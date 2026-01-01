MVP-fejlesztés egyszerűen, mesterséges intelligenciával

Pár perc, és ötletéből működőképes, megosztható terméket faraghat az AI-val csevegve. Nincs szükség kódolásra vagy fejlesztőkre.
Kezdje el ingyen

Nincs szükség hitelkártyára

MVP-fejlesztés egyszerűen, mesterséges intelligenciával

Fejlesszen, teszteljen és skálázzon, kockázatok nélkül

Minden, ami az ötlete megerősítéséhez, a gyors piacra jutáshoz és a magabiztos növekedéshez szükséges.

Az ötlettől a működő MVP-ig percek alatt

Nem minden jó ötlet tehető pénzzé – de ez csak akkor derül ki, ha teszteli is azt. Változtassa ötletét működőképes MVP-vé pár perc alatt egyszerűen az AI-val csevegve, kódolás vagy fejlesztők bevonása nélkül.
Az ötlettől a működő MVP-ig percek alatt

Gyors indulás, még gyorsabb növekedés

Publikálja munkáját egyetlen kattintással – tárhellyel, domainnel, üzleti e-mail címmel együtt. Nincsenek külsős eszközök, nincs várakozás.

Gyors indulás, még gyorsabb növekedés

Önnel együtt növekszik

Adatbázisok, felhasználói fiókok és fájltárolás beépítve – így amikor készen áll a skálázásra, már minden rendelkezésre áll, amire csak szüksége lehet.

Önnel együtt növekszik

Az ár töredéke

A hagyományos MVP fejlesztés több ezer költséggel jár. Az AI Builder segítségével egy egyszerű előfizetés mindent lefed – így tesztelheti ötletét anélkül, hogy pénzügyi kockázatot vállalna.
Az ár töredéke

Az ötlettől a működő MVP-ig percek alatt

Nem minden jó ötlet tehető pénzzé – de ez csak akkor derül ki, ha teszteli is azt. Változtassa ötletét működőképes MVP-vé pár perc alatt egyszerűen az AI-val csevegve, kódolás vagy fejlesztők bevonása nélkül.
Az ötlettől a működő MVP-ig percek alatt

Gyors indulás, még gyorsabb növekedés

Publikálja munkáját egyetlen kattintással – tárhellyel, domainnel, üzleti e-mail címmel együtt. Nincsenek külsős eszközök, nincs várakozás.

Gyors indulás, még gyorsabb növekedés

Önnel együtt növekszik

Adatbázisok, felhasználói fiókok és fájltárolás beépítve – így amikor készen áll a skálázásra, már minden rendelkezésre áll, amire csak szüksége lehet.

Önnel együtt növekszik

Az ár töredéke

A hagyományos MVP fejlesztés több ezer költséggel jár. Az AI Builder segítségével egy egyszerű előfizetés mindent lefed – így tesztelheti ötletét anélkül, hogy pénzügyi kockázatot vállalna.
Az ár töredéke

Ötlete csupán egy kérésnyire van

Fedezze fel, milyen MVP-ket építhet a Hostinger Horizons segítségével – tesztelje ötletét valódi felhasználókkal, mielőtt elkötelezné magát a teljes fejlesztés mellett.
Fejlesszen, teszteljen és skálázzon, kockázatok nélkül

MVP SaaS termékhez

A számlagenerátoroktól és projektkövetőktől a foglalási platformokig és niche CRM-ekig – fejlesszen egy működő verziót, beépített felhasználói bejelentkezésekkel és Stripe-fizetésekkel. Terméke hónapok helyett napok alatt elkészülhet.
Gondoljon egy hiánypótló eszközre – egy letisztultabb foglalási alkalmazásra, egy szabadúszó piactérre, egy kutyasétáltató platformra. Fejlesszen egy light verziót valódi foglalási folyamatokkal, és tesztelje valódi felhasználókkal, még a skálázás előtt.
Jóváhagyási munkafolyamatok, jelentési irányítópultok, egyedi nyomkövetők és még sok más – fejlesszen egy egyszerűsített verziót felhasználói bejelentkezésekkel és integrált adatbázissal. Tesztelje a csapatával, mielőtt belefogna a teljes fejlesztésbe.
Étrend-kiegészítő márka, digitális letöltési áruház, egyedi ruházat – indítson egy egyszerű webáruházat az Online Store integrációval. Tesztelje, hogy piaca valóban vásárol-e, mielőtt raktárkészletet halmozna fel.

Így fejleszthet minimálisan életképes terméket (MVP-t)

01

Írja le ötletét

Mondja el az AI-nak, hogyan működjön az MVP: írja le a fő problémát, amit megold, a kulcsfontosságú funkciókat és azt, hogy kinek szól, majd nézze, ahogy ötlete percek alatt életre kel.
02

Egykattintásos publikálás

Kapcsolja össze a fizetéseket, bejelentkezéseket és még sok mást – majd indítsa el egy kattintással; tárhellyel, domainnel és SEO-val együtt. Nincs technikai beállítás, nincsenek késedelmek.
03

Tesztelés és finomítás

Ossza meg MVP-jét valódi felhasználókkal, gyűjtsön visszajelzéseket és finomítsa termékét a feltárt információk alapján. Folytassa az iterációt mindaddig, amíg meg nem győződött a helyes működésről.

További útmutatásra van szüksége?

Fedezze fel az átfogó oktatóanyagokat, útmutatókat és lépésenkénti utasításokat, amelyekkel pillanatok alatt kezdőből AI-szakértővé válhat. Mindent megadunk, amire szüksége lehet első AI-projektje felépítéséhez, és még sok mást is.
Útmutató az első lépésekhez

Útmutató az első lépésekhez

Oktatóanyag
Videó
Írjon jobb promptokat

Írjon jobb promptokat

Oktatóanyag
Videó
Kerülje ezeket a gyakori hibákat

Kerülje ezeket a gyakori hibákat

Oktatóanyag
Videó

Nézze meg, mi mást készíthet a Horizons vállalkozása számára.

Prototípusok

SaaS alkalmazások

Belső üzleti eszközök

Egyedi AI-eszközök

Egyedi CRM-ek

Foglalási alkalmazások

Mit mondanak a felhasználók a Hostinger Horizonsról?

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

A Vibe kódolás 45%-kal csökkenti a fejlesztés mértékét, mivel a Hostinger AI Builder-hez hasonló eszközök órákon belül, nem heteken belül, a természetes nyelvet prototípusokká alakítják. A szoftverek építésének belépési akadálya drámaian alacsonyabb.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Nemrég lehetőségem volt kipróbálni az új @Hostinger Horizons AI alkalmazáskészítő eszközt, és azt kell mondanom, hogy lenyűgözött. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

A Hostinger Horizons lehet a leghatékonyabb üzenetekkel irányított AI programozó eszköz millió dolláros alkalmazások készítéséhez.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitális szakember

A Hostinger Horizons egy új és innovatív módja az MVP-k (minimálisan életképes termékek) létrehozásának és az ötletek tesztelésének, mielőtt teljesen belevágna azokba.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Nem fogod elhinni, milyen egyszerű a weboldal és az ügyfelek számára a Hostinger AI Builder segítségével létrehozni azt, amit akarsz!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Tartalomkészítő

A Hostinger Horizons egy olyan eszköz, amellyel kidolgozhatja meglévő elképzelését. Csak magyarázza el, és működni fog.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Imádom a dolgok irányát @Hostinger AI Builder! Az új AI frissítés nagyon szórakoztató volt interakcióba lépni. Nemcsak nekem, hanem sok másnak is megváltoztatta a játékot.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Kíváncsi vagyok, hogy a Hostinger hogyan húzta ki az AI Builder-t... Őrült, hogy milyen gyorsan teszi lehetővé bárki számára az első és a hátsó végét.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Nem tudom megmondani, hogy ez a projekt mennyi ideig várt a listámon, amíg a srácok létrehozták az AI Builder-t. Semmit sem tudok a webes alkalmazások kódolásáról. 0 és itt van. Az álomprojektem, hogy segítsek a srácoknak, LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Alapító

A Hostinger Horizons tényleg forradalmi változást hozott minden máshoz képest. Annyira egyszerű volt beállítani egy aldomaint a blogomhoz a webes alkalmazásomban, hogy szóhoz sem jutottam.

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Most már webalkalmazásokat is készíthet, ha egyszerűen megad egy utasítást a Hostinger AI Builder-en.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Kipróbáltam a Hostinger Horizonst, és áttörésnek bizonyult! Ezzel a kódmentes, AI-alapú alkalmazáskészítővel percek alatt mutatós weboldalakat és alkalmazásokat készíthet: az eszköz megtervezi a dizájnt, elkészíti a kódot és szöveget ír Ön helyett. Megér egy próbát.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Olyan, mintha egy profi webfejlesztő/szoftverfejlesztő állna rendelkezésére; bármit megalkot Önnek, amit csak el tud képzelni.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Vállalkozó

A Hostinger Horizons segítségével remek dolgokat készíthet. Nem olyan, mint egy tipikus weboldalkészítő: több annál.

Készen áll MVP-je publikálására?

Kezdje el ingyen

Nincs szükség hitelkártyára

MVP-készítő GYIK

Az MVP-fejlesztés egy minimálisan életképes termék létrehozásának folyamata – ez az ötletének egy egyszerűsített változata, amely éppen annyi funkcióval rendelkezik, hogy valódi felhasználókon tesztelhető legyen. Így megtudhatja, hogy megoldja-e a felhasználók problémáit a való világban, mielőtt túl sok pénzt fektetne bele. Erről további információkat az MVP útmutatónkban talál.

Nem. A Hostinger Horizons segítségével egyszerű utasítások segítségével létrehozhat egy teljesen működőképes MVP-t – kódolás vagy technikai háttér nélkül. Amíg el tudja magyarázni a problémát, amelyet a termékével meg szerete oldani, azonnal elkészítheti azt a Horizons segítségével.

A Horizons fejlett AI-modelleket használ a kód, design és tartalom generálásához az Ön promptjai alapján. Mindezt egy működő webes alkalmazásba tölti, így percek alatt eljuthat az ötlettől az MVP-ig.

Használja a kódolásmentes MVP-készítőt ötlete gyors és megfizethető validálásához. Miután meggyőződött róla, hogy van rá igény, és indokolni tudja a nagy léptékű, haladó szintű testreszabás szükségességét, fejlesztők felvétele is szóba jöhet. A Horizons segítségével gyorsan tesztelheti és fejlesztheti ötletét, pénzügyi vagy időbeli korlátok nélkül.

A hagyományos MVP fejlesztés sokba kerülhet, és hetekig tartó munkát igényelhet. A Horizons segítségével viszont ingyenesen nekivághat – nincs szükség hitelkártyára. Amint regisztrált, 5 AI-kreditet kap, így azonnal elkezdheti a fejlesztést.

A kreditfelhasználás az egyes promptok összetettségétől függ – az egyszerűbb módosítások egy kreditnél kevesebbe kerülnek, a nagyobb buildek viszont többet igényelhetnek. Az ingyenes kreditek elegendőek ahhoz, hogy leírja MVP-jét, lássa, hogyan kel életre, és valódi képet kapjon a Horizonsról, mielőtt elkötelezné magát. Amikor készen áll a közzétételre, egyszerűen váltson az egyik fizetős csomagunkra. A tárhely, a domain és a SEO-optimalizálás mind benne van az árban – csak kattintson a közzététel gombra, és az MVP megjelenik élőben.

Kevés a kreditje? Bármikor feltöltheti, és nyomon követheti a felhasználást az irányítópulton.

Az AI Builder egy beszélgetésszerű megközelítést alkalmaz az építéshez – gyakran úgynevezett vibe kódolásnak. Egyszerűen leírja, mit szeretne építeni egyszerű nyelven, és az AI valós időben életre kelti azt. Szeretne hozzáadni egy funkciót? Csak kérdezze meg. Meg kell változtatnia a felhasználói áramlást? Leírja. Ha új a koncepcióhoz, a vibe kódolási útmutatónk végigvezet mindent, amit tudnia kell.

Igen. Integrálhat fizetési eszközöket – például a Stripe-ot –, hogy előfizetéseket értékesítsen, díjat számítson fel szolgáltatásokért, vagy egyszeri vásárlásokat kínáljon közvetlenül az MVP-jén belül.

Az MVP-t a bevezetés előtt megtekintheti és megoszthatja a felhasználókkal, visszajelzéseket gyűjthet róla és finomíthatja azt. A korai tesztelés segít az igények megerősítésében és a termék fejlesztésében a skálázás előtt.

A Horizons tárhelyszolgáltatást is tartalmaz. Amint elkészült az MVP, egyetlen kattintással közzétehetei, egy gyors és biztonságos tárhelyplatformmal és egyéni domainnévvel kiegészítve.

Az MVP-t a bevezetés előtt megtekintheti és megoszthatja a felhasználókkal, visszajelzéseket gyűjthet róla és finomíthatja azt. A korai tesztelés segít az igények megerősítésében és a termék fejlesztésében a skálázás előtt.

A Horizons tárhelyszolgáltatást is tartalmaz. Amint elkészült az MVP, egyetlen kattintással közzétehetei, egy gyors és biztonságos tárhelyplatformmal és egyéni domainnévvel kiegészítve.

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