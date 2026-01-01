A hagyományos MVP fejlesztés sokba kerülhet, és hetekig tartó munkát igényelhet. A Horizons segítségével viszont ingyenesen nekivághat – nincs szükség hitelkártyára. Amint regisztrált, 5 AI-kreditet kap, így azonnal elkezdheti a fejlesztést.

A kreditfelhasználás az egyes promptok összetettségétől függ – az egyszerűbb módosítások egy kreditnél kevesebbe kerülnek, a nagyobb buildek viszont többet igényelhetnek. Az ingyenes kreditek elegendőek ahhoz, hogy leírja MVP-jét, lássa, hogyan kel életre, és valódi képet kapjon a Horizonsról, mielőtt elkötelezné magát. Amikor készen áll a közzétételre, egyszerűen váltson az egyik fizetős csomagunkra. A tárhely, a domain és a SEO-optimalizálás mind benne van az árban – csak kattintson a közzététel gombra, és az MVP megjelenik élőben.

Kevés a kreditje? Bármikor feltöltheti, és nyomon követheti a felhasználást az irányítópulton.