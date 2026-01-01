MVP-fejlesztés egyszerűen, mesterséges intelligenciával
Fejlesszen, teszteljen és skálázzon, kockázatok nélkül
Az ötlettől a működő MVP-ig percek alatt
Gyors indulás, még gyorsabb növekedés
Publikálja munkáját egyetlen kattintással – tárhellyel, domainnel, üzleti e-mail címmel együtt. Nincsenek külsős eszközök, nincs várakozás.
Önnel együtt növekszik
Adatbázisok, felhasználói fiókok és fájltárolás beépítve – így amikor készen áll a skálázásra, már minden rendelkezésre áll, amire csak szüksége lehet.
Az ár töredéke
Az ötlettől a működő MVP-ig percek alatt
Gyors indulás, még gyorsabb növekedés
Publikálja munkáját egyetlen kattintással – tárhellyel, domainnel, üzleti e-mail címmel együtt. Nincsenek külsős eszközök, nincs várakozás.
Önnel együtt növekszik
Adatbázisok, felhasználói fiókok és fájltárolás beépítve – így amikor készen áll a skálázásra, már minden rendelkezésre áll, amire csak szüksége lehet.
Az ár töredéke
Ötlete csupán egy kérésnyire van
MVP SaaS termékhez
MVP igény szerinti szolgáltatáshoz
MVP belső eszközhöz
MVP réspiaci e-kereskedelemhez
Így fejleszthet minimálisan életképes terméket (MVP-t)
Írja le ötletét
Egykattintásos publikálás
Tesztelés és finomítás
További útmutatásra van szüksége?
Útmutató az első lépésekhez
Írjon jobb promptokat
Kerülje ezeket a gyakori hibákat
Nézze meg, mi mást készíthet a Horizons vállalkozása számára.
Mit mondanak a felhasználók a Hostinger Horizonsról?
A Vibe kódolás 45%-kal csökkenti a fejlesztés mértékét, mivel a Hostinger AI Builder-hez hasonló eszközök órákon belül, nem heteken belül, a természetes nyelvet prototípusokká alakítják. A szoftverek építésének belépési akadálya drámaian alacsonyabb.
Nemrég lehetőségem volt kipróbálni az új @Hostinger Horizons AI alkalmazáskészítő eszközt, és azt kell mondanom, hogy lenyűgözött. 😎
A Hostinger Horizons lehet a leghatékonyabb üzenetekkel irányított AI programozó eszköz millió dolláros alkalmazások készítéséhez.
A Hostinger Horizons egy új és innovatív módja az MVP-k (minimálisan életképes termékek) létrehozásának és az ötletek tesztelésének, mielőtt teljesen belevágna azokba.
Nem fogod elhinni, milyen egyszerű a weboldal és az ügyfelek számára a Hostinger AI Builder segítségével létrehozni azt, amit akarsz!
A Hostinger Horizons egy olyan eszköz, amellyel kidolgozhatja meglévő elképzelését. Csak magyarázza el, és működni fog.
Imádom a dolgok irányát @Hostinger AI Builder! Az új AI frissítés nagyon szórakoztató volt interakcióba lépni. Nemcsak nekem, hanem sok másnak is megváltoztatta a játékot.
Kíváncsi vagyok, hogy a Hostinger hogyan húzta ki az AI Builder-t... Őrült, hogy milyen gyorsan teszi lehetővé bárki számára az első és a hátsó végét.
Nem tudom megmondani, hogy ez a projekt mennyi ideig várt a listámon, amíg a srácok létrehozták az AI Builder-t. Semmit sem tudok a webes alkalmazások kódolásáról. 0 és itt van. Az álomprojektem, hogy segítsek a srácoknak, LIVE. Whoo!
A Hostinger Horizons tényleg forradalmi változást hozott minden máshoz képest. Annyira egyszerű volt beállítani egy aldomaint a blogomhoz a webes alkalmazásomban, hogy szóhoz sem jutottam.
Most már webalkalmazásokat is készíthet, ha egyszerűen megad egy utasítást a Hostinger AI Builder-en.
Kipróbáltam a Hostinger Horizonst, és áttörésnek bizonyult! Ezzel a kódmentes, AI-alapú alkalmazáskészítővel percek alatt mutatós weboldalakat és alkalmazásokat készíthet: az eszköz megtervezi a dizájnt, elkészíti a kódot és szöveget ír Ön helyett. Megér egy próbát.
Olyan, mintha egy profi webfejlesztő/szoftverfejlesztő állna rendelkezésére; bármit megalkot Önnek, amit csak el tud képzelni.
A Hostinger Horizons segítségével remek dolgokat készíthet. Nem olyan, mint egy tipikus weboldalkészítő: több annál.
MVP-készítő GYIK
Mi az MVP-fejlesztés?
Az MVP-fejlesztés egy minimálisan életképes termék létrehozásának folyamata – ez az ötletének egy egyszerűsített változata, amely éppen annyi funkcióval rendelkezik, hogy valódi felhasználókon tesztelhető legyen. Így megtudhatja, hogy megoldja-e a felhasználók problémáit a való világban, mielőtt túl sok pénzt fektetne bele. Erről további információkat az MVP útmutatónkban talál.
Mi a különbség egy prototípus és egy MVP között?
Nem. A Hostinger Horizons segítségével egyszerű utasítások segítségével létrehozhat egy teljesen működőképes MVP-t – kódolás vagy technikai háttér nélkül. Amíg el tudja magyarázni a problémát, amelyet a termékével meg szerete oldani, azonnal elkészítheti azt a Horizons segítségével.
Hogyan hozza létre a Hostinger Horizons mesterséges intelligenciája az MVP-t?
A Horizons fejlett AI-modelleket használ a kód, design és tartalom generálásához az Ön promptjai alapján. Mindezt egy működő webes alkalmazásba tölti, így percek alatt eljuthat az ötlettől az MVP-ig.
Mikor válasszak kód nélküli MVP-készítőt egy fejlesztő megbízása helyett?
Használja a kódolásmentes MVP-készítőt ötlete gyors és megfizethető validálásához. Miután meggyőződött róla, hogy van rá igény, és indokolni tudja a nagy léptékű, haladó szintű testreszabás szükségességét, fejlesztők felvétele is szóba jöhet. A Horizons segítségével gyorsan tesztelheti és fejlesztheti ötletét, pénzügyi vagy időbeli korlátok nélkül.
Mennyibe kerül egy MVP fejlesztése?
A hagyományos MVP fejlesztés sokba kerülhet, és hetekig tartó munkát igényelhet. A Horizons segítségével viszont ingyenesen nekivághat – nincs szükség hitelkártyára. Amint regisztrált, 5 AI-kreditet kap, így azonnal elkezdheti a fejlesztést.
A kreditfelhasználás az egyes promptok összetettségétől függ – az egyszerűbb módosítások egy kreditnél kevesebbe kerülnek, a nagyobb buildek viszont többet igényelhetnek. Az ingyenes kreditek elegendőek ahhoz, hogy leírja MVP-jét, lássa, hogyan kel életre, és valódi képet kapjon a Horizonsról, mielőtt elkötelezné magát. Amikor készen áll a közzétételre, egyszerűen váltson az egyik fizetős csomagunkra. A tárhely, a domain és a SEO-optimalizálás mind benne van az árban – csak kattintson a közzététel gombra, és az MVP megjelenik élőben.
Kevés a kreditje? Bármikor feltöltheti, és nyomon követheti a felhasználást az irányítópulton.
Tudnom kell kódolni egy MVP (minimálisan életképes termék) elkészítéséhez?
Az AI Builder egy beszélgetésszerű megközelítést alkalmaz az építéshez – gyakran úgynevezett vibe kódolásnak. Egyszerűen leírja, mit szeretne építeni egyszerű nyelven, és az AI valós időben életre kelti azt. Szeretne hozzáadni egy funkciót? Csak kérdezze meg. Meg kell változtatnia a felhasználói áramlást? Leírja. Ha új a koncepcióhoz, a vibe kódolási útmutatónk végigvezet mindent, amit tudnia kell.
Mennyi ideig tart egy MVP létrehozása a Horizons AI MVP készítőjével?
Igen. Integrálhat fizetési eszközöket – például a Stripe-ot –, hogy előfizetéseket értékesítsen, díjat számítson fel szolgáltatásokért, vagy egyszeri vásárlásokat kínáljon közvetlenül az MVP-jén belül.
Hogyan profitálhatok az MVP-ből?
Az MVP-t a bevezetés előtt megtekintheti és megoszthatja a felhasználókkal, visszajelzéseket gyűjthet róla és finomíthatja azt. A korai tesztelés segít az igények megerősítésében és a termék fejlesztésében a skálázás előtt.
Mi a teendő, ha módosításokat kell végeznem indítás után?
A Horizons tárhelyszolgáltatást is tartalmaz. Amint elkészült az MVP, egyetlen kattintással közzétehetei, egy gyors és biztonságos tárhelyplatformmal és egyéni domainnévvel kiegészítve.
Hogyan tesztelhetem az MVP-t?
Az MVP-t a bevezetés előtt megtekintheti és megoszthatja a felhasználókkal, visszajelzéseket gyűjthet róla és finomíthatja azt. A korai tesztelés segít az igények megerősítésében és a termék fejlesztésében a skálázás előtt.
Hogyan üzemeltethetek egy webes alkalmazást?
A Horizons tárhelyszolgáltatást is tartalmaz. Amint elkészült az MVP, egyetlen kattintással közzétehetei, egy gyors és biztonságos tárhelyplatformmal és egyéni domainnévvel kiegészítve.