellyel kidolgozhatja meglévő elképzelését. Csak magyarázza el, és működni fog.
Imádom a dolgok irányát @Hostinger AI Builder! Az új AI frissítés nagyon szórakoztató volt interakcióba lépni. Nemcsak nekem, hanem sok másnak is megváltoztatta a játékot.
Kíváncsi vagyok, hogy a Hostinger hogyan húzta ki az AI Builder-t... Őrült, hogy milyen gyorsan teszi lehetővé bárki számára az első és a hátsó végét.
Nem tudom megmondani, hogy ez a projekt mennyi ideig várt a listámon, amíg a srácok létrehozták az AI Builder-t. Semmit sem tudok a webes alkalmazások kódolásáról. 0 és itt van. Az álomprojektem, hogy segítsek a srácoknak, LIVE. Whoo!
A Hostinger Horizons tényleg forradalmi változást hozott minden máshoz képest. Annyira egyszerű volt beállítani egy aldomaint a blogomhoz a webes alkalmazásomban, hogy szóhoz sem jutottam.
Most már webalkalmazásokat is készíthet, ha egyszerűen megad egy utasítást a Hostinger AI Builder-en.
Kipróbáltam a Hostinger Horizonst, és áttörésnek bizonyult! Ezzel a kódmentes, AI-alapú alkalmazáskészítővel percek alatt mutatós weboldalakat és alkalmazásokat készíthet: az eszköz megtervezi a dizájnt, elkészíti a kódot és szöveget ír Ön helyett. Megér egy próbát.
Olyan, mintha egy profi webfejlesztő/szoftverfejlesztő állna rendelkezésére; bármit megalkot Önnek, amit csak el tud képzelni.
A Hostinger Horizons segítségével remek dolgokat készíthet. Nem olyan, mint egy tipikus weboldalkészítő: több annál.