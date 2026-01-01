A Hostinger Horizons összekapcsolja webhelyét vagy alkalmazását a növekedéshez és skálázáshoz szükséges eszközökkel. Felejtse el a technikai nehézségeket – egyszerűen írja le, mit szeretne, és a mesterséges intelligencia elintézi a többit.

Bejelentkezési, fizetési vagy bevételszerzési lehetőséget szeretne? A Hostinger Horizonsszal olyan szolgáltatásokat integrálhat, mint a Supabase, a Stripe és az AdSense, és kérésre más eszközöket is csatlakozhat.