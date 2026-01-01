Készítsen belső eszközöket, amelyeket csapata valóban használ majd
Csapata a táblázatoknál jobbat érdemel
Haladjon gyorsabban a megfelelő eszközökkel
Minden, ami a növekedéshez szükséges
Tegye okosabbá eszközeit az AI-val
Tárolja és kezelje adatait egyszerűen
Néhány egyéni belső eszköz, amit az AI Builder segítségével építhet
Értékesítési irányítópult
Projektkövető
Feladatpriorizáló eszköz
Értékesítési ajánlatkészítő
AI chatbot
Dolgozói beléptetési portál
Hogyan hozhat létre egy belső eszközt az AI Builder segítségével
Írja le ötletét vagy válasszon sablont
Testreszabás és tesztelés
Közzététel egy kattintással
Válasszon egy sablont. Formálja át ízlése szerint.
Előre elkészített sablonok
Task planner
Content calendar
Social media post generator
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Útmutató az első lépésekhez
Írjon jobb utasításokat
Kerülje ezeket a gyakori hibákat
Nézze meg, mi mást készíthet a Horizons vállalkozása számára.
Mit mondanak a felhasználók a Hostinger Horizonsról?
A Vibe kódolás 45%-kal csökkenti a fejlesztés mértékét, mivel a Hostinger AI Builder-hez hasonló eszközök órákon belül, nem heteken belül, a természetes nyelvet prototípusokká alakítják. A szoftverek építésének belépési akadálya drámaian alacsonyabb.
Nemrég lehetőségem volt kipróbálni az új @Hostinger Horizons AI alkalmazáskészítő eszközt, és azt kell mondanom, hogy lenyűgözött. 😎
A Hostinger Horizons lehet a leghatékonyabb üzenetekkel irányított AI programozó eszköz millió dolláros alkalmazások készítéséhez.
A Hostinger Horizons egy új és innovatív módja az MVP-k (minimálisan életképes termékek) létrehozásának és az ötletek tesztelésének, mielőtt teljesen belevágna azokba.
Nem fogod elhinni, milyen egyszerű a weboldal és az ügyfelek számára a Hostinger AI Builder segítségével létrehozni azt, amit akarsz!
A Hostinger Horizons egy olyan eszköz, amellyel kidolgozhatja meglévő elképzelését. Csak magyarázza el, és működni fog.
Imádom a dolgok irányát @Hostinger AI Builder! Az új AI frissítés nagyon szórakoztató volt interakcióba lépni. Nemcsak nekem, hanem sok másnak is megváltoztatta a játékot.
Kíváncsi vagyok, hogy a Hostinger hogyan húzta ki az AI Builder-t... Őrült, hogy milyen gyorsan teszi lehetővé bárki számára az első és a hátsó végét.
Nem tudom megmondani, hogy ez a projekt mennyi ideig várt a listámon, amíg a srácok létrehozták az AI Builder-t. Semmit sem tudok a webes alkalmazások kódolásáról. 0 és itt van. Az álomprojektem, hogy segítsek a srácoknak, LIVE. Whoo!
A Hostinger Horizons tényleg forradalmi változást hozott minden máshoz képest. Annyira egyszerű volt beállítani egy aldomaint a blogomhoz a webes alkalmazásomban, hogy szóhoz sem jutottam.
Most már webalkalmazásokat is készíthet, ha egyszerűen megad egy utasítást a Hostinger AI Builder-en.
Kipróbáltam a Hostinger Horizonst, és áttörésnek bizonyult! Ezzel a kódmentes, AI-alapú alkalmazáskészítővel percek alatt mutatós weboldalakat és alkalmazásokat készíthet: az eszköz megtervezi a dizájnt, elkészíti a kódot és szöveget ír Ön helyett. Megér egy próbát.
Olyan, mintha egy profi webfejlesztő/szoftverfejlesztő állna rendelkezésére; bármit megalkot Önnek, amit csak el tud képzelni.
A Hostinger Horizons segítségével remek dolgokat készíthet. Nem olyan, mint egy tipikus weboldalkészítő: több annál.
Belsőeszköz-készítő GYIK
Mi az a belső eszköz?
Belső eszköz bármilyen alkalmazás, irányítópult vagy rendszer, amely kifejezetten a csapata számára készült. Gondoljon projektkövetőkre, jóváhagyási munkafolyamatokra, HR portálokra vagy értékesítési irányítópultokra. Ahelyett, hogy kész szoftverekért fizetne, amelyek nem teljesen illeszkednek igényeihez, a Horizons segítségével pontosan azt kapja, amire a csapatának szüksége van.
Ki fejleszthet belső eszközöket a Horizons segítségével?
Bárki, akinek van egy ötlete és egy megoldandó üzleti problémája – nem szükséges hozzá szoftvermérnöki háttér. Akár alapító, aki belefáradt a táblázatok zsonglőrködésébe, akár vezető, aki a csapata munkafolyamatát szeretné egyszerűsíteni. Vagy kisvállalkozó, akinek egyedi eszközre van szüksége, de nincs fejlesztőcsapata. A Horizons Önnek készült. Ha le tudja írni, mire van szüksége, a Horizons elkészíti Önnek.
Szükségem van fejlesztői vagy kódolási ismeretekre a saját eszközöm elkészítéséhez?
Egyáltalán nem. A Horizons a fejlesztéshez egy beszélgetésen alapuló megközelítést használ — gyakran nevezik vibe kódolásnak. Egyszerűen leírja, mit szeretne, közérthető nyelven, és az AI valós időben elkészíti azt Önnek. Szeretne új adatmezőt hozzáadni? Csak kérje. Módosítania kell egy munkafolyamatot? Írja le.
Ha további útmutatásra van szüksége, az egyedi belső eszközök készítéséről szóló oktatóanyagunk mindent elmagyaráz, amit tudnia kell.
Mennyibe kerül egy eszköz létrehozása az AI Builder belső eszközépítővel?
Ingyenesen elkezdheti, nincs szükség hitelkártyára. Amint regisztrált, 5 AI-kreditet kap, hogy azonnal munkához láthasson. A kreditfelhasználás az egyes promptok összetettségétől függ: az egyszerűbb módosítások egy kreditnél kevesebbe kerülnek, a nagyobb buildek többet igényelhetnek. Az ingyenes kreditek elegendőek ahhoz, hogy leírja eszközét, és lássa, ahogy az életre kel, valamint megtapasztalja, milyen a Horizons, mielőtt elkötelezné magát.
Érdemes tudnia: Az AI-krediteket a weboldalán vagy alkalmazásán belüli AI-funkciók – például csevegőrobotok vagy intelligens keresések – is használják a működéshez, de csak akkor, ha a felhasználók ténylegesen interakcióba lépnek velük.
Amikor készen áll a közzétételre, a fizetős csomagok 1 209 Ft/hó ártól kezdődnek, és tartalmazzák a tárhelyet és a domaint, így nincs, ami hiányozna az induláshoz. Csak kattintson a közzététel gombra, és munkája elérhetővé válik.
Nincs elég kreditje? Bármikor feltöltheti, és nyomon követheti a felhasználást az irányítópulton.
Kontrollálhatom-e, hogy ki fér hozzá a belső eszközömhöz?
Igen. A Horizons beépített háttérrendszerrel érkezik, ami azt jelenti, hogy webalkalmazásokat építhet beépített felhasználói hitelesítéssel, adattárolással és hozzáférés-szabályozással. Így pontosan Ön dönti el, hogy ki jelentkezhet be, mit láthat és mit tehet. Ehhez nem kell külső rendszereket vagy adatbázisokat beállítania.
Használható bármilyen eszközön?
Igen. Az AI Builder segítségével létrehozott minden eszköz teljes mértékben reagál, így az asztali, táblagépes és mobil eszközökön is működik – bárhol is dolgozik a csapat.
Mi a teendő, ha a vállalkozásom növekedésével változtatásokra van szükségem?
Ez nem probléma. Belső eszközének frissítése ugyanolyan egyszerű, mint az elkészítése. Egyszerűen térjen vissza a projektjéhez, nyissa meg, és folytassa a csevegést a Horizons-szal: írja le, mit szeretne módosítani, és az elintézi a többit. Ez mind a vibe kódolási élmény része, nincs szükség fejlesztőre.
És ha vannak technikai ismeretei, vagy később tovább szeretné növelni eszköze méretét, a Horizons teljes hozzáférést biztosít a kódhoz. Így addig fejlesztheti, ameddig csak akarja.