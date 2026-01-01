Készítsen belső eszközöket, amelyeket csapata valóban használ majd

Az irányítópultoktól a munkavállalói portálokig – készítsen egyedi eszközöket, amelyek csökkentik a manuális munkát és növelik a csapat termelékenységét. Így több ideje marad, hogy arra összpontosítson, ami valóban fejleszti vállalkozását. Csak írja le, mire van szüksége, nincs szükség kódolásra.
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Fizetős csomagok akár 1 209 Ft/hó-tól

Készítsen belső eszközöket, amelyeket csapata valóban használ majd

Csapata a táblázatoknál jobbat érdemel

Minden, ami csapata számára az egyedi eszközök létrehozásához, elindításához és futtatásához szükséges – mindezt egy helyen.

Haladjon gyorsabban a megfelelő eszközökkel

Csak írja le, mire van szüksége csapatának, és az AI elkészíti azt – kódolás nélkül. Adjon a csapat kezébe jobb eszközöket, csökkentse a manuális munkát, és gyarapítsa vállalkozását gyorsabban, ugyanazokkal az erőforrásokkal.

Minden, ami a növekedéshez szükséges

Tárhely, domain és e-mail – minden benne van a csomagban. Egyszerűen beállítható marketing- és fizetési eszközök: SEO, Stripe, PayPal, AdSense és még sok más.

Tegye okosabbá eszközeit az AI-val

Adjon hozzá egy okos chatbotot vagy intelligens keresőt bármely belső eszközhöz – anélkül, hogy harmadik féltől származó szolgáltatásra regisztrálna vagy külön számlát fizetne.

Tárolja és kezelje adatait egyszerűen

Beépített felhasználói fiókok, adatbázisok és fájltárhely. Így eszközei az első naptól kezdve úgy működnek, mint egy igazi alkalmazás, technikai beállítások nélkül.
Csapata a táblázatoknál jobbat érdemel

Néhány egyéni belső eszköz, amit az AI Builder segítségével építhet

Egyszerű nyomkövetőktől a teljesen egyedi irányítópultokig. Fedezzen fel néhány népszerű példát, vagy ugorjon egyenesen egy kész prompthoz, és kezdje el a fejlesztést másodpercek alatt.
Néhány egyéni belső eszköz, amit az AI Builder segítségével építhet

Értékesítési irányítópult

Pontosan láthatja, hogyan teljesít vállalkozása – kövesse nyomon bevételeit, ügyleteit és céljait egy áttekinthető nézetben, valós időben frissülve.Fejlesztés indítása
Tartsa be minden projekt ütemezését – rendeljen feladatokat a felhasználókhoz, állítson be határidőket, és kövesse nyomon az előrehaladást anélkül, hogy e-mailben kellene vadásznia a frissítésekre.Fejlesztés indítása
Segítsen csapatának feladataik megszervezésében és prioritásaik meghatározásában, hogy a legfontosabb dolgokra koncentrálhassanak.Fejlesztés indítása
Segítsen értékesítési csapatának a professzionális ajánlatok gyorsabb létrehozásában és elküldésében. Testreszabhatja a szolgáltatásokat, az árazást és a határidőket, automatikusan kiszámítja az összegeket és egy kattintással exportálhat PDF-be.Fejlesztés indítása
Készítsen intelligens chatbotot, amely éjjel-nappal megválaszolja az ügyfelek kérdéseit, útmutatást ad számukra, vagy automatizálja a gyakori feladatokat.Fejlesztés indítása
Gyorsítsa fel az új munkatársak betanulását – központosítsa a dokumentumokat, ellenőrzőlistákat és képzési anyagokat egy helyen.Fejlesztés indítása

Hogyan hozhat létre egy belső eszközt az AI Builder segítségével

01

Írja le ötletét vagy válasszon sablont

Mondja el az AI-nak, mire használná belső eszközét, és nézze, ahogy életre kel – vagy válasszon egy sablont a még gyorsabb kezdéshez.
02

Testreszabás és tesztelés

Finomítson eszközén az AI-val csevegve. Módosítsa a munkafolyamatokat, adjon hozzá adatmezőket, és finomítsa a designt, amíg az pontosan úgy működik, ahogy a csapata igényli. A közzététel előtt tekintse meg élőben, hogyan működik.
03

Közzététel egy kattintással

Amikor készen áll, kattintson a közzétételre, és eszköze máris éles és munkára kész – nincs technikai beállítás, nincs várakozás.

Válasszon egy sablont. Formálja át ízlése szerint.

Válasszon egy professzionálisan tervezett sablont, szabja testre az AI-vel vagy vizuális szerkesztésekkel, és publikálja weboldalát az interneten gyorsabban.

Előre elkészített sablonok

Task planner

Task planner

Content calendar

Content calendar

Social media post generator

Social media post generator

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Fedezze fel az átfogó oktatóanyagokat, útmutatókat és lépésenkénti utasításokat, amelyekkel pillanatok alatt kezdőből AI-szakértővé válhat. Mindent megadunk, amire szüksége lehet első AI-projektje felépítéséhez, és még sok mást is.
Útmutató az első lépésekhez

Útmutató az első lépésekhez

Oktatóanyag
Videó
Írjon jobb utasításokat

Írjon jobb utasításokat

Oktatóanyag
Videó
Kerülje ezeket a gyakori hibákat

Kerülje ezeket a gyakori hibákat

Oktatóanyag
Videó

Nézze meg, mi mást készíthet a Horizons vállalkozása számára.

E-kereskedelmi alkalmazások és áruházak

Egyedi CRM

Időpontfoglalás és egyéb foglalások

Egyedi AI-alapú eszközök

Mit mondanak a felhasználók a Hostinger Horizonsról?

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

A Vibe kódolás 45%-kal csökkenti a fejlesztés mértékét, mivel a Hostinger AI Builder-hez hasonló eszközök órákon belül, nem heteken belül, a természetes nyelvet prototípusokká alakítják. A szoftverek építésének belépési akadálya drámaian alacsonyabb.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Nemrég lehetőségem volt kipróbálni az új @Hostinger Horizons AI alkalmazáskészítő eszközt, és azt kell mondanom, hogy lenyűgözött. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

A Hostinger Horizons lehet a leghatékonyabb üzenetekkel irányított AI programozó eszköz millió dolláros alkalmazások készítéséhez.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitális szakember

A Hostinger Horizons egy új és innovatív módja az MVP-k (minimálisan életképes termékek) létrehozásának és az ötletek tesztelésének, mielőtt teljesen belevágna azokba.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Nem fogod elhinni, milyen egyszerű a weboldal és az ügyfelek számára a Hostinger AI Builder segítségével létrehozni azt, amit akarsz!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Tartalomkészítő

A Hostinger Horizons egy olyan eszköz, amellyel kidolgozhatja meglévő elképzelését. Csak magyarázza el, és működni fog.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Imádom a dolgok irányát @Hostinger AI Builder! Az új AI frissítés nagyon szórakoztató volt interakcióba lépni. Nemcsak nekem, hanem sok másnak is megváltoztatta a játékot.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Kíváncsi vagyok, hogy a Hostinger hogyan húzta ki az AI Builder-t... Őrült, hogy milyen gyorsan teszi lehetővé bárki számára az első és a hátsó végét.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Nem tudom megmondani, hogy ez a projekt mennyi ideig várt a listámon, amíg a srácok létrehozták az AI Builder-t. Semmit sem tudok a webes alkalmazások kódolásáról. 0 és itt van. Az álomprojektem, hogy segítsek a srácoknak, LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Alapító

A Hostinger Horizons tényleg forradalmi változást hozott minden máshoz képest. Annyira egyszerű volt beállítani egy aldomaint a blogomhoz a webes alkalmazásomban, hogy szóhoz sem jutottam.

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Most már webalkalmazásokat is készíthet, ha egyszerűen megad egy utasítást a Hostinger AI Builder-en.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Kipróbáltam a Hostinger Horizonst, és áttörésnek bizonyult! Ezzel a kódmentes, AI-alapú alkalmazáskészítővel percek alatt mutatós weboldalakat és alkalmazásokat készíthet: az eszköz megtervezi a dizájnt, elkészíti a kódot és szöveget ír Ön helyett. Megér egy próbát.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Olyan, mintha egy profi webfejlesztő/szoftverfejlesztő állna rendelkezésére; bármit megalkot Önnek, amit csak el tud képzelni.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Vállalkozó

A Hostinger Horizons segítségével remek dolgokat készíthet. Nem olyan, mint egy tipikus weboldalkészítő: több annál.

Készen áll, hogy elindítsa első belső eszközét?

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Nincs szükség hitelkártyára.

Belsőeszköz-készítő GYIK

Belső eszköz bármilyen alkalmazás, irányítópult vagy rendszer, amely kifejezetten a csapata számára készült. Gondoljon projektkövetőkre, jóváhagyási munkafolyamatokra, HR portálokra vagy értékesítési irányítópultokra. Ahelyett, hogy kész szoftverekért fizetne, amelyek nem teljesen illeszkednek igényeihez, a Horizons segítségével pontosan azt kapja, amire a csapatának szüksége van.

Bárki, akinek van egy ötlete és egy megoldandó üzleti problémája – nem szükséges hozzá szoftvermérnöki háttér. Akár alapító, aki belefáradt a táblázatok zsonglőrködésébe, akár vezető, aki a csapata munkafolyamatát szeretné egyszerűsíteni. Vagy kisvállalkozó, akinek egyedi eszközre van szüksége, de nincs fejlesztőcsapata. A Horizons Önnek készült. Ha le tudja írni, mire van szüksége, a Horizons elkészíti Önnek.

Egyáltalán nem. A Horizons a fejlesztéshez egy beszélgetésen alapuló megközelítést használ — gyakran nevezik vibe kódolásnak. Egyszerűen leírja, mit szeretne, közérthető nyelven, és az AI valós időben elkészíti azt Önnek. Szeretne új adatmezőt hozzáadni? Csak kérje. Módosítania kell egy munkafolyamatot? Írja le.

Ha további útmutatásra van szüksége, az egyedi belső eszközök készítéséről szóló oktatóanyagunk mindent elmagyaráz, amit tudnia kell.

Ingyenesen elkezdheti, nincs szükség hitelkártyára. Amint regisztrált, 5 AI-kreditet kap, hogy azonnal munkához láthasson. A kreditfelhasználás az egyes promptok összetettségétől függ: az egyszerűbb módosítások egy kreditnél kevesebbe kerülnek, a nagyobb buildek többet igényelhetnek. Az ingyenes kreditek elegendőek ahhoz, hogy leírja eszközét, és lássa, ahogy az életre kel, valamint megtapasztalja, milyen a Horizons, mielőtt elkötelezné magát.

Érdemes tudnia: Az AI-krediteket a weboldalán vagy alkalmazásán belüli AI-funkciók – például csevegőrobotok vagy intelligens keresések – is használják a működéshez, de csak akkor, ha a felhasználók ténylegesen interakcióba lépnek velük.

Amikor készen áll a közzétételre, a fizetős csomagok 1 209 Ft/hó ártól kezdődnek, és tartalmazzák a tárhelyet és a domaint, így nincs, ami hiányozna az induláshoz. Csak kattintson a közzététel gombra, és munkája elérhetővé válik.

Nincs elég kreditje? Bármikor feltöltheti, és nyomon követheti a felhasználást az irányítópulton.

Igen. A Horizons beépített háttérrendszerrel érkezik, ami azt jelenti, hogy webalkalmazásokat építhet beépített felhasználói hitelesítéssel, adattárolással és hozzáférés-szabályozással. Így pontosan Ön dönti el, hogy ki jelentkezhet be, mit láthat és mit tehet. Ehhez nem kell külső rendszereket vagy adatbázisokat beállítania.

Igen. Az AI Builder segítségével létrehozott minden eszköz teljes mértékben reagál, így az asztali, táblagépes és mobil eszközökön is működik – bárhol is dolgozik a csapat.

Ez nem probléma. Belső eszközének frissítése ugyanolyan egyszerű, mint az elkészítése. Egyszerűen térjen vissza a projektjéhez, nyissa meg, és folytassa a csevegést a Horizons-szal: írja le, mit szeretne módosítani, és az elintézi a többit. Ez mind a vibe kódolási élmény része, nincs szükség fejlesztőre.

És ha vannak technikai ismeretei, vagy később tovább szeretné növelni eszköze méretét, a Horizons teljes hozzáférést biztosít a kódhoz. Így addig fejlesztheti, ameddig csak akarja.

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